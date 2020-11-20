В главной рождественской елке Нью-Йорка нашли крошечную сову

Неожиданную «находку» один из рабочих посадил в коробку и сообщил о сыче в зоозащитную организацию. По словам специалистов, сычик не ел около трех дней, а потому первым делом его накормили и напоили водой. Его также показали ветеринару, который констатировал, что, несмотря на стресс и длительное путешествие, с птицей все в порядке. Сыч останется под наблюдением специалистов еще несколько дней, а затем его выпустят на волю.