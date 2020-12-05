Отрицавшую Холокост 92-летнюю женщину повторно осудили в Германии

Суд берлинского района Тиргартен приговорил к одному году тюрьмы 92-летнюю Урсулу Хавербек за отрицание Холокоста. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.
Отмечается, что несколько недель назад женщина, известная как «бабушка-нацистка», вышла на свободу после двух с половиной лет заключения по тому же обвинению.
В частности, она заявляла, что в информации о газовых камерах в концлагере Аушвиц «нет ни слова правды».
На этот раз немку привлекли к ответственности за интервью о Холокосте, опубликованное в интернете в марте 2018 года.
По данным издания Spiegel, на вынесение приговора пенсионерка не явилась.
Хавербек была председателем ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году.
В середине октября сообщалось, что социальная сеть Twitter намерена блокировать публикации с отрицанием Холокоста.
Ранее в том же месяце аналогичные меры приняло руководство компании Facebook. Данное решение было принято в свете последних исследований, которые подтвердили рост антисемитизма в мире и «тревожный уровень невежества» в отношении Холокоста, особенно среди молодежи.
Источник:
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вместо пропаганды
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"В мае 1993 г. Ахмед Рами вместе с группой помощников, состоявшей, большей частью, из прирожденных шведов, но также иммигрантов-мусульман, нанес мощный удар лжи о Холокосте. Напечатанная тиражом 400.000 экземпляров листовка, текст которой приводится ниже, была распространена по всей Швеции. В шведских школах каждый ученик имеет свой ящик. Усердные помощники позаботились о том, чтобы в одно прекрасное утро почти каждый шведский школьник обнаружил экземпляр этой листовки в своем ящике. Управляемые евреями СМИ разразились, как обычно, залпом ругани, но их снаряды разорвались в стволе: результатом было лишь большое число дополнительных заказов. Требование начать судебное преследование Рами и его сотрудников сразу же отвергло министерство юстиции, заявившее, что нельзя фиксировать историю с помощью уголовного кодекса. Мудрые слова, к которым следовало бы прислушаться правящим кругам Франции, ФРГ, Швейцарии и Австрии.
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Приводим текст этой листовки:
В мае 1993 г. Ахмед Рами вместе с группой помощников, состоявшей, большей частью, из прирожденных шведов, но также иммигрантов-мусульман, нанес мощный удар лжи о Холокосте. Напечатанная тиражом 400.000 экземпляров
листовка, текст которой приводится ниже, была распространена по всей Швеции. В шведских школах каждый ученик имеет свой ящик. Усердные помощники позаботились о том, чтобы в одно прекрасное утро почти каждый шведский школьник
обнаружил экземпляр этой листовки в своем ящике. Управляемые евреями СМИ разразились, как обычно, залпом ругани, но их снаряды разорвались в стволе: результатом было лишь большое число дополнительных заказов. Требование начать
судебное преследование Рами и его сотрудников сразу же отвергло министерство юстиции, заявившее, что нельзя фиксировать историю с помощью уголовного кодекса. Мудрые слова, к которым следовало бы прислушаться правящим кругам
Франции, ФРГ, Швейцарии и Австрии.
Приводим текст этой листовки:
Сванте Нюандер, главный политический редактор газеты “Дагенс Нюхетер”, написал 18 апреля 1992 г. на 2-й странице этой газеты:
Цитата:
Большинство из нас просто принимает общепризнанную версию относительно того, что происходило при нацизме. Но уже часто общепризнанные версии истории оказывались
мифами. Влиятельные люди, в том числе и интеллектуалы, заставили многих людей поверить в грубые исторические фальшивки. Но почему некто, обладающий лишь весьма скромными историческими познаниями, может быть так уверен, что
Холокост действительно имел место? При определенных обстоятельствах речь могла идти о мифе. Если допускается лишь одна версия исторических событий, нет убедительных причин верить в ее правдивость. Утверждение, что ее нужно
защитить силой закона, порождает подозрение, что это просто миф
1) Что понимает сионистская пропаганда под “Холокостом”?
То, что у нацистов якобы был план систематического уничтожения в ходе Второй мировой войны всех евреев только за то, что они евреи, и что 6 млн. евреев было уничтожено, причем большая часть их - в газовых камерах
2) Какую выгоду извлекает из пропаганды Холокоста государство Израиль?
Израиль, объект международного социального обеспечения, выжал, в частности, из Германии миллиарды и миллиарды марок в порядке “возмещения ущерба”. Кроме того, Холокост используется американским еврейским лобби,
чтобы направлять внешнюю политику США в русло, выгодное для Израиля. Хороший пример этого - т. н. “война в Персидском заливе”.
3) Насколько выгодно коммунистам участие в пропаганде Холокоста?
Это помогает им скрывать свои собственные огромные преступления против человечности.
4) Чем выгодна эта пропаганда западным союзникам?
