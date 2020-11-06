"Стыдно за государство!": в таком мире и живем

Благотворительный проект "Мечта ветерана" - это специальный фонд, созданный для поддержки ветеранов нашей страны. Инициатива, безусловно, похвальная, а государство на что?
В 2019 году выплаты ветеранам Великой Отечественной войны проиндексировали на 4.3%, добавив по 4-5 тыс руб. В 2020 в честь 75-летия Победы Путин пообещал единовременные выплаты в размере 75 тыс ру. Средний же размер пенсий участников Великой Отечественной войны в регионах составляет 35 тыс руб. Блокадники получают 33 тыс, а инвалиды - 43 000 руб. Также некоторым положена ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от категории получателей. Государство еще дает победителям войны 50% скидку на оплату ЖКХ и обслуживание вне очереди в госучреждениях. Достаточно ли этого ветеранам?
Как оказалось, нет. Куда же идут деньги, выделяемые пенсионерам и участникам ВОВ, если постоянно мелькают новости об ужасных условиях жизни ветеранов?
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В первую очередь это: вода, газ, крыша над головой, инвалидные коляски, телевизоры... Такие, казалось бы, простые вещи, но их у многих нет
Мечты некоторых ветеранов уже воплотили в жизнь
Основная цель онлайн-площадки "Мечта ветерана" - осуществить желания пожилых совместными усилиями. Мурашки по коже, когда читаешь, о чем мечтают прошедшие войну люди.
А как вы считаете: должно помогать государство или в первую очередь родственники?
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У меня в подъезде два молодых мудака лет 23-25 живут, тоже про жизнь ветеранов ноют. Только с родителями их разговариваю - НИ РАЗУ ЗА ЛЕТО не съездили к бабушке в деревню, не помогли ни крышу покрыть, ни забор покрасить, ни картофан посадить/убрать, но *лять за ветеранов переживают...
Людей получающих пособия и льготы, как ветераны боевых действий сейчас около 1,5 млн человек. И это число год за годом растет. Если эти люди реально пострадали, то в этом виноваты не фашисты и не мирное население, которое содержит их своими налогами.
Практически все ветераны ВОВ были обеспечены нормальным жильем ещё при СССР! Однако они предпочитали отдать то жилье своим детям-внукам, типа мы и так доживем, а им нужнее. Почему теперь те дети-внуки не обеспечивают надлежащую старость своим предкам?
И кстати, ветеранам тыла практически ничего подобного тем благам ветеранов ВОВ не обломилось, так кинули денежную подачку и медали. А ведь они ковали Победу в тылу в неимоверных условиях.
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Чёта как-то слабо верится что пенсия 120 000 руб...
Тут же выскочили слабонервные которые всегда выскакивают на подобных постах, типа а вот победители,а вот побежденные, Путин, ЕдРО и черт в ступе....
Бла-бла-бла.
Конкретика-то в чем? С каждым ветераном надо разбираться. Квартира? Есть она у его или нет?
Положена она ему или нет? Ветеран он или не ветеран? Какая у него пенсия?
Тысяча вопросов.
Палисадник возле дома хотел отремонтировать и что? Какие дела к государству?
Диван хотел? Тоже Путин должен в магазин бежать?
Ты видимо думаешь что 352,37 млн рублей из резервного фонда на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
ВЫДАНО
НО КТО В ОЧЕРЕДИ НЕ ИЗВЕСТНО?))
Всё. юноша, достаточно.
Со скорбными головой спорить бесполезно.
за единую россию 4 из 5 проголосовало?
над протестантами в беларуси потехались?
наслаждайтесь, с днем единства прошедшим вас.
Кстати, что такое "потехались?
В "беларуси", которую с большой буквы писать надобно,
католики "протестантов" обижают? Протестантов, серьёзно?..
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Когда власть вдоволь проворовалась, она начинает налегать на патриотизм.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ, для участников боевых действий предоставляются следующие льготы:
льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади), в том числе членами семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
первоочередная установка квартирного телефона;
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;
преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
Помогают молодцы, но как говорится делайте добрые дела и бросайте их в воду.