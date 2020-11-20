В главной рождественской елке Нью-Йорка нашли крошечную сову

Сотрудники организации Ravensbeard, которая занимается спасением птиц, рассказали на Facebook необычную историю сыча-путешественника.
Во время установки гирлянды на гигантскую рождественскую ель в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке рабочие обнаружили в ветвях напуганного сычика. Судя по всему, птица спряталась в срубленном дереве и проехала вместе с ним более 270 километров до Нью-Йорка.
Неожиданную «находку» один из рабочих посадил в коробку и сообщил о сыче в зоозащитную организацию. По словам специалистов, сычик не ел около трех дней, а потому первым делом его накормили и напоили водой. Его также показали ветеринару, который констатировал, что, несмотря на стресс и длительное путешествие, с птицей все в порядке. Сыч останется под наблюдением специалистов еще несколько дней, а затем его выпустят на волю.
Источник:
Ссылки по теме:
- Семья нашла сову, прячущуюся в елке
- Хамелеон несколько дней просидел на линии электропередач
- Что такое фанфик
- Тренер удачно подстраховал маленькую гимнастку
- Собака спасла своего владельца от смертельного коронавируса, уничтожив паспорт
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...