Дубосеково, немецкий взгляд: «Не слишком сильный противник упорно обороняется»

Ровно 79 лет назад, 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково прошел бой, хорошо известный советским людям. В постсоветский период в рамках «борьбы с мифами» стали «складываться» мнения, что никакого боя у Дубосеково не было вообще, а немцы его «проехали и не заметили» (с). Да, и в наших документах (которые известны, на минуточку!) боевых частей нет никого упоминания о бое у Дубосеково…
Однако, в последнее время стали вводиться в оборот немецкие документы, связанные со сражением на этом направлении, в частности журналы боевых действий дивизий (ЖБД) непосредственно ведших бой в районе разъезда. Предлагается немецкий взгляд, в основном со стороны 2-й тд – противника 1075-го стрелкового полка, оборонявшегося у разъезда, к которому и принадлежала 4-я рота политрука Василия Клочкова.
Почему Дубосеково? Дело в том, что тут железная дорога идет по довольно пересеченной местности – то по насыпи, то в выемке (см. карту), которые образуют естественные препятствия для движения бронетехники врага. Среди немногих «ровных мест», на которых танки могут пересечь «железку», и был разъезд Дубосеково. Да, на немецких картах такое название действительно отсутствует: там просто нет никого населенного пункта – два ряда рельс, две стрелки и станция 3-го класса на 1908 год, чего там отмечать?
Из ЖБД 2-й тд немцев за 16.11.1941:
6.30 Начало наступления.
С 7.00 поддержка штурмовой авиации.
…
8.00 Донесение 74-го артполка (A.R.74): Морозово и Ширяево заняты боевой группой 1. Сопротивление противника довольно слабое.
У Ширяево было только боевое охранение, так что занять его было не трудно. Во 2-й тд немцев перед наступлением были сформированы три «боевые группы». Из них первая была основной ударной силой и имела в своем составе в том числе батальон танков 3-го танкового полка.
Почему Дубосеково? Дело в том, что тут железная дорога идет по довольно пересеченной местности – то по насыпи, то в выемке (см. карту), которые образуют естественные препятствия для движения бронетехники врага. Среди немногих «ровных мест», на которых танки могут пересечь «железку», и был разъезд Дубосеково. Да, на немецких картах такое название действительно отсутствует: там просто нет никого населенного пункта – два ряда рельс, две стрелки и станция 3-го класса на 1908 год, чего там отмечать?
Из ЖБД 2-й тд немцев за 16.11.1941:
6.30 Начало наступления.
С 7.00 поддержка штурмовой авиации.
…
8.00 Донесение 74-го артполка (A.R.74): Морозово и Ширяево заняты боевой группой 1. Сопротивление противника довольно слабое.
У Ширяево было только боевое охранение, так что занять его было не трудно. Во 2-й тд немцев перед наступлением были сформированы три «боевые группы». Из них первая была основной ударной силой и имела в своем составе в том числе батальон танков 3-го танкового полка.
×
Из ЖБД 2-й тд:
9.13 Боевая группа 1 достигает Петелинки.
10.12 Боевая группа 1 достигает окраины леса 1 км севернее Петелинки.
Теперь, если взглянуть на карту, то кажется действительно, что немцы проехали Дубосеково и не заметили,
9.13 Боевая группа 1 достигает Петелинки.
10.12 Боевая группа 1 достигает окраины леса 1 км севернее Петелинки.
Теперь, если взглянуть на карту, то кажется действительно, что немцы проехали Дубосеково и не заметили,
Однако читаем дальше ЖБД:
13.30 промежуточная сводка в V армейский корпус: Боевая группа 1 ведет бой с противником, который упорно обороняется на лесных опушках южнее шоссе, по линии севернее Ширяево-1,5 км южнее Петелинки.
Та самая запись в ЖБД:
13.30 промежуточная сводка в V армейский корпус: Боевая группа 1 ведет бой с противником, который упорно обороняется на лесных опушках южнее шоссе, по линии севернее Ширяево-1,5 км южнее Петелинки.
