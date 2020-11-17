Дубосеково, немецкий взгляд: «Не слишком сильный противник упорно обороняется»

Оказывается после пяти часов боя немцы так и не преодолели позиций 4-й и 5-й рот 1075-го СП, а «1,5 км южнее Петелино (Петелинки)» – это и есть разъезд Дубосеково, которого, как помним, нет на немецкой карте. Более того в промежуточных выводах далее в ЖБД написано:



Впечатление: южнее шоссе не слишком сильный противник упорно обороняется, используя лесные массивы.



То есть вопреки современным мифам, о том, что никакого подвига у Дубосеково не было, немцы заметили там «панфиловцев», причем еще как!



Что же произошло, и почему продвинувшись уже за Петелино (Петелинки) справа от 4-й роты противник застревает перед «линией Ширяево — 1,5 км южнее Петелинки»?



Ответ частично дает беседа с одним из «панфиловцев», участником боя – Б.Джетпысбаевым (стенограмма 2 января 1947 года). Почему его мнение нам интересно? Джетпысбаев был неграмотным, газет не читал, о том, что писали про «подвиг 28 панфиловцев», ничего не знал, — фактически его воспоминания оказались свободны от «фантомов» пропаганды и мнения других участников боя.



Джетпысбаев:



«Моя рота стояла метрах в 500 от Клочкова. Клочков стоял со своей ротой у самой железной дороги, я стоял левее. С утра 16 ноября начали бой. К нам подошли 4 немецких танка. Два из них подбили, два вырвались. Атака была отбита. Большинство танков пошло к разъезду Дубосекова… Мы видели: поворачиваются, и туда идут танки. Там шел бой…»



То есть, столкнувшись с обороной 5-й роты вдоль опушки леса, усиленной завалами и минно-взрывными заграждениями. Опять из ЖБД –



«10.30 Донесение 74-го артполка (A.R.74): Передовая линия боевой группы 1 по окраине леса 300 м севернее Ширяево. В лесу неприятель. Дозоры разведывают дорогу».



Немцы из 1-й БГ стали постепенно «сдвигать» свои усилия все левее – сначала к разъезду («к Клочкову» — 4-й роте). А прорыв обороны немцам удалось сделать на участке 6-й роты, – ее позиции были фактически в чистом поле уже за железной дорогой, — просто идеальное место для основной массы танков 1-й БГ немцев. Остатки 6-й роты после атаки по свидетельству командира 1075-го СП Капрова отошли за насыпь железной дороги.