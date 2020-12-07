Подборка интересных исторических ретро фотографий
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4.
Атакует Виктор Понедельник, 18 ноября 1961 года, Буэнос–Айрес
В возрасте 83 лет умер автор "золотого" гола, принесшего 60 лет назад сборной СССР единственный титул обладателей Кубка Европы по футболу.
6.
Изготовление камуфляжа, 1943 год, Нью–Йорк
Художники изготавливают макеты местности по данным аэрофотосъемки, потом фотографируют их. Затем они наносят на местность элементы камуфляжа (окраску, сети, покрытия, фальшивые объекты и т.п.) — для маскировки промышленных и прочих объектов, дорог — и снова фотографируют, чтобы оценить достигнутую разницу, которая получится при аэрофотосъемке противником.
8.
Король Швеции Карл XII, убит выстрелом в голову своими же солдатами в 1718 году.
И да, это тот самый Карл, с которым бился Пётр Первый под Полтавой.
10.
Марк Захаров, Евгений Леонов и Григорий Горин на премьере спектакля "Поминальная молитва", 1989 год, Москва
12.
Экипаж голосует за Сталина, 1944 год, Англия
Бомбардировщик Авро Ланкастер с серийным номером NE133 и бортовым кодом «JO–X». Собственное имя «Xtra» — «Экстра» обыгрывалось еще и в рисунке. Надпись гласит «Голосуй за Джо» — крестик стоит в избирательном бюллетене с фамилиями лидеров Австралии, Южно–Африканского Союза, СССР, Великобритании и Индии. Самолет был потерян над Германией в ночь на 5 ноября 1944 года
14.
Уилли Нельсон, Лайонел Ричи, Тина Тернер, Боб Дилан, Синди Лаупер, Майкл Джексон и Брюс Спрингстин во время записи "We Are The World" в 1985 году.
15.
Женщины режут колбасу для бутербродов в отеле «Эксельсиор» в Берлине. Германия, февраль-март 1945 года.
Бутерброды готовились для питания беженцев и жителей Берлина, жилье которых было разрушено бомбардировками союзников.
17.
Хильда Джон и ее шестилетний кот Томас О'мэлли, вес которого составляет 19 килограмм. Англия, 1977 год.
20.
Сводный отряд бойцов Тюменского ОМОНа, СОБРа, Уральского РУБОП на броне БТР-80. Грозный. Апрель 1995 г. Первая чеченская война.
21.
Kолумбийcкий наpкoбаpoн Пабло Эскoбар и его двоюpодный брат Гуcтаво Гавирия, изoбражающие старых гангстeров Зaпaдa на постaновочной фотографии в Лaс-Вегaсе, 1984 гoд.
24.
Лёгкий транспортный многоцелевой самолет Ан-74, созданный в 1983 году АНТК имени О.К.Антонова для эксплуатации в районах Арктики.
25.
Будильник XVII века с кремневым замком, аналогичным тогдашнему оружейному, который в нужное время поджигает заложенный с вечера пороховой заряд и будит хозяина звуком холостого "выстрела"
26.
Выпускницы школы стюардесс в новенькой униформе следуют на праздничный банкет. Техас. США. 1958 г.
28.
Продажа праздничных украшений в универмаге «Детский мир» в Москве. Фото А. Стужина, 2 декабря 1968 г.
31.
Детский сад Первого Государственного подшипникового завода в Москве. Утренняя зарядка. Фото В. Хухлаева, 1962 г.
33.
Остатки фюзеляжа немецкого самолета, сбитого тараном над Ленинградом. Зима 1942 - 1943 года. СССР.
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