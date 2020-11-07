Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева

Московский художник Филипп Кубарев пишет очень душевные картины.
Художник Филипп Вячеславович Кубарев родился в 1969 году, окончил МСХШ при МГХИ им. Сурикова.
Потом два года учился в Красноярском государственном художественном институте, поступил в Московский Государственный институт имени Сурикова, который окончил в 1998 году.
С 1998 года Филипп Кубарев – член Московского Союза Художников.
Художник Филипп Вячеславович Кубарев родился в 1969 году, окончил МСХШ при МГХИ им. Сурикова.
Потом два года учился в Красноярском государственном художественном институте, поступил в Московский Государственный институт имени Сурикова, который окончил в 1998 году.
С 1998 года Филипп Кубарев – член Московского Союза Художников.
1.
Тема его работ близка старшему поколению- ностальгия по временам СССР.
Чтобы не говорили и чтобы не писали- о СССР остались теплые и добрые воспоминания. И картины Кубарева подтверждают это.
От картин веет спокойствием, непринужденностью, очарованием природой. Бытовые сценки незамысловаты, просты.
Улицы полупустынные, обшарпанные дома и неприметные утренние собутыльники во двориках.
Чем-то работы Кубарева напоминают работы художника Губарева. У обоих, тема- СССР.
Но у Губарева работы выполнены в стиле наивной живописи и в этом своя прелесть. У Кубарева работы всё-же в более классическом стиле.
Чтобы не говорили и чтобы не писали- о СССР остались теплые и добрые воспоминания. И картины Кубарева подтверждают это.
От картин веет спокойствием, непринужденностью, очарованием природой. Бытовые сценки незамысловаты, просты.
Улицы полупустынные, обшарпанные дома и неприметные утренние собутыльники во двориках.
Чем-то работы Кубарева напоминают работы художника Губарева. У обоих, тема- СССР.
Но у Губарева работы выполнены в стиле наивной живописи и в этом своя прелесть. У Кубарева работы всё-же в более классическом стиле.
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