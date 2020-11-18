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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (30 фото)

Автор:
18 ноября 2020 17:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
5032
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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71  комментарий
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32k
Элек Мек 3 часа назад
Комментарий к фото
Зато всем стало чуточку светлее.
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0
Владимир Барщевцев 19 секунд назад
Комментарий к фото
Узбекистан плов
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702
Сергей Минуту назад
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Это сплошь открытый.
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1k
Мороз 3 минуты назад
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Видно же..сплошной сзади -закрытый спереди.))
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702
Сергей 3 минуты назад
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У меня коллега есть такой на работе - Алесей. Агрессивно он клацает в основном клавой и помимо "блядь" он иногда употребляет некоторые другие слова.
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454
Volh 12 минут назад
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Если крестоносец - то тогда "Deus vult!"
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454
Volh 15 минут назад
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Частенько играли в него во дворе...
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−168
_I_am_an_albatross 17 минут назад
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Пра любоф! Искреннюю и всеобъемлющую, к большим ... деньгам
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1k
Мороз 22 минуты назад
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"Любитель" один ,остальные в карамболь попали..
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−168
_I_am_an_albatross 22 минуты назад
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Сам телец, и друзья тельцы есть, но от тельцов женского пола стараюсь быть на расстоянии. Итак в жизни проблем хватает
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19k
Mike Miller 24 минуты назад
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Как бы не больше
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42
alex 24 минуты назад
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Ответ:
Ты пи*ор

Сразу видно кто тут ни разу не набирал смс на кнопочном телефоне))
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2k
Интернет Бродилкин 24 минуты назад
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У нас на маршрутке наклейка на которой указано что принимаются карты
.
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2
Иван Зарубежный Полчаса назад
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Я не уверен в этой улице
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19k
Валерий Иван Зарубежный 2 минуты назад
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сомневаетесь?
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734
him67 Полчаса назад
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Пусть мама увидит, пусть мама придет...
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734
him67 Полчаса назад
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А проблемы у соседей снизу...
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734
him67 Полчаса назад
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Верхний надо кликать.
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114
fduch_a Полчаса назад
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Кадр из ИП :
. Я вот что то совсем перестаю фильмы смотреть а-ля "исторические" если нет шлемов и шапок у хероев. Сразу глаза режет. Старею наверное.
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734
him67 Полчаса назад
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А это вообще улица? А может - переулок? Или проспект? Сомнительно все это...
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16k
Мойша 36 минут назад
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Недоделанные.
Недоделанные.
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7k
Сергей Мойша 13 минут назад
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Каждый раз, когда я вижу подобные фотки, я убеждаюсь, что сколько дно не пробивать, всегда будет ещё одно дно, которое можно пробить.
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3k
hairov 39 минут назад
Прикольные и смешные картинки