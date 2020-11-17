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Мы родились в Союзе. Часть 4

Мы родились в Союзе. Часть 4 (30 фото)

Автор:
17 ноября 2020 02:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   память   
622
30
ото советского детства, разное время.
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Метки: СССР   история   память   
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8  комментариев
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−15
Владимир Анатолевич 4 часа назад
у нас УЖЕ сословное общество!!!!
и если при СОЮЗЕ любой человек был ценность
сейчас укаждого есть ценник
за сколлько можно убить холопа и тебе ничего не будлет
ну вот штраф заплати и хоть каждую неделю убивай холопов)))
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2k
sers Владимир Анатолевич 2 часа назад
Если мой ребенок или жена погибнут и чиновник сотворивший это не понесет наказания, поступлю как Колоев. Никакой ценник не поможет.
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−15
Владимир Анатолевич 4 часа назад
революция это смена одного общественногго строя на другой

или вы как и поклонская дрочите на Николая II??

а знаете почему Поклонска дросит на Николашку?
а она хочет привелегии, чтоб она барыня, а вы холопы

вам такой расклад нравится?
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−15
Владимир Анатолевич 4 часа назад
кто вам придуркам вбил в голову что револция это плохо?

это когда одного оигарха на другого поменяли это плохо
а революция это другое
и ноборот революция жертвы сократит
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−15
Владимир Анатолевич 5 часов назад
я родился при СОЮЗЕ!

и вот только после 2000 х годов я узнал
1) двое из моих соседей по подъезду оказывается армяне
(но при этом родились и большую часть жизни в
Тбилиси и его считают своей родиной)
2) 3 учителя в пед. училище евреии... это вообще ни в какие ворота!
3) а хохол из Киева... он то же еврей сука... скрывал падла, что он равин )))))
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−15
Владимир Анатолевич 5 часов назад
>>akurys Владимир Анатолевич Минуту назад Увы. Это возможно только
>>через новую революцию и кровь...

б.л.я... да кому нужны эти е-б-у-ч-и-е- с-в-и-н-н-ы-е р-ыл--ы?

кто их будет защишать? росгвардия? ну так они же то же выбраны из простых людей

кому нахер они нужны??? ну может поклонская (местная сумашедшая с иконой выйдет, ну так ей просто поазать ну вон туда иди там Оптина пусташь)

а кровь... ну х-у-л-и ее бояться? или ждать пока крось твоих детей прольется? а это не згорами
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−15
Владимир Анатолевич 6 часов назад
СССР вернется
ну или у человечества тогда нет шанса выжить
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916
akurys Владимир Анатолевич 5 часов назад
Увы. Это возможно только через новую революцию и кровь... Без зачистки определенны лиц и их прихвостней возврат к государству с социальной направленностью, коим был СССР ( не без недостатков конечно!), в корне не возможен. Криминально олигархический режим устроивший себе рай в России без крови власть народу не отдаст... Они лучше под гарантии своей безопасности распродадут страну , что уже и делается...
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