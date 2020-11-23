Маньяк Чикатило работал внештатным сотрудником милиции

Именно поэтому душегубу удавалось скрываться на протяжении 10 лет. Ведь он знал все приметы подозреваемого и патрулировал улицы, ловя самого себя.
Главный советский маньяк Андрей Чикатило долгое время успешно скрывался у всех на виду благодаря удостоверению внештатного сотрудника милиции. Эта одна из основных причин, почему убийце удавалось на протяжении 10 лет оставаться безнаказанным. Об этом говорится в материалах уголовного дела из архива Ростовского областного суда.
Согласно материалам дела, маньяк помогал бороться с расхитителями социалистической собственности, работая в интересах ОБХСС. Об этом Чикатило сам рассказал на допросах. Однако журналы с данными внештатников были уничтожены. А в сохранившихся документах фамилии маньяка не было.
Тем не менее факт работы Чикатило на органы правопорядка все же был установлен. 10 апреля 1975 года начальника ОВД Новошахтинского горисполкома подписал приказ №59, согласно которому Андрей Чикатило был принят в ряды внештатных сотрудников милиции, а его куратором назначался инспектор медвытрезвителя.
В СССР удостоверение внештатного сотрудника милиции давало право на некоторые привилегии. Обладатель корочки имел право бесплатно передвигаться на общественном транспорте, и главное - без каких-либо подозрений проходить через милицейские посты. Более того Чикатило ходил по улицам в составе патруля, разыскивая самого себя.
"Когда начались убийства в области, меня привлекали к поимке преступника, я принимал участие в патрулировании на улицах. Я знал, что милиция занимается поисками убийцы", - заявлял маньяк на допросе.
Андрей Чикатило - советский серийный убийца, некрофил, педофил и каннибал. Согласно материалам следствия, свое первое убийство он совершил в 1978 году. Однако из-за ошибок следствия, задержать его удалось только в 1990 году. Доказано, что в период с 1982 по 1990 год Чикатило совершил 44 убийства. Сам маньяк говорил о 56 жертвах. Чаще всего Чикатило нападал на детей. За содеянное его приговорили к высшей мере наказания. Приговор был исполнен 14 февраля 1994 года.
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