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Очередная порция фотожаб от Клода Манде

Очередная порция фотожаб от Клода Манде (17 фото)

Автор:
13 ноября 2020 15:33
Метки: кино   прикол   фотожабы   юмор   
1311
17
Кто такой Клод Манде — никто не знает. Его называют художником, иллюстратором, карикатуристом, но чаще всего — мастером или гуру фотошопа.
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Метки: кино   прикол   фотожабы   юмор   
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907
Сергей 40 минут назад
Самая прикольная.

Самая прикольная.
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5k
fvm 3 часа назад
Ну уж прям "гуру". Технически ничего сложного в таких коллажах нет. Местами даже и не слишком аккуратно сделано (например, волосы у мужчины рядом с Гарри Поттером вырезаны явно второпях)

А вот идеи - да, весьма интересные.
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69
Дядя Витя 3 часа назад
Буду корректен. Очередная фигня. Гду вы здесь видите юмор?
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25k
Рулон Обоев 3 часа назад
Как всегда шикарно. +++++
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