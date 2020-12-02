Высотный самолет М-17 «Стратосфера»

Самолет, впоследствии получивший обозначение М-17 «Стратосфера», был создан в авиационном конструкторском бюро Мясищева. Были использованы и давние заготовки знаменитого конструктора, которого тема сверхвысотного полета интересовала уже давно, так и результаты изучения сбитого американского U-2. В итоге получилась по-настоящему уникальная машина.

М-17 мог часами на небольшой скорости барражировать в заданном районе и уничтожать аэростаты выстрелами из двухствольной пушки со специальными разрывными снарядами, оставляющими в оболочке огромные дыры.