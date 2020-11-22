Ушёл из ислама (дагестанец)

Хотелось бы узнать есть ли такие?
Все началось год назад, мне щас 25, и с прошлого года серьезно начал сомневаться в Исламе, а если я засомневался в Исламе то христианство и иудаизм я даже не рассматриваю. Я даже не смотрел каких либо учёных атеистов, я не слушал никого, философов. К этому пришел я сам, просто сам .
Но Я всё ещё скрываю от всех то что я атеист, ибо чуть опасно для меня. Но когда слышу бред от мусульман, я не могу молчать, постоянная борьба внутри себя. С традиционными мусульманами у которых имана нет ещё проще, они мусульмане только в двух словах " Я Мусульманин", "Аллах есть" и так далее, и живут дальше по светски и традиционно. Но особо агрессивные салафиты, они зомбированные люди, на все ответят готовым ответом, а то что уже имеет сомнение в Исламе лучше этого не делать, ГРЕХ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ РЕЛИГИЕЙ ГЛУБЖЕ , мне столько всего хочется писать про их бред, но я просто не могу всего рассказать правильно так как словарного запаса не хватит.
К примеру если я задам не типичный мусульмнину вопрос, назовут меня то атеистом, то христианином евреем. Эти люди якобы истинные мусульмане, но они верят что когда питух утром кукарекает то он видит ангела, ну не бред ли?
Когда человек грешит, то не человек виноват оказывается а шайтан в первую очередь который нашёптывает ему в ухо)) а потом уже человек. На плечах человек ангел и шайтан сидит, левой рукой есть нельзя.
В раю мученик получит гурий, и шахид погибший на войне сразу попадет в рай. Правда хорошая идея для привлечения воинов?))) Кто бы отказался от райских наслаждений, и от 72 женщин. А всего лишь нужно убить неверного, а в наше время просто взорвать неверного. Покрывают женщин якобы велел Аллах, а по моему это из за того что в жарком климате лучше покрываться чтоб защищаться от жары, а это вошло в привычку у народа, и чуть если женщина начнет оголять часть тела, то мужчины возбуждались( Сегодня наблюдается в Европе, как арабы насилуют европеец), конечно ведь они не видели такое. Поэтому и это вошло в религию как часть Ислама.
А те научные факты из Корана, люди настолько верят в то что это послание от Аллаха, а не рук человека считая арабов настолько тупыми будто они ниче не знали. В то время были и учёные, астрономы, и путешественники, и врачи, историки,всю инфу могли от них собрать, так как сами научные открытия, не такие уж и серьезные для нашего времени. Вообще вопросов куча, а высказаться некому так как мусульмане в основном реагируют агрессивно) Мужчины настолько переборщили, считая что их Аллах создал лучше) они могут без разрешения брать в жены нескольких жён, конечно тут есть и те что считают что нужно спрашивать) а вот женщине этого всего нельзя))) никто не знает вообще что ждёт в раю женщину.
Ещё один момент, лечит врач человека, а благодарит Аллаха за то что вылечил) но вопрос а заболел сам? Не по воле всевышнего? Почему за ничего не говоришь? Если это так, то зачем его колечить Богу? Ждать молитвы и потом лечить? Он что эгоист?
Или же, верь в Аллаха, иначе будешь гореть) молись 5 раза в день а то ты будешь гореть) тоже эгоист ? Это как типичный диктатор арабский падишах который велел поклоняться ему, а кто не будет, тому отрубает голову.
Или что делать тому кто родился в джунглях, индейцу до которого не дошел халифат и ему никто не говорил об Исламе, ах да по мнению мусульманина он тоже попадет в ад, что не делай ты попадешь в ад. Мы все равны, но евреи прокляты только за то что не приняли арабского пророка , будто они были обязаны)))
Все так логично, и все так понятно. И самое удивительное, что в этот бред верит больше миллиарда человек. Надеюсь я скоро уеду, вечно скрывать и молчать, и нервничать я не могу.
Никого не хотел обидеть, но я имею свое право высказаться) Мой текст возможно не очень то и понятный, и не грамотно составлен, но суть думаю поймёте, к чему я веду. Спасибо) Выше перечисленное мною это лишь малая часть. Возможно и мною написанное покажется бредом, если это будет так. Я составлю грамотно, четко, все расскажу как следует.
Но Я всё ещё скрываю от всех то что я атеист, ибо чуть опасно для меня. Но когда слышу бред от мусульман, я не могу молчать, постоянная борьба внутри себя. С традиционными мусульманами у которых имана нет ещё проще, они мусульмане только в двух словах " Я Мусульманин", "Аллах есть" и так далее, и живут дальше по светски и традиционно. Но особо агрессивные салафиты, они зомбированные люди, на все ответят готовым ответом, а то что уже имеет сомнение в Исламе лучше этого не делать, ГРЕХ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ РЕЛИГИЕЙ ГЛУБЖЕ , мне столько всего хочется писать про их бред, но я просто не могу всего рассказать правильно так как словарного запаса не хватит.
К примеру если я задам не типичный мусульмнину вопрос, назовут меня то атеистом, то христианином евреем. Эти люди якобы истинные мусульмане, но они верят что когда питух утром кукарекает то он видит ангела, ну не бред ли?
Когда человек грешит, то не человек виноват оказывается а шайтан в первую очередь который нашёптывает ему в ухо)) а потом уже человек. На плечах человек ангел и шайтан сидит, левой рукой есть нельзя.
