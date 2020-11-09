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Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность

Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность (5 фото)

Автор:
09 ноября 2020 19:45
Метки: СССР   жилье   квартиры   факты   
1201
5

Есть те, кто не жил в советское время, но упорно говорит и пишет, что бесплатные квартиры в Советском Союзе — это миф. Мол такого не было.

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Метки: СССР   жилье   квартиры   факты   
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54  комментария
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4k
Nat_k 2 часа назад
Прописаться к бабушке было невозможно. Лично мне, чтобы прописаться в квартиру бабушки, у которой я практически жила и ухаживала за ней, пришлось подключать связи на уровне председателя райисполкома и делать родственный обмен. Т.е. бабушка типа переезжала к моим родителям, а я в ее квартиру. Когда про это прознали соседи, они начали строчить жалобы, и мы еле отбились. Так что да, бесплатные квартиры были, но не все так радужно.
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36k
doker Nat_k 2 часа назад
Были нормы жилья. И не прописывали, если норма будет меньше. Сейчас, говорят, на 18 кв.м можно 100 человек "прописать".
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12k
Артемыч Минуту назад
Ну это точно не миф, но и про поработать правда.
В 60е во всю строился город Зеленоград, ещё и закрытого типа. Мой дед жил и работал в Москве, ему предложили поехать туда и устроиться работать там. Точнее его ещё в Москве устроили. Квартиру выделили сразу. Двушку на 4 человек.
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1k
Chris Taylor 5 минут назад
судя по комментам - аффтар лох и идет нах
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155
Serj 8 минут назад
Бесплатные - это как: в домах из бесплатных материалов построенные забесплатно рабочими с бесплатным использованием бесплатной техники? Или за стройку и материалы платило государство? А откуда деньжишки? Из бюджета? А бюджетные деньги оно ни разу не заработало, а собрало с тех же трудяг.
Получалась лотерея, своего рода "МММ", но как говорил один персонаж: "не играйте с государством в азартные игры!"
Надо помнить закон сохранения материи: ничего не появляется из ниоткуда. Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
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1k
Chris Taylor 9 минут назад
Аффтар, чтоб ты жил надеждой на получение оной! ( почти с) лось
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1k
SEKAS 9 минут назад
Да, давали. Многодетным в первую очередь. Так что варнякающих на СССР и его утои-идите лесом. Всё было гуд... по крайней мере всё чикало и брякало и ВЕСЬ МИР СЦАЛСЯ только при одном упоминании СССР...оборонка, спорт, технологии, достижения, сплочённость народа и мир между всеми республиками...вот это был уровень. Может беднова-то жил народ... не весь, но большинство, но всё-равно... было чем гордится, страна была такой, что ЛЮТЬ!!
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68
Вениамин Варфец 16 минут назад
Отец до самой пенсии проработал на заводе лет 40 и никакой квартиры не дали. Мы ютились в частичке всего 17 кв. м втроём.
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1k
Chris Taylor Вениамин Варфец 8 минут назад
Врешь, собака, аз есмь царь! (с)
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18k
pssst 21 минуту назад
Если в Союзе всем давали квартиры, почему сейчас такое нытье про бабушек-ветеранов, живущих в рассыпающихся послевоенных бараках с удобствами на улице?
Как их-то бесплатные квартиры обошли?
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0
covid_2021 23 минуты назад
лучше бы зп платили нормальную, а люди сами решат, где, когда и что покупать.
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3k
Руслан Полчаса назад
Матушка с батей уехали в другой город.Женились,устроились на работу.Вначале снимали комнату,после рождения первого,том же году дали однушку,после рождения второй-двушку,еще через пару лет-после моего рождения-трешку.Обычные рабочие,слесарь и бухгалтер.Каждый год на родину ездили.В 90-е решили обратно,год жили у родни,потом времянку дали,еще через полгода постоянку 4-комнатную.Вот вам и СССР.
Хотя большая заслуга матушки,она пороги обивала всех инстанций.
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3k
Мих Полчаса назад
От производства, бывало, давали. Но пока ждешь, можно было и состариться. Все очень отличалось от места работы, региона и т.д. Так что, кому были квартиры, а кому и сосать.
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81
ded moroz78 Мих 15 минут назад
у меня мама построила квартиру хозспособом. она лаборант, а на стройке её дома работала подсобником. потом в этом доме получили жильё. весь дом был так построен....
