Полиция Китая избила толпу мусульман

Мусульмане шли на пятничную молитву. Их остановила местная полиция.
А всё потому, что на законодательном уровне в Китае ислам считается "психическим заболеванием".
А знаете, что самое главное? Ни одного теракта, ни одной угрозы, ни одного обезглавленного преподавателя за всю историю современного Китая. Загадка Жака Фреско: почему?
Несмотря на то, что мусульман в Китае довольно много и они очень давно стали частью китайского общества, государство относится к ним, мягко говоря, с подозрением.
А ещё рукопожатные западные СМИ говорят, что китайцы чуть ли не каждого третьего китайского мусульманина бросают в лагеря перевоспитания и творят с ними всякий беспредел: чуть ли не заставляют детишек отказываться от ислама, изучать основы светской культуры и демонстрировать лояльность Коммунистической партии!
Казалось бы, этого уже должно быть достаточно, но самое страшное, что их заставляют детей петь революционные песни и цитировать председателя Си, а тут уже, согласитесь, ни один журналист NYT не сможет спокойно на это смотреть!
Власти КНР не ограничиваются только лагерями, но и отправляют мусульманскую молодёжь учиться в "более развитые районы Китая". Только четверть возвращается в родные края, остальные оседают в больших городах и почти наверняка ассимилируются.
Судя по количеству гневных статей, мусульман за пределами Китая едва ли не больше всего бесит, что их китайских братьев по вере государство заставляет вешать на мечетях флаги КНР. Происходит это прежде всего в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах.
Власти Китая всё это отрицают: во-первых, в лагеря не бросаем, во-вторых, это просто перевоспитание!
Источник:
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полтора миллиарда - не могут ошибаться!
И нам не мешало принять подобное!
Мне мой дед (преподаватель истории) ещё в середине 80х говорил, что ислам самая радикальная религия.
Совет, который И.В. Сталин дал Мао Цзэдуну.
The Wall Street Journal: «Руководитель Компартии в восточно-китайской провинции Цзянсу Ло Чжицзюнь недавно собрал местных руководителей на обязательное для посещения мероприятие. Им показали документальный фильм из шести серий о распаде Советского Союза. Как сообщают государственные СМИ, по окончании показа в Цзянсу Ло Чжицзюнь призвал «правильно понять уроки истории».
Главный посыл фильма в том, что СССР распался из-за переродившейся, предательской правящей элиты, особенно из-за Горбачева и его окружения». В публикации отмечается: «Этот фильм стал частью идеологической кампании, начатой новым китайским руководителем Си Цзиньпином для укрепления партийных рядов и дисциплины членов партии.
Вот поэтому, у них всё не как у нас.
Мусульман у нас много и не надо тут говорить "а у нас они не такие". Да и с остальными правами человека там тоже все довольно сложно. Думаю, ни один из ратующие не захочет применения китайских норм на себе и своих близких. Почему то все думают, что их будут применять только на других
-Господи, выколи мне глаз!
Те кто хочет Сталина вернуть, думают,что их-то это не коснется,а вот всяких либереоидов, демократов, предателей, монархистов, анархистов, социалистов, коммунистов и т.д., но только не их.