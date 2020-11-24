Как нас обманывают продавцы меда

Еще один интересный факт: основой для наибольшего числа дорогих фальсификаций их авторы выбрали липовый мёд, — видимо, не только в связи с его большой распространенностью, но и благодаря превосходным вкусовым и ароматическим качествам. Липовый продукт продавался под видом мёда с верблюжьей колючки (образец №7), с вереска, ежевики и кипрея (образцы 22, 25, 30, 37).



Мёд с кандыка — образцы «из Киргизии» и «с Алтая», рекордную цену 1400 руб. за килограмм продавцы обосновали тем, что растение цветет один раз в 10 лет (на самом деле это не так).



«Малиновый» мёд «из Башкирии» был собран с мяты и душицы. Этот продукт и образец «персикового меда» «из Краснодарского края» явились примерами наиболее грубой фальсификации, так как имели выраженный запах соответствующих ароматизаторов.



Непонятно, почему покупателей не настораживает такое вопиющее несоответствие — ведь мёд должен иметь аромат цветов растения, а не его зрелых плодов!



В итоге, из 39 образцов мёда реальному ботаническому происхождению соответствовало название лишь пяти продуктов четырех сортов — с донника, дягиля, белой акация и лаванды.



И, учитывая разницу между оптовой ценой на мёд в южных регионах России (именно он обычно служит сырьём для изготовления фальсификатов) и розничной стоимостью мёда на выставках и ярмарках, становится понятно, почему даже при относительно небольшом количестве покупателей участие в подобных мероприятиях для перекупщиков остается делом прибыльным.