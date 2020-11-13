FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Как здорово, когда можно посмеяться над самими собой Как здорово, когда можно посмеяться над самими собой Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по заоблачным ценам Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по... «Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает «Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает Условия содержания заключённых в разных странах мира Условия содержания заключённых в разных странах мира "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином Продавец оказал радушный прием вору Продавец оказал радушный прием вору Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но... Самые смешные и невероятные снимки про еду Самые смешные и невероятные снимки про еду Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров
Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
13 ноября 2020 23:14
Метки: картинки   прикол   юмор   
1410
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
Фееричный, не правдоподобный бред какого то школьника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
Да, вот частью такого народа не хочу быть, я приличный алкоголик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
А это все потому, что ты помнишь, что ранее происходило на таких тусовках и думаешь, ну еб@ный насос, опять все это, как все надоело, просто нажрусь сегодня, в одиночестве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
А написал сей стих
Не алкоголик и не дурачок
А просто в этой, алкогольной жизни
Как и в написании стихов
Он просто новичок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
А все потому, что у "богини", корма большая и вообще , её представление о своей фигуре и красоте , не соответствует реальности .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
Вот как раз дед и не будет разбавлять боярышник самогоно м, он просто такой самогон сделает, что завод"Кристалл"позавидует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Фома 6 часов назад
Комментарий к фото
Да, вчера для окружающих был животным, а теперь сам не знаешь, что ты за существо, ведь где-то, в глубине души, тебе стыдно и этот стыд наступает с осознанием похмелья, и ...,.. просто даже открывать глаза не охота и показывать , что проснулся. Бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Тонкости и приколы русского языка в картинках Тонкости и приколы русского языка в картинках Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2895110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
96
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
2
50
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
﻿
Набирающие популярность
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
45
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности
0
19
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами...
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#сша#интересное#авто авария#позитив#автомир#в мире#маразм
#юмор#интересно#авария#история#картинки#автомобили#природа#прикольные#еда#подборка
#прикол#кино#дтп#россия#разное#люди#смешно#gif#знаменитости#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться