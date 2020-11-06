Бедно ли мы жили при Брежневе

А ещё у меня было несколько аквариумов. Компрессор и терморегулятор был в каждом аквариуме, и всё это было наше, отечественного производства.

И не жил я в Москве, как подумают многие. Город Иваново и тогда был не богатым городом и сейчас такой же. Захотел я мопед, мне тоже его купили. И всё, что называли тогда дефицитом, у нас в семье тоже было. И книг полный книжный шкаф, и хрусталь в серванте, и ковры на стенах. Взяли участок под дачу, отец сам построил там дом.