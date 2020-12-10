Фотосравнения Москва 90-е

Никаких скрытых подтекстов, просто старое фото и попытка повторить ракурс.
1.
В 1992 г. президентом России Б.Н. Ельциным был подписан указ «О свободе торговли».
Театральный проезд перед Лубянской площадью
Театральный проезд перед Лубянской площадью
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9.
Сравнение на основе фото @Oleg_zeppelin и кадра из фотохроники ТАСС. Фото предположительно сделано с крыши дома 5/3 по Кутузовскому проспекту.
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