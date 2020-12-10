FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) «Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото... В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Образцовый демонтаж Образцовый демонтаж Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы Персонажи криминальных фильмов и их реальные прототипы Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1 Редкие снимки звёзд СССР из семейных архивов. Часть 1 Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе Живая статуя подшутила на любопытной девочкой Живая статуя подшутила на любопытной девочкой Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму" Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму" Правила жизни "Ангелов Ада" Правила жизни "Ангелов Ада" Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое Вещи, которые легко перенесут на волнах ностальгии обратно в прошлое Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Прошлое Прошлое "Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина "Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее... Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он отказался отдавать тело Сотрудники ритуальной службы избили внука умершего, потому что он... Горе-мать проснулась Горе-мать проснулась Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда пролетела, не задев голову Родилась в рубашке: девушка окаменела от испуга, но беда... 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе Полиция Китая избила толпу мусульман Полиция Китая избила толпу мусульман Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак
Полиция Китая избила толпу мусульман

Полиция Китая избила толпу мусульман (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 14:22
Метки: китай   общество   факты   
1802
1
1

Мусульмане шли на пятничную молитву. Их остановила местная полиция.
А всё потому, что на законодательном уровне в Китае ислам считается "психическим заболеванием".

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: китай   общество   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
евгений 2 часа назад
в Китае ислам считается "психическим заболеванием". Черт, да они просто гении!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
klop Полчаса назад
// А всё потому, что на законодательном уровне в Китае ислам считается "психическим заболеванием". //
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Wolfsangel Полчаса назад
Полиция Китая избила толпу мусульман
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ser 57 минут назад
ВАХ! "на законодательном уровне в Китае ислам считается "психическим заболеванием".
полтора миллиарда - не могут ошибаться!
И нам не мешало принять подобное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
O.Bender1 Час назад
Власти в Китае - МОЛОДЦЫ!
Мне мой дед (преподаватель истории) ещё в середине 80х говорил, что ислам самая радикальная религия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 2 часа назад
«Учитесь больше на наших ошибках, чем на наших успехах».
Совет, который И.В. Сталин дал Мао Цзэдуну.

The Wall Street Journal: «Руководитель Компартии в восточно-китайской провинции Цзянсу Ло Чжицзюнь недавно собрал местных руководителей на обязательное для посещения мероприятие. Им показали документальный фильм из шести серий о распаде Советского Союза. Как сообщают государственные СМИ, по окончании показа в Цзянсу Ло Чжицзюнь призвал «правильно понять уроки истории».
Главный посыл фильма в том, что СССР распался из-за переродившейся, предательской правящей элиты, особенно из-за Горбачева и его окружения». В публикации отмечается: «Этот фильм стал частью идеологической кампании, начатой новым китайским руководителем Си Цзиньпином для укрепления партийных рядов и дисциплины членов партии.

Вот поэтому, у них всё не как у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 2 часа назад
алахакбаровцы как вирус, везде залезут и стараются заразить нормальных людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MatveiVainrub 2 часа назад
Сцуко Хочу жить в Китае . А ещё лучше что бы китайский жизненный опыт расспространился по всему миру . Правильно - Нам религии не надо , будем солнца зажигать !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон 2 часа назад
Терактов нет, потому что про них не доходят новости из-за китайской границы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Korolev 2 часа назад
Китайцы молодцы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
Там и буддистов кошмарят, и даже христиан. Не разрешают молиться и прочее. Вобщем выбивают дурь из головы по полной. Насчет перевоспитания - они обучают наукам людей, для дальнейшего самоосознания. А у нас что? Школ все меньше, зато храмы всех конфесий и разных сект как грибы растут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
532
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Мне вот интересно. Авторы и комментаторы, так ратующие за китайский опыт, хотят это применить в России?

Мусульман у нас много и не надо тут говорить "а у нас они не такие". Да и с остальными правами человека там тоже все довольно сложно. Думаю, ни один из ратующие не захочет применения китайских норм на себе и своих близких. Почему то все думают, что их будут применять только на других
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 ☣️Месть печенегов☣️ 53 минуты назад
-Сын мой, проси от меня чего хочешь, но учти, твоему соседу я дам в два раза больше!
-Господи, выколи мне глаз!

Те кто хочет Сталина вернуть, думают,что их-то это не коснется,а вот всяких либереоидов, демократов, предателей, монархистов, анархистов, социалистов, коммунистов и т.д., но только не их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Потому и нет в Китае терактов, что чуть что, "секир башка" и не неверным а именно мусульманам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
tj77 2 часа назад
А у нас только Сабчачка на них гавкает остальные сидят тихо как под себя насрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Яромиръ tj77 2 часа назад
....так не гадь под себя, пользуйся туалетом. В твои-то годы стыдно быть засерей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) «Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео) Культурная революция: как это было Культурная революция: как это было Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео 15 фактов об удивительном и странном Китае 15 фактов об удивительном и странном Китае Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем 10 увлекательных фактов обо всём на свете 10 увлекательных фактов обо всём на свете
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3092820



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом
1
69
15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом
﻿
Набирающие популярность
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
1
16
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
1
6
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео)
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#подборка#забавно#дтп#новости#китай#абсурд#актеры
#фото#прикол#россия#люди#авария#картинки#в мире#криминал#авария дня#маразм
#интересно#интересное#животные#разное#авто авария#кино#истории#смешно#автомобили#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться