Очередная порция фотожаб от Клода Манде

Кто такой Клод Манде — никто не знает. Его называют художником, иллюстратором, карикатуристом, но чаще всего — мастером или гуру фотошопа.
Пожалуй, это больше всего соответствует реальному положению дел, потому что именно фотомонтаж его главный инструмент. А еще, конечно, юмор и хорошее знание советского и зарубежного кинематографа.
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А вот идеи - да, весьма интересные.