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3k
aleksei Полчаса назад
У нас была 4-х комнантная на 6 человек, 4 чебенка и папа с мамой, родетям дали без очереди, когда 4 ребенок родился
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860
Гарри Слепнер Полчаса назад
Папа работал с 69 года на строительстве КАМАЗа. Машинистом маневрового тепловоза. В 77-ом году, в апреле, мы переехали в четырехкомнатную квартиру из вагончика в пригородном посёлке. Там какой-то «самострой» был. Коробку дома строители поставили, а отделку и планировку делали будущие жильцы. Правда, не знаю, стройматериалы за чей счёт были. Факт в том, что из трёшки, по общей площади, Папа сделал четырёшку. Нас трое детей было и бабушка с нами.
В 80-ом папа уехал на очередную стройку в Сибирь. Так же машинистом тепловоза. Через 9 месяцев мы приехали к нему. Снова посёлок, вагончик, пристройка к нему. В 85-ом отец получил трёшку в городе. Через 5 лет, получается. А квартиру на КАМАЗе обменяли в 89-ом на трёшку в нашем городе.
Да, многие подолгу квартиры ждали. В молодых строящихся городах как-то пошустрее очереди продвигались. А потом пришла перестройка. Толком ничего не построили и начали перестраивать.
Сейчас капитализм. С таким строем мне нужно горбатиться 20 лет на трёшку. Урезая свои хотелки и кормя банки. А папа получал очень неплохую зарплату и квартиры. Банков не было. И ипотек в принципе.
Судите сами, как оно было.
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43k
diesafari 37 минут назад
В начале восьмидесятых я работал в Москве. Койка-место в общежитии, вечером институт. На работе квартир не давали, кооперативы не организовывали. И тут я узнал про свободные кооперативы. 10 тысяч за однокомнатную квартиру, чтобы вступить внести первый взнос 3 тысячи. Как соберут нужное количество людей приступают к строительству и через 2 - 3 года можно вселиться и дальше выплачивать оставшуюся сумму.
Так как работа у меня по графику, устраиваюсь в свободные дни на вторую работу. Еще подрабатываю во выходные и праздничные дни фотографом по вызову. Нет вызовов - еду разгружать вагоны. Через год иду в контору, где принимают в кооператив. Говорю, первый взнос есть, хочу вступить в кооператив. Тетка на приемной долго смеялась, потом позвала мужчину и смеялись вдвоем. Потом мне сказали, у тебя прописка временная, получи постоянную, проживи с постоянной пропиской 10 лет и вот тогда и приходи.
Я часто тусовался в семикомнатной коммуналке на Солянке. Там были люди стоявшие в очереди 25 лет, а кого-то не ставили в очередь из-за метража. Так и жили, только в конце 90-ых появился новый русский, который всех и расселил.
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92
vova old 37 минут назад
поехал по распределению, государство ОБЯЗАЛОСЬ дать квартиру, я честно отработал, ничего не получил, никогда, так и "мыкаысь теперь в Бруклине, а мог бы до сих пор жить в кирове калужской области на станции фаянсовая.
кстати авор 3.14бол а чтож не вспомнить врачей медсестёр учителей, где очередь была, но годами не двигалась?
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6k
Barachek_Obachek 47 минут назад
У нас на работе давали квартиру в первый-второй год работы - живи пожалуйста. Но твоей личной она становилась только через 10 лет. Поэтому держались за работу чтобы не вылететь. Бесплатное жильё дисциплинировало. Давали в совхозе квартиру (шведский или финский шиферный дом) тем кто бросит город и согласится там работать. Теперь это пригород и цены там бешенные но домики в своё время достались людям бесплатно
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1k
zenon Barachek_Obachek Полчаса назад
Работал в Свердловске на заводе, начало 60-ых годов. Проработал три года, был на хорошем счету. Даже в армию не хотели пускать, но хотел отслужить. Перед уходом в армию поставили меня в очередь на квартиру. Отслужишь, вернёшься на завод, женишься, потом квартира будет. Завод мощно начал строительство, когда вылез из долгов. Вокруг завода ещё во время войны земли были приписаны к заводу. Бараки убирали и вместо них строили высотные дома начиная с двухкомнатных квартир.
