Умер последний маршал Советского Союза

Он ушёл на фронт в 17 лет. Хотя на войну принимали только 18-летних добровольцев, молодой парень Дмитрий схитрил и сказал, что ему уже есть полных 18.



С первых дней войны Дмитрий Тимофеевич участвовал в битве на Карельском перешееке, где получил сильное ранение, но уже через 2 месяца смог вернуться на фронт и продолжить бой.

Он воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, в наступательных сражениях в Прибалтике, в блокаде Курляндской немецкой группировки, в обороне Ленинграда и во многих других военных операциях.



Был командиром стрелковой роты, затем командиром Фронтовых курсов младших лейтенантов.

Помимо участия в сражениях, в ходе войны Язов окончил Фронтовые курсы совершенствования комсостава Волховского фронта.



Второе сильнейшее ранение, в лицо и в голову, получил в 1943 году во время прорыва блокады Ленинграда.



После излечения был назначен командиром Взвода фронтовых курсов.



Сразу после войны окончил курсы усовершенствования пехоты Красной Армии.



Затем с золотой медалью окончил Военную Академию им. М. В. Фрунзе и затем получил образование Академии Генерального Штаба.



Начиная с 1950-х гг. Дмитрий Тимофеевич был выдающимся военачальником. Начинал со старшего офицера в Управлении боевой подготовки Ленинградского военного округа.



Командовал Красносельской стрелковой дивизией.



С 1962 года по 1963 год его 400-й мотострелковый полк был скрытно переброшен на Кубу для отражения вторжения войск США.



Затем был назначен зам.начальника Управления боевой подготовке в Ленинграде.



Далее был начальником Первого Управления в главке Министерства обороны СССР.



Потом — первым замом командующего ДВО.



В последствии — командующим Центральной военной группой.



Был командующим Центральной военной группы войск на территории Чехословакии.



В 1987 году получил почётную должность Министра обороны СССР, но звания маршала Советского Союза был удостоен тремя годами спустя.

Дмитрий Тимофеевич Язов являлся последним военачальником СССР, которому было присвоено звание маршала.



После ухода на пенсию Дмитрий Тимофеевич долгое время продолжал военное дело.