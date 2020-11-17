Мать из Кисловодска едва не довела до самоубийства одноклассницу своей дочери

Принято считать, что у школьников могут быть проблемы со сверстниками, учителями, но никак не с чужими мамашами. Однако, в одной из школ Кисловодска не в меру активная мамаша поливала грязью в чатах одноклассницу своей дочери, обвиняла её в «жополизстве» и признавалась, что хочет вылить на неё зелёнку. Естественно, девочка не выдержала такого напора.
В Кисловодске глава школьного комитета затравила одноклассницу своей дочери до такой степени, что девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает Telegram-канал Baza.
На протяжении года женщина издевалась над девочкой, поливая её грязью в родительских чатах, чатах класса и даже лично, рядом со школы. Странно, что никто из взрослых не заступился за девочку, а одноклассника, пытавшегося защитить её, не в меру активная мамашка тоже начала гнобить прилюдно.
Женщина обвиняла ученицу в «жополизстве» и рассказывает, как хочет «схватить ее за косы», обрезать волосы и вылить на нее зеленку. После этого она просит и вовсе удалить её из группы.
Хрупкая психика подростка не выдержала, и девочка попыталась совершить суицид, но чудом выжила.
Сейчас девочка всё ещё в больнице, а глава родительского комитета обвиняется по статье о доведении до самоубийства, совершённом в отношении несовершеннолетнего, заведено уголовное дело.
Источник:
- Родители года: в Ленинградской области мать напоила голодных детей пивом, чтобы успокоить
- Безработная мать-одиночка вопреки требованиям врачей и здравому смыслу родила десятого ребенка
- "Ты на её защиту встанешь": в России выпустят детскую конституцию с картинками и стихами
- Мальчишки побрились налысо, чтобы поддержать больного деда, но получили за это в школе
- Мать, державшая 10 лет взаперти троих детей, подожгла дом и покончила с собой
Понравилось55
Наряду с этим существует огромное количество "друзей из ментовки", которые знают много такого, такую статистику, что нам и знать не надо, а не то поседеем раньше времени.
А сегодня достаточно посмотреть на карту происшествий такого плана и понять, что эти "яжматери" как раз и есть те дети тех самых "90-х".
Поэтому что удивляться очередному суициду. Там такие "титаны" противостоят.
да
Что последняя не могла стерпеть, т.к. думаю ни для кого не секрет, что как раз у глав родительского комитета, самы подготовленный язык для полировки директора, завуча и преподавателей
Может там было не только жополиздство но и много чего ещё. Не, я понимаю, что онажребёнок, а значит по умолчанию что бы она не делала это не считается, но ониждети способны на такие вещи, что обливание грязью в родительском чате всего лишь цветочки.
Не люблю такие статейки где всё очень однозначно, есть д'Артаньян и Злобный Злодей, а о большем читателям знать и не нужно. Тем более читателям не нужно знать всю правду и разные точки зрения, они от этого думать начинают, а это вредно для автора.
Есть очень и очень много чего, что может сделать милая девочка чтобы отравить жизнь другому человеку.
А если остальные родители не осадили эту мамашу, то значит были с ней полностью согласны.
Возможно, если бы тут написали о всех подвигах той девочки, то в комментах была бы уже толпа с факелами и вилами.
Целый год и никто ни один родитель в чате не обратил на это внимание? Никто из детей не рассказал своим родителям?
Чушь какая то....
Такая порода бл-дей.