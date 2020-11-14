Не уверенный в себе, несчастный в душе парень разрывается между тем кем он хотел бы быть, и тем чем ему приходится быть. Изображает весёлого парня, подумывает о самоубийстве. Интриги, предательство, самоуничижение.

...

Вчера "Шоу трумана пересмотрела", так это же вообще жесть, история первого на земле невольного стримера, которому не позволяют жить своей жизнью.



Вообще не смешно, так то.



Вдруг поняла, что Джим Керри вовсе не весёлый клоун, а потрясающий драматический актёр. Гарольд, скрывающий боль, из большого кино.

...

Я одина такая тормознутая, или всё же не только лишь я?