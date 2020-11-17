20 век в цвете. 2000 г. Чем мы жили 20 лет назад

Вроде было это словно вчера, а уже так давно! Давайте посмотрим небольшой калейдоскоп событий и примет времени.
20 лет назад в России только-только начиналось правление нынешнего президента.
Борис Ельцин и Владимир Путин перед инаугурацией, 2000 год
Незадолго до инаугурации, 19 февраля 2000 г. в Светлогорске скоропостижно скончался бывший шеф преемника - Анатолий Собчак.
Владимир Путин и его супруга Людмила выражают соболезнования вдове Собчака Людмиле Нарусовой и его дочери Ксении, 2000
Владимир Путин приносит присягу Президента Российской Федерации, 7 мая 2000 года
Политический ландшафт в РФ тогда довольно сильно отличался от современного. Вокруг нового лидера были "равноудалённые" олигархи.
Депутаты Госдумы, друзья и партнеры по бизнесу Борис Березовский и Роман Абрамович
Абрамович теперь в Лондоне, а другие "политические звёзды" 2000 года и вовсе успели покинуть с тех пор наш бренный мир.
Уже нет с нами Березовского и Черномырдина.
Борис Березовский и Виктор Черномырдин на заседании Государственной Думы РФ 23 июня 2000 года
Не дожили до наших дней Примаков с Немцовым.
Лидеры фракций «Отечество — Вся Россия» и «Союз правых сил» Евгений Примаков и Борис Немцов в зале заседаний Госдумы. Владимир Федоренко
Во внешней политике (спустя год после растерзания Югославии) царила тишь да гладь, "мир, дружба, жвачка".
Вот сейчас даже представить себе невозможно, что когда-то Путина привечали англичане!
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тони Блэр в московском ресторане, ноябрь 2000 года
С первых дней своего правления новый российский лидер с головой окунулся во внешнюю политику, которая, подобно двуглавому орлу, была обращена на Запад и на Восток.
Президент России Владимир Путин со своей женой Людмилой во время своего визита в Индию, октябрь 2000 года, Агра
Внутри страны главным деянием нового лидера, поднявшим его авторитет, стало завершение Второй Чеченской войны, которое выразилось в разгроме наиболее крупных группировок сепаратистов и замирении с некоторой их частью.
Режим КТО был отменён 16 апреля 2009 года.
В.В. Путин на церемонии вывода из Чечни 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ханкала, 20 марта 2000 года
В неспокойном регионе предстояло заново налаживать мирную жизнь и поднимать из руин города.
Грозный после боевых действий, 2000 год
Формально завершившаяся Чеченская война ещё не раз будет отзываться кровавым эхо: в 2002 г. в Москве ("Норд-Ост"), в 2004 г. в Беслане.
Август 2000 год запомнился сразу двумя трагическими событиями.
12 августа 2000 г. в Баренцевом море в результате взрыва погибла российская подводная лодка "Курск" вместе со всем экипажем.
По количеству погибших это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.
Траурная церемония на месте крушения АПЛ Курск, 24 августа 2000 года
27 августа возник пожар на Останкинской телебашне в Москве, который не обошёлся без жертв.
Горит Останкинская башня
Сейчас уже трудно поверить, но ещё в 2000 г. в России были независимые электронные СМИ! Они принадлежали "равноудалённым" олигархам, поэтому были чем-то большим, чем простым ретранслятором официальной пропаганды.
Евгений Киселёв и Кох в передаче Светланы Сорокиной, 2000 год
А вот приобщение к Интернету широких масс только начиналось.
Вот так тогда тусовалась в Сети молодёжь, сидя в компьютерном клубе "Нирвана"
У старшего поколения были свои развлечения.
Сеанс оздоровления экстрасенса Аллана Чумака в сочинском кинотеатре, 2000 год
В общем, обычная жизнь шла своим чередом.
Со сцены продолжала петь Алла Пугачева.
На экран выходили новые российские блокбастеры, некоторые из которых помнят даже сейчас.
Алексей Балабанов, Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съёмках фильма Брат-2, 2000 год
С новыми российскими автомобилями было сложнее, но один экземпляр чуда под названием "Волга-1118" всё же был представлен публике в 2000-м
В Москве проростала главная стройка российского капитализма - деловой центр "Москва-сити"
Махачкала, Дагестан, 7 ноября 2000 года
Зарубежная часть в этот раз получится совсем пунктиром, поскольку там не набирается на отдельный обзор:
Лукашенко уже 20 лет назад был опытным правителем, единолично олицетворявшим Беларусь внутри и вне страны. Его главные соперники исчезли ещё в 1999 году и их могилы не найдены до сих пор.
Кастро приветствует президента Беларуси Александра Лукашенко 3 сентября 2000 года в Гаване
В США в 2000-м прошли очень скандальные президентские выборы, на которых основная борьба происходила между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором. Судьбу выборов решили голоса избирателей штата Флорида. Такого «фотофиниша» ещё не было в истории Соединённых Штатов. В течение месяца происходили многочисленные пересчёты и судебные заседания, пока не были официально объявлены результаты выборов.
В итоге победителем признали Джорджа Буша, набравшего меньшинство голосов избирателей страны. Но получившего на 537 голосов больше во Флориде.
Как далека была 20 лет назад Америка от нынешних страстей!
Буш и Гор на дебатах в 2000 году
А вот до шока 9/11 ей оставалось уже совсем ничего.
Ресторан "Windows on the World", на 106-м и 107-м этажах Северной башни WTC, 2000 год
Ну и совсем маленький экскурс по городам 20-летней давности.
В Барселоне второй столетие шло строительство собора Саграда Фамилия
В Дрездене полным ходом шли работы по воссозданию разрушенной во время войны знаменитой церкви Фрауэнкирхе
А вот в Берлине восстановления Городского замка ещё не было даже в проекте и ещё даже ГДРовский Дворец Республики не был снесён
А вот так выглядела в 2000-м знаменитая ныне Марина в Дубае
Источник:
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И какие они "независимые"? Кто платит, тот и музыку заказывает, тот и девочку танцует. Независимых СМИ не бывает по определению. Журналисты тоже кушать хотят. И желательно не хлеб с водой.
а Абрамович - малацца
а Вовочка - как всегда, выделился
...
Остальные сдохли вообще или присмерти ментально
а сейчас реклама банков - "кредит под квартиру" с первого канала ))))