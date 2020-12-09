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Жало скорпиона под микроскопом

Жало скорпиона под микроскопом (7 фото)

Автор:
09 декабря 2020 10:43
Сообщество : Животные
Метки: жало   инетерсно   под микроскопом   скорпион   фото   хвост   
3203
7

Жало - одно из самых жестоких изобретений природы.

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Метки: жало   инетерсно   под микроскопом   скорпион   фото   хвост   
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7  комментариев
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Игла шприца миллиметрового при увеличении, по сравнению с жалом скорпиона, как обрезок трубы водопроводной))
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16k
Zergos 15 минут назад
Хороший пост. Побольше бы таких.
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6k
Юрий 56 минут назад
Жало - само совершенство придуманное природой, а вот сенсор вызывает ассоциации с точкой G.
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Для меня не менее откровением было когда я жало пчелы, укусившей меня на даче, рассмотрел в детский микроскоп, ( еще из моего детства остался, были такие для наблюдения за букашками всякими, но был похож на натоящий). При увеличении меня ужаснула форма этой пилы с зазубринами.
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5k
elektrod161 BillyBonzz 23 минуты назад
У детей китайский микроскоп с али, и доча недавно выловила муравья маленького, дала ему кусочек жвачки, и наблюдали как он ее пробовал грызть)) Прикольно, снял на телефон, потом смотрели огромного носорога во весь экран!)
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318
Владимир 2 часа назад
Интересно! Спасибо!
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