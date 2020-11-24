Как нас обманывают продавцы меда

Многие потребители мёда, приходя на медовые ярмарки, даже и не подозревают, что их могут обмануть. Думают, что покупают натуральный пчелиный мёд какого-нибудь редкого сорта или с полезными добавками, а на деле приобретают некий мёдосодержащий кондитерский продукт или вовсе не тот мёд, который ожидали.
Как избежать наглого и циничного обмана на медовых ярмарках — помогут рекомендации пчеловода.
Как избежать наглого и циничного обмана на медовых ярмарках — помогут рекомендации пчеловода.
На чем обманывают?
Речь идет о приезжих ярмарках, позиционирующие себя как частные пасеки с Алтая или с Башкирии, которые обычно приезжают на неделю или вовсе на один день. Визиту предшествует реклама — на столбах, на подъездах, на остановках или по местному телевидению и СМИ.
Признак ярмарки-выставки, которая вводит покупателей в заблуждение — наличие «медов» с растений, которые товарного мёда дать вовсе не могут, а именно: кандык сибирский, женьшень, чистотел, лимонник китайский, девясил, земляника зелёная, боровая матка (ортилия однобокая), лапчатка, орешник (вообще не медонос), сафора японская, роза майская (шиповник), можжевельник, анхуза, володушка золотистая, лотос дальневосточный, лох серебристый и прочие.
Добавим сюда и те меда, которые в нашей стране не могут быть произведёны — мёд из верблюжьей колючки, аккурай-мёд, эвкалиптовый мёд, хлопковый мёд и другие.
Мёд кандык лечит печень? Товарного мёда с кандыка сибирского не бывает.
Речь идет о приезжих ярмарках, позиционирующие себя как частные пасеки с Алтая или с Башкирии, которые обычно приезжают на неделю или вовсе на один день. Визиту предшествует реклама — на столбах, на подъездах, на остановках или по местному телевидению и СМИ.
Признак ярмарки-выставки, которая вводит покупателей в заблуждение — наличие «медов» с растений, которые товарного мёда дать вовсе не могут, а именно: кандык сибирский, женьшень, чистотел, лимонник китайский, девясил, земляника зелёная, боровая матка (ортилия однобокая), лапчатка, орешник (вообще не медонос), сафора японская, роза майская (шиповник), можжевельник, анхуза, володушка золотистая, лотос дальневосточный, лох серебристый и прочие.
Добавим сюда и те меда, которые в нашей стране не могут быть произведёны — мёд из верблюжьей колючки, аккурай-мёд, эвкалиптовый мёд, хлопковый мёд и другие.
Мёд кандык лечит печень? Товарного мёда с кандыка сибирского не бывает.
На деле большинство медов оказывается обычным полевым мёдом — с подсолнуха, рапса, гречихи, эспарцета, донника. Применение слов дикий, горный, таёжный здесь просто не уместно. И ладно если это был бы только мёд. Нередко используют ароматизаторы, красители, эфирные масла и прочие добавки.
На ценниках пишут от чего помогает тот или иной вид мёда. В приписывании несуществующих лечебных свойств и заключается еще один признак обмана. Идут в ход такие уловки: если какие-то растения оказывают на организм человека какое-то влияние, то и мёд с этих трав якобы действует также.
Валериановый мёд успокаивает нервы, боярышниковый мёд для сердца, черничный мёд для глаз, боровая матка — от женских болезней, мёд с трутневым молочком — для мужчин и так далее. Ну чем не глупость?
К великому сожалению, многие люди у нас верят во все эти сказки. Легко и просто поддаются обману на медовых ярмарках. Верят в то, что бывают такие меда и думают, что покупают действительно мёд, который собираются использовать в лечебно-профилактических целях.
На ценниках пишут от чего помогает тот или иной вид мёда. В приписывании несуществующих лечебных свойств и заключается еще один признак обмана. Идут в ход такие уловки: если какие-то растения оказывают на организм человека какое-то влияние, то и мёд с этих трав якобы действует также.