Тем же самым. Холокост затмевает их собственные преступления против человечности в Европе, в арабском мире, в Африке и Азии (достаточно вспомнить об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки).
5) Что такое ревизионизм?
Ревизионизм это историческая школа, которая в свете новых или недооцененных фактов подвергает критической переоценке устоявшиеся мнения. На основании строго научных исследований ревизионизм пришел к выводу, что
официальная, общепризнанная версия Второй мировой войны - всего лишь продолжение военной пропаганды союзников против Германии и составная часть сионистской пропаганды, оправдывающая еврейскую оккупацию Европы.
Согласно ревизионизму, немцы старались решить еврейский вопрос по возможности путем эмиграции, а в случаях необходимости - путем эвакуации. У немцев никогда не было плана физического истребления евреев и никогда
людей не убивали в газовых камерах или душегубках.
6) Что такое расизм?
Согласно общепринятому определению, это убеждение, будто определенная раса или определенный народ выше других рас или народов и поэтому имеет право обосабливаться от них или властвовать над ними. В иудаизме расизм
проявляется в вере в то, что евреи или народ Израиля - богоизбранный народ. Об этом говорится в еврейском законе, Торе (2-я кн. Моисея, 19, 5). Согласно Торе,
Израиль имеет право обосабливаться от других народов, изгонять их и даже уничтожать (5-я кн. Моисея, 6, 10-19; 20, 10-17).
Этот еврейский расизм был воплощен на практике сионистами при захвате Палестины и продолжает практиковаться по отношению к палестинцам в еврейском государстве Израиль. Проф. Израиль Шахак, основатель Союза борьбы
за права человека в Израиле, открыто признает это, в частности, в своей работе “Еврейская религия и ее отношение к неевреям” (Хамсин). Против этого еврейского расизма выступают ревизионисты и Радио Ислам.
Нацизм был побежден во Второй мировой войне. Он уже полвека мертв и не является больше политическим фактором. Настоящий “неонацизм” и антисемитизм олицетворяет сегодня Израиль с его 200 атомными бомбами, его
расизмом и оккупацией Палестины.
7) Являются ли те, кто ставит под вопрос Холокост, неонацистами и антисемитами??
Этот трюк имеет целью отвлечь внимание от фактов и веских аргументов, приводимых ревизионистами. Среди ревизионистов есть люди разных рас, политических убеждений и верований: евреи Бург и Лилиенталь, негр
Фаррахан, христианин Ланг, левый социалист Рассинье, консерваторы, либералы, социал-демократы и мусульмане. Ревизионизм это не идеология, а неполитический, научный метод исследования, как, скажем, математика.
8) Почему сионистский истеблишмент и его СМИ восхваляют взгляды Салмана Рушди на “свободу мнений”, тогда как Фориссона преследуют и отказывают ему в этой свободе мнений?
Согласно неписаному закону сионистов, не может быть инакомыслящих и диссидентов, когда речь идет о еврействе и пропаганде Холокоста. Клевета, избиения и разжигание расовой ненависти к Исламу и мусульманам - это, с
точки зрения сионистов, законная критика, свободное выражение своего мнения.
Если бы Фориссон поставил под вопрос взгляды мусульманских историков на колониализм, он получил бы премии и награды, как Рушди. С другой стороны, можно себе представить, что было бы с Рушди, если бы он в своей
книге подверг нападкам сионизм и еврейство. Законная политическая критика сионизма и еврейства по палестинскому вопросу объявляется расизмом и преступлением.
9) Что такое антисемитизм?
Согласно новому словарю шведского языка, это расистская вражда к семитам (т. е. народам, говорящим на семитских языках, таким как арабы и евреи) только за их происхождение. Это разновидность расизма столь же
отвратительна как и все прочие формы расовой ненависти. Антисемиты это сионисты, которые оккупируют Палестину, дискриминируют палестинцев и других арабов, отказывают им в правах человека и в праве на самоопределение. Сионисты и
есть расисты и антисемиты.
10) Что означает “разжигание ненависти к какой-либо этнической группе?”[/b]
Подстрекательство к преследованию определенной этнической группы, как это делают сионисты по отношению к палестинцам.
11) За что посадили в тюрьму Ахмеда Рами?
В частности, за то, что Радио Ислам процитировало опубликованную Карлом Марксом в 1844 г. статью “К еврейскому вопросу”, в которой Маркс - сам еврей - критиковал еврейство так же, как Рушди критикует сегодня Ислам.
Ему не помогло и то, что раньше те же цитаты опубликовали журналы “Юдиск Креника” и “Кларте”. Другим пунктом обвинения была цитата из шведского социал-демократа Артура Энгберга, которого цитировал и Монтгомери в своей книге “В
центре бури”.
12) Какова миссия Радио Ислам?
Радио Ислам борется против еврейской оккупации и за демократическое государство Палестина, где (точно так же, как и в Швеции) евреи, христиане, атеисты и мусульмане будут иметь одинаковые права и обязанности.
