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Ретро фотографии

Ретро фотографии (35 фото)

Автор:
07 декабря 2020 22:53
Метки: история   ретро   фото   
1482
35
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Комментарий к фото
Здесь из 1959 только телевизор, ИМХО.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
24. Ле гкии транспортныи многоцелевои самолет Ан-74, созданныи в 1983 году АНТК имени О.К.Антонова для эксплуатации в раи онах Арктики.

Прозвище Чебурашка. Сильно смахивал на одного известного персонажа из мультика.
24. Ле гкии транспортныи многоцелевои самолет Ан-74, созданныи в 1983 году АНТК имени О.К.Антонова для эксплуатации в раи онах Арктики. Прозвище Чебурашка. Сильно смахивал на одного известного персонажа из мультика.
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