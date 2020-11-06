В Воронеже сожгли чучело коронавируса

Известный воронежский скульптор, мастер работы по дереву Александр Ивченко создал деревянную скульптуру коронавируса и провел ее ритуальное сожжение после того, как вирусом переболела вся его семья.
Воронежский скульптор Александр Ивченко решил сделать из дерева скульптуру коронавируса после того, как вся его семья переболела этой инфекцией. Завершив работу, он тут же сжег ее в присутствии зрителей.
"Однажды я подумал о том, как представляю себе коронавирус, - рассказывает скульптор. - Он представился мне в тройственной форме: шар - это наша планета, гладкая его часть - океан, на остальном пространстве - маска смерти, пожирающей людей. А все вместе складывается в форму вируса c характерными для него отростками. Для отростков я использовал корневища: они не совсем нужной формы, но так он выглядит страшнее". По словам Александра, для скульптуры он использовал березовый комель, который ему пару лет назад привезли из Липецка, и которому он долго искал применение. Он признался, что сжигать скульптуру ему было ничуть не жалко.
"Все, кто переболел, знают это жуткое ощущение, словно твои легкие полны битого стекла или наполнены обжигающими камнями, - говорит Александр. - Но, должен признаться, мне доводилось болеть тяжелее. Однако еще никогда мне не было так страшно. ирус вызывает страх. Люди устали от неизвестности, они устали бояться. Сожжение скульптуры стало для меня уничтожение страха, и после того, как она сгорела, страх должен был уйти - как минимум, у меня, как максимум, у всех присутствующих. В этом была моя идея".
"Для меня это была очень личная акуия, - признается художник. - Я не задумывал ее как общественное действо. Но потом я подумал: люди должны это увидеть".
Вот как это было:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Александр Ивченко Деревянная скульптура воронеж искусство коронавирус пандемия ритуальный костер скульптор
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