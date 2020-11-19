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Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...

Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание... (14 фото)

Автор:
19 ноября 2020 20:21
Метки: интересно   история   люди   
1822
14

Жадность, скупость, корыстолюбие можно подобрать сотню эпитетов к этому человеческому пороку. А сколько таких людей показано на страницах литературных произведений? Это и Плюшкин из «Мертвых душ» Гоголя, и барон Филипп из «Скупого рыцаря» Пушкина, и тот же Корейко из «Золотого теленка».

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Метки: интересно   история   люди   
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16  комментариев
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9k
Serg2001 3 часа назад
Сейчас говорю только за себя. Меня больше не удивляют дети чиновников, которые сходят с ума от того, что уже не знают как потратить деньги, напи@зженые их родителями. Меня не удивляет простой судья, потративший миллионы долларов на свадьбу своей дочери. Меня не удивляют борцы с коррупцией, у которых находят целые квартиры бабла. Меня удивляют вот такие вот люди. Что то с этим миром не так.
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28k
Юр21 Полчаса назад
Человек, что тут скажешь!
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1k
Сергей Час назад
Памятник благотворителю в Казани, причем вполне конкретному - Асгату Галимзянову.
Памятник благотворителю в Казани, причем вполне конкретному - Асгату Галимзянову.
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
До слез...
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4k
Олег 2 часа назад
ЧЕЛОВЕК
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1k
Миклухо Поклал 2 часа назад
Какой глубокий смысл делать благодеяния только после своей смерти? Ведь мог бы переводить все эти суммы денег при жизни и радоваться от осознания своей полезности нуждающимся.
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9k
Serg2001 Миклухо Поклал 2 часа назад
В посте же сказано, он копил «чтобы эта сумма могла полноценно работать, а не выглядела мелкой подачкой для затыкания дыр». Проценты по вкладу. Постоянный реальный доход.
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16k
babuby Миклухо Поклал Полчаса назад
Вот действительно Поклал ...
Не для себя он это делал! Не для своей радости!
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482
евгений 2 часа назад
не всем же золотые точки ставить и разбивать Ferrari в Ницце...это тоже зайоб и помешательство я считаю, только с другой стороны
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13k
homerchik 3 часа назад
Знакомые смеялись над его бережливостью и считали скрягой. Но когда вскрыли завещание...
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Ваще постить нечего? Одну и ту же херню каждый день...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ну дебил же. А ведь мог бы купить себе яхту в 100 м длиной, замок во Франции, футбольный клуб в Британии, или, на худой конец, виноградник в Италии. Видно, духовности и скрепности в нем не хватало.
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2k
roman-delisov Frank Borman 3 часа назад
11 миллионов даже долларов США на это не хватит.
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890
Ясный Пень Frank Borman 2 часа назад
На твой худой конец и белку можно . Не зря говорится :" чем меньше член , тем круче тачка". А когда имеешь большую ДУШУ , помогаешь людям.
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Шурум-бурум Frank Borman 2 часа назад
конечно, мог бы, но он свои деньги заработал честно)
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