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Ретро фото знаменитостей

Ретро фото знаменитостей (15 фото)

Автор:
24 ноября 2020 19:43
Метки: актеры   история   ретро   
1556
15

Подборка интересных фото советских знаменитостей из их домашних архивов

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Метки: актеры   история   ретро   
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1k
Никита 5 часов назад
Хорошие фото и хорошие неординарные Люди,интересно как к ним Торсуев-Сыроежкин затесался?Не имею ничего против кумира моего детства,но по моему у него с изображёнными знаменитостями разные весовые категории.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Маленького Александра Ширвиндта в детстве готовили стать музыкантом
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У евреев мало разнообразия в профессиях. Музыкант, адвокат,бухгалтер.

Сенчина красотка,только путалась со всякими...
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2k
Frank Borman Mellivora 2 часа назад
А как же еврей-врач? А еврей-ученый? А еврей-диссидент? А еврей-правозащитник?
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452
Остап Ива́нович. 4 часа назад
Ретро фото знаменитостей
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16k
babuby Остап Ива́нович. 3 часа назад
Луи де Фюнес?
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452
Остап Ива́нович. babuby 3 часа назад
Ретро фото знаменитостей
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58k
Доктор Джонс 5 часов назад
"Маленького Александра Ширвиндта в детстве готовили стать музыкантом".
Ну а как же без скрипочки?
Ссылка www.youtube.com
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78k
Taras Kozalupko Доктор Джонс 5 часов назад
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290
Бвлад Брюховецкий Доктор Джонс 4 часа назад
Если еврейский мальчик без скрипочки - значит он пианист.
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16k
babuby Бвлад Брюховецкий 3 часа назад
Таки почему не ювелир? Или плох тот пианист, который не мечтает стать ювелиром?
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282k
NAZARETH 5 часов назад
Димон , как всегда +++++++++++
Димон , как всегда +++++++++++
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21k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Судя по родинке - Юрий. Так и есть - Сыроежкин который )
Судя по родинке - Юрий. Так и есть - Сыроежкин который )
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