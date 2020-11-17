Мы родились в Союзе. Часть 4

ото советского детства, разное время.
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и если при СОЮЗЕ любой человек был ценность
сейчас укаждого есть ценник
за сколлько можно убить холопа и тебе ничего не будлет
ну вот штраф заплати и хоть каждую неделю убивай холопов)))
или вы как и поклонская дрочите на Николая II??
а знаете почему Поклонска дросит на Николашку?
а она хочет привелегии, чтоб она барыня, а вы холопы
вам такой расклад нравится?
это когда одного оигарха на другого поменяли это плохо
а революция это другое
и ноборот революция жертвы сократит
и вот только после 2000 х годов я узнал
1) двое из моих соседей по подъезду оказывается армяне
(но при этом родились и большую часть жизни в
Тбилиси и его считают своей родиной)
2) 3 учителя в пед. училище евреии... это вообще ни в какие ворота!
3) а хохол из Киева... он то же еврей сука... скрывал падла, что он равин )))))
>>через новую революцию и кровь...
б.л.я... да кому нужны эти е-б-у-ч-и-е- с-в-и-н-н-ы-е р-ыл--ы?
кто их будет защишать? росгвардия? ну так они же то же выбраны из простых людей
кому нахер они нужны??? ну может поклонская (местная сумашедшая с иконой выйдет, ну так ей просто поазать ну вон туда иди там Оптина пусташь)
а кровь... ну х-у-л-и ее бояться? или ждать пока крось твоих детей прольется? а это не згорами
ну или у человечества тогда нет шанса выжить