Американский проповедник изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала

Известнейший религиозный деятель из США настолько неистов в своей ненависти к ковиду, что его выкрики, полные праведного гнева, идеально легли на тяжелые гитарные рифы. Теперь гитаристу и проповеднику советуют сколотить банду и записать альбомчик-другой. И коронавирус точно уйдет...
Известный далеко за пределами Америки телепроповедник из Техаса Кеннет Коупленд попытался изгнать коронавирус при помощи неистовых выкриков, требуя, чтобы "разрушитель и убийца" покинул пределы США.
Гитарист из Португалии Андре Антунес оценил далеко не ангельскую
одержимость энергетику проповедника и наложил на "Победный голос верующего" (так называется программа Коупленда) тяжелые гитарные рифы. Оказалось, что под хеви-метал проповедник звучит куда убедительнее, яростнее и смешнее.
Пользователи Сети без иронии предлагают записать "музыкантам" совместный альбом. Говорят, что такие проповеди они готовы слушать часами.
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Но нужно ли это самому Кеннету Коупленду? Он самый богатый телеевангелист США. Состояние Коупленда оценивается в более чем 700 миллионов долларов, он владеет несколькими огромными особняками и даже личным самолетом. В общем, и так ведет жизнь успешной рок-звезды.
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Пусть остаточную радиацию сметает.
И пока не ликвидирует, пусть не возвращается
https://risu.ua/ru/sandey-adeladzha-i-posolstvo-bozhe-protestanty-ili-opuhol-na-tele-ukrainy_n63634https://risu.ua/ru/sandey-adeladzha-i-posolstvo-bozhe-protestanty-ili-opuhol-na-tele-ukrainy_n63634