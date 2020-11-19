Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...

Жадность, скупость, корыстолюбие можно подобрать сотню эпитетов к этому человеческому пороку. А сколько таких людей показано на страницах литературных произведений? Это и Плюшкин из «Мертвых душ» Гоголя, и барон Филипп из «Скупого рыцаря» Пушкина, и тот же Корейко из «Золотого теленка».
Казалось бы, что может быть хорошего в людях, которых обуревает страсть накопительства? Но этот рассказ об одном скряге, действия которого достойны большого уважения. Этот поступок прославил его на весь мир.
Алан Найман начинал свою трудовую деятельность в качестве банкира. Возможно эта профессия и наложила отпечаток скупердяя на его жизненном пути. Правда последние двадцать лет он работал в государственном департаменте соцобеспечения и здравоохранения.
Казалось бы, чем может удивить мир, такой вот заурядный чиновник. Подобных ему клерков миллионы по всему свету. А учитывая, каким экономным был Найман, вряд ли кто мог подумать, что он сделает такой благородный шаг. Да к тому же еще и очень щедрый.
Неприметный чиновник умep от рака в возрасте шестидесяти трех лет. Скромные похороны, венок от сослуживцев и нaдгрoбная плита от департамента соцобеспечения. После этого все должны были забыть о нем. Ведь ни семьи, ни детей у Алана не было. Так что ушел с миром человек, ну да и Бог с ним.
Но самое интересное началось через полгода, когда в нотариальной конторе вскрыли его завещание. Казалось бы, что там было завещать: старый автомобиль или подержанный трейлер?
Как рассказывали его коллеги по службе, Найман экономил абсолютно на всем. Даже обматывал скотчем туфли, когда они начинали разваливаться, чтобы не покупать новые. Но оказалось, что неприхотливый соцработник оставил у себя на счетах 11 000 000 долларов.
Возможно у вас тут же всплывет перед глазами, тот самый Плюшкин, который угощал Чичикова залежалым сухарем от кулича, храня при этом каждую копеечку. Но опять же нет, все свои накопленные деньги Алан завещал сиротам и благотворительным организациям. Такой поворот событий очень сильно удивил людей, знавших Наймана при жизни.
Как рассказывает Шаши Каран, его друг из банковской сферы:
«У Алана был старший брат инвалид, о котором он заботился всю жизнь. Возможно, это один из тех мотивов, который подтолкнул Алана на такой поступок. Работая в банке Нейман был успешным финансистом. Он грамотно инвестировал средства в акции, ценный бумаги и был специалистом во фьючерсной торговле. Все это время в нем присутствовала жажда наживы. Но когда у брата ухудшилось здоровье, забота о нем, стала требовать больше времени. Тогда-то Алан и перешел из банка в государственный департамент соцобеспечения и здравоохранения.»
Многие считают, что именно в этот момент, что-то щелкнуло в голове у успешного банкира. Ему часто приходилось инспектировать сиротские дома и дома престарелых. Видя, в каких условиях живут люди, он постепенно менялся и сам.
Часто обсуждая с коллегами по работе Найман говорил, что ему не лезет кусок в рот, когда он только вчера видел, как голодают дети. Сослуживцы пытались спорить с Аланом, что нельзя чужую человеческую боль и проблемы пропускать через себя, но его было трудно переубедить.
Правда был один момент, когда умер брат, то Нейман купил себе новый спортивный автомобиль Scion FR-S, чем очень удивил сотрудников своего департамента. Но на этом аттракцион щедрости к себе любимому закончился.
Алан продолжал покупать самые дешевые продукты, выискивал товары по акции и даже одежду закупал в секонд-хэнде. А на свой шестидесятилетний юбилей он пригласил друзей и знакомых в Макдональдс.
Больше двух с половиной миллионов, как следовало из завещания, предназначалось для «Педиатрического центра временного ухода за детьми» в Вашингтоне. Центр заботиться о детях рожденных от матерей наркоманок, которых лишили родительских прав.
Найман лично курировал этот центр и видел ту обстановку воочию. На тот момент у центра даже не было специализированного автомобиля для перевозки младенцев. Теперь же они смогли провести реконструкцию здания и приобрести нужный транспорт. Оставшиеся деньги лежат на депозите и тратятся на лекарства и продукты для детей сирот.
Еще несколько сиротских домов получили по завещанию от одного до полутора миллиона долларов. Такие же суммы были выделены трем благотворительным фондам.
А еще девятьсот тысяч долларов получил благотворительный склад «Treehouse» из Сиэтла. Его организаторы закупают детские вещи и игрушки, которые в дальнейшем распределяют между детьми, приемных и малоимущих семей.
Джессика Росс директор некоммерческой организации «Treehouse», так говорит о Алане Наймане:
«Его бережливость и скромный образ жизни имели свою цель. Эта цель собрать необходимую сумму для ряда организаций, и чтобы эта сумма могла полноценно работать, а не выглядела мелкой подачкой для затыкания дыр. Для нашей организации это настоящий подарок. Сегодня не часто увидишь такое проявление филантропии и любви к детям.»
Пожертвования для сирот Алана Наймана еще долгие годы будут работать, а люди с благодарностью будут вспоминать этот поступок, не скупого скряги, а бережливого и щедрого человека.
Источник:
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Не для себя он это делал! Не для своей радости!