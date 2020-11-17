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Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери

Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   интересное   мать   психология   фото   школа   школьницы   
2774
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Принято считать, что у школьников могут быть проблемы со сверстниками, учителями, но никак не с чужими мамашами. Однако, в одной из школ Кисловодска не в меру активная мамаша поливала грязью в чатах одноклассницу своей дочери, обвиняла её в «жополизстве» и признавалась, что хочет вылить на неё зелёнку. Естественно, девочка не выдержала такого напора.

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Метки: дети   интересное   мать   психология   фото   школа   школьницы   
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24  комментария
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13k
homerchik 2 часа назад
Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери
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19k
Валерий Минуту назад
А раньше была принудительная психиатрия.
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6k
Kazimir Myshkin 21 минуту назад
Ля, у девченки родителей нет? Заяву на эту тварь, участковый не примет-в прокуратуру, они любую фигню принимают. Или лично заняться ипанашкой, поговорить без камер и свидетелей. Хоть и не по закону, но по душе.
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5k
B0n 39 минут назад
Вообще синдром яжматери существует давно, инстинкт защиты потомства в агрессивно-безмозглой форме. Просто такого рода дела не ставились на учёт из-за круговой поруки и отсутствия надлежащей колонки в средствах массмедиа. Посему история о матерях-потрошителях через какое-то время в сарафанном радио обретала форму легенды-страшилки.
Наряду с этим существует огромное количество "друзей из ментовки", которые знают много такого, такую статистику, что нам и знать не надо, а не то поседеем раньше времени.
А сегодня достаточно посмотреть на карту происшествий такого плана и понять, что эти "яжматери" как раз и есть те дети тех самых "90-х".
Поэтому что удивляться очередному суициду. Там такие "титаны" противостоят.
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2k
твёрдый троечник 42 минуты назад
По моему в эти родительские комитеты как раз и идут для того, чтобы утверждаться за счёт детей.
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5k
Михаил Абель 45 минут назад
А е_банутост_ь это обязательное условие для членства в родительском комитете?
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30k
Опаньки Михаил Абель 43 минуты назад
основываясь на особенностях РК у детей моей сестры:
да
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162
Slava Gvaberidze Час назад
Вообще-то, есть статья вроде бы "доведение до самоубийства ". Не?
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5k
Сергей Slava Gvaberidze 45 минут назад
Ну как сказать, нет самоубийства нет и статьи. Боюсь ошибиться по моему принимали закон "О травле" (Булинге) так сказать, но он в административке. Так что вряд ли посадят.
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406
Дмитрий Slava Gvaberidze 42 минуты назад
Так написано же в посте, что дело по статье завели уже.
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2k
Урий Урьевич Час назад
Надеюсь эту суку посадят...
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8k
KOSTELLO Час назад
Видимо ученица в усердии опередила главу родительского комитета.
Что последняя не могла стерпеть, т.к. думаю ни для кого не секрет, что как раз у глав родительского комитета, самы подготовленный язык для полировки директора, завуча и преподавателей
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3k
Тамара Час назад
А где были родители девочки?
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1k
The mask Час назад
Надеюсь мамашу посадят.
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16k
Марина Час назад
Мнение второй стороны можно узнать?
Может там было не только жополиздство но и много чего ещё. Не, я понимаю, что онажребёнок, а значит по умолчанию что бы она не делала это не считается, но ониждети способны на такие вещи, что обливание грязью в родительском чате всего лишь цветочки.
Не люблю такие статейки где всё очень однозначно, есть д'Артаньян и Злобный Злодей, а о большем читателям знать и не нужно. Тем более читателям не нужно знать всю правду и разные точки зрения, они от этого думать начинают, а это вредно для автора.
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972
Kariya Марина 24 минуты назад
Предположим, девчонка первая сделала что-то нехорошее, дитятке поджопник дала или первое место отобрала. Но целый млять год взрослому безнаказанно гнобить несовершеннолетнего по-меньшей мере не лучше.
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16k
Марина Kariya 15 минут назад
Или эта милая девочка гнобила и била в реале, а не в виртуале дочь этой матери. Или подставила в чём то очень и очень плохом, или заживо сожгла её собаку и т.д.
Есть очень и очень много чего, что может сделать милая девочка чтобы отравить жизнь другому человеку.
А если остальные родители не осадили эту мамашу, то значит были с ней полностью согласны.
Возможно, если бы тут написали о всех подвигах той девочки, то в комментах была бы уже толпа с факелами и вилами.
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Странно как это все...
Целый год и никто ни один родитель в чате не обратил на это внимание? Никто из детей не рассказал своим родителям?
Чушь какая то....
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11k
P.F. Час назад
Надеюсь, родители девочки вправят моск ипанутой мамаше. Если там есть что вправлять...
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17k
SerGProS 2 часа назад
Нехер сутками сидеть в чатах и нервы будут крепче и никакие мамаши не страшны
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5k
Ivan 2 часа назад
Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери
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226
Олег 2 часа назад
А где родители этой несчастной девочки?
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2k
Hallo FreeSpace Олег 2 часа назад
хороший вопрос ... как это вообще могло произойти ?
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80
Чепай Олег 2 часа назад
Иной раз "Родителям" нет дела со собственного чада. Думаете в противном случае это животное стало бы издеваться? Только если никто не стоит за спиной.
Такая порода бл-дей.
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