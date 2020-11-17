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Дубосеково, немецкий взгляд: «Не слишком сильный противник упорно обороняется»

Дубосеково, немецкий взгляд: «Не слишком сильный противник упорно обороняется» (10 фото)

Автор:
17 ноября 2020 18:40
Метки: 1941 год   Битва за Москву   Великая Отечественная Война   
1028
10
Ровно 79 лет назад, 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково прошел бой, хорошо известный советским людям. В постсоветский период в рамках «борьбы с мифами» стали «складываться» мнения, что никакого боя у Дубосеково не было вообще, а немцы его «проехали и не заметили» (с). Да, и в наших документах (которые известны, на минуточку!) боевых частей нет никого упоминания о бое у Дубосеково…
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Метки: 1941 год   Битва за Москву   Великая Отечественная Война   
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Нам, сытым, обутым-одетым, сидящим у компьютера легко рассуждать и давать оценки тем, кто умирал там, бросаясь с бутылкой коктейля молотова под танк.
Мы все по гроб жизни им обязаны.
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13k
Юрий Час назад
В Красной Звезде от 27 и 28 ноября писали про политрука Диева.
В Красной Звезде от 27 и 28 ноября писали про политрука Диева.
В Красной Звезде от 27 и 28 ноября писали про политрука Диева.
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19k
hebpat Час назад
да какая разница 28 или 54 или 18 вломили, да так, что эти скоты и убийцы кровью умылись
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46
bobobo Час назад
Отдавая дань предкам, мы должны понимать, что не имеем к этому подвигу никакого отношения. И что с моей точки зрения более важно повторить этот подвиг не сможем. По крайней мере, в ближайшей переспективе.
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−55
rbFedor Час назад
Дед мой был тяжело ранен под Берлином, но выжил! И я вот сейчас пишу поэтому, возможно, и вы все, молодые люди тоже живёте благодаря вашим предкам
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61k
Максим Час назад
Как там говорилось. им бы день простоять, да ночь продержать, а потом и наши подойдут.. это не немцы задачу выполнили (они то как раз обосрались своей армадой против трех неполных рот) Это бойцы наши свою задачу перевыполнили на 200% А потом время было потеряно. Вот такие вот 1 день пробуксовки одной ТД стоит проигранной войны.
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2k
Варяг 2 часа назад
Какая разница, были 28 героев или не были...героями были все кто защищал свой дом, свою страну.... без помпы, оркестров, они делали свою работу, не менее жарко было и под Сталинградом, и подо Ржевом и под Холмом(о чем я делал пост) где та же Панфиловская дивизия и 75я ОМСБР проявляли просто чудеса мужества и стойкости, они не думали не о званиях, ни о чинах, повторюсь, они сражались за свой дом. Поэтому мы просто обязаны помнить их, тех кто остался там навсегда, тех кто выжил, безо всякой привязки к числительным..
28 их там было тридцать, десять, какая разница? Вечная им слава!
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−55
rbFedor 2 часа назад
Тарас, абсолютно с тобой согласен!
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3k
SSD 2 часа назад
Честно говоря, живя на западе московской области, я до сих пор не понимаю, где тут фашиста остановили. В каждом населенном пункте есть "окончательный рубеж" с картами и сводками. По мне - дальше Кубинки не ушли. Хотя вроде даже до Филей (Москва) добрались... Может какие то отряды... А все бои крупные - дальше Можайска не зашли.
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61k
Максим SSD Час назад
не было равномерного фронта.. давили по всей линии, где-то прорывались дальше.. где-то их держали на месте. так что много рубежей.. рубеж где остановили немца, это не одна конкретная точка или полянка.. это громадная линия в сотни километров где он остановился, а потом начал отползать назад, тяжело раненый зверь.
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3k
SSD Максим Час назад
Вот я и думаю, что Можайск, скорее всего был конечной точной крупных групп войск... Может Дорохово... Хотя там уже мелоч какая то "возилась".
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7k
albedo 2 часа назад
Почему ко всем "разоблачителям" как то применима картина:
Почему ко всем "разоблачителям" как то применима картина:
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792
Максим Алтадуков 2 часа назад
интересно, как быстро побежали бы те, кто пишут «Ну, какой это подвиг? Немцы-то задачу выполнили»
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41k
Цыц тут у меня Максим Алтадуков 56 минут назад
Быстро бы побежали. Только в другую сторону - сдаваться.
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7k
Prostovopros Максим Алтадуков Полчаса назад
Да никто такого и не пишет. Не нужно так плохо думать о своём народе.
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Наиболее полно картина боев приведена в документах суда над Добробабиным. Примерно также хронология боев со всеми потерями немцев показана в фильме "28 панфиловцев" (кстати, замечательный исторический фильм, это не про штрафбаты снимать ). Так что отсутствие потерь немцев - это сказки.
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