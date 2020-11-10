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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (30 фото)

Автор:
10 ноября 2020 20:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2710
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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46  комментариев
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5k
Сергей 2 часа назад
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Наоборот, подчинается. О чем собственно и свидетельствует картинка.
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490
Konstantin Anisko 18 минут назад
Комментарий к фото
А еще эти суки лезут под капот. Раз повез поздней осенью дочерь в школу балетную... Едем и я понимаю, что гештальт нарушен - вдалеке мяучит кошка, но по мере удаления от дома ее мяукание ни капли не стихает... Встал - и точно, мать его в сраку - котяру намотало на привод ШРУЗа... Дочерь поехала дальше сама. А мы этого придурка разматывали минут 40.
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490
Konstantin Anisko 20 минут назад
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УборщитЬся! Грамотеи фиговы.
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210
Владимир Полчаса назад
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предсказали ковид, третью волну
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5k
Самка Хорька 36 минут назад
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Да ну. Рыжее месиво. Без водки. Тьфу, нехристи.
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6k
Фельдъегерь 38 минут назад
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с чего бы вдруг?
с чего бы вдруг?
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713
him67 40 минут назад
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Вообще то китайцы называют своих детей следующим образом: они бросают с лестницы кастрюлю и слушают: "Лин Дзин Тон, Бон Чан Шен..." и прочие сочетания звуков.
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5k
Elena Ki 40 минут назад
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Темная - нагревается сильнее.
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5k
Самка Хорька 42 минуты назад
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Прятаться надо было лучше))
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713
him67 44 минуты назад
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Хенде хох, б*я!
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8k
Павел 45 минут назад
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К зиме утеплился котик!
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713
him67 45 минут назад
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Таджики - блондины?
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44k
Albert GER him67 11 минут назад
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изначально они были блондины и говорили на мове.
это уж потом москали их зачернили.))
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5k
Самка Хорька 45 минут назад
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ОППГ - организованная пернато-пушистая группировка))
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8k
Павел 46 минут назад
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И как теперь развидеть бухого человечка??
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8k
Павел 48 минут назад
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713
him67 51 минуту назад
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По сюжету здесь должна быть еще и щука...
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2k
Гюрза 57 минут назад
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Да это ж из мультика!!!
-Докаркался?
-Домяукалась...
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1k
Андрей Шестопалов 59 минут назад
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Главное отменить сохранение этих баянов в "галерею"
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23k
Павел Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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49k
Андрей Час назад
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...и у него выходит лучше, чем у человека - руками.
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49k
Андрей Час назад
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Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии.“ А.П.Чехов
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