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В главной рождественской елке Нью-Йорка нашли крошечную сову

В главной рождественской елке Нью-Йорка нашли крошечную сову (3 фото)

Автор:
20 ноября 2020 09:35
Сообщество : Истории
Метки: в мире   елка   история   сова   спасение   сыч   фото   
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Сотрудники организации Ravensbeard, которая занимается спасением птиц, рассказали на Facebook необычную историю сыча-путешественника.

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Метки: в мире   елка   история   сова   спасение   сыч   фото   
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