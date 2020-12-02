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Американский проповедник изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала

Американский проповедник изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 16:31
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   видео   гитарист   изгнание   проповедник   сша   юмор   
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Известнейший религиозный деятель из США настолько неистов в своей ненависти к ковиду, что его выкрики, полные праведного гнева, идеально легли на тяжелые гитарные рифы. Теперь гитаристу и проповеднику советуют сколотить банду и записать альбомчик-другой. И коронавирус точно уйдет...

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Метки: COVID-19   видео   гитарист   изгнание   проповедник   сша   юмор   
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566
Nane First NameLast 3 часа назад
Креативненько
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4k
SSD 2 минуты назад
...В ЖОПУ ДЬЯВОЛА - МАЗАФАКА!!!
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8k
KOSTELLO 3 минуты назад
Дайте ему метлу и отправьте в Чернобыль.
Пусть остаточную радиацию сметает.
И пока не ликвидирует, пусть не возвращается
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879
Traki 16 минут назад
У хохляди есть свой такой проповедник, Аделаджа его зовут, ученик самого Кеннета. Дурил шароварников аж с 2000 года! Может поэтому они в каструлях скакали?
https://risu.ua/ru/sandey-adeladzha-i-posolstvo-bozhe-protestanty-ili-opuhol-na-tele-ukrainy_n63634https://risu.ua/ru/sandey-adeladzha-i-posolstvo-bozhe-protestanty-ili-opuhol-na-tele-ukrainy_n63634
У хохляди есть свой такой проповедник, Аделаджа его зовут, ученик самого Кеннета. Дурил шароварников аж с 2000 года! Может поэтому они в каструлях скакали?
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38
Алексей Долотов 21 минуту назад
5+. меня больше этот воланчик на заднем плане умиляет
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14k
Слева танки 49 минут назад
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1k
Виктор Полесов Час назад
Американский проповедник изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала
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3k
Александр Зотов Час назад
загроулить ещё надо)
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
Не знаю, понял ли коронавирус английский, но если он был в квартире, проповедь должен был услышать. Может, соседский тоже немного.
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13k
vikklu 2 часа назад
Ндаа... Харизматы отжигают по-взрослому.
Интересно, что лохов, ведущихся на их шабашные камланья, становится всё больше и больше. Куда мир катится?
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879
Traki 2 часа назад
К стати, эти священники активно промывали мозги хохляди на протяжении 30 лет. Да и РФ в 2000 они активно себя проявляли - теология процветания. Типа отдай все Богу (секте) и Бог воздаст тебе десятикратно. Но в РФ они как то не прижились, а вот в хохляндии процветали. Там у них еще негр какой то был, дурил хохлядь по полной.
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13k
vikklu Traki 2 часа назад
Эт точно, кацапидор всегда хохлядь помянет... Съиппал бы ты отсель от греха подальше в антифишкину помойку.
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879
Traki vikklu Час назад
Как же вас ублюдков не помянуть
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13k
vikklu Traki 50 минут назад
Вот интересно, вас специально набирают срать в каментах с IQ ниже уровня мармазеток, или от безысходности? Вопрос риторический, так что не напрягайся, всё равно ничем не удивишь.
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879
Traki vikklu Полчаса назад
Да, хохложид, специально!!!

Ссылка www.youtube.com
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Мля, 700 лямов зелени настричь на подобной муйне - телепроповедник
Страна непуганых оленей с печатным станком.
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51k
Серый 2 часа назад
А почему нет? ) Меня спохмела хардрок неплохо лечит.
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7k
Alex Djeff 3 часа назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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6k
Перст Указующий Alex Djeff 2 часа назад
не в то время родился Гитлер. Сегодня мог бы возглавлять хэви метал банд.
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219
Владимир 3 часа назад
"Смешались в кучу кони, люди,.."
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