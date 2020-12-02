Американский проповедник изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала

Известный далеко за пределами Америки телепроповедник из Техаса Кеннет Коупленд попытался изгнать коронавирус при помощи неистовых выкриков, требуя, чтобы "разрушитель и убийца" покинул пределы США.

Гитарист из Португалии Андре Антунес оценил далеко не ангельскую одержимость энергетику проповедника и наложил на "Победный голос верующего" (так называется программа Коупленда) тяжелые гитарные рифы. Оказалось, что под хеви-метал проповедник звучит куда убедительнее, яростнее и смешнее.

Пользователи Сети без иронии предлагают записать "музыкантам" совместный альбом. Говорят, что такие проповеди они готовы слушать часами.