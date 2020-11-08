Отца шокировало домашнее задание сына

Обеспокоенный папа спросил сына, не нужна ли ему помощь с домашним заданием по математике, но буквально тут же об этом пожалел.
В этом году многие родители столкнулись с тем, что из-за пандемии большое число учебных заведений перешли на домашнюю форму обучения, отчего весь проходимый в школе материал пришлось разбирать со своими детьми дома, часто ломая свою голову из-за отсутствия надлежащих знаний.
Недавно один папа, обеспокоенный уровнем стресса своего сына в течение первого года обучения на A Level (это двухгодичная учебная программа, которая предусмотрена британской системой образования и ведёт к получению аттестата о полном среднем образовании, то есть, после прохождения A Level можно поступать в университет, чтобы получить первое образование (бакалавриат)), спросил, чем он может ему помочь, но сразу же пожалел о своём предложении, увидев домашнее задание своего ребёнка по математике.
Недавно один папа, обеспокоенный уровнем стресса своего сына в течение первого года обучения на A Level (это двухгодичная учебная программа, которая предусмотрена британской системой образования и ведёт к получению аттестата о полном среднем образовании, то есть, после прохождения A Level можно поступать в университет, чтобы получить первое образование (бакалавриат)), спросил, чем он может ему помочь, но сразу же пожалел о своём предложении, увидев домашнее задание своего ребёнка по математике.
В статье имеется пример задания, которое выглядит как смесь иностранных чисел и слов, но на самом деле это не что иное, как математические уравнения, которые нужно было решить ребёнку.
Озадаченный увиденным, отец счёл нужным поделиться этим в Facebook в надежде, что другие родители смогут помочь ему с этим разобраться, однако, похоже, ни один человек не был в состоянии справиться с заданием.
«Вы беспокоитесь о стрессе у наших детей, который может быть вызван обучением во время COVID? Вам нужно помогать своим детям с домашним заданием?», — написал он.
«Мы заботливо спросили нашего сына, можем ли мы ему как-то помочь с его математикой (когда-то я изучал математику A Level). Он передал моей жене задание, чтобы она отсканировала и отправила.»
«Теперь я буду заниматься своими делами…», — после увиденного написал мужчина.
Другие родители так же были потрясены сложностью работы, и многие, почёсывая свои затылки, тоже признали, что они в замешательстве.
Озадаченный увиденным, отец счёл нужным поделиться этим в Facebook в надежде, что другие родители смогут помочь ему с этим разобраться, однако, похоже, ни один человек не был в состоянии справиться с заданием.
«Вы беспокоитесь о стрессе у наших детей, который может быть вызван обучением во время COVID? Вам нужно помогать своим детям с домашним заданием?», — написал он.
«Мы заботливо спросили нашего сына, можем ли мы ему как-то помочь с его математикой (когда-то я изучал математику A Level). Он передал моей жене задание, чтобы она отсканировала и отправила.»
«Теперь я буду заниматься своими делами…», — после увиденного написал мужчина.
Другие родители так же были потрясены сложностью работы, и многие, почёсывая свои затылки, тоже признали, что они в замешательстве.
«Во время обучающего процесса дома я поняла, насколько я слабее своего 9-летнего ребёнка по математике, поэтому я записалась в колледж, чтобы повторить свой GCSE (общий аттестат о среднем образовании — это академическая квалификация по определённому предмету, получаемая в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии) по математике», — прокомментировала одна мама.
«Я был первым в своём классе по математике на A Level. В эти дни я едва могу помочь своему 9-летнему!!», — написал ещё один пользователь.
Другие же шутили, что это задание является таким же запутанным, как и 2020 год, и решить его очень непросто.
И хотя многие даже не смогли понять, на что они смотрели, были те, кто сказал, что данная задачка из тригонометрии — правда это было единственное, на что их хватило.
«Тригонометрия. На днях я пытался помочь с этим сыну. Узнал уравнение, но забыл, как работать с научным калькулятором, чтобы получить ответ», — сказал один человек.
«Тригонометрия! Это формулы, которые вам нужно вспомнить и решить. Я уверен, что вы изучали это раньше, как и я, и это нормально, что мы не помним этого сейчас, но мы бы решили это, если бы повторили. Не расстраивайтесь!», — подтвердил другой.
«Я был первым в своём классе по математике на A Level. В эти дни я едва могу помочь своему 9-летнему!!», — написал ещё один пользователь.
Другие же шутили, что это задание является таким же запутанным, как и 2020 год, и решить его очень непросто.
И хотя многие даже не смогли понять, на что они смотрели, были те, кто сказал, что данная задачка из тригонометрии — правда это было единственное, на что их хватило.
«Тригонометрия. На днях я пытался помочь с этим сыну. Узнал уравнение, но забыл, как работать с научным калькулятором, чтобы получить ответ», — сказал один человек.
«Тригонометрия! Это формулы, которые вам нужно вспомнить и решить. Я уверен, что вы изучали это раньше, как и я, и это нормально, что мы не помним этого сейчас, но мы бы решили это, если бы повторили. Не расстраивайтесь!», — подтвердил другой.
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Первые буквы - это обозначения номера задания.
Часть скобок и знаки равно пропущены по небрежности, но задания при этом выполнены правильно.
А так, да. Не всем дано, поэтому кто-то может учиться, а кто-то воспринимает это как магические заклинания. Что ж, "свободная касса" кричать тоже кому-то надо.
И да, это не тригонометрия. Это введение в Комплексный анализ (комплексные числа).
"в течение первого года обучения на A Level (это двухгодичная учебная программа, которая предусмотрена британской системой образования и ведёт к получению аттестата о полном среднем образовании, то есть, после прохождения A Level можно поступать в университет, чтобы получить первое образование"
Похвастаюсь. Вот сынуля мой 11 годочков на море на камушке пишет эльфийской непонятной письменностью. У нас дедушка математик, и жена выпускница мехмата. Сначала "Деда расскажи мне про четверной интеграл", а потом "мама проверь".
Так то он еще не понимает толком что это такое, вы не подумайте.
Сложность обучения четко расставляет приоритеты, кому идти дальше учиться, кому - хватит, достаточно.
Так в советской системе образования и было.
После 8 класса - в ПТУ