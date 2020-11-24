Ретро фото знаменитостей

Подборка интересных фото советских знаменитостей из их домашних архивов
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Кто-то из братьев Торсуевых (судя по выражению лица, скорее всего тот, что Сыроежкин) во время проведения "Фестиваля молодёжи и студентов" в 1985 году
Людмила Сенчина, будучи актрисой Ленинградского театра музыкальной комедии, на занятиях в балетном классе
Исполнители главных ролей в фильме "Тихий Дон" Элина Быстрицкая и Петр Глебов на фестивале в Карловых Варах. 1958 год
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