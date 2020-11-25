Племянник Ким Чен Ына пропал после встречи с ЦРУ

Ким Хан Соль — сын Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского диктатора. В 2017 году он был убит в результате покушения с использованием нервно-паралитического вещества.

Сообщается, что диссидентская группа «Свободный Чосон» помогла племяннику Ким Чен Ына сбежать из Северной Кореи после смерти отца.

Адриан Хон, глава организации «Свободный Чосон», назвал образ жизни Ким Хан Соля «роскошным» и сказал, что «никогда не встречал ребенка с таким количеством денег».

«Ким Чен Нам за свою жизнь спрятал много денег», — добавил Хон.

Согласно Mail Online, племянник Ким Чем Ына использовал свое богатство, чтобы сбежать из Северной Кореи.