13) Какова миссия сионизма?
Создание еврейского государства в Палестине путем порабощения, изгнания, а если потребуется - уничтожения палестинского народа.
14) В чем различие между Радио Ислам и нацистами, расистами и антисемитами?
Радио Ислам считает, что евреи - граждане стран, в которых они живут, и в качестве таковых должны иметь те же права и обязанности, что и все прочие граждане. Например, шведский еврей это швед и он не претендует на
Палестину. Наоборот, антисемиты и сионисты едины в том, что евреи в государствах, где они живут (в изгнании) - чужаки и должны эмигрировать в Палестину.
15) В чем различие между иудаизмом и сионизмом ?
Иудаизм это превращенный в религию еврейский национализм (у шведов это был бы “шведизм”). Сионизм - политическое орудие иудаизма. Для палестинцев разница между иудаизмом и сионизмом та же, что между кузнецом и его
молотом: нет сионизма без иудаизма и нет Израиля без сионизма.
16) Была ли Вторая мировая война войной между Добром и Злом?
Нет. Это была война между расистскими, империалистическими державами. Гитлер делал в Европе то же самое, что союзники делали с индейцами, арабами, африканцами, японцами и другими азиатами и что сионисты планируют
сделать в Палестине.
17) Сотрудничали ли сионисты во время Второй мировой войны с национал-социалистами?
Еврейская террористическая организация Иргун Цвей Леуми предложила в 1941 г. национал-социалистам братство по оружию ввиду общих идеологических и политических связей и интересов. Двумя вождями этой группировки были
будущие премьер-министры Израиля Менахем Бегин и Ицхак Шамир. Что же касается осквернения могил в Стокгольме, то можно сослаться на пример осквернения еврейского кладбища во французском городе Карпантра в 1990 г. Позже поймали
двух виновных в этом молодых евреев. Эти отвратительные ритуалы используются сионистами в борьбе против инакомыслящих.
18) Чему учит история Второй мировой войны?
Что ошибки и преступления, который приписывают Гитлеру, не следует повторять сегодня, а именно расизм, завоевательную политику, экспансионизм и т. д. Но сегодня Израиль и другие, лицемерно прикрываясь искусной
пропагандой, практикуют такую же идеологию и агрессивную политику, что и Гитлер во время Второй мировой войны.
Поэтому Робер Фориссон говорит: “Это факт, что Гитлер как личность равно как его идеи и политика столь же несимпатичны мне, как и Наполеон Бонапарт. Но я отказываюсь участвовать в пропаганде победителей, которые
объявляли Наполеона чудовищем, а Гитлера - Сатаной”. Сионизм ведет сегодня против своих политических противников политическую и идеологически-террористическую третью мировую войну, причем это маскируется интенсивной пропагандой
СМИ и навязыванием догм о Второй мировой войне с целью защиты от любой критики и оправдания нынешнего кровавого подавления палестинского народа. То, что произошло во время Второй мировой войны, переделать нельзя, но то, что
происходит сегодня, мы еще можем изменить и улучшить.
19) Кто был основателем ревизионизма?
Поль Рассинье (1906-1967), борец Сопротивления и узник концлагеря, бывший депутат парламента от социалистической партии. Сионисты развязали против него кампанию травли, и он был осужден. Его наследником в качестве
ведущего французского ревизиониста стал проф. Робер Фориссон, которого поддержал Пьер Гийом, бывший маоист, левый активист и журналист. Проф. Фориссон - независимый, аполитичный ученый. На последних выборах он голосовал за
социалистов, а во время Второй мировой войны он был антинацистом и врагом Лаваля, который в оккупированной Франции сотрудничал с национал-социалистами.
20) Есть ли знаменитые свидетели Холокоста?
Примером фальсификации истории и того, как бесцеремонно многие бывшие узники концлагерей обращаются с истиной, может служить французский католический священник аббат Ренар. Он вместе с Рассинье был в Бухенвальде.
После войны аббат Ренар опубликовал книгу о своих лагерных переживаниях, в которой, в частности, писал: “Я видел, как тысячи людей становились под души, из которых вместо живительной влаги выходил удушливый газ”.
Это побудило Рассинье разыскать своего бывшего товарища по несчастью - это было в начале 1947 г. - и напомнить ему, что в Бухенвальде, как известно, не было никаких газовых камер. “Конечно, - возразил благочестивый
муж, - это был литературный оборот, пустая фраза, общее место, но, в конце концов, совершенно неважно, действительно ли все происходило так, или нет” (см. книгу Рассинье “Ложь Одиссея”).
Потеряв дар речи от удивления из-за того, что этот служитель Бога столь беззаботно врет, Рассинье ушел. И на таких свидетельствах, как эта выдумка благочестивого аббата, основывается официальная версия того, что
происходило с евреями во время Второй мировой войны! Понятно, почему научные методы исследования вызывают у некоторых людей такой ужас.
