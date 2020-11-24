Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
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Модель Карен Моссберг в юбке макси-длины. 1967 Фотограф Пьер Була.
(Пьер Була не занимался искусством, он занимался фотографией. Он всегда говорил: «Я, как сантехник, просто делаю свою работу фотографа». Работа трудная, часто неблагодарная, но делал он ее добросовестно и со страстью. Он занимался фотографией ежедневно, он видел, думал, говорил и писал на языке фотографии, и не было для него большей свободы, чем фотографировать то, что он любил: жизнь, людей, женщин (в первую очередь), друзей, облака…)
Сцилла Габель - итальянская актриса кино, телевидения и сцены. Она снялась в 50 фильмах между 1954 и 1982 годами.
Габель родился в Римини, Италия. Она попала в киноиндустрию как двойник Софи Лорен.
Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан в ЦДЛ (центральный дом литераторов). Москва, декабрь 1956 год. Фото Сергея Васина.
Любовь Полищук
Есть актеры, которые подключают какую-то особую технику, выдают бутафорские слезы за настоящие страдания. Я так не умею. Я душу свою отдаю, по кусочкам от нее отрываю, отрываю…
Евгений Валентинович Касперский
Бизнесмен, программист, основатель «Лаборатории Касперского»...Фото середины 80-х
Милен Демонжо. Кто помнит журналистку из Фантомаса ? ЗВЕЗДА 60-х. До сих пор дух захватывает. Кстати, с украинскими корнями девушка.
Мелани Гриффит и Антонио Бандерас от Санте Д'Орацио, `90-е ...
«Первое, что он у меня спросил, когда мы только встретились: “Сколько тебе лет?” На что я ему ответила: “Да пошел ты!”
Грейс Келли с мужем князем Монако Ренье III, сыном Альбером II и дочерью Каролиной Маргаритой Луизой. Монако 1961 г.
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Метки: знаменитости интересно фото
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