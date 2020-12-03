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Гоша алкаш, подонок или культурный человек?

Гоша алкаш, подонок или культурный человек? (2 фото)

Автор:
03 декабря 2020 04:52
Метки: Культурный человек   Москва слезам не верит   алкаш   гоша   подонок   
1594
2
Замечено не только мной, что нет более спорного советского типажа нежели Гоша из "Москва слезам не верит". Проблема его окончательного понимания в том что нет предыстории Гоши, откуда, кто, женат ли был и давно ли? Есть дети от прошлых отношений?

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Метки: Культурный человек   Москва слезам не верит   алкаш   гоша   подонок   
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14k
Теуш Алексей 3 часа назад
Согласен, но не со всем.
1. Гоша живёт не в общаге, а в коммуналке. Об этом говорят высокие потолки и телефон. Не было в СССР общаг с потолками 3+.
2. Связки книг говорят скорее о том, что Гоша переехал сюда недавно. Не успел обустроиться.
3. О предыдущих отношениях есть намёк. В разговоре с Катей и Александрой на пикнике он говорит, что сыт по горло ситуацией, когда жена зарабатывает больше мужа.
Можно предположить, что он развелся недавно. Квартиру, скажем двушку, разменяли по схеме 2К=1К+К. Гоша переехал в комнату в коммуналке.
Как-то так...
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949
Лёха Полчаса назад
Автор,ошибки исправь...
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4k
Nat_k 2 часа назад
Про семейное положение в фильме все сказано. Он же говорит, что был женат, развелся, жена - прекрасная женщина, снова вышла замуж и счастлива. Газеты на окнах - так ремонт же в квартире.
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153
Гепатит С Nat_k Минуту назад
"Она, конечно, была стервой? Нет, почему, она прекрасная женщина.". ну или как-то так. На пикнике.
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−2
Alexander 2 часа назад
просто нормальный адекватный советский мужик и не нужно других характеристик)
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15k
Lynx 3 часа назад
Что за партак у евоного оппонента и не только на плече?
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22k
aolti 4 часа назад
У Гоши явно завышенная самооценка и чрезмерные требования к окружающим, судя по его манере поведения, и состоянию его жилища. Потому что можно много говорить, но стоит лишь посмотреть на бардак в комнате и заклеенные газетами окна, как станет ясно, что перед тобой очередной умный дурак.
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−188
Васек повесил трубача 4 часа назад
Судя по завязкам на стопках книг, Гоша либо только переехал в эту комнату (возможно после развода), или наоборот, собирается переезжать уже в квартиру.
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12k
куджо 4 часа назад
Следовательно?
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24k
DeadMan куджо 3 минуты назад
следовательно он нормальный советский мужик, а в квартире идет ремонт, поэтому занавесок нет.
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647
bosayk 4 часа назад
Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? (c)
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24k
DeadMan bosayk 6 минут назад
у нас только Георгий Иваныч.
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