«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает

Автомат «Калашникова» находился на балансе МВД непризнанной республики Приднестровья. Ну был и был. Давно уже принадлежал МВД республики. Никто и не следил за ним особенно.

Но вот случилось на очередных учениях происшествие, когда не удавалось извлечь из приклада пенал. Всегда удавалось, а тут застопорилась разборка автомата. Полицейские народ дотошный. Разобрали автомат аккуратно.

Изумлению не было предела. Перед ними лежала записка, написанная более тридцати лет назад. Пожелтевшая бумага не оставляла сомнений в подлинности документа.