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Высотный самолет М-17 «Стратосфера»

Высотный самолет М-17 «Стратосфера» (5 фото)

Автор:
02 декабря 2020 14:20
Метки: авиация   самолеты   технологии   
1911
5

Для борьбы с разведывательными аэростатами в СССР был создан уникальный самолет — сверхвысотный дозвуковой перехватчик М-17 «Стратосфера»

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Метки: авиация   самолеты   технологии   
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2k
Евгений 3 часа назад
ТТХ можно было из википедии взять:
Технические характеристики
Экипаж: 1 пилот
Длина: 22,27 м
Размах крыла: 40,32 м
Высота: 4,87 м
Площадь крыла: 137,7 м
Профиль крыла: П-173-9
База шасси: 5,618 м
Колея шасси: 6,6 м
Масса снаряжённого: 13 790 кг[5]
Нормальная взлётная масса: 18 400 кг
Объём топливных баков: 10 000 л
Силовая установка: 1 ТРД РД-36-51В
Тяга: 1 58,84 кН (6000 кгс) (номинальная)
взлётная: 1 117,7 кН (12000 кгс)
на высоте 21000 м: 1 5,88 кН (600 кгс)
Лётные характеристики
Максимальная скорость:
на высоте 20000 м: 743 км/ч
на высоте 5000 м: 332 км/ч
Крейсерская скорость: 0,7 М
Скорость отрыва: 175 км/ч
Посадочная скорость: 188 км/ч (при посадочной массе 16300 кг)
Практическая дальность: 1 315 км (с высоты 20250 м до 20620 м)
Продолжительность полёта: 2 ч 14 мин
Время патрулирования: 48 мин
Практический потолок: 21 550 м
Время набора высоты потолка: 35 мин
Длина разбега: 340 м
Длина пробега: 950 м
Аэродинамическое качество: ~30 (планирование с выключенным двигателем)
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
К нам в Сибирь из Пакистана эти зонды залетали. Летом в ясный день как капелька ртути в небе, несколько раз видел. Мой отец сбил два таких, другие летчики тоже сбивали - в полку кроме высотных перехватчиков было и три МиГ-19. Отец рассказывал, что сбить было трудно из-за секционной конструкции шариков - дашь очередь, а шар проваливается вниз, приходится снова его искать, причем еще и скорость контролировать надо, чтоб свой самолет в штопор не свалить. В центре Сибири они уже не на такой большой высоте летели.
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3k
Игорь Слепой Пью 3 часа назад
А еще его трудно сопровождать . Т.е. вести радиолокацонное сопровождение посредствам РЛС. Скорость никакая, 50 км/ч в среднем, а если нет ветра то можно крутиться сутки.
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4k
Sanar Слепой Пью 3 часа назад
К нам с Китая летали, я на ДВ служил и дежурил в звене самолёт по АДА с зарядкой пушки ОФЗ, ну за всю мою службу мы не вылетали по шарам ни разу, в теории знали как и что, но попасть в него с пушки истребителя не реально сложно, старики инструкторы говорили что проще его "свернуть" потоком пройдя максимально близко. Видимо дежурили так, чтоб боялись и знали что есть такое, но гнать МИГ-31 на перехват шара это бредовая затея.
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5k
М С 3 часа назад
Хоть бы характеристики какие-то указал.
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