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Бедно ли мы жили при Брежневе

Бедно ли мы жили при Брежневе (6 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:40
Метки: СССР   интересные факты   история   
5332
6

Я родился в 1966 году. В те времена наше государство была намного больше чем сейчас, и по территориям и по численности населения. И называлась наша страна по другому. Называлась она Советский Союз.

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Метки: СССР   интересные факты   история   
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6k
Вася 7 часов назад
и детей с пяти лет спокойно во двор выпускали, а школьники на 90 процентов в кружках, секциях, музыкальных и художественых школах занимались. Дворцы Культуры всё лето по воскресениям развлечения для детей и взрослых устраивали с музыкальными и цирковыми коллективами и эстафетами. А в декабре Городская Ёлка с зимним городком и горкой. Павлодар
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1k
Олег 2 минуты назад
Не знаю, кто как, а я в СССР хорошо жил. Тогда я был молодой и здоровый, а сейчас старый и к тому же инвалид((
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3k
aleksander 12 минут назад
Видимо В. Высоцкий ещё в 60-е неправду пел про «совейскую» власть
Ссылка youtu.be
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57
taxcop 13 минут назад
Наши «братские» республики жили намного лучше РСФСР. И мне кажется, что хорошо, что они нас покинули в своё время.
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8k
bais65 18 минут назад
Димон 1966 года рождения? Я вас умоляю, это даже не смешно.
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−17
161 20 минут назад
отвечаю: Lola
https://old.fishki.net/3466895-bedno-li-my-zhili-pri-brezhneve.html/comment-38932627/https://old.fishki.net/3466895-bedno-li-my-zhili-pri-brezhneve.html/comment-38932627/
не всем квартиры доставались, мы 20 лет стояли в очереди.. то появится какой то новый НАРОДНЫЙ депутат... и всё, очередь стала длиннее.
социалка? 3,50р за детский садик отдавали.
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655
Роман Полчаса назад
я знаю, что при Брежневе менты жили на полном беспределе, таком, что нынешним такое может только в мечтах увидеть! Да и никаких достижений за ним не было. Прожирал то, что создали до него Сталин и команда. Гандон, как и хрущ, загнал экономику в крутое пике и сдох с кучей орденов. Ничего кроме анекдотов и афгана после себя не оставил
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596
Max Полчаса назад
Перечитываю иногда ЮТ, МК, ЮН и т.п. советские журналы....Заметил интересную тенденцию....на первых полосах и обложках не пющие трусы да эффективные менеджеры, а рабочие, крестьяне, ученые и инженеры. И, кстати, уровень сложности приведенной печатной информации довольно высокий, что как бы подразумевало наличие определенного уровня образования у читателя. Очень сомневаюсь, что такой читатель пошел бы, например, скакать за 10000 евро на акциях Овального.
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184
dacent Полчаса назад
Тогда жили тяжело, сейчас противно. Что лучше? Не знаю.
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6k
gena 37 минут назад
При Брежневе стали жить относительно хорошо благодаря дорогой нефти и созданной базы командой Сталина. Жить стали так, как запланировано было Сталиным еще в 20-30-е годы.
А вот в 80-90-х стали жить не так хорошо как хотелось бы, из-за упавшей цены на нефть и команде Брежнева.
Брежнев и его команда ничего не сделали для будущего, они жили на готовом и все это прожирали. Брежнев исчерпал ресурсы экономики и материальной базы, не заложив фундамент для будущих поколений. Если бы Брежнев дожил до конца 80-х, то проклинали бы уже его, а не Меченого.
Можно еще вспомнить Афган, который замутили при Брежневе. Эта бестолковая война не дала Союзу никаких выгод, а пожрала много ресурсов как материальных, так и человеческих.
Люди мыслят как куры какие-то. Жили хорошо при Брежневе, значит ему и спасибо. А если после него потом житься стало хყево, то Брежнев тут уже ни причем.
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3k
Lola gena Полчаса назад
А если вспомнить две Чечни, где добивалось молодое поколение...
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33k
Алексей 38 минут назад
в 60е годы есть средние города где ходят в лаптях, квартиру давали бесплатно - расскажите регионам где не было заводов))) ханты мансиййск переправляя нам нефть до 2000г имел деревянные тротуары... зато было безопаснее, да нехер просто шастать после 22.00)))
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3k
Lola Алексей Полчаса назад
Как плести лапти забыли еще в 20-х
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−17
161 53 минуты назад
я бы сказал - небогато! жили..
у меня больше вопросов возникает: почему при таком потенциале ничего не делалось для народа?
штамповали всё под копирку, многие разработки и новации тупо заворачивались бюрократами.
если бы не было таких бюрократов как при СССР, может и не развалилась бы страна! а именно они и виноваты в развале.
а теперь: поздно боржоми пить, когда почки отвалились.
страны той больше НЕТ! идите вперёд и не нойте что раньше.....
раньше все заводы делали госзаказ. а как появился рынок так эти бюрократы не смогли адаптироваться. работать стало надо, искать сбыт, искать поставщиков. А не штаны просиживать на тепленьком местечке. перестали зарплаты платить именно они, а не государство. а разворовывать заводы стали те, кто на них работал! и не надо на зеркало пенять!
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3k
Lola 161 Полчаса назад
А вам и квартиры даром и соц.льготы и космос и разнообразие как-будто на вас весь Китай пашет. А еще Манилов мостик резной хотел...
