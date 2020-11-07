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Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева

Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева (46 фото)

Автор:
07 ноября 2020 20:49
Метки: СССР   город   живопись   картины   люди   художник   
590
46
Московский художник Филипп Кубарев пишет очень душевные картины.
Художник Филипп Вячеславович Кубарев родился в 1969 году, окончил МСХШ при МГХИ им. Сурикова.
Потом два года учился в Красноярском государственном художественном институте, поступил в Московский Государственный институт имени Сурикова, который окончил в 1998 году.
С 1998 года Филипп Кубарев – член Московского Союза Художников.
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Метки: СССР   город   живопись   картины   люди   художник   
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72
Николай Чернышев 4 часа назад
Веет теплом.
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Matthew Hopkins 3 часа назад
А мне понравилось
Я, правда, в живописи ни хера не понимаю))
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8
Evgeniy 3 часа назад
Очень понравилось. На некоторых картинах очень Замоскворечье напоминает.
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21k
Франц Лефорт 4 часа назад
Спасибо!
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