Та самая запись в ЖБД:
Оказывается после пяти часов боя немцы так и не преодолели позиций 4-й и 5-й рот 1075-го СП, а «1,5 км южнее Петелино (Петелинки)» – это и есть разъезд Дубосеково, которого, как помним, нет на немецкой карте. Более того в промежуточных выводах далее в ЖБД написано:
Впечатление: южнее шоссе не слишком сильный противник упорно обороняется, используя лесные массивы.
То есть вопреки современным мифам, о том, что никакого подвига у Дубосеково не было, немцы заметили там «панфиловцев», причем еще как!
Что же произошло, и почему продвинувшись уже за Петелино (Петелинки) справа от 4-й роты противник застревает перед «линией Ширяево — 1,5 км южнее Петелинки»?
Ответ частично дает беседа с одним из «панфиловцев», участником боя – Б.Джетпысбаевым (стенограмма 2 января 1947 года). Почему его мнение нам интересно? Джетпысбаев был неграмотным, газет не читал, о том, что писали про «подвиг 28 панфиловцев», ничего не знал, — фактически его воспоминания оказались свободны от «фантомов» пропаганды и мнения других участников боя.
Джетпысбаев:
«Моя рота стояла метрах в 500 от Клочкова. Клочков стоял со своей ротой у самой железной дороги, я стоял левее. С утра 16 ноября начали бой. К нам подошли 4 немецких танка. Два из них подбили, два вырвались. Атака была отбита. Большинство танков пошло к разъезду Дубосекова… Мы видели: поворачиваются, и туда идут танки. Там шел бой…»
То есть, столкнувшись с обороной 5-й роты вдоль опушки леса, усиленной завалами и минно-взрывными заграждениями. Опять из ЖБД –
«10.30 Донесение 74-го артполка (A.R.74): Передовая линия боевой группы 1 по окраине леса 300 м севернее Ширяево. В лесу неприятель. Дозоры разведывают дорогу».
Немцы из 1-й БГ стали постепенно «сдвигать» свои усилия все левее – сначала к разъезду («к Клочкову» — 4-й роте). А прорыв обороны немцам удалось сделать на участке 6-й роты, – ее позиции были фактически в чистом поле уже за железной дорогой, — просто идеальное место для основной массы танков 1-й БГ немцев. Остатки 6-й роты после атаки по свидетельству командира 1075-го СП Капрова отошли за насыпь железной дороги.
Впечатление: южнее шоссе не слишком сильный противник упорно обороняется, используя лесные массивы.
То есть вопреки современным мифам, о том, что никакого подвига у Дубосеково не было, немцы заметили там «панфиловцев», причем еще как!
Что же произошло, и почему продвинувшись уже за Петелино (Петелинки) справа от 4-й роты противник застревает перед «линией Ширяево — 1,5 км южнее Петелинки»?
Ответ частично дает беседа с одним из «панфиловцев», участником боя – Б.Джетпысбаевым (стенограмма 2 января 1947 года). Почему его мнение нам интересно? Джетпысбаев был неграмотным, газет не читал, о том, что писали про «подвиг 28 панфиловцев», ничего не знал, — фактически его воспоминания оказались свободны от «фантомов» пропаганды и мнения других участников боя.
Джетпысбаев:
«Моя рота стояла метрах в 500 от Клочкова. Клочков стоял со своей ротой у самой железной дороги, я стоял левее. С утра 16 ноября начали бой. К нам подошли 4 немецких танка. Два из них подбили, два вырвались. Атака была отбита. Большинство танков пошло к разъезду Дубосекова… Мы видели: поворачиваются, и туда идут танки. Там шел бой…»
То есть, столкнувшись с обороной 5-й роты вдоль опушки леса, усиленной завалами и минно-взрывными заграждениями. Опять из ЖБД –
«10.30 Донесение 74-го артполка (A.R.74): Передовая линия боевой группы 1 по окраине леса 300 м севернее Ширяево. В лесу неприятель. Дозоры разведывают дорогу».