В раю мученик получит гурий, и шахид погибший на войне сразу попадет в рай. Правда хорошая идея для привлечения воинов?))) Кто бы отказался от райских наслаждений, и от 72 женщин. А всего лишь нужно убить неверного, а в наше время просто взорвать неверного. Покрывают женщин якобы велел Аллах, а по моему это из за того что в жарком климате лучше покрываться чтоб защищаться от жары, а это вошло в привычку у народа, и чуть если женщина начнет оголять часть тела, то мужчины возбуждались( Сегодня наблюдается в Европе, как арабы насилуют европеец), конечно ведь они не видели такое. Поэтому и это вошло в религию как часть Ислама.
А те научные факты из Корана, люди настолько верят в то что это послание от Аллаха, а не рук человека считая арабов настолько тупыми будто они ниче не знали. В то время были и учёные, астрономы, и путешественники, и врачи, историки,всю инфу могли от них собрать, так как сами научные открытия, не такие уж и серьезные для нашего времени. Вообще вопросов куча, а высказаться некому так как мусульмане в основном реагируют агрессивно) Мужчины настолько переборщили, считая что их Аллах создал лучше) они могут без разрешения брать в жены нескольких жён, конечно тут есть и те что считают что нужно спрашивать) а вот женщине этого всего нельзя))) никто не знает вообще что ждёт в раю женщину.
Ещё один момент, лечит врач человека, а благодарит Аллаха за то что вылечил) но вопрос а заболел сам? Не по воле всевышнего? Почему за ничего не говоришь? Если это так, то зачем его колечить Богу? Ждать молитвы и потом лечить? Он что эгоист?
Или же, верь в Аллаха, иначе будешь гореть) молись 5 раза в день а то ты будешь гореть) тоже эгоист ? Это как типичный диктатор арабский падишах который велел поклоняться ему, а кто не будет, тому отрубает голову.
Или что делать тому кто родился в джунглях, индейцу до которого не дошел халифат и ему никто не говорил об Исламе, ах да по мнению мусульманина он тоже попадет в ад, что не делай ты попадешь в ад. Мы все равны, но евреи прокляты только за то что не приняли арабского пророка , будто они были обязаны)))
Все так логично, и все так понятно. И самое удивительное, что в этот бред верит больше миллиарда человек. Надеюсь я скоро уеду, вечно скрывать и молчать, и нервничать я не могу.
Никого не хотел обидеть, но я имею свое право высказаться) Мой текст возможно не очень то и понятный, и не грамотно составлен, но суть думаю поймёте, к чему я веду. Спасибо) Выше перечисленное мною это лишь малая часть. Возможно и мною написанное покажется бредом, если это будет так. Я составлю грамотно, четко, все расскажу как следует.
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Метки: Атеизм ислам опиум для народа религия
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Но то, что с Исламом творится бред..это факт.
Дагестан знаю изнутри.
К сожалению у 90% населения религиозность показушная, только когда выгодная, и очень избранная. Истинные посылы любой религии - добродетели и т.д. отсутствуют как таковые..
За обычный закрытый купальник на пляже местный меня покрыл трехэтажным матом, после того, как за 5 минут до этого на этом же пляже выпил бутылку водки.
У меня иногда ощущение было, что даги гордятся своей псевдорелигиозностью, показушной гостеприимностью и т.п. А на самом деле озлобленные и агрессивные..По пути в мечеть наорут и подрежут такого же спешащего куда-то водителя..
У женщин цель тупо выйти замуж. Не семью завести, а именно свадьбу. Зато религиозные...Много могу говорить.
Вы очень правы..
Вполне адекватный мужчина, женат на немке. Свинину правда не ест, но вполне может пошутить на тему своей религии и от пива не отказывается,
Ну а свинина, это скорее всего дело привычки. Я например верблюжатину тоже есть не буду и баранину на дух не переношу, хотя вера это есть не запрещает.
Исламисты походу сами не верят в то, что написано в Коране... Кричат, что Аллах великий и всемогущий, что однажды будет страшный суд, на котором Аллах будет всех судить, что никто не скроется от него, ничто не утаится от него, что каждый получит по заслугам... Но почему-то всё равно убивают "неверных"... зачем? Ведь однажды они всё равно получат от Аллаха наказание... или они сомневаются в этом и сами решили судить здесь и сейчас?
А так же по идее правильно было бы так, раз Аллах создал всех и каждого, то только он один должен решать когда забирать людскую жизнь. И если он не забирает грешника/неверного сейчас, то возможно он не видит в этом необходимости, ведь тот получит на суде своё...
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Побивание камнями это процедура когда человека закидывают камнями до смерти погребая вживую. То еще развлечение, я вам скажу.
Удачи и трезвой памяти желаю.
Без книгопечатания сложно было донести знания до масс. Чтобы сто раз не обьяснять голожопым пезантам почему не стоит есть свинину хитрожопые руководители сказали - так Бох повелел и все тут, харам.
К слову, согласно новым исследованиям за религиозные чувства и за чувство абсолютного доверия родителям отвечает одна и та же часть мозга. Ибо эволюционно выгодно чтобы родители сказали тебе - не ходи в ту пещеру, там бабайка живет и все, не ходишь ты в эту пещеру не сомневаешься в словах родителей.
В переходном возрасте эта часть мозга постепенно отключается и индивид начинает жить своей головой. Но у некоторых период инфантилизма не прекращается и тогда им нужен новый "папик" который будет говорить им как жить и кому верить.
К слову - почитание старших в некоторых религиях практически абсолютно, как и почитание их божка.
А если Он со мной, то это шизофрения )
з.ы. обратись в тп, чтобы они указали в правилах возрастные ограничения по использованию смайликов