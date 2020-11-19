Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...

Казалось бы, что может быть хорошего в людях, которых обуревает страсть накопительства? Но этот рассказ об одном скряге, действия которого достойны большого уважения. Этот поступок прославил его на весь мир.

Алан Найман начинал свою трудовую деятельность в качестве банкира. Возможно эта профессия и наложила отпечаток скупердяя на его жизненном пути. Правда последние двадцать лет он работал в государственном департаменте соцобеспечения и здравоохранения.