«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает

Оружие мигрирует по воинским соединениям, по силовым подразделениям полиции, поступает в учебные классы курсантских училищ. Один интересный, даже уникальный случай произошел недавно в МВД республики Приднестровье.
Автомат «Калашникова» находился на балансе МВД непризнанной республики Приднестровья. Ну был и был. Давно уже принадлежал МВД республики. Никто и не следил за ним особенно.
Но вот случилось на очередных учениях происшествие, когда не удавалось извлечь из приклада пенал. Всегда удавалось, а тут застопорилась разборка автомата. Полицейские народ дотошный. Разобрали автомат аккуратно.
Изумлению не было предела. Перед ними лежала записка, написанная более тридцати лет назад. Пожелтевшая бумага не оставляла сомнений в подлинности документа.
В записке говорится: «Командиру подразделения… Район Шинданды – 110 духов. Каньон – Хана. Пишу открытым текстом – мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР… Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00».
Полицейские застыли в полной тишине возле разобранного автомата.
Эхо Афганской войны долетает до нас ежедневно.
Уже уходят от ран ветераны войны в Афганистане в вечность, а мы, страна, все еще ищем ответы на вопросы, которые не в силах сформулировать. Оглянитесь вокруг, их еще много, бывших афганцев. Они еще могу нам рассказать, как это было.
Стояли тихо вокруг автомата взрослые мужики, по возрасту ставшие сыновьями тех, не вернувшихся солдат. Они были там, в знойном аду вооруженного конфликта в Афгане.
В маленьком клочке старой бумаги – верность солдатскому долгу и присяге. Мужественные ребята отчаянно защищали бойцов, оставшихся где-то в другом месте, но тоже воюющих в Афгане.
Стойкая воинская доблесть. Кто вы, неизвестные герои Афганской войны? Подполковник Яковенко, капитан Жозлотин и рота, окруженная бандитами. Они вели свой последний, смертный бой, окруженные моджахедами.
Источник:
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Brezhnev took Afghanistan.
Begin took Beirut.
Galtieri took the Union Jack.
And Maggie, over lunch one day,
Took a cruiser with all hands.
Apparently, to make him give it back
Автомат надо полагать моджахеды в генштаб отдалм
Какая то особенная рота?
Через духов собрались "секретные" сведения в Генштаб передавать?
https://old.fishki.net/2221212-v-pridnestrovye-v-priklade-avtomata-nashli-zapisku-ot-voevavshego-v-afganistane-oficera.htmlhttps://old.fishki.net/2221212-v-pridnestrovye-v-priklade-avtomata-nashli-zapisku-ot-voevavshego-v-afganistane-oficera.html
https://old.fishki.net/2597782-34-letnjaja-zapiska-iz-avtomata-kalashnikova.html?sign=412207452654899,5252006611023https://old.fishki.net/2597782-34-letnjaja-zapiska-iz-avtomata-kalashnikova.html?sign=412207452654899,5252006611023