Другой пример - Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, профессиональный “переживший Холокост”, который ездит из страны в страну, рассказывает об Освенциме и являет собой “живое доказательство” Холокоста.
Визель вместе со своим отцом был в Освенциме. В 50-х годах он написал толстую книгу на языке идиш. В ее французском варианте под названием “Ночь” нет ни слова о газовых камерах. Он рассказывает, будто немцы сжигали евреев -
особенно грудных младенцев - в гигантских огненных рвах.
В конце своей книги он сообщает, что в конце 1944 г. перенес операцию (хотя постоянно утверждают, будто немцы убивали детей, стариков и больных). Откуда в “лагере уничтожения” взялась больница, где оперировали
молодого Визеля? Позже немцы сказали: “Больные и выздоравливающие могут остаться с врачами, когда придут русские”. Как сообщает Эли, он и его отец решили остаться с “немецкими палачами”, а не ждать “русских освободителей”.
Как, черт возьми, это объяснить? Надо спросить Эли Визеля. Интересно, что в немецком переводе книги Визеля везде, где во французском тексте стоит “крематорий”, это слово заменено на “газовую камеру”. Визель не
“переживший”, а бывший узник. Он живое доказательство того, что никакого уничтожения евреев не было.
21) Что утверждают ревизионисты?
Были: расовые преследования, депортации, концлагеря, крематории (непременно нужные для сжигания трупов умерших от эпидемии), камеры для уничтожения вшей (где для борьбы с этими
переносчиками смертельного сыпного тифа и дезинфекции одежды использовался газ Циклон Б, крайне опасный инсектицид, содержащий синильную кислоту).
Не было: газовых камер для убийства людей (они не могли существовать по химическим и физическим причинам), приказа или плана уничтожения людей.
Ревизионисты добавляют: горы трупов, которые показывали после освобождения лагерей, это жертвы свирепствовавших в конце войны эпидемий. К этому времени медикаменты больше не
доставлялись, так как, прежде всего, вследствие бомбежек была разрушена транспортная система.
Кучи очков и человеческих волос в лагерях как и повсюду в Европе были просто доказательством их утилизации. Одних свидетельских показаний недостаточно. Нужны документальные и материальные доказательства. Число
жертв непомерно преувеличено.
22) Нужно научное изучение истории, а не ее фиксирование с помощью уголовного кодекса.
Историки - мы причисляем к ним также учащихся, студентов и журналистов - должны подвергать научной критике истинность тех или иных утверждений. Результат этого метода
общеизвестные случаи пересмотра.
Во время Первой мировой войны уверяли, будто немцы отрубали руки бельгийским детям, а на “фабриках трупов” из убитых французских и английских солдат варили мыло или удобрения. Два года спустя эти легенды лопнули.
На Нюрнбергском процессе было заявлено, будто немцы совершили массовое убийство польских офицеров в Катыни. Сегодня все знают, что за этим убийством стояли советские карательные органы. Это официально признали в
Москве.
Драматические события в Персидском заливе, в Румынии и Боснии и связанные с ними пропагандистские выдумки показывают, что всегда надо проверять полученную ранее информацию.
И в отношении Второй мировой войны большинство официальных историков один за другим выбрасывает за борт многие догматы веры. Историки больше не верят, что в Бухенвальде, Дахау, Берген-Бельзене и других лагерях на
территории “старого Рейха” были газовые камеры. Они больше не верят, что был приказ или план уничтожения людей (на ванзейской конференции, на которой шла речь об “окончательном решении”). Они больше не верят в истории о мыле из
еврейского жира или абажурах из человеческой кожи. Они больше не принимают всерьез таких лжесвидетелей, как Мартин Грей, автор книги “От имени всех своих”.
И многие другие “истины”, которые изображались на Нюрнбергском процессе и многих последующих “процессах военных преступников” как “очевидные факты”, сегодня исчезли из обращения. Благодаря методу постоянного
критического пересмотра истории (а это и есть ревизионизм) историки знают сегодня, что документы были фальсифицированы, свидетели рассказывали небылицы, а признания были получены под пытками.
23) Сколько людей согласно “официальным” источникам погибло в Освенциме?
8 миллионов согласно одному французскому официальному документу (Бюро расследования военных преступлений).
5 миллионов согласно газете “Монд” от 20.04.1978 г.
4 миллиона согласно мемориальной доске в Бжезинке (в 1990 г. снята).
3 миллиона, по словам коменданта Освенцима Рудольфа Гесса.
2 миллиона согласно словарю Бонньера, 1964, часть 1, стр. 966.
1,6 млн. согласно Иегуде Бауэру, директору института современной еврейской истории в Иерусалиме.
1433000 согласно газете “Монд” от 1.9.1989.
1250000 согласно Раулю Хильбергу (“Уничтожение европейских евреев”, 1988).
