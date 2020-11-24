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Как нас обманывают продавцы меда

Как нас обманывают продавцы меда (6 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:37
Метки: мед   обманывают   продавцы   
1056
6
Многие потребители мёда, приходя на медовые ярмарки, даже и не подозревают, что их могут обмануть. Думают, что покупают натуральный пчелиный мёд какого-нибудь редкого сорта или с полезными добавками, а на деле приобретают некий мёдосодержащий кондитерский продукт или вовсе не тот мёд, который ожидали.
Как избежать наглого и циничного обмана на медовых ярмарках — помогут рекомендации пчеловода.
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Метки: мед   обманывают   продавцы   
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199k
Северное сияние 3 часа назад
Как нас обманывают продавцы меда
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7k
djinn Полчаса назад
а еще пчелок поливают антибиотиками прямо в улье, дабы они не болели
а еще в ульи ставят пластиковые пластины с сотами купленными в Китае и сделанные из хрензнаетчего
а еще сами ульи делают из всякого пластикового говна и в итоге получаем мед состоящий из продуктов распада пластика, пчелиных лекарств и неведомых подкормок от пасечника....
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7k
Клёст 43 минуты назад
Я всё понимаю.
Но если однажды мне предложат моховой мёд - обязательно куплю.
Такой прикол я не упущу!)))
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4k
Летучий Мыш 45 минут назад
Пхе "рекордные 1400 рэ за кг", вот 130€ за кг-это да
Пхе "рекордные 1400 рэ за кг", вот 130€ за кг-это да
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518
bosayk Час назад
Вересковый вкусить-мечта детства после просмотра мульта)
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1k
Алексей bosayk Час назад
В оригинале там эль был. Бренд "Вересковый мёд" родился благодаря неточному переводу Маршака.
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6k
amrita 2 часа назад
нужная статья.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Башкирский мед нужно покупать только в Башкирии
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16k
SolomonA Мистер Фикс 2 часа назад
и у башкиров. И только если они говорят по-башкирски. И за башкирские деньги.
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10k
Элитный тигр Мистер Фикс Час назад
Башкирский мед делают только башкирские пчелы.
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7k
djinn SolomonA 43 минуты назад
ок, зайду в Тануки и Якиторию))))
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18k
Nik 3 часа назад
Бодяжат мед все. Единственное (на мой взгляд) может быть натуральным медом, это мед в сотах. Поправите меня если я не прав.
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3k
Александр Зотов Nik 2 часа назад
поправлю: нормальный пасечник бодяжить мёд не будет, у него потом его тупо перестанут покупать. Сиюминутная выгода сомнительная
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4k
Echo Nik 2 часа назад
ну хз, а если пчел сахаром кормят, какой там мед
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18k
Дмитрий Echo 59 минут назад
Надо с некрупных пасек мёд брать прям у пчеловода. Я вот пчеловод-любитель Псел сахаром не кормлю.
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1k
Димон Nik 13 минут назад
поправлю, моя теща не бодяжит, но он у нее и стоит процентов на 20 дороже, среднерыночной., и многие ей говорят, что так дорого, но человеку не объяснишЬ что хороший мед не может быть дешево, ибо там труда навалом, а не то что тебе пчелки слетали собрали и готово.
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9k
Serg2001 3 часа назад
"М" - маркетинг... Хотя мне больше нравится другое слово - "нае@алово"
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3k
Александр Зотов Serg2001 2 часа назад
это именно второе)
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5k
Lev Asriev 3 часа назад
Если у вас нет пасечника среди родственников или близких, то купить натуральный мед вам не светит. Самое невинное-это мед, полученный от пчел, которых кормят сахаром или патокой. Не говоря уже о том, что современные технологии позволяют получать продукт, очень похожий на мед из тех же сахара и патоки, без пчел вообще.
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
- У вас есть липовый мёд?
- Есть
- А он точно липовый?
- Не волнуйтесь, у нас весь мёд липовый.
