20 век в цвете. 2000 г. Чем мы жили 20 лет назад

В США в 2000-м прошли очень скандальные президентские выборы, на которых основная борьба происходила между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором. Судьбу выборов решили голоса избирателей штата Флорида. Такого «фотофиниша» ещё не было в истории Соединённых Штатов. В течение месяца происходили многочисленные пересчёты и судебные заседания, пока не были официально объявлены результаты выборов.



В итоге победителем признали Джорджа Буша, набравшего меньшинство голосов избирателей страны. Но получившего на 537 голосов больше во Флориде.

Как далека была 20 лет назад Америка от нынешних страстей!



Буш и Гор на дебатах в 2000 году