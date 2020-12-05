Отрицавшую Холокост 92-летнюю женщину повторно осудили в Германии

Отмечается, что несколько недель назад женщина, известная как «бабушка-нацистка», вышла на свободу после двух с половиной лет заключения по тому же обвинению.

В частности, она заявляла, что в информации о газовых камерах в концлагере Аушвиц «нет ни слова правды».

На этот раз немку привлекли к ответственности за интервью о Холокосте, опубликованное в интернете в марте 2018 года.

По данным издания Spiegel, на вынесение приговора пенсионерка не явилась.