Высотный самолет М-17 «Стратосфера»

Для борьбы с разведывательными аэростатами в СССР был создан уникальный самолет — сверхвысотный дозвуковой перехватчик М-17 «Стратосфера»
С 60-х годов для разведки на территории Советского Союза НАТО стало активно использовать автоматические аэростаты. Для ПВО страны это стало большой проблемой: сбить неспешно дрейфующий на огромной высоте воздушный шар оказалось сложной задачей.
Использовать дорогостоящие ракеты на относительно дешевые цели было просто не рационально, а использовать пушку было невозможно из-за недостаточной высоты полёта перехватчиков и, как ни странно, их высокой скорости. Для решения проблемы было решено создать специальный стратосферный перехватчик с дозвуковой скоростью полета.
Самолет, впоследствии получивший обозначение М-17 «Стратосфера», был создан в авиационном конструкторском бюро Мясищева. Были использованы и давние заготовки знаменитого конструктора, которого тема сверхвысотного полета интересовала уже давно, так и результаты изучения сбитого американского U-2. В итоге получилась по-настоящему уникальная машина.
М-17 мог часами на небольшой скорости барражировать в заданном районе и уничтожать аэростаты выстрелами из двухствольной пушки со специальными разрывными снарядами, оставляющими в оболочке огромные дыры.
Было построено три экземпляра самолета, два для летных (один из которых был разбит при испытаниях) и один для статических испытаний. В ходе испытаний 1990 года было установлено множество международных рекордов, непревзойденных и по сей день. Но из-за распада Советского Союза самолет был снят с вооружения.
Но создание самолета М-17 «Стратосфера» послужило началом для создания дозвукового разведчика М-55 «Геофизика», который и сейчас используется для исследования стратосферы, хоть и в единственном экземпляре.
Источник:
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Технические характеристики
Экипаж: 1 пилот
Длина: 22,27 м
Размах крыла: 40,32 м
Высота: 4,87 м
Площадь крыла: 137,7 м
Профиль крыла: П-173-9
База шасси: 5,618 м
Колея шасси: 6,6 м
Масса снаряжённого: 13 790 кг[5]
Нормальная взлётная масса: 18 400 кг
Объём топливных баков: 10 000 л
Силовая установка: 1 ТРД РД-36-51В
Тяга: 1 58,84 кН (6000 кгс) (номинальная)
взлётная: 1 117,7 кН (12000 кгс)
на высоте 21000 м: 1 5,88 кН (600 кгс)
Лётные характеристики
Максимальная скорость:
на высоте 20000 м: 743 км/ч
на высоте 5000 м: 332 км/ч
Крейсерская скорость: 0,7 М
Скорость отрыва: 175 км/ч
Посадочная скорость: 188 км/ч (при посадочной массе 16300 кг)
Практическая дальность: 1 315 км (с высоты 20250 м до 20620 м)
Продолжительность полёта: 2 ч 14 мин
Время патрулирования: 48 мин
Практический потолок: 21 550 м
Время набора высоты потолка: 35 мин
Длина разбега: 340 м
Длина пробега: 950 м
Аэродинамическое качество: ~30 (планирование с выключенным двигателем)