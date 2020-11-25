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Племянник Ким Чен Ына пропал после встречи с ЦРУ

Племянник Ким Чен Ына пропал после встречи с ЦРУ (5 фото)

Автор:
25 ноября 2020 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ким Чен Нам   ким хан соль   ким чен ын   новости   северная корея   
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Сообщается, что 25-летний Ким Хан Соль сдался спецслужбам США и теперь скрывается. Его якобы охраняет ЦРУ.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ким Чен Нам   ким хан соль   ким чен ын   новости   северная корея   
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6  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
Восток - дело тонкое.....
Не воровал бы отец - жил бы, как сыр в масле.
Был бы паренек поумней - тоже не бедствовал бы в своей стране.
А так.....будет жить на пособие ЦРУ, и ждать, когда ж его продадут обратно к дяде....
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9k
кира 14 минут назад
Северная Корея - не страна, а какой-то Бермудский треугольник. Вечно там кто-то пропадает. Некоторые спустя время находятся, но не все, а кое-кто и не совсем живой.
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8k
Кыся 42 минуты назад
Его покойный папаша - еще тот типчик. Недаром его грохнули. И не факт, что заказал это Ким Чен Ын. Желающих и без него хватало небось.
Даже если виноват Ын, то он мог бы легко устранить всю семью, а раз не сделал этого, значит, и опасаться было уже нечего. Наоборот, надо было к дяде бежать, выпросить какой-нибудь пост и стоять за дядю горой. Ыну тоже соратники нужны, тем более, они какие-никакие, но родственники.
И жил бы спокойно, за пазухой у бога, за дверью у царя. Бабла немеряно, власть имеется, девок красивых и в Корее хватает. Что еще надо?
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11k
Dobryi_KOT 44 минуты назад
Ну что, ждём.
Ну что, ждём.
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24
Дядя Витя 46 минут назад
Если на самом деле предал - туда и дорога.
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