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12k
banzai7 54 минуты назад
Моя семья получила сначала 2-х комнатную, а потом 3-х комнатную квартиру. Всё правда.
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3k
AlekseiTFS 57 минут назад
В стране существовали *Закрома родины* . Туда стекалась вся сверх прибыль оттуда и финансировалось всё бесплатное - школа,медицина,квартиры и прочее.
Ну к примеру -оплачивался труд в 5-10 раз ниже реальной стоимости этого труда и денюжки шли в закрома родины. А потом вся эта распределиловка .На которую содержались не только бюджетники и бесплатные квартиры но и коммунистические партии и правопорядки во всевозможных дружественных странах. При таком раскладе - ты ещё государству был и должен .Ну как бы оно благодетель ,оно тебе то-то и то-то бесплатно дало. Это целая идеология. И началась она с раскулачивания = ну не должно было быть в стране людей Не зависящих от системы.
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1k
zenon AlekseiTFS 22 минуты назад
Компартия содержалась на членских взносах, кроме того все работали. Взносы были большими и зависели от зарплаты. А конечно всё остальное было бесплатное. Содержание квартиры стоили до 12 рэ в месяц, трёхкомнатная. За ремонты владелец квартиры не платил ни копейки, специальная контора делала ремонт.
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2k
Tano Час назад
Бесплатно в экономике никогда ничего не бывает. Квартиры не брались ниоткуда -за постройку их строители получали зарплату, производители строиматериалов, необходимого оборудования - тоже. Просто государство (коллективный капиталист - владелец средств производства) получив прибавочный продукт от эксплуатации рабочей силы перераспределяло его и возвращало в виде условно бесплатных квартир. Но не всем, так как на всех не хватало. Это было несправедливо и поэтому рождались всякие программы типа "жилье 2000" - к 2000 году каждой семье отдельную квартиру.
Я еще помню как по телеку обещали.
Потом пришел капитализм и квартиры стали продавать за деньги. Заработать на нее могли не все и всем опять не хватает. Только теперь условия несколько поменялись. Не условное государство их распределяет по некому алгоритму, а покупает тот, кто денег заработал.
Что справедливее - решает каждый сам.
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6k
Вася Час назад
на периферии давали квартиры запросто, у меня родители из деревень, мама учительница, папа слесарь (юж. Казахстан) , переехали на Алтай в Лениногорск, 2 года в коммуналке и выделили новую двухкомнатную, которую поменяли на 3 комнатную в Павлодаре (тем людям надо было на Алтай). Никакого блата шмата, всё по советски, по человечески. Работы всегда было навалом, только хватай и работай. Развалили ВЕЛИКУЮ СТРАНУ. Недооценили класс жлобов и блатных.. Продержись Андропов ещё пару лет, и всё могло быть по другому..
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
Зрим в корень: откуда деньги? Да это же нами заработанное (недоплаченная зарплата), только распоряжались этими деньгами не мы, а из центра. Так что не бесплатные это квартиры. Кстати, всё, что моя семья получила - двадцатиметровая комната в коммуналке на четверых взамен квартиры, которую чужие люди заняли, когда мои бабушка, дедушка и отец были в эвакуации (вывезены на второй год блокады Ленинграда).
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3k
AlekseiTFS Вишенка Крокодилова 49 минут назад
Такая идеология позволяла всегда сказать - Ты должен. И соответственно люди жили с этой идеологией. Сколько уже копий сломано по людям уехавшим за границу -*Вот тебе страна и обучение дала и квартиру дала,а ты предатель и тому подобное*
А это лишь одна из многих моделей управления государством - по сути человеческими ресурсами
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1k
zenon AlekseiTFS 17 минут назад
А люди были за всё это такие злые на государство, что Хитлера довели до самоубийства. Никто из вас не жил при царе и понятии не имели того, какое было понятие у тех, кто при нём жил и их считали вообще пригодными, только на пушечное мясо. А потом, когда забыли про царя и не верили написанному в газетах, что такое капитализм, получили его бесплатно. Хотели капитализм, есть такая поговорка - видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте. Будете защищать яхты и дворцы.
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43
Malali Polokom Вишенка Крокодилова 16 минут назад
А теперь, кто-то на "нами заработанное (недоплаченная зарплата)" покупает яхты и острова. И "Мы" квартиры теперь покупаем, выплачивая кредиты по 20 лет.
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