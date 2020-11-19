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7 существ, которых природа наделила сверхспособностями

7 существ, которых природа наделила сверхспособностями (8 фото)

Автор:
19 ноября 2020 22:20
Сообщество : Факты
Метки: навыки   персонажи   природа   суперспособности   существа   удивительные   
2179
8

Во многих фильмах мы часто видим героев, которые обладают невероятными навыками и умениями. Но оказывается, такие удивительные персонажи живут и в нашем мире. В этом посте вы увидите существ, которые могут легко заткнуть за пояс любого супергероя.

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Метки: навыки   персонажи   природа   суперспособности   существа   удивительные   
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7k
Владимир 2 часа назад
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66
Andrey 4 минуты назад
Получается, что некоторые медузы этого вида имеют клеточную память самой первой клетки.
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14k
Сталкер Час назад
"Эта медуза называется Turritopsis dohrnii. Она начинает свою жизнь, как простая маленькая клетка, которая рождается свободно, затем постепенно становится..."
Рождается свободно – это как?

"Голые землекопы не только могут долго жить без кислорода, но ещё и дышат углекислым газом. Это помогает им предотвращать припадки эпилепсии".
Они изначально эпилепсией страдают, штоле?

"Личинки жука - вредителя красногрудой пьявицы заворачивают себя..."
Жук вредит конкретно красногрудой пьявице?

Аффтар, ты хоть сам (сама) понимаешь, ЧТО ИМЕННО ты постишь?
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9k
Нихуахуа Час назад
Говном обмазался, и хоть в клетку со львами.
Говном обмазался, и хоть в клетку со львами.
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
На работе скворец научился подражать сирене аварийной сигнализации загазованности. Пока тестировалась система, запомнил. Потом на заборе насвистывал. Поначалу понять не могли, - извещатель в другой стороне, а звук идёт. Потом увидели автора несанкционированного шухера.
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13k
vikklu 2 часа назад
Природа...создала... Нечто неживое и не имеющее разума, создало... Вдруг. Оксюморон получается. И господа-атеисты истово веруют в Оксюморона, творца всего и вся. Смешно.
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9k
Сергей Маевский vikklu Час назад
А Бога кто создал?
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13k
vikklu Сергей Маевский Час назад
Помрёшь, узнаешь.
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9k
Сергей Маевский vikklu 55 минут назад
Ясно. Ну, то есть тут ты не хочешь заявить, что он сам не мог создаться/появиться, так ведь? Трудно, небось, существовать с хлебным мякишем меж ушей... Или, наоборот, так проще?
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