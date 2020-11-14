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Разница восприятия

Разница восприятия (2 фото)

Автор:
14 ноября 2020 17:23
Сообщество : Кино
Метки: драма   комедия   размышление   фильмы   
1037
2
Как я смотрела "Маску" в свои 12 лет:
Забавный тип с зелёной мордой круши, ломай, угарай! Шикарная чика и куча ржачных приколов, аж до коликов.
...
Как я смотрел "Маску" пару недель назад, в свои 33 годика:

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Метки: драма   комедия   размышление   фильмы   
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15  комментариев
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4k
Афанасий 2 часа назад
не отчаивайся! Например для взрослых Филип Киркоров это "идрило накрашенное", а маленьким детям он нравится(в своих перьях и блестяшках).... Разница восприятия...
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687
Oldman Час назад
Извините, то "смотрел", то "смотрела"... Это Вы ещё не видели, "Они сражались за Родину" не видели...
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21k
Е-Лена Oldman 9 минут назад
Мне ещё понравилось "я одина такая"?... )))
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5k
Крот Час назад
Нормально это всё. Просто восприятие ребёнка и взрослого сильно отличается, сказывается жизненные опыт, знания и многое другое, многое начинаешь воспринимать по другому.
Мне сейчас 34, в школьное время нам задавали читать много книг, что большинство делало неохотно. Но спустя годы, я стал много читать, перечитываю произведения из моей школьной программы, воспринимаются книги уже по другому, читаю уже глазами взрослого человека, повидавшего жизнь, есть свой опыт, опыт других
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7k
Cornho Крот 47 минут назад
"Повидавший жизнь взрослый человек"? В 34 года?
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499
Обратная сторона Луны Cornho Полчаса назад
Годика©
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5k
Крот Cornho 23 минуты назад
ну по сравнению 15-ти летним пацаном я уже больше знаю и видел
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7k
Cornho Крот 20 минут назад
Возможно.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну ты,мать,даёшь...Я в свои 46 Фредди Крюгеру сочувствую и понимаю...)))
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Вдруг поняла, что Джим Керри вовсе не весёлый клоун, а потрясающий драматический актёр."
Самое время посмотреть "Человек на Луне".
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2k
Trilik 2 часа назад
По поводу драматического актера...
По поводу драматического актера...
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14k
СергейПименов 2 часа назад
"Лжец, лжец" - там он еще и отец неудачник
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2k
RoseM 2 часа назад
Ты не тормознутая.

Многие и позже не могут понять ничего. Что же ждать от 12 летней девочки.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Не только лишь ты ,сегодня в завтрашний день мало кто может смотреть. Готовься к земле.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Про Трумана, думаю, что одна такая тормазнутая
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