7 существ, которых природа наделила сверхспособностями

Во многих фильмах мы часто видим героев, которые обладают невероятными навыками и умениями. Но оказывается, такие удивительные персонажи живут и в нашем мире. В этом посте вы увидите существ, которые могут легко заткнуть за пояс любого супергероя.
Эта медуза называется Turritopsis dohrnii. Она начинает свою жизнь, как простая маленькая клетка, которая рождается свободно, затем постепенно становится колонией полипов, и только после этого превращается в медузу. Если она подвергается воздействию неблагоприятных факторов, нападению или становится слишком старой, она возвращается в стадию полипа, и так продолжается вечно.
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Голые землекопы не только могут долго жить без кислорода, но ещё и дышат углекислым газом. Это помогает им предотвращать припадки эпилепсии. Углекислый газ подавляет активность нейронов, тем самым помогая животным удерживать нервную систему в равновесии. И ещё эти грызуны известны своей очень высокой устойчивостью к раку.
Эти микроскопические существа имеют самый стойкий в мире организм. Убить Тихоходку практически невозможно.Они могут выдерживать экстремальные условия: температуры от -272 до 150 ºC, давление до 40 000 килопаскалей, а также различные высокие излучения. Кроме того, они могут жить без воды и пищи более 30 лет.
У богомола-креветки есть очень мощное оружие: клешни, похожие на молотки, которые не только чрезвычайно остры, но и ещё обладают большой разрушительной силой, сопоставимой с выстрелом из ружья.За секунду она способна ударить противника 50 раз с силой в 150 кг при собственной массе тела около 100 грамм. Этот уникальный убийца может нападать на добычу, которая значительно превышает его по размерам.
Thaumoctopus mimicus или мимические индонезийские осьминоги могут выдавать себя за другие виды в их среде обитания. Они не только способны изменять цвет и текстуру своей кожи, но также могут имитировать поведение и типичную форму различных предметов и животных.
Личинки жука - вредителя красногрудой пьявицы заворачивают себя в прозрачный желеобразный кокон. Эта упаковка не что иное, как их собственные экскременты. Личинки уверены, что под такой защитой они будут в относительной безопасности: не много найдется желающих попробовать на вкус столь отталкивающее лакомство.
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Рождается свободно – это как?
"Голые землекопы не только могут долго жить без кислорода, но ещё и дышат углекислым газом. Это помогает им предотвращать припадки эпилепсии".
Они изначально эпилепсией страдают, штоле?
"Личинки жука - вредителя красногрудой пьявицы заворачивают себя..."
Жук вредит конкретно красногрудой пьявице?
Аффтар, ты хоть сам (сама) понимаешь, ЧТО ИМЕННО ты постишь?