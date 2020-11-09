Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность

Наверное в каждом крупном городе было такое место. Здесь граждане расклеивали объявления о размене квартиры. Я помню время, когда в газетах такие объявления ещё не печатали.

Насчёт продажи квартиры. Да официально продать её было нельзя. Но можно было сделать по другому. Это называлось поменяться с доплатой. Неофициально конечно, но так делали многие. Человек менял свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. За это он доплачивал деньгами. И наоборот. Хождение денег при размене квартир было, по сути это была продажа лишних квадратных метров при обмене.

И ещё не нужно забывать, что в советское время были и кооперативные квартиры. Их строили за свои деньги. И эту квартиру можно было и продать и купить. Но это уже другое. Мы говорили про бесплатные квартиры. Они были, и это не миф.