В Воронеже сожгли чучело коронавируса

"Однажды я подумал о том, как представляю себе коронавирус, - рассказывает скульптор. - Он представился мне в тройственной форме: шар - это наша планета, гладкая его часть - океан, на остальном пространстве - маска смерти, пожирающей людей. А все вместе складывается в форму вируса c характерными для него отростками. Для отростков я использовал корневища: они не совсем нужной формы, но так он выглядит страшнее". По словам Александра, для скульптуры он использовал березовый комель, который ему пару лет назад привезли из Липецка, и которому он долго искал применение. Он признался, что сжигать скульптуру ему было ничуть не жалко.