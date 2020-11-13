Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
Авторский пост
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Не алкоголик и не дурачок
А просто в этой, алкогольной жизни
Как и в написании стихов
Он просто новичок!