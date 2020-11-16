20 удивительных фактов о президентах США

То, чего вы не знали о президентах США, даже если вовсю следили за выборами!
Трое президентов США - Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Монро - умерли в День независимости США, 4 июля. Джефферсон и Адамс скончались с разницей в несколько часов 4 июля 1826 года, Монро - пятью годами позже, в 1831-м.
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Джон Квинси Адамс и Тедди Рузвельт - 6-й и 26-й президенты США - во время своих каденций имели обыкновение совершать оздоровительные заплывы по Потомаку, в чем мать родила. По слухам, однажды о необычном хобби Адамса-младшего проведала журналистка Энн Ройял и, выследив президента, уселась на его одежду и отказалась уходить, пока не получит согласия на интервью. Это было первое интервью Адамса-младшего журналисту-женщине.
Монровия - единственный город вне США, названный по имени американского президента. Она получила имя Джеймса Монро - борца с радством, который отправлял освобожденных работв на родину, в Африку, для искоренения рабства и там. Бывшие рабы основали государство Либерия, столицей которой стала Монровия.
Восьмой президент США Мартин ван Бюрен не помнил имени своей жены. Он прожил с Ханной Хоу 12 лет, однако в своей автобиографии не сказал о ней ни единого слова. Судя по всему, у ван Бюренов была та еще семейная жизнь.
Десятый президент США Джон Тайлер родился в XVIII веке и явно мог похвастаться отличными генами,обеспечившими представителям его рода долгожительство. До сих пор в США благополучно здравствуют двое правнуков Тайлера.
Джеймс Бьюкенен - единственный президент США, который никогда не был женат. Его друзья утверждали, что он так и не оправился от смерти своей невесты Энн Коулмен, с которой был помолвлен в юном возрасте. Враги приписывали ему интрижку с однопартийцем, Уильямом Руфусом Кингом. Какая из версий верна, так до сих пор и неизвестно.
Миллард Филлмор, 13-й президент США, женился на своей учительнице сразу после окончания школы. Правда, разница в возрасте у них была невелика: Филлмор окончил Академию Нью Хоупа в 19 лет, а его учительнице Эбигайл Пауэрс был на тот момент 21. Они поженились сразу после того, как Филлмор окончил школу, и прожили вместе в согласии 27 лет, до смерти Эбигайл.
Улисс Грант выкуривал 20 сигар в день. В спокойные времена он снижал число выкуриваемых сигар до 7 в день, но ненадолго. и вновь возвращался к своей норме. Он умер от рака горла - и никто не был этим удивлен.
Джеймс Гарфилд, 20-й президент США, был амбидекстром -он одинаково свободно писал и левой, и правой рукой. При этом он был еще и полиглотом, знал греческий и латынь, причем мог писать на этих двух языках одновременно: на одном - левой рукой, на другом - правой. Это не фантазии: подобный трюк Гарфилд не раз показывал друзьям, и о нем сохранилось много свидетельств.
Многие президенты США отличались странными вкусами в выборе домашних животных. Томас Джефферсон держал двух медвежат, Джон Квинси Адамс разводил шелкопрядов и держал в Белом Доме аллигатора. Вторым президентом, приведшим с собой в резиденцию крокодила, стал Герберт Гувер. Мартин ван Бюрен держал пару тигрят, Бенджамин Харрисон - двух опоссумов, Тедди Рузвельт - барсука, медведя и гиену. Но обладателем приза "Самый странный зоопарк в Белом Доме" считается Келвин Кулидж: он содержал енотов, гризли, рысь, южноафриканскую антилопу, валлаби, двух львят и мини-гиппопотама.
Полное имя президента Трумана - Гарри С. Труман. Но С. - это не сокращение: просто вместо второго имени родители дали ему второй инициал, поскольку не сумели договориться, в честь кого из дедов назвать мальчика.
Линдон Джонсон оцень ценил время. Телефоны у него были установлены во всех помещениях Белого Дома, включая туалет, и он без стеснения проводил из уборной переговоры и консультации. Если же во время личной встречи с журналистом или чиновником ему приспичивало забежать в уборную, он заявлял, что ему нечего стесняться, и настойчиво требовал, чтобы собеседник сопроводил его туда для продолжения разговора. Как правило, отказывать Джонсону не смели.
В 1940 году Рональд Рейган, тогда еще студент, стал обладателем титула "Мистер Совершенная мужская фигура" в Университете Калифорнии, и в качестве приза получил возможность позировать обнаженным на занятиях молодых художников.
У каждого из 44-х президентов США были братья и стестры. Трое - Билл Клинтон, Барак Обама и Джеральд Форд - были единственными детьми в своих семьях, но единокровные братья и сестры у них все равно были. Ни один президент США не было единственным ребенком у своих родителей. Совпадение?..
Авраам Линкольн был единственным президентом-барменом. В 1830-х он вместе с партнером, Уильямом Берри, держал в Нью Салеме, Иллинойс, таверну "Берри и Линкольн". Но бизнес погорел из-за пьянства Берри, и Линкольн ушел в политику.
Президент Эндрю Джексон был настоящим бретером. Он участвовал более чем в 100 дуэлях, и, по слухам, постоянно держал в доступе несколько десятков заряженных дуэльных пистолетов - посто на всякий случай.
Уильям Маккинли, 25-й президент США, всю жизнь носил в переднем кармане пиджака красную гвоздику. Как он утверждал, она приносила ему удачу. В сентябре 1901 года, посещая Панамериканскую выставку в Буффало и приветствуя собравшихся, он вынул цветок из кармана и подарил его маленькой девочке. Несколько минут спустя Маккинли был застрелен.
Келвин Кулидж, 30-й президент США, был склонен к дурацким шуткам. Любимым его номером было нажать все тревожные кнопки в Овальном кабинете и, спрятавшись, наблюдать, как в комнату вбегают запыхавшиеся сотрудники всех подразделений администрации. Дождавшись, пока все соберутся, Кулидж выходил из укрытия и пояснял, что просто хотел проверить, достаточно ли они усердны в работе.
Когда у Гровера Кливленда во время второго срока его президентства обнаружили злокачественную опухоль нёба, президент, никому об этом не сообщив, заявил, что отправляется с друзьями рыбачиь на яхте на несколько дней. Он действительно отправился на яхту - но не с друзьями, а с врачами, которые сделали ему операцию прямо на борту, удалив опухоль, часть нёба и 5 зубов. Операция прошла крайне успешно: через несколько дней президент смог вернуться в Белый Дом и приступить к своим обязанностям. Слухи вокруг отлучки Кливленда ходили самые разные, но ни один из них не подтвердился. Лишь двадцать лет спустя история выплыла наружу. Опухоль, удаленную Кливленда на борту яхты, сейчас можно увидеть в одном из музеев Филадельфии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Красив - как Аполлон... с такой же чичиркой)))