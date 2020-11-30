Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров

Позиции у них действительно были более чем удобны. Первые несколько наших атак были отбиты, и атакующие части РККА, понеся изрядные потери, вынуждены были отойти на исходные позиции. И то сказать, никому из красноармейцев не хотелось класть свою жизнь на то, чтобы сломить уже в общем-то ни к чему не ведущее упрямство противника. Но хочешь не хочешь, а позиции вражеские все же надо было захватывать...



И тогда Зинаида вызвалась выступить в роли парламентера. Вместе с подполковником Поповым и связистом Калмыковым Степанова на штабном автомобиле с привязанным к нему белым флагом отправилась к одному из укрепрайонов, чтобы предложить неприятелям капитулировать. Однако первые предложения о капитуляции немецким командованием были отвергнуты - гитлеровцы сдаваться не собирались. И тогда Зина решила заговорить по-другому.



Речь девушки заняла более часа. После события она сама не могла точно вспомнить, как увещевала двух матерых и не боящихся смерти генералов. Она рассказывала о зверствах, которые творили фашисты на ее земле и о разрушенных городах, о миллионах погибших и напрасных жертвах, которых не избежать при ближайшем штурме, о безумстве решений, которые они сейчас принимают.