1,1 млн. согласно Джеральду Рейтлингеру (“Окончательное решение”).
74 тысячи согласно открытым Горбачевым советским архивам.
Примечание немецкого переводчика. Позже пресса называла цифру 66.000. “Книги умерших” охватывают период с августа 1941 по декабрь 1943г., т. е. они неполные).
Сионисты хотят запретить в Швеции ревизионизм, т. е. свободное исследование и опровержение сионистской пропагандистской версии истории Второй мировой войны. Какую из приведенных выше цифр надлежит взять под защиту
закона, а какую запретить как “оскорбление евреев” и “разжигание ненависти к этнической группе”?
24) Сколько людей погибло во Второй мировой войне?
Около 60 миллионов.
25) Сколько евреев умерло в нацистских концлагерях?
В 1990 г. музей Освенцима снял мемориальную доску, на которой говорилось о 4 миллионах погибших в этом лагере людей. Сионистские источники снизили эту цифру до 1,2 миллиона. Разумеется, это уменьшение на 2,8
миллиона ничуть не влияет на священную цифру 6 млн. убитых евреев. Статистика еврейского населения крайне ненадежна. Правда, точно известно, что после немецкого наступления около 2 млн. евреев бежали на восток, в частности, в
“Мини-Израиль” Биробиджан, созданный Сталиным еще в 1936 г. Ревизионисты исходят из того, что максимум 200.000 евреев погибли во всех лагерях от истощения, эпидемий, холода, голода, а во многих случаях были застрелены за разные
нарушения лагерных порядков.
26) Сколько еврейских солдат погибло во Вторую мировую войну?
Официальной статистики нет. Считается, что все они погибли в “газовых камерах”.
27) Сколько евреев умерли во время Второй мировой войны от старости и болезней?
И на этот счет нет статистики. Все эти евреи тоже считаются погибшими в “газовых камерах”.
28) Сколько евреев погибли от союзных бомбежек во время Второй мировой войны?
Неизвестно, - все они официально считаются погибшими в “газовых камерах”.
29) Сколько евреев всего погибло в немецких лагерях?
Максимум 200.000.
30) От чего они умерли?
Многие от эпидемий тифа, многие от недоедания и недостаточного медицинского ухода на последнем этапе войны.
31) Что означает разница между цифрами 200.000 и 6 млн. убитых евреев?
Эта разница в 5,8 миллиона - разница между правдой и пропагандой. Кстати, вопреки утверждениям сионистской пропаганды, ни один еврей не был убит только потому, что он еврей.
32) Являются ли такие фильмы как “Холокост” и “Ветры войны” документальными?
Ни в коей мере. Это фильмы - фантазии, оформленные так, чтобы зритель воспринимал их как документальные.
33) Есть ли доказательства того, что имело место “промышленное массовое уничтожение” евреев?
В немецких архивах нет никаких документов, которые содержали бы соответствующий приказ Гитлера или планы уничтожения. Не найдено и никаких материальных доказательств в виде куч пепла или крематориев, в которых
можно было бы сжечь 6 млн. трупов. Нет никаких твердых доказательств существования газовых камер в лагерях и никакой надежной демографической статистики.
Наоборот, был приказ Гитлера о территориальном окончательном решении т. н. еврейского вопроса. В соответствии с пожеланием “очистить” III Рейх от евреев, в немецких документах четко и ясно
сказано, что это должно произойти путем эмиграции и эвакуации евреев на Восток, на оккупированные советские территории. В протоколах конференции на Ванзее в январе 1942 г., на которой национал-социалистические руководители якобы
обсуждали уничтожение евреев, нет ничего о плане уничтожения.
34) Почему евреи со всей Европы были отправлены в лагеря?
Ревизионисты говорят, что все немецкие концлагеря, в том числе и в Польше, были трудовыми, а не лагерями уничтожения. Причины депортации евреев со всей Европы в эти лагеря были следующие. Во-первых, это
соответствовало планам национал-социалистов переселить евреев на Восток. Во-вторых, в евреях видели угрозу безопасности. Всемирный еврейский конгресс в 1939 г. объявил войну Германии. В США в то же время были интернированы сотни
тысяч японцев, а в Швеции более 700 коммунистов были брошены в лагеря только за свои убеждения.
35) Не уничтожили ли национал-социалисты в конце войны все компрометирующие документы?
От национал-социалистического аппарата власти остались сотни тонн документов. Немцы педантично документируют все, что делают. Десятки тысяч эсэсовцев и бюрократов должны были быть вовлечены в исполнение плана
уничтожения и еще сегодня могли бы давать показания об этом.
36) Значит все свидетели, которые рассказывают о концлагерях, лгут?
