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20 удивительных фактов о президентах США

20 удивительных фактов о президентах США (21 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:01
Сообщество : Факты
Метки: история   политика   президент сша   президенты   странности   странные люди   удивительное рядом   факты   
415
21
То, чего вы не знали о президентах США, даже если вовсю следили за выборами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   политика   президент сша   президенты   странности   странные люди   удивительное рядом   факты   
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3k
SSD Полчаса назад
В 1940 году Рональд Рейган, тогда еще студент, стал обладателем титула "Мистер Совершенная мужская фигура"(с)
Красив - как Аполлон... с такой же чичиркой)))

В 1940 году Рональд Рейган, тогда еще студент, стал обладателем титула "Мистер Совершенная мужская фигура"(с) Красив - как Аполлон... с такой же чичиркой)))
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1k
OLDer SSD 10 минут назад
А знаешь как бывает холодно в неотапливаемых художественных студиях?
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69
Дядя Витя 10 минут назад
И век бы о них не знать. По моим понятиям засорение мозга ненужной, бесполезной информацией!
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