20 век в цвете. 2000 г. Чем мы жили 20 лет назад

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото) Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на... 8 необычных генетических мутаций 8 необычных генетических мутаций 15 бытовых решений, которые человеческая смекалка изменила в лучшую сторону 15 бытовых решений, которые человеческая смекалка изменила в... «Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео «Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше... Кубики в ноябре Кубики в ноябре Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы Изба 100 лет назад: интерьер и быт Изба 100 лет назад: интерьер и быт Когда ты в разводе, а кушать хочется Когда ты в разводе, а кушать хочется Эти картинки называют «лучшим противозачаточным» Эти картинки называют «лучшим противозачаточным» "Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона "Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает... "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей "Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей Челябинские рабочие предложили министру труда попробовать прожить на МРОТ Челябинские рабочие предложили министру труда попробовать прожить... Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку Мужчина обезвредил буйную и вооруженную молотком девушку 10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба» 10 интересных фактов о фильме «Тарас Бульба» Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал... Всё по-взрослому: "Поиграем в слова?" Всё по-взрослому: "Поиграем в слова?"
20 век в цвете. 2000 г. Чем мы жили 20 лет назад

20 век в цвете. 2000 г. Чем мы жили 20 лет назад (28 фото)

Автор:
17 ноября 2020 00:09
Метки: история   ретро   фото   
1142
28

Вроде было это словно вчера, а уже так давно! Давайте посмотрим небольшой калейдоскоп событий и примет времени.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
966
Гарри Слепнер 7 часов назад
И кто этим жил? Мне как-то до фени были все эти события. Я жил тогда с мыслью как бы до зарплаты дотянуть. До стабильности, о которой так часто говорят некоторые из тех, что на фото в этом посте, было очень далеко. Тогда не знали, что будет стабильно тяжело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов 4 часа назад
"...были независимые электронные СМИ! Они принадлежали "равноудалённым" олигархам..."
И какие они "независимые"? Кто платит, тот и музыку заказывает, тот и девочку танцует. Независимых СМИ не бывает по определению. Журналисты тоже кушать хотят. И желательно не хлеб с водой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
Uggla 4 часа назад
Салтыкова - классная (c)

а Абрамович - малацца

а Вовочка - как всегда, выделился
...
Остальные сдохли вообще или присмерти ментально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 4 часа назад
Автор как то сильно увлекся передергиванием на Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Владимир Анатолевич 5 часов назад
20 лет назад все верили что станут миллионерами при капитализме
а сейчас реклама банков - "кредит под квартиру" с первого канала ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
harlamov 6 часов назад
Я конечно не из полиции моды, но блин, как можно надеть к светлым брюкам и к светлому поло черные носки и черные ботинки... Короче Путин - колхоз, как и его розовая жена в желтых лодочках. Хорошо хоть не в сандалиях и носках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
Uggla harlamov 4 часа назад
так оно всегда смешило и царя народ, согласно протоколу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX harlamov 3 часа назад
Ну не было у него на тот момент светлых носков и ботинок! Ну что пристал к человеку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Старая и новая Москва в фотографиях Старая и новая Москва в фотографиях Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Ретро-фотографии Испании в 70-х Ретро-фотографии Испании в 70-х
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2916640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Когда ты в разводе, а кушать хочется
0
104
Когда ты в разводе, а кушать хочется
Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор
4
33
Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор
﻿
Набирающие популярность
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности
0
46
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами...
Живут же люди
0
16
Живут же люди
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шерлок Холмс,когда узнал что его дом принадлежит семье Назарбаевых
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#дтп#смешные#авария#кино#автомобили#шоу бизнес#память
#фото#интересно#животные#картинки#СССР#в мире#люди#настроение#автомир#авто авария
#история#интересное#прикольные#подборка#на различный вкус#дети#сша#позитив#жизнь#дпс

На что жалуетесь?

Вернуться