Немцы из 1-й БГ стали постепенно «сдвигать» свои усилия все левее – сначала к разъезду («к Клочкову» — 4-й роте). А прорыв обороны немцам удалось сделать на участке 6-й роты, – ее позиции были фактически в чистом поле уже за железной дорогой, — просто идеальное место для основной массы танков 1-й БГ немцев. Остатки 6-й роты после атаки по свидетельству командира 1075-го СП Капрова отошли за насыпь железной дороги.
После этого три роты 2-го батальона фактически оказались в «мешке», имея в тылу только лес без дорог, трудно проходимый зимой. Такая изоляция от основных сил, по-видимому, и привела к тому, что в наших документах – в дивизии и выше, какие-либо данные о бое у Дубосеково отсутствуют. Информацию просто невозможно было «подать на верх». А потом будет просто некому…
Далее в дело вступает 3-я боевая группа 2-й тд немцев. В ее составе рота танков, а также артиллерия, в том числе «новинка сезона» — шестиствольные реактивные минометы Цитата из ЖБД за 14.11.1941 о постановке задачи:
Боевая группа 3 следует за боевой группой 2 и зачищает местность до расположения боевой группы 1.
То есть, БГ 3 наносит удар вдоль оставшейся обороны 1075-го полка, «зачищая» тех, кто выжил.
Из ЖБД 2-й тд:
13.30 промежуточная сводка в V армейский корпус: … Боевая группа 3 своим правым флангом зачищает местность западнее Нелидово-Никольское.
Далее в дело вступает 3-я боевая группа 2-й тд немцев. В ее составе рота танков, а также артиллерия, в том числе «новинка сезона» — шестиствольные реактивные минометы Цитата из ЖБД за 14.11.1941 о постановке задачи:
Боевая группа 3 следует за боевой группой 2 и зачищает местность до расположения боевой группы 1.
То есть, БГ 3 наносит удар вдоль оставшейся обороны 1075-го полка, «зачищая» тех, кто выжил.
Из ЖБД 2-й тд:
13.30 промежуточная сводка в V армейский корпус: … Боевая группа 3 своим правым флангом зачищает местность западнее Нелидово-Никольское.
Далее 3-я БГ должна была ударить по остаткам 2-го батальона 1075-го полка.
Вот как это вспоминает Джетпысбаев:
«Перед заходом солнца подбегает один боец связной: — Клочков погиб, туда просят помощь. У нас людей мало осталось. Много убитых и раненых. Мы впереди отбиваем атаки, сзади, прямо к нам идет немецкий танк. Танки обошли и появились сзади…»
Действительно, 3-я БГ наносила удар уже в тыл 5-й роты Джетпысбаева, а позиции 4-й роты, видно, «сворачивались».
До какого времени еще держались «панфиловцы» у Дубосеково? Джетпысбаев говорит, до «захода солнца». Косвенно это подтверждают соседи «панфиловцев» слева – 50 конная дивизия корпуса Доватора. Вот цитата из воспоминаний о ее боевом пути (бой идет за уже знакомое нам село Морозово, которое немцы якобы заняли еще утром):
«Несмотря на то, что уже почти стемнело, атаки продолжались с неослабевающей силой. Вражеские цепи надвигались на наши позиции, откатывались назад, перестраивались, пополнялись и снова устремлялись вперед. К грохоту артиллерийской канонады присоединились новые, еще не знакомые конникам звуки — гитлеровцы ввели в действие шестиствольные минометы» [1].
Вот как это вспоминает Джетпысбаев:
«Перед заходом солнца подбегает один боец связной: — Клочков погиб, туда просят помощь. У нас людей мало осталось. Много убитых и раненых. Мы впереди отбиваем атаки, сзади, прямо к нам идет немецкий танк. Танки обошли и появились сзади…»
Действительно, 3-я БГ наносила удар уже в тыл 5-й роты Джетпысбаева, а позиции 4-й роты, видно, «сворачивались».
До какого времени еще держались «панфиловцы» у Дубосеково? Джетпысбаев говорит, до «захода солнца». Косвенно это подтверждают соседи «панфиловцев» слева – 50 конная дивизия корпуса Доватора. Вот цитата из воспоминаний о ее боевом пути (бой идет за уже знакомое нам село Морозово, которое немцы якобы заняли еще утром):
«Несмотря на то, что уже почти стемнело, атаки продолжались с неослабевающей силой. Вражеские цепи надвигались на наши позиции, откатывались назад, перестраивались, пополнялись и снова устремлялись вперед. К грохоту артиллерийской канонады присоединились новые, еще не знакомые конникам звуки — гитлеровцы ввели в действие шестиствольные минометы» [1].
