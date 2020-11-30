Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров

Далеко не всегда подвиги на войне состояли в уничтожении большого количества личного состава и техники противника. Один из самых известных и бескровных героических поступков переводчицы, Зинаиды Степановой, не только обеспечил сдачу в плен крупной группировки противника - но и, что не менее важно, позволил сохранить тысячи жизней советских солдат.
Вера Мурманцева в своей книге «Советские женщины в Великой Отечественной войне» назвала его «самым женским подвигом» той войны.
В 1942 году только что окончившая Московский учительский институт иностранных языков (современный МГЛУ) молоденькая девчушка, Зинаида Степанова, добровольцем отправилась на фронт. Поступив в распоряжение разведотдела 52-й гвардейской Рижской СД, переводчица неоднократно демонстрировала свои знания и беспримерную храбрость. Неся службу на Волховском фронте, она не раз доставляла в штаб важную информацию о планируемых фашистами ударах.
В январе 1944 года — во время Новгородско-Лужской наступательной операции — разведчица Зина стала одной из первых, кто под шквалом артиллерийского и пулеметного огня противника с автоматом наперевес ворвался на окраину города. А в августе того же года в Эстонии она повела за собой в контратаку бойцов дивизии и, даже будучи тяжело раненной, не покинула поля боя, продолжая поддерживать наступление автоматным огнем.
Но самый главный подвиг Степановой был еще впереди. Его подробно в своей книге «На главную битву русские еще не пришли» описал Максим Кузнецов.
2 мая 1945 года победа была почти в руках — осажденный Берлин не имел шансов на спасение. Но самые отчаянные солдаты вермахта и члены народного ополчения готовились продать свои жизни как можно дороже. Около семи тысяч немецких солдат укрепились в расположенном на возвышенности парке Гумбольдтхайн, который было очень удобно оборонять.
Позиции у них действительно были более чем удобны. Первые несколько наших атак были отбиты, и атакующие части РККА, понеся изрядные потери, вынуждены были отойти на исходные позиции. И то сказать, никому из красноармейцев не хотелось класть свою жизнь на то, чтобы сломить уже в общем-то ни к чему не ведущее упрямство противника. Но хочешь не хочешь, а позиции вражеские все же надо было захватывать...
И тогда Зинаида вызвалась выступить в роли парламентера. Вместе с подполковником Поповым и связистом Калмыковым Степанова на штабном автомобиле с привязанным к нему белым флагом отправилась к одному из укрепрайонов, чтобы предложить неприятелям капитулировать. Однако первые предложения о капитуляции немецким командованием были отвергнуты - гитлеровцы сдаваться не собирались. И тогда Зина решила заговорить по-другому.
Речь девушки заняла более часа. После события она сама не могла точно вспомнить, как увещевала двух матерых и не боящихся смерти генералов. Она рассказывала о зверствах, которые творили фашисты на ее земле и о разрушенных городах, о миллионах погибших и напрасных жертвах, которых не избежать при ближайшем штурме, о безумстве решений, которые они сейчас принимают.
Девушка то тихо рассказывала о чем-то, то плакала, то срывалась на крик. После короткого совещания предложение советской стороны было принято. Более 7000 немецких солдат и офицеров, оставив свои позиции, сдались в плен хрупкой девушке, которой на тот момент едва исполнилось 22 года.
Благодаря этому остались живы и немцы - и, самое главное, наши солдаты, которым не пришлось жертвовать собой для того, чтобы сломить абсолютно уже ничего не меняющее упрямство противника.
За свой подвиг Степанова Зинаида Николаевна была награждена Орденом Отечественной войны I степени.
Источник:
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