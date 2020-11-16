Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", повторив рекорд Шумахера

Только один человек за всю историю "Формулы-1" становился чемпионом так же часто, как Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон. Это, конечно же, великий немец Михаэль Шумахер. Но даже его Хэмилтон уже опередил по количеству гоночных побед: вчерашняя стала 94-й по счету - на три больше, чем у немецкого гонщика.