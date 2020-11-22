Ушёл из ислама (дагестанец)

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были... Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы Свадебные кортежи кавказцев велели укоротить и обходиться без стрельбы Картинки для настроения Картинки для настроения Конспект курсанта авиационного училища Конспект курсанта авиационного училища Он схватил ее за край пальто Он схватил ее за край пальто Что такое «штопор дьявола» Что такое «штопор дьявола» В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС Белка наелась забродивших груш Белка наелась забродивших груш Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать Батарейки заряжать нельзя! А хитрая "Рига-104" это умеет делать Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд... Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР? Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал... Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и... На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему зелёное? Почему не двигается? Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему... Ретро фотографии Ретро фотографии Какой милый ворчун Какой милый ворчун
Ушёл из ислама (дагестанец)

Ушёл из ислама (дагестанец) (2 фото)

Автор:
22 ноября 2020 20:49
Метки: Атеизм   ислам   опиум для народа   религия   
1003
2
Хотелось бы узнать есть ли такие?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Атеизм   ислам   опиум для народа   религия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Juli199 2 часа назад
ох и сложную тему Вы открыли.
Но то, что с Исламом творится бред..это факт.
Дагестан знаю изнутри.
К сожалению у 90% населения религиозность показушная, только когда выгодная, и очень избранная. Истинные посылы любой религии - добродетели и т.д. отсутствуют как таковые..

За обычный закрытый купальник на пляже местный меня покрыл трехэтажным матом, после того, как за 5 минут до этого на этом же пляже выпил бутылку водки.
У меня иногда ощущение было, что даги гордятся своей псевдорелигиозностью, показушной гостеприимностью и т.п. А на самом деле озлобленные и агрессивные..По пути в мечеть наорут и подрежут такого же спешащего куда-то водителя..
У женщин цель тупо выйти замуж. Не семью завести, а именно свадьбу. Зато религиозные...Много могу говорить.
Вы очень правы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
281
Сергей Кокс 3 минуты назад
Добро пожаловать в реальный мир! =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Влад 24 минуты назад
У меня тоже самое мнение, но только с христианской верой. Сам уже больше стал атеистом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
Евгения Ефимова Полчаса назад
Сделал пришивание?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Полчаса назад
Есть оказывается разумные люди на Кавказе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
parallax Автор поста Bhaal 22 минуты назад
У меня есть знакомый босниец из бывшей Югославии, по вере мусульманин,
Вполне адекватный мужчина, женат на немке. Свинину правда не ест, но вполне может пошутить на тему своей религии и от пива не отказывается,
Ну а свинина, это скорее всего дело привычки. Я например верблюжатину тоже есть не буду и баранину на дух не переношу, хотя вера это есть не запрещает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Сижу на Филиппинах Полчаса назад
Есть знакомые женщины,принявшие православие.Правда обе татарки. Одна замужем за грузином,вторая вообще была без мужика на тот момент.Потом вышла за азербайджанца - тому фиолетово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот Час назад
Ислам религия от Сатаны.
Исламисты походу сами не верят в то, что написано в Коране... Кричат, что Аллах великий и всемогущий, что однажды будет страшный суд, на котором Аллах будет всех судить, что никто не скроется от него, ничто не утаится от него, что каждый получит по заслугам... Но почему-то всё равно убивают "неверных"... зачем? Ведь однажды они всё равно получат от Аллаха наказание... или они сомневаются в этом и сами решили судить здесь и сейчас?
А так же по идее правильно было бы так, раз Аллах создал всех и каждого, то только он один должен решать когда забирать людскую жизнь. И если он не забирает грешника/неверного сейчас, то возможно он не видит в этом необходимости, ведь тот получит на суде своё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Крот 58 минут назад
а ты веришь в то, что написано в библии? жиды напридумывали для малограмотных долбообов всякой фигни, а малограмотные долбообы, предав своих предков, ходят с придуманным образом жида на шее

