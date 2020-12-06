Иканское сражение

Есаул Василий Родионович Серов



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Тем не менее положение казаков было очень тяжелым. Отряд численностью 114 человек был окружен огромной армией. При этом кроме ружей казаки имели только орудие (т. н. горного единорога) с 42 зарядами. Хоть как-то облегчало ситуацию только то, что у противника было мало огнестрельного оружия, да и то устаревшее. Артиллерии кроме древних фальконетов у кокандцев тоже не было.



Но численное превосходство было подавляющим. В рукопашной схватке казаков просто раздавили бы, завалив телами. На беду, к имеющимся силам утром подошло вражеское подкрепление.



Тем временем Серов послал двух человек в Туркестан, им удалось обойти заслоны и добраться до цели. Выслушав их, комендант Жемчужников отправил на помощь отряд под командованием подпоручика Сукорко. Большой отряд он выделить не мог из-за незначительности гарнизона, кроме того, по-прежнему было не совсем ясно, с какими силами столкнулись казаки.



Командир отряда получил приказ срочно возвращаться, если он наткнется на огромные силы неприятеля или заметит, что они двигаются в сторону Туркестана. В итоге, не дойдя нескольких километров до казаков, отряд Сукорко численностью 150 человек повернул назад, наткнувшись на превосходящие силы кокандцев.



Тем не менее в этой стычке удалось пострелять, и окруженные казаки эти выстрелы слышали. По рядам пробежал гул одобрения — идет подмога! Но вскоре выстрелы стихли, и командующий войскам Алимкул решил переблефовать казаков, послав к ним парламентеров с предложением сдаться. Они должны были убедить казаков, что шедший им на выручку отряд полностью перебит.



Казаки, однако, сдаваться отказались. Попытки кокандцев атаковать не увенчались успехом, а вечером Серову удалось отправить двух казаков вместе с киргизом-почтарем в Туркестан с новым требованием прислать подмогу.



Всю ночь Жемчужников размышлял над полученным письмом, опасаясь, что за это время основные силы врага подойдут к городу. Однако они по-прежнему были скованы сотней казаков, и это склонило чашу весов. Утром комендант решился — отряд из двухсот с небольшим солдат при двух орудиях отправился с четким приказом пробиться к Серову и помочь ему.



Положение в лагере казаков осложнилось. 5 декабря противник оставил попытки атаковать казаков в лоб и решил пойти на хитрость. Кокандцы стали создавать импровизированные щиты из хвороста. Разумеется, они понимали, что хворост не сделает их неуязвимыми, однако задумка была не самой плохой.

Эти вязанки хвороста и сена привязывали к крупным телегам со всех сторон и под прикрытием этих импровизированных передвижных «щитов» двигались к позициям казаков, которым было трудно попасть во врага. К тому же у них был не такой уж большой запас патронов, а еды и воды вообще не осталось, так как в поход они вышли налегке.



6 декабря кокандцы пошли в атаку под прикрытием своих шайтан-телег. Несколько атак удалось отбить, но и казаки понесли потери. Серов понял, что следующая атака станет последней: казаки обессилели, многие были ранены, от голода и обезвоживания они едва держались на ногах. Поэтому он отдал приказ: со всей яростью попытаться прорваться через окружение или пасть в бою героями.