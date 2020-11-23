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Маньяк Чикатило работал внештатным сотрудником милиции

Маньяк Чикатило работал внештатным сотрудником милиции (3 фото)

Автор:
23 ноября 2020 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: Андрей Чикатило   внештатный сотрудник милиции   маньяк   следствие   суд   уголовное дело   
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3

Именно поэтому душегубу удавалось скрываться на протяжении 10 лет. Ведь он знал все приметы подозреваемого и патрулировал улицы, ловя самого себя.

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Метки: Андрей Чикатило   внештатный сотрудник милиции   маньяк   следствие   суд   уголовное дело   
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8  комментариев
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44k
Albert GER Час назад
Дружинник это называлось.
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Никита Albert GER 53 минуты назад
Вы ошибаетесь, в Советском Союзе"внештатник" или "тихарь"не имели к Добровольной Народной Дружине "ДНД" никакого отношения,это разные структуры,с разным принципом набора.
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LinkLine Полчаса назад
на самом деле, если не самодурство старых пердунов в политбюро, все это могло быть если не пресечено на корню то малой кровью обошлось бы точно!
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au3 LinkLine 7 минут назад
А это политбюро виновато, что у чикатило редкий случай, что группа крови по сперме не совпадала с реальной?
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−191
человек в телогрейке 56 минут назад
доверенное лицо пыни
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6k
bum-bum Час назад
новость давно с душком
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