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот Шурум-бурум 38 минут назад
Для меня Библия это в первую очередь сборник древнееврейских сказок и мифов... Хотя Древнегреческая Мифология куда поинтереснее будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Крот Полчаса назад
а почему тогда ислам от сатаны, а не от аида, например? или жидовский сатана тебе породнее будет?
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Крот Шурум-бурум 18 минут назад
Потому что исламисты, иудеи и христиане верят в одних и тех же персонажей, в одного и того же Бога... А Аид это уже из другой истории...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa 2 часа назад
Теперь. Согласно Корану все его родственники друзья и т.п. отвернутся от него и прекратят какое либо общение. И если он вернется в ислам (скажет три раза аллах велик и мухамед его пророк) а потом снова усомнится и опять уйдет - то согласно Корана его должны побить камнями.
Побивание камнями это процедура когда человека закидывают камнями до смерти погребая вживую. То еще развлечение, я вам скажу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон 2 часа назад
Значит, мозги есть, если стал атеистом. Про обычаи (покрывание одеждой тела из-за жары) всё верно, это влияние среды. Так же, почему мусульмане и евреи не едят свинины. Просто свинина очень шустро портится на жаре, причём в мясе вырабатывается смертельный яд, который внешне незаметен (запах, вид мяса). Пару раз в древности траванулись люди на югах свининой, и всё - харам.
Удачи и трезвой памяти желаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa Антон 2 часа назад
Даже несколько проще.
Без книгопечатания сложно было донести знания до масс. Чтобы сто раз не обьяснять голожопым пезантам почему не стоит есть свинину хитрожопые руководители сказали - так Бох повелел и все тут, харам.

К слову, согласно новым исследованиям за религиозные чувства и за чувство абсолютного доверия родителям отвечает одна и та же часть мозга. Ибо эволюционно выгодно чтобы родители сказали тебе - не ходи в ту пещеру, там бабайка живет и все, не ходишь ты в эту пещеру не сомневаешься в словах родителей.
В переходном возрасте эта часть мозга постепенно отключается и индивид начинает жить своей головой. Но у некоторых период инфантилизма не прекращается и тогда им нужен новый "папик" который будет говорить им как жить и кому верить.

К слову - почитание старших в некоторых религиях практически абсолютно, как и почитание их божка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Hottabych Антон 20 минут назад
очень интересно про яд. расскажите по подробнее... состав, чем отличается от яда из баранины, оленины или говядины... может нобелевка не за горами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
parallax Автор поста Hottabych 12 минут назад
Свинина быстрее разлагается в тепле, чем та же баранина или говядина. А продукты разложения как известно ядовиты. Ну и паразитов тоже ни кто не исключал. Хотя последние бывают в любом мясе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Михаил Болгов 2 часа назад
Это нормально, ведь логично спрашивать зачем столько сложностей для того что бы доказать свою веру тому кто может по желанию всех умертвить и начать все заново,и считаю что главное в вере не стать фанатиком, а то больно уж они агресвивны к тем кто не признаёт существование бога,а логично объясняет причины произошедшего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Н.Е. Верная 2 часа назад
Майкл Шермер Вам в помощь

Майкл Шермер Вам в помощь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
какой-то ребенок, который не имеет к исламу никакого отношения, написал этот бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
29k
parallax Автор поста Goldsmith Час назад
Можно и обратиться. Но если ты услышишь ответ, то значит у тебя что-то не в порядке с головой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Echo parallax Час назад
Когда я разговариваю с Богом, то это молитва
А если Он со мной, то это шизофрения )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей Шурум-бурум 44 минуты назад
Если человек понял,что ислам-обезьяньи предрассудки,то то разумом он давно вышел из детства.А то,что пишет не грамотно,так может русский язык не его родной.А вот ты со смайликами играешься,как пацаненок с х-уем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Сергей 36 минут назад
нормальный взрослый человек знает, что любая религия - это инструмент управления такими косноязычными и малограмотными долбообами, как ты

з.ы. обратись в тп, чтобы они указали в правилах возрастные ограничения по использованию смайликов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Goldsmith Полчаса назад
Точно. Надо было взорвать что-нибудь. Тогда бы он пришел к Исламу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны На Мальдивах по приказу властей разрушили уникальную галерею скульптур На Мальдивах по приказу властей разрушили уникальную галерею скульптур Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами? Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами? Саудовская Аравия готовится принять 2 миллиона паломников Саудовская Аравия готовится принять 2 миллиона паломников Тренер в гневе, федерация в шоке: девушка взбудоражила всю спортивную общественность Тренер в гневе, федерация в шоке: девушка взбудоражила всю спортивную общественность Почему мусульмане носят полумесяц со звездой? Почему мусульмане носят полумесяц со звездой?
parallax
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29499



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...
1
58
Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
0
96
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
﻿
Набирающие популярность
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
1
46
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
0
20
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео)
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#прикол#картинки#позитив#люди#смешные#на различный вкус#комментарии#короткопост
#фото#животные#СССР#россия#в мире#настроение#страницы истории#биография#подборка
#история#интересно#кино#прикольные#коты#полиция#жизнь#еда#сша

На что жалуетесь?

Вернуться