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596
Max Час назад
Еще забыл про пионерские лагеря, дома отдыха и санатории написать и про образование. И о насущном пару слов ...эпидемии конечно были, но таких массовых как сейчас - не припомню.
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53k
Dominus Час назад
Прикольно читать ваш бред когда тебе уже 7 десяток ..
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3k
Lola Dominus Полчаса назад
Прикольно читать ваш, когда уже 9 десяток. Спать иди, малец
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5
Super Zlodey 2 часа назад
Многие пишут, что сейчас лучше. И я с ними согласен. Когда говорим про трудоспособную часть общества. Можешь - заработаешь при любом строе.
А нетрудоспособное население? Дети, пенсионеры. Бесплатное обучение и лечение. По настоящему. ???
Мне никогда не нанимали репетиторов. Отучился, поступил, диссертацию защитил. Нынче же, кто хочет поступить, нужны репетиторы. Это о качестве образования тогда и сейчас.
Лечение (дай бог не понадобится). Родных лечили и вылечивали. Не все гладко, но доступно, как тут уже писали. Сейчас же - только если есть деньги.
И я до сих пор помню слова покойной мамы: "При Брежневе пенсионеры стали жить достойно."
Для меня именно это критерий хорошей жизни: детство и старость, а мы прорвемся.
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125
Brosh 2 часа назад
Почему все любители СССР всегда рассказывают о хорошей жизни на примерах самых лучших лет страны? Почему они не рассказывают, как хорошо жилось в СССР, например, в 30-х годах? Или 30-е годы не были советскими? Расскажите, какими замечательными были 20-е годы. Расскажите про ту уверенность в завтрашнем дне. Расскажите про битком набитые продуктами магазины 80-х годов. СССР - это не только брежневские 20 лет и ещё по 5 до и после. И так же расскажите, к чему в итоге привела вас эта замечательная эпоха, и почему никто не встал на защиту вашего прекрасного времени - ни армия, ни спецслужбы, ни партия, ни даже простой народ?
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177
Андрей Brosh Час назад
Сейчас встанут? И армия и спецура? За деньги, может быть, но не за идею, за ту идею, которая пол мира раком поставила, и СССР уважать заставила... сейчас пытаются какую-нибудь нац. идею протолкнуть и хер выходит, пока у правителей РЫЛО в пуху ни хера у них не выйдет, так и будут студентов из-под палки на праздники едросов собирать.
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596
Max Brosh 52 минуты назад
То, что набито в магазинах сейчас - сложно назвать "продуктами". Максимум - отходы производства смешанные с пластиком. Если бы в СССР умели как на Западе варить такие пластмассовые "продукты", то думаю дефицита бы не было. Сейчас пельмени варил и случайно мясо упало на огонь....Запахло сожженной проводкой....:))))))
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3k
Lola Brosh 20 минут назад
Можно и про 20-е, когда 90% страны помнило рабство и жизнь не лучше скота... А 5% еще пару лет назад хрустело французской булкой на балах с юнкерами.
Извините, не успела советская власть всем сразу буженинку настряпать.
Кстати, в те же 20-е сотни тысяч американцев покончили с собой... от счастливой жизни, видимо.
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138
ezgik 2 часа назад
Бедно ли мы жили при Брежневе
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6k
gena ezgik Полчаса назад
Вот Леня был одаренным на все сто
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138
ezgik 2 часа назад
Бедно ли мы жили при Брежневе
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655
Роман ezgik Полчаса назад
сказало х.у.ило, который не вылазил из импортных шмоток и авто.
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84
А Васильев 2 часа назад
я так же 66 г и подписываюсь под каждым словом автора. г. Нижняя Тура, Свердловской области.
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27k
lem02 2 часа назад
Автор перечислил все сладости какие в СССР знал. Морковка, петушок из жженого саха и сам сахар... Гордиться телевизором (черно белым), холодильником и стиральной машиной, которая по квартире бегала (Сибирь 5)? Сомнительное удовольствие. Бумагу туалетную в 70 году выпускать начали. За машиной "БЫВАЛО" приходилось стоять не один год! БЫВАЛО, мля! Ты в эту очередь еще попади! Квартиры давали? Давали. Только в очередь на квартиру попробуй встань. "...И книг полный книжный шкаф, и хрусталь в серванте, и ковры на стенах..." парниша в детстве в роскоши жил...
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6k
Barachek_Obachek lem02 Полчаса назад
Сейчас можно сразу и машину и квартиру. Но большинство населения будет много лет отдавать кредит и ипотеку. так что небольшая разница
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3k
Lola lem02 18 минут назад
Израиль или Окраина?
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1k
The mask lem02 12 минут назад
Я постарше автора буду.
Были молодыми, гормоны бурлили, радовались жизни. А родители жили в этой безнадёге и тотальном дефиците и ещё пытались что-то дать нам детям. Херню автор написал.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Пожить бы ещё в старости как тогда в молодости. Чтобы пенсии хватало до следующей пенсии, чтобы не было бл*дства Дома терпимости-2 и прочей грязи по ТВ, чтобы люди жили дружно...
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5k
d_a_a_31 Александр Иванов 52 минуты назад
что вы так все ноете про дом-2? Кто-то заставляет его смотреть? Блин, на любом телевизоре есть ютуб, заходи и смотри то, что нравится. Вам показывают то, что вы хотите смотреть.
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