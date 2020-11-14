Как я смотрела "Маску" в свои 12 лет:
Забавный тип с зелёной мордой круши, ломай, угарай! Шикарная чика и куча ржачных приколов, аж до коликов.
...
Как я смотрел "Маску" пару недель назад, в свои 33 годика:
Забавный тип с зелёной мордой круши, ломай, угарай! Шикарная чика и куча ржачных приколов, аж до коликов.
...
Как я смотрел "Маску" пару недель назад, в свои 33 годика:
Не уверенный в себе, несчастный в душе парень разрывается между тем кем он хотел бы быть, и тем чем ему приходится быть. Изображает весёлого парня, подумывает о самоубийстве. Интриги, предательство, самоуничижение.
...
Вчера "Шоу трумана пересмотрела", так это же вообще жесть, история первого на земле невольного стримера, которому не позволяют жить своей жизнью.
Вообще не смешно, так то.
Вдруг поняла, что Джим Керри вовсе не весёлый клоун, а потрясающий драматический актёр. Гарольд, скрывающий боль, из большого кино.
...
Я одина такая тормознутая, или всё же не только лишь я?
...
Вчера "Шоу трумана пересмотрела", так это же вообще жесть, история первого на земле невольного стримера, которому не позволяют жить своей жизнью.
Вообще не смешно, так то.
Вдруг поняла, что Джим Керри вовсе не весёлый клоун, а потрясающий драматический актёр. Гарольд, скрывающий боль, из большого кино.
...
Я одина такая тормознутая, или всё же не только лишь я?
Авторский пост
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Метки: драма комедия размышление фильмы
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Мне сейчас 34, в школьное время нам задавали читать много книг, что большинство делало неохотно. Но спустя годы, я стал много читать, перечитываю произведения из моей школьной программы, воспринимаются книги уже по другому, читаю уже глазами взрослого человека, повидавшего жизнь, есть свой опыт, опыт других
Самое время посмотреть "Человек на Луне".
Многие и позже не могут понять ничего. Что же ждать от 12 летней девочки.