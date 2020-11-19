7 существ, которых природа наделила сверхспособностями

У богомола-креветки есть очень мощное оружие: клешни, похожие на молотки, которые не только чрезвычайно остры, но и ещё обладают большой разрушительной силой, сопоставимой с выстрелом из ружья.За секунду она способна ударить противника 50 раз с силой в 150 кг при собственной массе тела около 100 грамм. Этот уникальный убийца может нападать на добычу, которая значительно превышает его по размерам.