Люди не знают, были или нет газовые камеры, но верят, что были. Верующие люди не лгут, они верят. Т. н. “выжившие”, особенно когда они посещают школы, описывают отношения в концлагерях. Лишь очень немногие из них
утверждают, что присутствовали при уничтожении людей в газовых камерах. Их показания противоречат друг другу в том, что касается числа жертв каждой такой операции, пути в газовые камеры, времени до смерти жертв, способов
уничтожения трупов и т. д. Свидетели на Нюрнбергском процессе не подвергались перекрестному допросу и могли рассказывать самые невероятные вещи, достоверность которых никто не ставил под сомнение.
37) Пересматривают ли сами “официальные” историки историю Второй мировой войны?
Сплошь и рядом. До 1960 г. утверждали, будто газовые камеры были в лагерях в Германии и Австрии. Тысячи “выживших” рассказывали о них, немецкие офицеры давали “признательные показания” и после Нюрнбергского
процесса были казнены за участие в уничтожении людей в газовых камерах в этих лагерях.
Но в 1960 г. сами союзники признали, что все эти свидетельства и признания были ложными и в этих лагерях никогда не было газовых камер. О здании в базовом лагере Освенцим, которое десятилетиями показывали туристам
как “настоящую газовую камеру”, в 1988 г. стало известно, что это реконструкция.
В том же году Фред Лейхтер, самый известный американский специалист по газовым камерам, провел первое техническое и химическое исследование соответствующих помещений. Он пришел к выводу, что они технически не могли
функционировать как газовые камеры. После публикации доклада Лейхтера музей Освенцима провел свою экспертизу, получив задание опровергнуть Лейхтера, но т. н. Краковский доклад только подтвердил тезисы Лейхтера.
В. Люфтль, бывший председатель Австрийской инженерной палаты, и один химик из института Макса Планка подтвердили физическую и химическую невозможность того, что говорится в литературе о Холокосте о газовых камерах
в Освенциме и других лагерях. В ряде штатов США газовые камеры используются для казни приговоренных к смерти. Эти камеры технически очень сложные сооружения.
Необходимы следующие предпосылки, чтобы помещение могло использоваться как газовая камера для убийства людей: 1) Абсолютная герметичность - иначе палач может погибнуть вместе с приговоренным. 2) Устройство для
ввода газа. 3) Эффективная вентиляция для очистки помещения от газа и система нейтрализации выведенного газа.
Все эти устройства отсутствуют в т. н. газовых камерах Освенцима. “Газовая камера” в крематории 1 имеет даже деревянную дверь со стеклянным окошком. Между нижним краем двери и полом зазор 10 см. Не были же немцы
техническими идиотами!
38) Газ Циклон Б - средство для уничтожения вшей. Можно ли с его помощью убивать людей?
В США циановодород, главный компонент Циклона Б, используется для казни преступников. Сам Циклон Б это инсектицид в форме гранулята, который лишь медленно выделяет ядовитые пары. Поэтому он весьма эффективен как
средство борьбы с вредными насекомыми. Тот, кто думает, будто с его помощью можно убить миллионы людей, - профан в технике и химии, потому что 1) Газ очень медленно выходит из гранулята. Он испаряется при 25,7о С. “Газовые камеры”
Освенцима-Бжезинки располагались, большей частью, в подвалах, а ведь их надо было использовать и зимой. Но в этих холодных помещениях не найдено ни одной системы нагревания. 2) Газ прочно прилипает к полу, стенам и одежде. 3)
“Газовые камеры” находятся вблизи от крематориев, а Циклон Б в больших концентрациях взрывоопасен.
Циклон Б использовался в лагерях для борьбы с эпидемиями тифа, разносчиками которого были вши. Этот инсектицид экспортировался во время войны и в Швецию. Немецкие руководства по использованию предписывают
вентиляцию загазованных помещений в течение минимум 20 часов, прежде чем обслуживающий персонал может войти в них в противогазах.
39) Но комендант Освенцима Гесс утверждает в своем добытом под пытками признании, что операция длилась от 3 до 20 минут, а всего через 10 минут обслуживающий персонал входил в газовые
камеры без противогазов (“они ели и курили, вытаскивая трупы”).
Это одна из бессмыслиц в т. н. признаниях Гесса. Через 20 минут и тем более через три жертвы еще не были бы мертвы, а если бы все же были, члены зондеркоманд не выжили бы без противогазов после столь короткой
вентиляции. А они даже ели, вытаскивая трупы отравленных синильной кислотой. То, что они еще и курили - нелепость, так как между трупами во многих местах могли образоваться взрывчатые концентрации (6,41%). В своих “признаниях”
Гесс говорит также о концлагере “Вольнек”, которого никогда не существовало. Его допрашивал и пытал английский еврей Бернард Кларк, что подтвердил сам Кларк (см. Руперт Батлер. Легионы смерти. 1983, с. 235, а также записки Гесса,
коменданта Освенцима).
40) Убивали ли евреев выхлопными газами дизельных двигателей?