Валериановый мёд успокаивает нервы, боярышниковый мёд для сердца, черничный мёд для глаз, боровая матка — от женских болезней, мёд с трутневым молочком — для мужчин и так далее. Ну чем не глупость?
К великому сожалению, многие люди у нас верят во все эти сказки. Легко и просто поддаются обману на медовых ярмарках. Верят в то, что бывают такие меда и думают, что покупают действительно мёд, который собираются использовать в лечебно-профилактических целях.
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Контрольная закупка и анализ мёда
Рынок диктует свои условия, спрос рождает предложение, и продавцы медов Алтая, Башкирии, Дальнего Востока, Киргизии, Краснодарского края готовы удовлетворить любую прихоть потребителя, любые пожелания к продукту, название которого является символом сладости и благополучия. «Царский», «дикий», «майский» и «бархатный» меды долгое время поражали воображение покупателей, но сегодня интерес к этим абстрактным наименованиям явно снижается.
Потребитель хочет более определенных сведений о свойствах мёда! В итоге фантазия, разыгравшаяся «по ту сторону прилавка», быстро переключилась на тему происхождения продукта, его целебных свойств, и продавцы дружно приступили к реализации сортов меда с лекарственных и редких медоносов.
Этот ход себя оправдал, цены на такой мёд могут в 3-5 раз превышать стоимость традиционных сортов качественного продукта, предлагаемого местными пчеловодами.
Насколько обоснована такая высокая цена, и как часто название мёда, продаваемого на специализированных ярмарках, соответствует его реальному ботаническому происхождению?
Рынок диктует свои условия, спрос рождает предложение, и продавцы медов Алтая, Башкирии, Дальнего Востока, Киргизии, Краснодарского края готовы удовлетворить любую прихоть потребителя, любые пожелания к продукту, название которого является символом сладости и благополучия. «Царский», «дикий», «майский» и «бархатный» меды долгое время поражали воображение покупателей, но сегодня интерес к этим абстрактным наименованиям явно снижается.
Потребитель хочет более определенных сведений о свойствах мёда! В итоге фантазия, разыгравшаяся «по ту сторону прилавка», быстро переключилась на тему происхождения продукта, его целебных свойств, и продавцы дружно приступили к реализации сортов меда с лекарственных и редких медоносов.
Этот ход себя оправдал, цены на такой мёд могут в 3-5 раз превышать стоимость традиционных сортов качественного продукта, предлагаемого местными пчеловодами.
Насколько обоснована такая высокая цена, и как часто название мёда, продаваемого на специализированных ярмарках, соответствует его реальному ботаническому происхождению?
Однажды специалисты Центра исследований и сертификации «Федерал» попытались получить ответ на этот вопрос и произвели закуп 39 образцов мёда 27 сортов на пяти ярмарках в различных регионах. Предпочтение отдавали медам, название которых явно повышало цену продукта: монофлёрным и экзотическим.
Для подтверждения ботанического и географического происхождения был использован метод пыльцевого анализа. Исследования проводили в соответствии ГОСТ Р 52940-2008 «Определение частоты встречаемости пыльцевых зёрен».
Специалисты, безусловно, были готовы к тому, что встретят фальсификаты — вольные или невольные. Но итоги исследования оказались совершенно неожиданными даже для них: в 31 случае результаты пыльцевого анализа образцов мёда не соответствовали заявленным наименованиям — это почти 80% от общего количества закупки!
Были, разумеется, образцы, которые уже сразу вызвали подозрения относительно своего происхождения — к примеру, «тыквенный» и «хвойный» мёд. По первому продавец объяснил, что он получен с полей кормовой тыквы, а про «хвойный» была рассказана история о том, как пчелы сами собирают смолу и добавляют её в мёд.
На самом же деле хвойным называют падевый мёд, полученный из сахаристых выделений насекомых (тли и т. п.), обитающих на хвойных деревьях. На самом деле оказалось, что продукт представляет собой искусственную композицию мёда и хвойной смолы.
Для подтверждения ботанического и географического происхождения был использован метод пыльцевого анализа. Исследования проводили в соответствии ГОСТ Р 52940-2008 «Определение частоты встречаемости пыльцевых зёрен».
