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Иканское сражение

Иканское сражение (4 фото)

Автор:
06 декабря 2020 16:13
Метки: Иканское сражение   Коканд   ханство   
6835
4
4 декабря 1864 года произошло Иканское сражение, в котором русская казачья сотня отбилась от десятитысячного войска Кокандского ханства.
Битва случилась во временной период между взятием Чимкента и захватом Черняевым Ташкента, который на момент боя еще находился в руках кокандцев. Предводитель кокандцев Алимкул собрал десятитысячную армию, рассчитывая одолеть русский гарнизон, оставшийся в Чимкенте, и тем самым восстановить довоенное положение вещей.

Источник:

Метки: Иканское сражение   Коканд   ханство   
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13  комментариев
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780
Василий Кортнев 9 часов назад
ай ай ай, какие плохие большевики и какие хорошие, просто замечательные царские казаки.

по этой логике можно ведь и дальше параллель провести - бунтующие от голода крестьяне плохие, враги! а убивающие их из пушек и ружей казаки - хорошие, верно?
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61k
Максим Василий Кортнев 8 часов назад
При чем тут царские казаки? Описан подвиг русского солдата. А про памятник и улицы это сухие факты. ЧТо поделать, другие власти, и дров наломали предостаточно.
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25
Ушлый 3 часа назад
Вот они, Русские герои. Гордость России.
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223
Сергій Мазуренко 6 часов назад
в результате исключительно обронительных войн московия розрослась до империи
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26k
Teodor Сергій Мазуренко 4 часа назад
Завидуешь? Завидуй молча, мазурик.
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−24
Абляким Аблякимов 6 часов назад
На чужой каравай рот не раззевай. Не куй шастать по чужбине.
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11k
Dobryi_KOT Абляким Аблякимов 6 часов назад
Что осерчал, твоего прапрадедушку казаки Серова под Иканом шлёпнули?
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1k
integral11 7 часов назад
Горжусь и преклоняюсь! Спасибо за пост! В нынешних временах, - это придает сил! Раз наши деды сдюжали, то и нам нужно не ныть, а драться, ну а если не получится - то идти на прорыв и погибнуть! Мертвые сраму не имут, как сказал Святослав Храбрый!
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10k
[email protected] 9 часов назад
И зачем ты, Вань, пишешь про это??? Горбатый с ЕБН просрали всё... И нет у нас истории((((
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integral11 [email protected] 7 часов назад
Чтобы русский народ знал, что мы, как пел Тальков, ".. страна не дураков, а гениев!". Но тебе этого не понять, джи - собака - эммм!!!
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10k
[email protected] integral11 7 часов назад
Совсем придурок.....(((((
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integral11 [email protected] 7 часов назад
Совсем тварь!
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