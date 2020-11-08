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Настоящие герои

Настоящие герои (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 19:19
Метки: метро   происшествие   спасение   
689
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Подростков принято обычно ругать. В новостных публикациях они обычно описываются с негативной стороны: хулиганьё, не учатся, старших не уважают и т.д. и т.п. Однако подростки, молодежь бывает разная. Впрочем всегда так было. Вот эти ребята, о которых написано в этом посту-настоящие герои

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Метки: метро   происшествие   спасение   
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noName Час назад
Молодцы!!!!Достали мужика,а не телефоны
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DHCP 12 минут назад
нормальная у нас молодежь, только ублюдки могут поливать её грязью!
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