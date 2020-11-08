FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Математические фишки 26 постов • 113 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Математические фишки 
Отца шокировало домашнее задание сына

Отца шокировало домашнее задание сына (2 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:07
Сообщество : Математические фишки
Метки: в мире   задание   математика   отец   помощь   учеба   фото   
1592
2
Обеспокоенный папа спросил сына, не нужна ли ему помощь с домашним заданием по математике, но буквально тут же об этом пожалел.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Математические фишки"
Метки: в мире   задание   математика   отец   помощь   учеба   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Кыся 2 часа назад
Написано как курица лапой, лень разбирать закорючки, но даже на первый взгляд я вижу знакомые формулы разложения/сокращения. Родителям было влом заглянуть в гугл, чтобы вспомнить эти формулы? Да даже в гугл не надо, они стопудово есть в учебнике, в начале темы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Соломей 4 минуты назад
Кому верить?живущие в англии пишут, что дети, в 9 лет вставляют фигуры геометрические в отверстия и раскладывают по цвету.а тут прям какпец сложности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−64
Alisher Alisher 6 минут назад
Математика царица наук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
d_a_a_31 14 минут назад
Смешались в кучу кони, люди. Нам заливают про уравнения, хотя нет ни одного знака равенства. i-это вообще комплексные числа, которые изучаются в ВУЗе. Походу, автор нашел какое-то нытье и сдобрил случайными фотками из интернета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 21 минуту назад
Где там уравнения нашли? Это задачки для 6 класса на тупое вычисление. Банальное упражнение на закрепление порядка действий в примерах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sergey Glebov Полчаса назад
а стресс то откуда, простые же задачи? Блин скоро все что сложнее арифметики будет стресс вызывать. Все больше убеждаюсь, что фильм "Идиократия" был пророческим))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
paranoid 46 минут назад
Не понял. В статье все в кучу или это задание для девятилетнего? Т.е. где-то третий-четвертый класс у нас, если учесть что дети с семи лет в школу ходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 49 минут назад
Там звдача не сверх. Тригонометрия выглядит страшно, но зачастую там все очень быстро решается. А родителям минус, если не смог сесть и решить школьную задачу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim 52 минуты назад
Почерк ужасный. Задачки простые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 2 часа назад
да ладно, если б записал правильно и разборчиво, никаких роблем бы не было..Когда мы там тригонометрию проходили? классе в восьмом? конечно не каждый втыкал сразу, но это было не самое сложное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask 2 часа назад
сын походу под чем-то синтетическим накарякал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Хороший врач получится из парня, судя по почерку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 2 часа назад
может я не разобрал , но тут вроде тригонометрические управления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
Алексей 2 часа назад
Это четыре отдельных задания на преобразование комплексных чисел в тригонометрической форме.
Первые буквы - это обозначения номера задания.
Часть скобок и знаки равно пропущены по небрежности, но задания при этом выполнены правильно.

А так, да. Не всем дано, поэтому кто-то может учиться, а кто-то воспринимает это как магические заклинания. Что ж, "свободная касса" кричать тоже кому-то надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гончаров Николай Алексей Час назад
Отца шокировало домашнее задание сына
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
d_a_a_31 Алексей 13 минут назад
Походу, текст и картинки никак не связаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Фигня какая то. У нас задания в школе были намного сложнее. Правда, это было очень давно.
И да, это не тригонометрия. Это введение в Комплексный анализ (комплексные числа).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wolf Frank Borman 2 часа назад
Сложнее? В 9 лет ( в 3 классе)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
алексей симонов Wolf 58 минут назад
из статьи
"в течение первого года обучения на A Level (это двухгодичная учебная программа, которая предусмотрена британской системой образования и ведёт к получению аттестата о полном среднем образовании, то есть, после прохождения A Level можно поступать в университет, чтобы получить первое образование"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wolf алексей симонов 48 минут назад
Соглашусь. Невнимательность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
986
Рина 2 часа назад
Комплексные чила и 9-ти летний ребенок? Что за гон в статье?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гончаров Николай Рина Час назад
Про 9-летних детей писали в комментах к цитируемому посту, который автор привел с убитым форматированием. Что и вызывает кучу вопросов.
Похвастаюсь. Вот сынуля мой 11 годочков на море на камушке пишет эльфийской непонятной письменностью. У нас дедушка математик, и жена выпускница мехмата. Сначала "Деда расскажи мне про четверной интеграл", а потом "мама проверь".
Так то он еще не понимает толком что это такое, вы не подумайте.
Про 9-летних детей писали в комментах к цитируемому посту, который автор привел с убитым форматированием. Что и вызывает кучу вопросов. Похвастаюсь. Вот сынуля мой 11 годочков на море на камушке пишет эльфийской непонятной письменностью. У нас дедушка математик, и жена выпускница мехмата. Сначала "Деда расскажи мне про четверной интеграл", а потом "мама проверь". Так то он еще не понимает толком что это такое, вы не подумайте.
Про 9-летних детей писали в комментах к цитируемому посту, который автор привел с убитым форматированием. Что и вызывает кучу вопросов. Похвастаюсь. Вот сынуля мой 11 годочков на море на камушке пишет эльфийской непонятной письменностью. У нас дедушка математик, и жена выпускница мехмата. Сначала "Деда расскажи мне про четверной интеграл", а потом "мама проверь". Так то он еще не понимает толком что это такое, вы не подумайте.
Про 9-летних детей писали в комментах к цитируемому посту, который автор привел с убитым форматированием. Что и вызывает кучу вопросов. Похвастаюсь. Вот сынуля мой 11 годочков на море на камушке пишет эльфийской непонятной письменностью. У нас дедушка математик, и жена выпускница мехмата. Сначала "Деда расскажи мне про четверной интеграл", а потом "мама проверь". Так то он еще не понимает толком что это такое, вы не подумайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр Гончаров Николай 3 минуты назад
Личинка блогера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Все правильно
Сложность обучения четко расставляет приоритеты, кому идти дальше учиться, кому - хватит, достаточно.
Так в советской системе образования и было.
После 8 класса - в ПТУ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Ворона помогла ежу перейти опасную дорогу Ворона помогла ежу перейти опасную дорогу Отец устроил для своей дочери настоящий поиск сокровищ Отец устроил для своей дочери настоящий поиск сокровищ Непростая сингапурская задачка Непростая сингапурская задачка Довезли на плечах: Группа велосипедистов спасла пса от обезвоживания Довезли на плечах: Группа велосипедистов спасла пса от обезвоживания Бродячая собака помогает группе детей переходить улицу Бродячая собака помогает группе детей переходить улицу
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
398
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
11
70
"Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре!
1
22
Родственники или возлюбленные? Участвуй в новой инста-игре!
Четыре года войны
0
5
Четыре года войны
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересно#СССР#девушки#медицина#знаменитости#настроение#смешные#gif
#фото#животные#коронавирус#дтп#картинки#разное#интересное#новости#шоу бизнес#в мире
#история#факты#авария#прикольные#люди#авто авария#кошка#позитив#на различный вкус#выборы

На что жалуетесь?

Вернуться