Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", повторив рекорд Шумахера

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон, пилот команды "Мерседес", на Гран-при Турции пришел к финишу первым и в седьмой раз завоевал чемпионский титул. Еще никто не добивался такого результате - кроме легендарного Михаэля Шумахера.
Воскресная гонка была непростой по нескольким причинам: новое дорожное покрытие трассы, к чему спортсмены оказались не готовы, и дождь, из-за которого дорога стала скользкой.
Хэмилтон вырвался вперед не сразу, а где-то на середине гонки, после смены резины, но уже после этого уверенно лидировал до самого конца.
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При приближении клетчатого флага на финише гонщик уже с трудом сдерживал нахлынувшие эмоции. А затем они просто выплеснулись из него. Льюис Хэмилтон был на седьмом небе от счастья!
Только один человек за всю историю "Формулы-1" становился чемпионом так же часто, как Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон. Это, конечно же, великий немец Михаэль Шумахер. Но даже его Хэмилтон уже опередил по количеству гоночных побед: вчерашняя стала 94-й по счету - на три больше, чем у немецкого гонщика.
Хэмилтон изо всех сил пытается сдержать слезы после того, как сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера и стал семикратным чемпионом мира.
Хэмилтон плачет в своей кабине после победы на Гран-при Турции.
"Я не хотел, чтобы козырек поднялся и люди увидели мои слезы. Но не смог сдержаться", - сказал он.
"Я не хотел, чтобы козырек поднялся и люди увидели мои слезы. Но не смог сдержаться", - сказал он.
Пилот Ferrari и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель поздравляет Хэмилтона с победой.
Хэмилтон забирается на свой Mercedes, чтобы поприветствовать свою команду и отпраздновать исторический момент.
Хэмилтон сейчас самый успешный гонщик в истории "Формулы-1". У него больше побед, чем у Михаэля Шумахера (на снимке они в 2012 году), и теперь уже равное число чемпионских титулов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Любимая победа Шумахера - Бельгия 92 - совсем сопляк ещё, с отставанием в 25 секунд ! вырвался и ушёл на 10 секунд вперёд от лучшего и непобедимого тогда Вильямса-Рено !
Малайзия 99 - победа после перелома ноги !
Монако 2006 (самая захватывающая гонка, по моему), с 22 го места !! (оштрафовали) вышел на 5е!!! В Монако !! Где вообще хрен обгонишь. Сколько обгонов у Гамильтона в Монако ?
ну и супергонка в Бельгии 95.. с 16го места вышел на первое под дождём ! вот это были ГОНКИ, а не унылое катание по кругу, в которое превратилась "формула одын"