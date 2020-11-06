FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 533 поста • 92 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
В Воронеже сожгли чучело коронавируса

В Воронеже сожгли чучело коронавируса (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 12:51
Сообщество : Пандемия
Метки: Александр Ивченко   Деревянная скульптура   воронеж   искусство   коронавирус   пандемия   ритуальный костер   скульптор   
99
5
1
Известный воронежский скульптор, мастер работы по дереву Александр Ивченко создал деревянную скульптуру коронавируса и провел ее ритуальное сожжение после того, как вирусом переболела вся его семья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Александр Ивченко   Деревянная скульптура   воронеж   искусство   коронавирус   пандемия   ритуальный костер   скульптор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
geminisf 3 часа назад
Лучше вокруг России надо с иконой облететь.

Лучше вокруг России надо с иконой облететь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 3 часа назад
Сколько в стране придурков-бездельников. После этого акта наверно в стране вирус исчезнет. А вообще для таких пора вводить принудительную трудовую повинность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса 17 произведений уличного искусства со всего мира, посвященных теме коронавируса 17 произведений уличного искусства со всего мира, посвященных теме коронавируса Великие художники учат правильно вести себя во время эпидемии Великие художники учат правильно вести себя во время эпидемии Фотопроект "Карантин": хроники апокалипсиса Фотопроект "Карантин": хроники апокалипсиса Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от результатов поликлиник? Так почему результаты тестов на COVID–19 в платных медцентрах отличаются от результатов поликлиник? Мошенники по SMS требуют деньги за нарушение карантина Мошенники по SMS требуют деньги за нарушение карантина
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

223913



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Вене произошла серия спланированных терактов
2
309
В Вене произошла серия спланированных терактов
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
3
109
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Баноффи пай
6
2
Баноффи пай
Когда немного пригорело
0
10
Когда немного пригорело
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#кино#россия#дети#подборка#gif#новости#актеры
#фото#животные#разное#авария#сша#автомир#Душевное#абсурд#СССР#в мире
#прикол#интересно#интересное#дтп#автомобили#авто авария#прикольные#маразм#Трамп#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться