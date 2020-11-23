Маньяк Чикатило работал внештатным сотрудником милиции

Главный советский маньяк Андрей Чикатило долгое время успешно скрывался у всех на виду благодаря удостоверению внештатного сотрудника милиции. Эта одна из основных причин, почему убийце удавалось на протяжении 10 лет оставаться безнаказанным. Об этом говорится в материалах уголовного дела из архива Ростовского областного суда.

Согласно материалам дела, маньяк помогал бороться с расхитителями социалистической собственности, работая в интересах ОБХСС. Об этом Чикатило сам рассказал на допросах. Однако журналы с данными внештатников были уничтожены. А в сохранившихся документах фамилии маньяка не было.

Тем не менее факт работы Чикатило на органы правопорядка все же был установлен. 10 апреля 1975 года начальника ОВД Новошахтинского горисполкома подписал приказ №59, согласно которому Андрей Чикатило был принят в ряды внештатных сотрудников милиции, а его куратором назначался инспектор медвытрезвителя.