Дело в том, что шестиствольные минометы у 2-й тд были только в составе 3-й БГ, а 5-я тд немцев, с которой в основном сражались конники Доватора, их не применяла – такое (шум стрельбы «скрипух»), видать, не забудешь!
Из этих фактов можно сделать вывод, что сопротивление у Дубосеково продолжалось практически весь световой день и только к заходу солнца немцам удалось «свернуть» там оборону 2-го батальона 1075-го полка. Фактически бой закончился гибелью всех трех рот: по свидетельству Капрова в 4-й роте из 140 человек погибли 100, по свидетельству Джетпысбаева из 75 человек его 5-й роты из боя вышли только 15.
В результате, в 19.00 вынужден был оставить свой КП за Дубосеково командир 1075-го сп Капров, успев только передать по радио:
«Окружен. Обороняют только КП»!
В результате, в 19.00 вынужден был оставить свой КП за Дубосеково командир 1075-го сп Капров, успев только передать по радио:
«Окружен. Обороняют только КП»!
PS. Сейчас «разоблачители мифа о 28» отошли на запасные позиции: теперь бой описывается одной фразой: «Немцы задачу дня выполнили». Типа, «чихали все губернии на твою музыку»(с)
В советское время был такой детский анекдот:
Солдат молится в окопе: «Господи, сделай из меня Героя Советского Союза».
— ОК! – сказал Господь. И оказался солдат один с двумя гранатами против трех танков!
О ком был этот анекдот – тогда было ясно. Вот также и полк Капрова со средствами усиления – две пушки, которые нельзя даже перевозить – их сгрузили и оставили у следующей за Дубосеков станцией, да выделили аж 20 бронебойных снарядов (этак на штук 80 немецких танков), да дали аж взвод противотанковых ружей с коэффициентом стойкости, ну, по максимому – 0,3, и со всем этим «богатством» оставили под танковой дивизией немцев, под бомбежки полсотни «юнкерсов» и обстрелы «скрипух». На целый день.
А потом скажут: «Ну, какой это подвиг? Немцы-то задачу выполнили».
PSS. Фактура честно сперта с ЖЖ Дубосеково, немецкий взгляд: "Не слишком сильный противник упорно обороняется".
[1] — О 50-й квд (Севрюгов Сергей Николаевич, Так это было… Записки кавалериста (1941–1945)
источник статья из жж Андрея Фирсова: https://afirsov.livejournal.com/192768.html
В советское время был такой детский анекдот:
Солдат молится в окопе: «Господи, сделай из меня Героя Советского Союза».
— ОК! – сказал Господь. И оказался солдат один с двумя гранатами против трех танков!
О ком был этот анекдот – тогда было ясно. Вот также и полк Капрова со средствами усиления – две пушки, которые нельзя даже перевозить – их сгрузили и оставили у следующей за Дубосеков станцией, да выделили аж 20 бронебойных снарядов (этак на штук 80 немецких танков), да дали аж взвод противотанковых ружей с коэффициентом стойкости, ну, по максимому – 0,3, и со всем этим «богатством» оставили под танковой дивизией немцев, под бомбежки полсотни «юнкерсов» и обстрелы «скрипух». На целый день.
А потом скажут: «Ну, какой это подвиг? Немцы-то задачу выполнили».
PSS. Фактура честно сперта с ЖЖ Дубосеково, немецкий взгляд: "Не слишком сильный противник упорно обороняется".
[1] — О 50-й квд (Севрюгов Сергей Николаевич, Так это было… Записки кавалериста (1941–1945)
источник статья из жж Андрея Фирсова: https://afirsov.livejournal.com/192768.html
Источник:
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Мы все по гроб жизни им обязаны.
28 их там было тридцать, десять, какая разница? Вечная им слава!