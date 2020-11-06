Бедно ли мы жили при Брежневе

Я родился в 1966 году. В те времена наше государство была намного больше чем сейчас, и по территориям и по численности населения. И называлась наша страна по другому. Называлась она Советский Союз.
Порой читаю статьи в интернете про то, как бедно и плохо якобы мы жили в СССР и удивляюсь. Разве не было в наших домах бытовой техники и радиоприборов? Телевизоры и холодильники были у всех, кого я знал. И в моей семье, и у родственников, и у одноклассников. Стиральные машины тоже были. Знаю многих людей, у которых эти холодильники, телевизоры и стиральные машины до сих пор работают на дачах и не ломаются.
Да, сначала телевизоры были чёрно-белые. Так во всём мире так было. Потом стали выпускать цветные телевизоры. Что угодно можете говорить про блат или переплату, про дефицит и заднее крыльцо, но и телевизор цветной, и холодильник, и стиральную машину наша семья купила без блата. Стиральная машина была простая, потом купили новую. Холодильник стал нам мал, отдали его бабушке, себе купили другой побольше. Пылесос тоже купили. Сразу же, когда решили что он нам нужен. Назывался «Вихрь».
Зарабатывали мои родители немного, но двоих сыновей на ноги поставили, и у нас было всё. И праздничные столы, и продукты в холодильнике. Захотел я фотоаппарат. Мне купили. Купили и увеличитель и объектив к нему. Стал я постарше, мне купили кассетный магнитофон. Вернее я сам купил на деньги родителей. И тоже без блата и без переплаты. Кассет было несколько десятков и наши и импортные.
А ещё у меня было несколько аквариумов. Компрессор и терморегулятор был в каждом аквариуме, и всё это было наше, отечественного производства.
И не жил я в Москве, как подумают многие. Город Иваново и тогда был не богатым городом и сейчас такой же. Захотел я мопед, мне тоже его купили. И всё, что называли тогда дефицитом, у нас в семье тоже было. И книг полный книжный шкаф, и хрусталь в серванте, и ковры на стенах. Взяли участок под дачу, отец сам построил там дом.
Камвольный комбинат в нашем городе. На его месте, в его стенах теперь ТЦ «Евроленд» и «Ашан».
Не всё конечно было хорошо про социализме. За колбасой и мясом я несколько раз ездил с мамой в Москву. Она ездила туда в командировку на день, на два и брала меня с собой. Тем, хотел приобрести автомобиль, приходилось стоять в очереди и бывало что не один год. Но разве сейчас стало намного лучше? Магазины битком набиты продуктами, но не все могут купить качественные продукты. Да и заводов и фабрик в Советском Союзе было гораздо больше, чем сейчас.
Первая в СССР ткацкая фабрика с автоматизированной системой управления. В её стенах сейчас ТЦ «Серебряный город».
А то, что у многих сейчас автомобили, так кого не спрошу, у всех автомобили в кредит взяты. Куда не плюнь сейчас, везде кредиты. Загнали банки людей в кабалу. А мы раньше квартиры бесплатно получали и коммунальные услуги были копеечные. И бомжей раньше не было, и не было тех, кто за короткий период стал миллионером, вовремя подсуетившись и прибрав к рукам заводы, фабрики, шахты, электростанции, нефть и газ.
Поэтому, если не жили в то время, то не нужно и писать то, о чём не знаете. Хорошо мы жили во времена Брежнева. Грех жаловаться!
Источник:
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https://old.fishki.net/3466895-bedno-li-my-zhili-pri-brezhneve.html/comment-38932627/https://old.fishki.net/3466895-bedno-li-my-zhili-pri-brezhneve.html/comment-38932627/
не всем квартиры доставались, мы 20 лет стояли в очереди.. то появится какой то новый НАРОДНЫЙ депутат... и всё, очередь стала длиннее.
социалка? 3,50р за детский садик отдавали.
А вот в 80-90-х стали жить не так хорошо как хотелось бы, из-за упавшей цены на нефть и команде Брежнева.
Брежнев и его команда ничего не сделали для будущего, они жили на готовом и все это прожирали. Брежнев исчерпал ресурсы экономики и материальной базы, не заложив фундамент для будущих поколений. Если бы Брежнев дожил до конца 80-х, то проклинали бы уже его, а не Меченого.
Можно еще вспомнить Афган, который замутили при Брежневе. Эта бестолковая война не дала Союзу никаких выгод, а пожрала много ресурсов как материальных, так и человеческих.
Люди мыслят как куры какие-то. Жили хорошо при Брежневе, значит ему и спасибо. А если после него потом житься стало хყево, то Брежнев тут уже ни причем.
у меня больше вопросов возникает: почему при таком потенциале ничего не делалось для народа?
штамповали всё под копирку, многие разработки и новации тупо заворачивались бюрократами.
если бы не было таких бюрократов как при СССР, может и не развалилась бы страна! а именно они и виноваты в развале.
а теперь: поздно боржоми пить, когда почки отвалились.
страны той больше НЕТ! идите вперёд и не нойте что раньше.....
раньше все заводы делали госзаказ. а как появился рынок так эти бюрократы не смогли адаптироваться. работать стало надо, искать сбыт, искать поставщиков. А не штаны просиживать на тепленьком местечке. перестали зарплаты платить именно они, а не государство. а разворовывать заводы стали те, кто на них работал! и не надо на зеркало пенять!
А нетрудоспособное население? Дети, пенсионеры. Бесплатное обучение и лечение. По настоящему. ???
Мне никогда не нанимали репетиторов. Отучился, поступил, диссертацию защитил. Нынче же, кто хочет поступить, нужны репетиторы. Это о качестве образования тогда и сейчас.
Лечение (дай бог не понадобится). Родных лечили и вылечивали. Не все гладко, но доступно, как тут уже писали. Сейчас же - только если есть деньги.
И я до сих пор помню слова покойной мамы: "При Брежневе пенсионеры стали жить достойно."
Для меня именно это критерий хорошей жизни: детство и старость, а мы прорвемся.
Извините, не успела советская власть всем сразу буженинку настряпать.
Кстати, в те же 20-е сотни тысяч американцев покончили с собой... от счастливой жизни, видимо.
Были молодыми, гормоны бурлили, радовались жизни. А родители жили в этой безнадёге и тотальном дефиците и ещё пытались что-то дать нам детям. Херню автор написал.