(Пьер Була не занимался искусством, он занимался фотографией. Он всегда говорил: «Я, как сантехник, просто делаю свою работу фотографа». Работа трудная, часто неблагодарная, но делал он ее добросовестно и со страстью. Он занимался фотографией ежедневно, он видел, думал, говорил и писал на языке фотографии, и не было для него большей свободы, чем фотографировать то, что он любил: жизнь, людей, женщин (в первую очередь), друзей, облака…)