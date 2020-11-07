Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева

1.

Тема его работ близка старшему поколению- ностальгия по временам СССР.

Чтобы не говорили и чтобы не писали- о СССР остались теплые и добрые воспоминания. И картины Кубарева подтверждают это.

От картин веет спокойствием, непринужденностью, очарованием природой. Бытовые сценки незамысловаты, просты.

Улицы полупустынные, обшарпанные дома и неприметные утренние собутыльники во двориках.

Чем-то работы Кубарева напоминают работы художника Губарева. У обоих, тема- СССР.

Но у Губарева работы выполнены в стиле наивной живописи и в этом своя прелесть. У Кубарева работы всё-же в более классическом стиле.