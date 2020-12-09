Жало скорпиона под микроскопом

Жало - одно из самых жестоких изобретений природы.
Жало скорпиона и игла шприца ( на 1мл)
Но интересно посмотреть подробнее и поближе.
Напыляем золото для исследования в электронном микроскопе.
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Изучаем в ультрафиолете где у жала начинается более твердый материал.
Общий вид в электронном микроскопе.
Сенсорные волоски в основании с увеличением 2000 x
Жало с увеличением 1000 x
Сенсор на жале с увеличением 12000 x
Два последних фото показали интересные сенсоры на кончике жала,которые возможно дают команду о впрыске яда при достижении необходимой глубины укола.
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