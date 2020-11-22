Ушёл из ислама (дагестанец)

Все началось год назад, мне щас 25, и с прошлого года серьезно начал сомневаться в Исламе, а если я засомневался в Исламе то христианство и иудаизм я даже не рассматриваю. Я даже не смотрел каких либо учёных атеистов, я не слушал никого, философов. К этому пришел я сам, просто сам .



Но Я всё ещё скрываю от всех то что я атеист, ибо чуть опасно для меня. Но когда слышу бред от мусульман, я не могу молчать, постоянная борьба внутри себя. С традиционными мусульманами у которых имана нет ещё проще, они мусульмане только в двух словах " Я Мусульманин", "Аллах есть" и так далее, и живут дальше по светски и традиционно. Но особо агрессивные салафиты, они зомбированные люди, на все ответят готовым ответом, а то что уже имеет сомнение в Исламе лучше этого не делать, ГРЕХ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ РЕЛИГИЕЙ ГЛУБЖЕ , мне столько всего хочется писать про их бред, но я просто не могу всего рассказать правильно так как словарного запаса не хватит.



К примеру если я задам не типичный мусульмнину вопрос, назовут меня то атеистом, то христианином евреем. Эти люди якобы истинные мусульмане, но они верят что когда питух утром кукарекает то он видит ангела, ну не бред ли?



Когда человек грешит, то не человек виноват оказывается а шайтан в первую очередь который нашёптывает ему в ухо)) а потом уже человек. На плечах человек ангел и шайтан сидит, левой рукой есть нельзя.



В раю мученик получит гурий, и шахид погибший на войне сразу попадет в рай. Правда хорошая идея для привлечения воинов?))) Кто бы отказался от райских наслаждений, и от 72 женщин. А всего лишь нужно убить неверного, а в наше время просто взорвать неверного. Покрывают женщин якобы велел Аллах, а по моему это из за того что в жарком климате лучше покрываться чтоб защищаться от жары, а это вошло в привычку у народа, и чуть если женщина начнет оголять часть тела, то мужчины возбуждались( Сегодня наблюдается в Европе, как арабы насилуют европеец), конечно ведь они не видели такое. Поэтому и это вошло в религию как часть Ислама.



А те научные факты из Корана, люди настолько верят в то что это послание от Аллаха, а не рук человека считая арабов настолько тупыми будто они ниче не знали. В то время были и учёные, астрономы, и путешественники, и врачи, историки,всю инфу могли от них собрать, так как сами научные открытия, не такие уж и серьезные для нашего времени. Вообще вопросов куча, а высказаться некому так как мусульмане в основном реагируют агрессивно) Мужчины настолько переборщили, считая что их Аллах создал лучше) они могут без разрешения брать в жены нескольких жён, конечно тут есть и те что считают что нужно спрашивать) а вот женщине этого всего нельзя))) никто не знает вообще что ждёт в раю женщину.



Ещё один момент, лечит врач человека, а благодарит Аллаха за то что вылечил) но вопрос а заболел сам? Не по воле всевышнего? Почему за ничего не говоришь? Если это так, то зачем его колечить Богу? Ждать молитвы и потом лечить? Он что эгоист?



Или же, верь в Аллаха, иначе будешь гореть) молись 5 раза в день а то ты будешь гореть) тоже эгоист ? Это как типичный диктатор арабский падишах который велел поклоняться ему, а кто не будет, тому отрубает голову.



Или что делать тому кто родился в джунглях, индейцу до которого не дошел халифат и ему никто не говорил об Исламе, ах да по мнению мусульманина он тоже попадет в ад, что не делай ты попадешь в ад. Мы все равны, но евреи прокляты только за то что не приняли арабского пророка , будто они были обязаны)))



Все так логично, и все так понятно. И самое удивительное, что в этот бред верит больше миллиарда человек. Надеюсь я скоро уеду, вечно скрывать и молчать, и нервничать я не могу.



Никого не хотел обидеть, но я имею свое право высказаться) Мой текст возможно не очень то и понятный, и не грамотно составлен, но суть думаю поймёте, к чему я веду. Спасибо) Выше перечисленное мною это лишь малая часть. Возможно и мною написанное покажется бредом, если это будет так. Я составлю грамотно, четко, все расскажу как следует.