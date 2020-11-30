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Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров

Самый женский подвиг: как хрупкая девушка уговорила сдаться 7000 немецких солдат и офицеров (3 фото)

Автор:
30 ноября 2020 14:53
Метки: война   герои   интересно   
1071
3

Далеко не всегда подвиги на войне состояли в уничтожении большого количества личного состава и техники противника. Один из самых известных и бескровных героических поступков переводчицы, Зинаиды Степановой, не только обеспечил сдачу в плен крупной группировки противника - но и, что не менее важно, позволил сохранить тысячи жизней советских солдат.

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Метки: война   герои   интересно   
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5  комментариев
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1k
Никита 2 часа назад
По моему уже подвиг любой Советской девчушки,женщины,что они пошли на фронт и воевали.Память им вечная.
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Евгения Ефимова 45 минут назад
Интересно, это у кого же поднимается рука минусовать такой пост?
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64k
Пётровыч Евгения Ефимова 36 минут назад
Всегда есть процент людей, которые будут недовольны или против.
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9k
Serg2001 Час назад
И опять я узнаю о таком человеке и таком подвиге только теперь и только на фишках, хотя военной тематикой всегда интересовался...
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1k
Никита 2 часа назад
Сестра моей бабушки,для меня тётя Аня-Ханна,воевала с 1942 года войну закончила в Австрии,кавалер многих медалей и Ордена Отечественной войны с 1944 года,а не того которого давали многим участникам в 80-е.После войны семьи не создала,удивила всех родных и близких тем,что пожертвовала 6 тысяч полновесных Советских рублей в Советский Фонд Мира.Вот такая жизнь.
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