В лагерях Треблинка, Собибур и Бельжец пропаганда сначала говорила о паровых камерах и об огромных залах, в которых жертв погружали в воду, а потом пропускали через нее ток. Когда эти истории лопнули, стали
говорить о выхлопных газах дизелей. Но и это невозможно. Эти газы содержат слишком мало СО и слишком много кислорода. Воздух для дыхания обогащался бы кислородом из этих газов, что продлевало бы агонию.
41) Лгал ли офицер СС Герштейн, когда он точно описывал такую операцию в лагере Бельжец?
По рассказу Курта Герштейна, 700-800 заключенных набивали в “газовые камеры” размером 25м2 (т.е. около 30 человек на кв. метр!). Операция длилась 32 минуты. Около лагеря высилась гора ботинок высотой 35-40 м., а
всего нацисты убили 25 млн. человек. Герштейна превзошел еврейский свидетель Редер. Он говорит о 750 людях в газовой камере размером 16м2 и о 3 млн. убитых в Бельжеце.
42) В чем заключалась функция крематориев?
Крематории используются сегодня и в Швеции. Во время Второй мировой войны в них сжигали трупы жертв эпидемий, чтобы предотвратить распространение последних, что было бы возможным, если бы трупы хоронили и произошло
заражение грунтовых вод. То, что в лагерях были крематории, - не свидетельство преступления.
Одна печь немецкого крематория сжигала один труп за один раз. Эта печь нагревалась углем или коксом, на кремацию уходило в среднем 2 часа. Невозможно, чтобы в одном Освенциме сжигали до 7000 и более трупов в день,
как утверждает литература о Холокосте.
43) Но многие трупы сжигали в открытых рвах?
Таким способом трупы сжигать нельзя, так как в открытых рвах нельзя достичь нужной температуры. Описываемых свидетелями рвов глубиной до 6 м в районе Освенцима не могло быть, так как там очень высок уровень
грунтовых вод. На аэрофотоснимках Освенцима, сделанных в 1944 г., когда массовые убийства якобы достигли своего пика, не видно дыма из труб крематориев и очередей в “газовые камеры”.
44) Доказывают ли показанные в СМИ и фильмах снимки реальность Холокоста?
Часто пропагандисты Холокоста используют настоящие снимки, снабжая их комментариями, вводящими в заблуждение. Горы трупов, даже если это немцы, жертвы ужасных бомбежек Гамбурга и Дрездена, изображаются как “мертвые
евреи”. Горы изможденных трупов, которые часто показывают, это результаты эпидемий тифа. Эти снимки сделаны в таких лагерях, как Берген-Бельзен, где точно не было газовых камер.
На хаотическом последнем этапе войны бомбежки союзников привели к тому, что был парализован транспорт, от которого зависело снабжение лагерей. Изможденные трупы это трупы людей, умерших от голода и болезней, в
частности, потому что не было больше Циклона и тиф мог беспрепятственно распространяться.."
И ведь решили сионисты свою задачу на «5»! Ни один еврей больше не хочет быть немцем, ни один еврей сегодня не хочет быть советским. МИРОВАЯ СИОНИСТСКАЯ ИМПЕРИЯ Ротшильда и его бешеных собак до смерти запугали западных евреев «холокостом», восточных – ГУЛАГом. Холокост был, другого холокоста не было.
Через Первую Мировую войну - ибо не было дома, где не было бы мертвеца". (Исход 12:30), Через Вторую Мировую войну - ибо не было дома, где не было бы мертвеца". (Исход 12:30)
МИРОВАЯ СИОНИСТСКАЯ ИМПЕРИЯ Ротшильда шла к единству мирового еврейства. Косяки дверей домов, где жили евреи, были измазаны не кровью мифического агнца, а кровью конкретных обитателей этих домов в Европе.
Гигантская ложь о холокосте не в 6 млн. убитых евреев. Гигантская ложь о холокосте в истинных организаторах холокоста. Ради чего организовали сионисты холокост для евреев? Надо оставить битву вокруг цифры 6 млн. евреев, погибших в холокосте. Эту битву вокруг цифры, устраивают сионисты с одной целью: чтобы никто не начал копать глубже и в другом месте. Пусть будет столько, сколько дают сионисты - 6 млн.
А другое место для копания – сионисты организовали евреям холокост. Если не знать ничего о МИРОВОЙ СИОНИСТСКОЙ ИМПЕРИИ Ротшильда и его бездомных собак, в которой все «Германии» - только её «фрагменты», а все «Гитлеры» только её назначенцы – гойслужащие, то организатором холокост может, кто угодно, например, 90-летний Деменчук из охранников лагеря, которого сейчас экстрагируют из США, куда-то для всё того же спектакля – скрыть, что холокост придумали, организовали и провели сионисты под лозунгом:
«Народ и партия – едины!»
