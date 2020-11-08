Подростков принято обычно ругать. В новостных публикациях они обычно описываются с негативной стороны: хулиганьё, не учатся, старших не уважают и т.д. и т.п. Однако подростки, молодежь бывает разная. Впрочем всегда так было. Вот эти ребята, о которых написано в этом посту-настоящие герои
В московском метрополитене на станции «Хорошёвская» трое подростков спасли ветерана Афганистана, который упал на рельсы. Найти их помог пост в фейсбуке.
По словам Елены, еще секунда и поезд сбил бы не только мужчину, но ребята, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь
Женщина достала из кармана мобильный телефон и сделала несколько фото. На них тот самый спасенный мужчина и двое мальчишек, которые спасли его
Мужчина недавно перенес инсульт и ему стало плохо. Поэтому он и упал на рельсы метро
Молодцы парни!
Источник:
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