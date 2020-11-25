Племянник Ким Чен Ына пропал после встречи с ЦРУ

Сообщается, что 25-летний Ким Хан Соль сдался спецслужбам США и теперь скрывается. Его якобы охраняет ЦРУ.
Ким Хан Соль — сын Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского диктатора. В 2017 году он был убит в результате покушения с использованием нервно-паралитического вещества.
Сообщается, что диссидентская группа «Свободный Чосон» помогла племяннику Ким Чен Ына сбежать из Северной Кореи после смерти отца.
Адриан Хон, глава организации «Свободный Чосон», назвал образ жизни Ким Хан Соля «роскошным» и сказал, что «никогда не встречал ребенка с таким количеством денег».
«Ким Чен Нам за свою жизнь спрятал много денег», — добавил Хон.
Согласно Mail Online, племянник Ким Чем Ына использовал свое богатство, чтобы сбежать из Северной Кореи.
Сообщается, что Хан Соль обратился к «Свободному Чосону» когда заметил, что «полиция, которая обычно охраняла его дом, исчезла».
Он якобы сел в самолет, чтобы получить убежище в Амстердаме, но так и не прибыл в пункт назначения. По имеющимся данным, два агента ЦРУ попытались перехватить его в Тапеи, прежде чем заключить под стражу. Утверждается, что он все еще скрывается.
Последний раз Ким Хан Соль появился на публике в 40-секундном видео, которое выпустил «Свободный Чосон» вскоре после смерти его отца.
На видео он говорит: «Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи и принадлежу к семье Ким. Вот мой паспорт. Моего отца убили несколько дней назад. Сейчас я нахожусь с мамой и сестрой».
Отец Ким Хан Соля погиб в результате отравления нервно-паралитическим веществом VX в международном аэропорту Куала-Лумпура. В связи с убийством арестовали двух женщин, которые распылили отравляющую жидкость на Ким Чен Нама. Женщины якобы думали, будто снимаются для телешоу и не знали, что отравляют его. Позднее Доан Тхи Хуонг признала себя виновной в «добровольном причинении вреда опасным оружием или другими средствами».
Существуют предположения, что Ким Чен Ын внезапно решил убить своего брата. Также сообщается, что тот работал с ЦРУ.
Утверждается, что на момент смерти Чен Нама в его сумке находилось 124 000 долларов наличными.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не воровал бы отец - жил бы, как сыр в масле.
Был бы паренек поумней - тоже не бедствовал бы в своей стране.
А так.....будет жить на пособие ЦРУ, и ждать, когда ж его продадут обратно к дяде....
Даже если виноват Ын, то он мог бы легко устранить всю семью, а раз не сделал этого, значит, и опасаться было уже нечего. Наоборот, надо было к дяде бежать, выпросить какой-нибудь пост и стоять за дядю горой. Ыну тоже соратники нужны, тем более, они какие-никакие, но родственники.
И жил бы спокойно, за пазухой у бога, за дверью у царя. Бабла немеряно, власть имеется, девок красивых и в Корее хватает. Что еще надо?