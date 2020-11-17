Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери

В Кисловодске глава школьного комитета затравила одноклассницу своей дочери до такой степени, что девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал Baza.

На протяжении года женщина издевалась над девочкой, поливая её грязью в родительских чатах, чатах класса и даже лично, рядом со школы. Странно, что никто из взрослых не заступился за девочку, а одноклассника, пытавшегося защитить её, не в меру активная мамашка тоже начала гнобить прилюдно.

Женщина обвиняла ученицу в «жополизстве» и рассказывает, как хочет «схватить ее за косы», обрезать волосы и вылить на нее зеленку. После этого она просит и вовсе удалить её из группы.

Хрупкая психика подростка не выдержала, и девочка попыталась совершить суицид, но чудом выжила.