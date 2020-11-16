FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Комиксы 47 постов • 23 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Комиксы 
Эти картинки называют «лучшим противозачаточным»

Эти картинки называют «лучшим противозачаточным» (11 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:47
Сообщество : Комиксы
Метки: дети   семья   юром   
1279
11
Маша Горбунова — дизайнер интерьеров по образованию и художник-иллюстратор по призванию — воспитывает троих детей и рисует шаржи про жизнь в декрете.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: дети   семья   юром   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Федор Медведев Час назад
Были и проблемы с детьми, и трудности, но теперь вспоминается только хорошее и веселое. Знаю одну парочку чайлд фри и одну пару, кто решил "для себя сначала пожить". У чайлд фри с головой совсем беда, а вот те "для себя сначала пожить" не могут теперь зачать, проблемы какие то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
предводитель дворянства! 59 минут назад
Эти картинки называют бредом ипанутой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей предводитель дворянства! 10 минут назад
Почему? У тебя дети есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
WadDad Час назад
Кто-то снисходительно улыбнётся, а кто-то примет к действию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD Час назад
Сейчас такие картинки - все кому не лень рисуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Час назад
надоели уже с этими одинаковыми картинками. времени смотрю у них много свободного слишком. но эта хоть ещё рисует более менее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло Интернет-пользователи поделились трогательными воспоминаниями о поддержке и любви родителей Интернет-пользователи поделились трогательными воспоминаниями о поддержке и любви родителей Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба Юные канадцы стали родителями в подростковом возрасте: как сложилась их дальнейшая судьба "Спят усталые игрушки": Владимир Ухин - любимец советской детворы "Спят усталые игрушки": Владимир Ухин - любимец советской детворы
ZillOFF

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
1
186
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."
5
82
25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал, что..."
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
0
9
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности
0
36
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами...
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ведущие специалисты ОТК
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#СССР#факты#жизнь#дети#искусство#до и после#природа#сша
#история#интересно#прикольные#кино#на различный вкус#подборка#картинки#интересное#смех#фотографии
#прикол#животные#люди#смешные#в мире#позитив#настроение#наука#спорт#художник

На что жалуетесь?

Вернуться