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Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", повторив рекорд Шумахера

Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", повторив рекорд Шумахера (13 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:52
Сообщество : Спорт
Метки: Хэмилтон   автогонщик   гонщик   льюис хэмилтон   рекорд   спортсмен   формула 1   чемпион   
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Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, пилот команды "Мерседес", на Гран-при Турции пришел к финишу первым и в седьмой раз завоевал чемпионский титул. Еще никто не добивался такого результате - кроме легендарного Михаэля Шумахера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хэмилтон   автогонщик   гонщик   льюис хэмилтон   рекорд   спортсмен   формула 1   чемпион   
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7  комментариев
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6k
Вася Час назад
нихера.. никто Шумахера не догонит и не сравнится с ярчайшими финалами, ибо правила сменились технически, по трекам и по тактике. Пусть для начала повторят хоть удну из лучших побед лучшего гонщика, а их дофига.. одни из запомнившихся,

Любимая победа Шумахера - Бельгия 92 - совсем сопляк ещё, с отставанием в 25 секунд ! вырвался и ушёл на 10 секунд вперёд от лучшего и непобедимого тогда Вильямса-Рено !

Малайзия 99 - победа после перелома ноги !

Монако 2006 (самая захватывающая гонка, по моему), с 22 го места !! (оштрафовали) вышел на 5е!!! В Монако !! Где вообще хрен обгонишь. Сколько обгонов у Гамильтона в Монако ?

ну и супергонка в Бельгии 95.. с 16го места вышел на первое под дождём ! вот это были ГОНКИ, а не унылое катание по кругу, в которое превратилась "формула одын"
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5k
Sergey 36 минут назад
чувак на пике славы! о таком можно только мечтать....
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Браво, Льюис! Наконец то догнал задаваку Шуми!
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Азиз Ниязов 2 часа назад
На самовозке...
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