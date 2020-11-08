Отца шокировало домашнее задание сына

«Во время обучающего процесса дома я поняла, насколько я слабее своего 9-летнего ребёнка по математике, поэтому я записалась в колледж, чтобы повторить свой GCSE (общий аттестат о среднем образовании — это академическая квалификация по определённому предмету, получаемая в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии) по математике», — прокомментировала одна мама.

«Я был первым в своём классе по математике на A Level. В эти дни я едва могу помочь своему 9-летнему!!», — написал ещё один пользователь.

Другие же шутили, что это задание является таким же запутанным, как и 2020 год, и решить его очень непросто.



И хотя многие даже не смогли понять, на что они смотрели, были те, кто сказал, что данная задачка из тригонометрии — правда это было единственное, на что их хватило.



«Тригонометрия. На днях я пытался помочь с этим сыну. Узнал уравнение, но забыл, как работать с научным калькулятором, чтобы получить ответ», — сказал один человек.

«Тригонометрия! Это формулы, которые вам нужно вспомнить и решить. Я уверен, что вы изучали это раньше, как и я, и это нормально, что мы не помним этого сейчас, но мы бы решили это, если бы повторили. Не расстраивайтесь!», — подтвердил другой.