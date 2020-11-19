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Умер последний маршал Советского Союза

Умер последний маршал Советского Союза (3 фото)

Автор:
19 ноября 2020 00:14
Метки: 1945   СССР   ветеран   вов   победы   
167
3
Умер последний ветеран Великой Отечественной Войны, последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Он умер 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет.
Прошло более 75-ти лет со дня окончания Великой Отечественной Войны, самой страшной войны человечества по разрушениям, по людским и имущественным потерям. Наш народ совершил подвиг, значение которого трудно переоценить — одержал великую победу над превосходящим силами противником.

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Метки: 1945   СССР   ветеран   вов   победы   
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7  комментариев
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431
Oleg 2 часа назад
Крепкий прямой мужик.Достоин уважения,хотя бы только за то,что он в17 ушёл добровольцем на фронт.По его приказу я дембельнулся со срочной в 1987 году.
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4k
Fishki_surfer 41 минуту назад
В Эстонии почтальоны доставили свежие газеты с новостями.
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7k
albedo 44 минуты назад
Поскольку человек умер больше полугода, скажу немного негативного.
Как участнику ВОВ ему низкий поклон.
Но как маршалу СССР за ПОВЕДЕНИЕ во время, а особенно после разгрома ГКЧП - минимум никакого уважения.
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3k
Шура ОсЕчкин 57 минут назад
"Умер последний ветеран Великой Отечественной Войны..." (c)
Ух ты! Да неужель?!
Действительно, ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН?
Или, ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТНИК ВОВ?
Что за некомпетентная помпезность и безграмотная подача материала?!
Это даже хуже чем некропостинг.
Минусую.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Автор, Дмитрий Тимофеевич умер более полугода назад.
Скажите пожалуйста, с чем связано Ваше желание сообщить о его смерти, спустя такой срок?
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72
Сергей Автор поста Дмитрий Час назад
Только недавно сам об этом узнал.
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32k
Элек Мек 2 часа назад
Уходит эпоха.
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