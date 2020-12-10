Полиция Китая избила толпу мусульман

Несмотря на то, что мусульман в Китае довольно много и они очень давно стали частью китайского общества, государство относится к ним, мягко говоря, с подозрением.

А ещё рукопожатные западные СМИ говорят, что китайцы чуть ли не каждого третьего китайского мусульманина бросают в лагеря перевоспитания и творят с ними всякий беспредел: чуть ли не заставляют детишек отказываться от ислама, изучать основы светской культуры и демонстрировать лояльность Коммунистической партии!

Казалось бы, этого уже должно быть достаточно, но самое страшное, что их заставляют детей петь революционные песни и цитировать председателя Си, а тут уже, согласитесь, ни один журналист NYT не сможет спокойно на это смотреть!

Власти КНР не ограничиваются только лагерями, но и отправляют мусульманскую молодёжь учиться в "более развитые районы Китая". Только четверть возвращается в родные края, остальные оседают в больших городах и почти наверняка ассимилируются.





Судя по количеству гневных статей, мусульман за пределами Китая едва ли не больше всего бесит, что их китайских братьев по вере государство заставляет вешать на мечетях флаги КНР. Происходит это прежде всего в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах.

Власти Китая всё это отрицают: во-первых, в лагеря не бросаем, во-вторых, это просто перевоспитание!