Надо ответить, надо разобраться, какой ценой сионисты достигли этого поразительно единства мирового еврейства, за каких-нибудь 4-е года Второй Мировой войны. Какова цена беспрецедентного послушания евреев сионистам. Что самое главное: всё это не так глубоко и лежит. Надо только снять с глаз сионистские очки, которые на глазах у историков. Если ты, лиса, не дура, то не ходи за уткой, которая, прикидываясь хромой - жертвой, уводит тебя подальше того места, где «деньги лежат».
Начинать надо с выяснением того, кто вложил деньги в холокост. А как говаривал незабвенный Жириновский: все деньги у евреев. И очень может статься, что цена холокоста окажется больше, чем 6 млн. – тем чудовищнее будет преступление сионистов против евреев, ибо не было дома, где не было бы мертвеца". (Исход 12:30).."
Открытое письмо Стивену Спилбергу.
https://newsland.com/user/4297693453/content/otkrytoe-pismo-stivenu-spilbergu-pro-istoriiu-i-evreev/4191412https://newsland.com/user/4297693453/content/otkrytoe-pismo-stivenu-spilbergu-pro-istoriiu-i-evreev/4191412
https://pycckue-cka3ku.livejournal.com/2210068.htmlhttps://pycckue-cka3ku.livejournal.com/2210068.html
ГРАФ Юрген - швейцарский публицист, автор ряда произведений, в которых отрицает общепринятую концепцию Холокоста. В начале 1990-х годов издал три книги по вопросу отрицания Холокоста. В 1993 году после выхода книги «Холокост на испытательном стенде» Граф был уволен с работы в школе, где преподавал латынь и французский язык.
В 1998 году на Юргена Графа и на издательство, опубликовавшее его книги, подали в суд. Юрген Граф был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере около 40,000 швейцарских франков. После этого эмигрировал в Беларусь, где женился. Через некоторое время переехал в Россию. В настоящее время проживает в Москве и работает переводчиком.
В 90е в Германии приняли закон о "контингентных беженцах". Мол, в 3м Рейхе поголовье евреев очень сильно уменьшилось, по понятным причинам. Поэтому Германия стала принимать евреев толпами, чтобы их контингент увеличился. Советские еврееи ринулись в Германию аж полчищами, чтобы не упустить такую халяву - пособия в Германии очень жирные. Их так и называют - "контингентные беженцы", т.е. советские евреи, которые бежали от преследований в России.
Демонстрация на Розентрассе состояла из ЭТНИЧЕСКИХ НЕМЦЕВ, как правило это были женщины и мужчины, чьи супруги и дети были в концлагерях или планировались к отправке.
Всего их было 8 тыс человек.
Прозрели наконец.
И год это был 1943. Так что кое кто умудрился прожить ещё полтора года до 1945.
И с шаблоном все в порядке. Сразу после этого варшавское гетто полностью сгорело в печах Аушвица.
Он говорит - ура, мы все союзники победили страны оси зла.
Ты слышишь - ура, это победили мы, а не русские.
Оказывается, что проблема у тебя в голове, а не у них.
Национальные герои? Не смеши меня! По большей части т.н "герои" были в народном ополчении Landeswehr - крестьяне и рабочие, но не обученные бойцы.
Вся проблема заключена в русофобной верхушке, которая вертит Эстонией как хочет. Всё дерьмо получило начало с такого товарища как Март Лаар, который активно продвигал идею национализма и русофобии, настраивая эстонцев против русских, выставляя русских как оккупантов.
Собственно о чём это я? Русофобия среди эстов получила начало намного раньше Второй Мировой.
История Эстонии знает такое время как "старое-хорошее шведское время" (vana-hea Rootsi aeg), когда эстонцы были всецело под шведами. Шведы из неотёсанных чурбанов сделали культурных и образованных людей. В Дорпате (нынешний город Тарту) шведы отстроили университет.
Позже такой великий правитель как Пётр Первый предложил шведам кругленькую сумму, чтобы Эстонию выкупить. Только вдумайтесь в этот исторический факт! Пётр Первый сделал эстонцев свободными, и русские в итоге всё равно оказались плохими!
С одной стороны они говорят - нет, холокост придумали жЫды!
С другой - да сжигать их надо! Как Гитлер. А вы знаете, что они кровь пьют, и захватили газеты заводы фабрики и пароходы? Убивать их надо!
Такой явный пример двоемыслия.
Ребят, вы определитесь, вы людоеды или нет.
А то как то неловко право.
Либо вот этого не было
Любо вы это одобряете.
Что то одно, то ли крестик то ли трусы.
И да, свобода слова она для людей, она не для животных.
Как только ты встаешь и говоришь, что скажем трахать детей - хорошо, свобода слова должна на тебе заканчиваться.
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Ой, смотрите, в ненависти к евреям вы так вслед за ней и газовые камеры мангалами объявите... немецкое барбекю, майские шашлычки. Ничего не ново.
Так что это не вопрос веры...