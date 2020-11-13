«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе "Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Условия содержания заключённых в разных странах мира Условия содержания заключённых в разных странах мира Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России 12 любопытных вещей родом из Южной Кореи 12 любопытных вещей родом из Южной Кореи Продавец оказал радушный прием вору Продавец оказал радушный прием вору Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином Самые смешные и невероятные снимки про еду Самые смешные и невероятные снимки про еду "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня "Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но... Ретро фотографии Ретро фотографии "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy "Маленькая Вера": как сейчас живёт первая советская красавица Playboy Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях Бабушка, 17 лет живущая в США, комично рассказывает о своих буднях Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров Годзилла?! Во Флориде заметили аллигатора чудовищных размеров Гостьи из прошлого: какими выросли школьницы из советского кино Гостьи из прошлого: какими выросли школьницы из советского кино Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Писать стоя оказалось не так уж и просто Писать стоя оказалось не так уж и просто Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов
«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает

«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает (3 фото)

Автор:
13 ноября 2020 19:37
Метки: армия   афганистан   история   
2010
3

Оружие мигрирует по воинским соединениям, по силовым подразделениям полиции, поступает в учебные классы курсантских училищ. Один интересный, даже уникальный случай произошел недавно в МВД республики Приднестровье.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: армия   афганистан   история   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Димон, этим фейком еще Клишин потрясал не один раз Фишки. Ты то зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
943
anton 36 минут назад
Кто не в теме - плюсанёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 56 минут назад
А в МВД республики Приднестровье духи автомат отдали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
master_luga Юрьевич 51 минуту назад
Есть у меня маленькая , но надежда -Парни тогда выжили и вышли из окружения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
master_luga Юрьевич 50 минут назад
Может не все.Но оружие не бросили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−59
w2k2 Час назад
Pink Floyd - Get Your Filthy Hands Off My Desert

Brezhnev took Afghanistan.
Begin took Beirut.
Galtieri took the Union Jack.
And Maggie, over lunch one day,
Took a cruiser with all hands.
Apparently, to make him give it back
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko Час назад
Хз, как могло придти в голову написать записку и вложить её в ак?
Автомат надо полагать моджахеды в генштаб отдалм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Олег Час назад
А секретные сведения это про 110 духов? Знаете, слабо верится в такие совпадения. Какой путь проделал автомат от Афганистана до МВД Приднестровья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Сучков 3 часа назад
Димон привет. Ты начинаешь баянить. Хорош, а то перестану на твои посты заходить, читать и лайкать!))) Есенин тоже не фонтан, кстати))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
RhinoFC 3 часа назад
А где секретные сведения? Эта записка и есть секретные сведения? Или там ещё что-то было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер RhinoFC 2 часа назад
Где штаб не узнал никто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman RhinoFC 51 минуту назад
Надо проверить магазин. Скорее всего, они в магазине спрятаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Почему командир роты не полковник, а всего подполковник?

Какая то особенная рота?

Через духов собрались "секретные" сведения в Генштаб передавать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Шо, опять нашли?
https://old.fishki.net/2221212-v-pridnestrovye-v-priklade-avtomata-nashli-zapisku-ot-voevavshego-v-afganistane-oficera.htmlhttps://old.fishki.net/2221212-v-pridnestrovye-v-priklade-avtomata-nashli-zapisku-ot-voevavshego-v-afganistane-oficera.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Свирепый Бамбр Час назад
Вот еще почитайте: ад и раззорение в комментах

https://old.fishki.net/2597782-34-letnjaja-zapiska-iz-avtomata-kalashnikova.html?sign=412207452654899,5252006611023https://old.fishki.net/2597782-34-letnjaja-zapiska-iz-avtomata-kalashnikova.html?sign=412207452654899,5252006611023
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Белорусский партизан ведет прямой репортаж из окопа Белорусский партизан ведет прямой репортаж из окопа Афганская боль, афганская пыль, афганские будни Афганская боль, афганская пыль, афганские будни Афганца-гиганта не пустили в индийский отель Афганца-гиганта не пустили в индийский отель САУ Vespa 150 T.A.P: Безрассудство и отвага САУ Vespa 150 T.A.P: Безрассудство и отвага Контрасты Афганистана: конец 1920-х годов и современность Контрасты Афганистана: конец 1920-х годов и современность
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2893290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков
1
30
Как жил запоминающийся и чудаковатый актер Александр Леньков
Угарные картинки с надписями
2
41
Угарные картинки с надписями
﻿
Набирающие популярность
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
40
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Я/Мы Джеффри Тyбин
0
13
Я/Мы Джеффри Тyбин
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#интересное#разное#авто авария#картинки#смешно#на различный вкус#еда
#юмор#интересно#дтп#сша#россия#автомобили#позитив#смешные#gif#люди
#прикол#кино#авария#история#прикольные#знаменитости#природа#автомир#в мире#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться