Подростков принято обычно ругать. В новостных публикациях они обычно описываются с негативной стороны: хулиганьё, не учатся, старших не уважают и т.д. и т.п. Однако подростки, молодежь бывает разная. Впрочем всегда так было. Вот эти ребята, о которых написано в этом посту-настоящие герои