Специалисты, безусловно, были готовы к тому, что встретят фальсификаты — вольные или невольные. Но итоги исследования оказались совершенно неожиданными даже для них: в 31 случае результаты пыльцевого анализа образцов мёда не соответствовали заявленным наименованиям — это почти 80% от общего количества закупки!
Были, разумеется, образцы, которые уже сразу вызвали подозрения относительно своего происхождения — к примеру, «тыквенный» и «хвойный» мёд. По первому продавец объяснил, что он получен с полей кормовой тыквы, а про «хвойный» была рассказана история о том, как пчелы сами собирают смолу и добавляют её в мёд.
На самом же деле хвойным называют падевый мёд, полученный из сахаристых выделений насекомых (тли и т. п.), обитающих на хвойных деревьях. На самом деле оказалось, что продукт представляет собой искусственную композицию мёда и хвойной смолы.
Еще один интересный факт: основой для наибольшего числа дорогих фальсификаций их авторы выбрали липовый мёд, — видимо, не только в связи с его большой распространенностью, но и благодаря превосходным вкусовым и ароматическим качествам. Липовый продукт продавался под видом мёда с верблюжьей колючки (образец №7), с вереска, ежевики и кипрея (образцы 22, 25, 30, 37).
Мёд с кандыка — образцы «из Киргизии» и «с Алтая», рекордную цену 1400 руб. за килограмм продавцы обосновали тем, что растение цветет один раз в 10 лет (на самом деле это не так).
«Малиновый» мёд «из Башкирии» был собран с мяты и душицы. Этот продукт и образец «персикового меда» «из Краснодарского края» явились примерами наиболее грубой фальсификации, так как имели выраженный запах соответствующих ароматизаторов.
Непонятно, почему покупателей не настораживает такое вопиющее несоответствие — ведь мёд должен иметь аромат цветов растения, а не его зрелых плодов!
В итоге, из 39 образцов мёда реальному ботаническому происхождению соответствовало название лишь пяти продуктов четырех сортов — с донника, дягиля, белой акация и лаванды.
И, учитывая разницу между оптовой ценой на мёд в южных регионах России (именно он обычно служит сырьём для изготовления фальсификатов) и розничной стоимостью мёда на выставках и ярмарках, становится понятно, почему даже при относительно небольшом количестве покупателей участие в подобных мероприятиях для перекупщиков остается делом прибыльным.
Мёд с кандыка — образцы «из Киргизии» и «с Алтая», рекордную цену 1400 руб. за килограмм продавцы обосновали тем, что растение цветет один раз в 10 лет (на самом деле это не так).
«Малиновый» мёд «из Башкирии» был собран с мяты и душицы. Этот продукт и образец «персикового меда» «из Краснодарского края» явились примерами наиболее грубой фальсификации, так как имели выраженный запах соответствующих ароматизаторов.
Непонятно, почему покупателей не настораживает такое вопиющее несоответствие — ведь мёд должен иметь аромат цветов растения, а не его зрелых плодов!
В итоге, из 39 образцов мёда реальному ботаническому происхождению соответствовало название лишь пяти продуктов четырех сортов — с донника, дягиля, белой акация и лаванды.
И, учитывая разницу между оптовой ценой на мёд в южных регионах России (именно он обычно служит сырьём для изготовления фальсификатов) и розничной стоимостью мёда на выставках и ярмарках, становится понятно, почему даже при относительно небольшом количестве покупателей участие в подобных мероприятиях для перекупщиков остается делом прибыльным.
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Метки: мед обманывают продавцы
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а еще в ульи ставят пластиковые пластины с сотами купленными в Китае и сделанные из хрензнаетчего
а еще сами ульи делают из всякого пластикового говна и в итоге получаем мед состоящий из продуктов распада пластика, пчелиных лекарств и неведомых подкормок от пасечника....
Но если однажды мне предложат моховой мёд - обязательно куплю.
Такой прикол я не упущу!)))
- Есть
- А он точно липовый?
- Не волнуйтесь, у нас весь мёд липовый.
.
обидно...
ДА! по всему, это сегодня суть - ОСНОВНАЯ часть современной РОССИИ!