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Фотосравнения Москва 90-е

Фотосравнения Москва 90-е (39 фото)

Автор:
10 декабря 2020 20:20
Метки: было стало   город   люди   москва   фотографии   
2322
39
Никаких скрытых подтекстов, просто старое фото и попытка повторить ракурс.
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Метки: было стало   город   люди   москва   фотографии   
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61k
Максим 2 часа назад
До чего путин страну довел.. Такое светлое будущее испоганил)
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Слава нашему мэру!
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2k
Denis Час назад
Какой кипишь был... Сейчас скукота.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Майдан до добра не доводят
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7k
Михаил 2 часа назад
Однозначно Москва сильно похорошела по сравнению с 90-ми. Разбухла на нефтедолларах.
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702
СырныйКластер Михаил 10 минут назад
За то остальная Россия сильно поплохела... Если где то прибыло, то где то убыло. Как там у классика: - За чей счёт банкет?...
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