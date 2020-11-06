"Стыдно за государство!": в таком мире и живем

В 2019 году выплаты ветеранам Великой Отечественной войны проиндексировали на 4.3%, добавив по 4-5 тыс руб. В 2020 в честь 75-летия Победы Путин пообещал единовременные выплаты в размере 75 тыс ру. Средний же размер пенсий участников Великой Отечественной войны в регионах составляет 35 тыс руб. Блокадники получают 33 тыс, а инвалиды - 43 000 руб. Также некоторым положена ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от категории получателей. Государство еще дает победителям войны 50% скидку на оплату ЖКХ и обслуживание вне очереди в госучреждениях. Достаточно ли этого ветеранам?