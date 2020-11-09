Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность

Есть те, кто не жил в советское время, но упорно говорит и пишет, что бесплатные квартиры в Советском Союзе — это миф. Мол такого не было.
И вот как они это аргументируют
- Чтобы получить такую квартиру, нужно было работать и не один год. На предприятиях существовала очередь на получение бесплатной квартиры от государства. И очередь такая тоже растягивалась на года.
Мой ответ
А вы господа хорошие хотели чтобы вам бесплатно дали квартиру, а вы бы даже и не работали? Работать должны были все. Разве это плохо? Тем более что работали люди не бесплатно, а получали зарплату. Да, очереди на квартиры были. И кто-то получали квартиру быстро, а кто-то стоял в такой очереди и 15, и 20 лет. Всё зависело и от города, и от самого предприятия.
Кстати, большинство тех, кто стоял в очереди на получение квартиры уже жил в такой же квартире, которую получили от государства родители этого человека. Ведь бесплатные квартиры давали лишь в том случае, когда по нормативам старая квартира для семьи была мала. И когда подходила очередь, и семья получала долгожданную квартиру, эта квартира доставалась бесплатно.
Ещё один их аргумент
- Вы эту бесплатную квартиру не могли продать или завещать. Она была по сути не вашей. Вы лишь пользовались ей, а квартира была государственной. Это ещё один аргумент тех, кто считает, что бесплатные квартиры в Советском Союзе это миф.
Мой ответ
Да. Эту квартиру мы не могли продать или завещать. Но этого большинству советских граждан было и не нужно делать.
Представьте ситуацию. Живёт бабуля в однокомнатной квартире и переживает, что когда уйдёт в мир иной, квартира достанется государству. И что делала эта бабуля? Она прописывала в свою квартиру внука, или племянницу, или сына, или сноху. Вот вам и альтернатива завещанию. Да так все делали! И после бабули в этой квартире жил тот, кого она прописала. Жил многие годы и так же передавал её своим родственникам.
Второй вариант. Делался обмен жилплощадью. Официальный. Бабушка объединялась со своими детьми. Например: её однокомнатная квартира и двухкомнатная квартира её детей менялись на трёхкомнатную или даже четырёхкомнатную.
Наверное в каждом крупном городе было такое место. Здесь граждане расклеивали объявления о размене квартиры. Я помню время, когда в газетах такие объявления ещё не печатали.
Насчёт продажи квартиры. Да официально продать её было нельзя. Но можно было сделать по другому. Это называлось поменяться с доплатой. Неофициально конечно, но так делали многие. Человек менял свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. За это он доплачивал деньгами. И наоборот. Хождение денег при размене квартир было, по сути это была продажа лишних квадратных метров при обмене.
И ещё не нужно забывать, что в советское время были и кооперативные квартиры. Их строили за свои деньги. И эту квартиру можно было и продать и купить. Но это уже другое. Мы говорили про бесплатные квартиры. Они были, и это не миф.
Источник:
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В 60е во всю строился город Зеленоград, ещё и закрытого типа. Мой дед жил и работал в Москве, ему предложили поехать туда и устроиться работать там. Точнее его ещё в Москве устроили. Квартиру выделили сразу. Двушку на 4 человек.
Получалась лотерея, своего рода "МММ", но как говорил один персонаж: "не играйте с государством в азартные игры!"
Надо помнить закон сохранения материи: ничего не появляется из ниоткуда. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Как их-то бесплатные квартиры обошли?
Хотя большая заслуга матушки,она пороги обивала всех инстанций.
В 80-ом папа уехал на очередную стройку в Сибирь. Так же машинистом тепловоза. Через 9 месяцев мы приехали к нему. Снова посёлок, вагончик, пристройка к нему. В 85-ом отец получил трёшку в городе. Через 5 лет, получается. А квартиру на КАМАЗе обменяли в 89-ом на трёшку в нашем городе.
Да, многие подолгу квартиры ждали. В молодых строящихся городах как-то пошустрее очереди продвигались. А потом пришла перестройка. Толком ничего не построили и начали перестраивать.
Сейчас капитализм. С таким строем мне нужно горбатиться 20 лет на трёшку. Урезая свои хотелки и кормя банки. А папа получал очень неплохую зарплату и квартиры. Банков не было. И ипотек в принципе.
Судите сами, как оно было.
Так как работа у меня по графику, устраиваюсь в свободные дни на вторую работу. Еще подрабатываю во выходные и праздничные дни фотографом по вызову. Нет вызовов - еду разгружать вагоны. Через год иду в контору, где принимают в кооператив. Говорю, первый взнос есть, хочу вступить в кооператив. Тетка на приемной долго смеялась, потом позвала мужчину и смеялись вдвоем. Потом мне сказали, у тебя прописка временная, получи постоянную, проживи с постоянной пропиской 10 лет и вот тогда и приходи.
Я часто тусовался в семикомнатной коммуналке на Солянке. Там были люди стоявшие в очереди 25 лет, а кого-то не ставили в очередь из-за метража. Так и жили, только в конце 90-ых появился новый русский, который всех и расселил.
кстати авор 3.14бол а чтож не вспомнить врачей медсестёр учителей, где очередь была, но годами не двигалась?
Ну к примеру -оплачивался труд в 5-10 раз ниже реальной стоимости этого труда и денюжки шли в закрома родины. А потом вся эта распределиловка .На которую содержались не только бюджетники и бесплатные квартиры но и коммунистические партии и правопорядки во всевозможных дружественных странах. При таком раскладе - ты ещё государству был и должен .Ну как бы оно благодетель ,оно тебе то-то и то-то бесплатно дало. Это целая идеология. И началась она с раскулачивания = ну не должно было быть в стране людей Не зависящих от системы.
Я еще помню как по телеку обещали.
Потом пришел капитализм и квартиры стали продавать за деньги. Заработать на нее могли не все и всем опять не хватает. Только теперь условия несколько поменялись. Не условное государство их распределяет по некому алгоритму, а покупает тот, кто денег заработал.
Что справедливее - решает каждый сам.
А это лишь одна из многих моделей управления государством - по сути человеческими ресурсами