Гоша алкаш, подонок или культурный человек?

Есть только его комната в общаге, которая почему то вводит в праведную истерику ненавистников Гоши. Ну а что такого? Да, жил он в общаге. Так вся страна между 1920 - 1980 жила близко к этому. До сих пор миллионы людей в России живут как миленькие в общагах. И в 1970-х жили, вообще десятки миллионов людей, целыми семьями жили. Я конечно понимаю что все диванные зарабатыватели квартир ( живучи при этом в маминой ) само собой давно бы заработали трёшку на Арбате, если бы встали с дивана.



Занавесок нет, холостяк он и есть холостяк, оно ему видимо не интересно. Зато есть вполне себе нестандартная для обычной квартиры рабочего в СССР, печатная машинка. Пометка - даже у моей бабушки, врача, заведующей домом малютки и затем заведующей детской районной больницы - не было печатной машинки. У второй бабушки муж был директором техникума и она сама преподаватель - не было печатной машинки. У родной сестры моей матери ( экономист на большом заводе ) - не было. То есть для СССР это не просто редкое, это роскошное изделие и далеко не каждый мог себе добыть и позволить её содержать в рабочем состоянии.



Значит Гоша читал и после писал, излагал свои мысли и любил это делать так, что бы легко было прочитать. Работал он слесарем ( понятно что как минимум 5 - 6 разряда ) в НИИ, помогал делать изобретения, собирать приборы. Возможно писал аналог кандидатской и вообще вполне может иметь вышку, просто ему нафиг не упало быть начальником. При СССР слесарь, да в институте, да в Москве, да с Гошиным уровнем получал не меньше 250 - 350 рублей. Мой знакомый дед в Воронеже в эти же годы что и в сериале, получал по 400, фрезеровщик пятый разряд. Иногда получал по 450, а строгальщик по соседству до 600 получал. Так что Гоша точно зарабатывал так, что на всё хватало. Вполне мог в отпуск куда то уезжать по стране. Скорее всего туризм, без всяких отелей.



Алкаш? Да ерунда. Даже в запойный свой период у него на столе ОДНА бутылка водки и 7 бутылок пива по 0,5. Это по нашему всего пара баклажек пивка, смешно даже. У меня дед просто между делом брал трёхлитровую банку пива, после бани разговеться. Советское пивко это вам не моча аля "балтика девятка". Это приятный тонизирующий напиток, полезный, натуральный, слега пьянит да чаще в туалет хочется.



Так что Гоша получил комнату. Тоже не плохо, зато не с мамкой живёт. Я знаете ли лично наблюдал двух взрослых людей, которые после 30-ти лет жили с маманями и это ужасно. Иногда явно играет на гитаре, понимает толк в книгах, но не делает из них культа. Стоят стопками. Есть телефон, это к слову показатель при СССР, телефоны были не у всех.



Умеет знакомиться с женщинами, не стесняется, не боится. Не спрашивает у мамы можно ли отвезти даму на такси ночью до её квартиры. Не спрашивается разрешения у мамы - А мона её девочку поцелую? Да, он мужик, простой русский мужик который умеет начать разговор с абсолютно незнакомой дамой и уверенно вывести его на серьёзные отношения. Нахрапист умеренно, вежлив, упорен в ухаживании, но не хамлив и знает когда надо просто уйти и дать подумать. В общем мужик как мужик. Не идеал, но явно не деградант и тем более не буйный. Даже в драке сохранял полное хладнокровие, хотя мог банально изувечить малолетних дураков.