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
Зайдите в Москве на ярмарку меда в Коломенском, там такого наглого развода насмотритесь. Я как то зашел ради интереса посмотреть на эту говноярмарку говномеда, гуляли в парке Коломенское. Там лохам ушастым, по цене крыла от Боинга не стесняясь впаривают всякую хрень под видом меда, вплоть до сахарного сиропа))) Продавцы соревнуются между собой в названиях меда и из чего якобы он собран, причем уже доходит до сюра, пишут от наглости про мед даже не из медоносных растений. А собрал всех этих медовых мошенников под одной крышей еще Лужков, в бытность свою занимавшийся пчеловодством (в перерывах между распилами и выводом за границу городского бабла с Пашей Бородиным через банк Москвы) ну и якобы решивший, что надо организовать ярмарку меда, на что медовые мошенники со всех окрестностей с радостью откликнулись. А настоящий мед, собственного сбора со своей пасеки, люди пытаются продать втихаря, опасаясь быть наказанными за несанкционированную торговлю, тихонько стоя у метро с одной-двумя трехлитровыми банками настоящего меда в то время как мошенники в открытую, под крышей ярмарки, с громкой рекламой по ТВ-каналам, нагло втюхивают сахарный шмурдяк.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста BillyBonzz 3 часа назад
Ну кроме ярмарок мёда умиление вызывают ярмарки таможенного конфиската, индийских товаров и рыбы из приморья. Они могут гастролировать в пределах одного города годами, меняя районы и ведь где-то находят столько лохов - талантище! Их бы в налоговую отправить работать - шансов-бы у людей не осталось. Такие таланты пропадают.
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3k
Александр Зотов BillyBonzz 2 часа назад
именно там впервые увидел это цветовое разнообразие "мёда"))) А ещё на ВДНХ на выставке "охота унд рыболовство" видел шмелиный мёд. Зная, как он на самом деле выглядит и в каких количествах бывает, было очень смешно смотреть на целую бадью этого "мёда"
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3k
KonstantinLeirov 3 часа назад
А накуа эти все сорта?? Кто их покупает вообще? Не, я реально не пойму. Я кушаю мед всю свою жизнь, в день 3-5 ложек всяко, с чаем, вместо сахара. И мне не понятна тяга за такой экзотикой, ведь и так ясно, что вероятность мухлежа очень большая, ведь, чтобы пчела собирала только с одного растения нектар, надо, чтобы других то и не было. Как гречишный собирают, вывозят всю пасеку в поле гречихи, там ничего другого и не растет. Или липа, та же фигня. Даже подснежниковый мед имеет место быть, это мед с первых цветов весенних, на Алтае собирают, как уж они пчел греют я не в курсе, но такое есть. Лаванду могу допустить, она скопом любит расти... А вот малину явно не понять... Да и многое не понять. Да и покупать на ярмарке мед, всё равно, что лекарства на рынке.
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9k
Serg2001 KonstantinLeirov 3 часа назад
Добавляя мёд вместо сахара в горячий чай, Вы на корню убиваете его полезные свойства. Нагревать натуральный мёд выше 60 градусов значит своими руками превращать ценнейший пчелиный продукт в бесполезный сироп. Более того, температура 40 градусов по Цельсию это уже нежелательный порог. Добавление мёда в горячий чай приводит к потере его полезных свойств. Разрушаются витамины, ценные ферменты всё то, что отвечает за уникальные целебные свойства.
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3k
KonstantinLeirov Serg2001 3 часа назад
Я в курсе, потому мед, пол ложки кушается до чаепития, а ложка кладется в чай уже когда он остыл. Я не пью горячий чай, в отличии от кофе, гастрономическая придурь)
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13k
Ser 3 часа назад
Бля... страна - ВРАНЬЯ! что бы - ПРОДАТЬ! Не создать!, не научиться!
.
обидно...
ДА! по всему, это сегодня суть - ОСНОВНАЯ часть современной РОССИИ!
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38k
Raush Ser 3 часа назад
Ну причем тут страна? Тебе политика совсем голову отморозила? Тебя обманут в любой стране, за твои деньги. Не обольщайся, что где-то в Европе не так... Это не страна виновата, это сама суть капитализма: меньше вложить - больше получить. И средства для этого используются любые.
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