20 удивительных фактов о президентах США

Когда у Гровера Кливленда во время второго срока его президентства обнаружили злокачественную опухоль нёба, президент, никому об этом не сообщив, заявил, что отправляется с друзьями рыбачиь на яхте на несколько дней. Он действительно отправился на яхту - но не с друзьями, а с врачами, которые сделали ему операцию прямо на борту, удалив опухоль, часть нёба и 5 зубов. Операция прошла крайне успешно: через несколько дней президент смог вернуться в Белый Дом и приступить к своим обязанностям. Слухи вокруг отлучки Кливленда ходили самые разные, но ни один из них не подтвердился. Лишь двадцать лет спустя история выплыла наружу. Опухоль, удаленную Кливленда на борту яхты, сейчас можно увидеть в одном из музеев Филадельфии.