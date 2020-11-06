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"Стыдно за государство!": в таком мире и живем

"Стыдно за государство!": в таком мире и живем (9 фото)

Автор:
06 ноября 2020 11:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Мечта ветерана   ветераны ВОВ   помощь ветеранам   
4328
9
Благотворительный проект "Мечта ветерана" - это специальный фонд, созданный для поддержки ветеранов нашей страны. Инициатива, безусловно, похвальная, а государство на что?
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Метки: Мечта ветерана   ветераны ВОВ   помощь ветеранам   
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10k
Элитный тигр 5 часов назад
Я конечно все понимаю, но мля где все родственники ветеранов? Не могут деду-прадеду по 500 рублей скинуться диван купить??? Или на стиралку родственнику? Что, совсем-совсем никого родственников нет??? Сидят сетевые черви и обсирают правительство. Сами то ездите к бабушкам огороды копать?
У меня в подъезде два молодых мудака лет 23-25 живут, тоже про жизнь ветеранов ноют. Только с родителями их разговариваю - НИ РАЗУ ЗА ЛЕТО не съездили к бабушке в деревню, не помогли ни крышу покрыть, ни забор покрасить, ни картофан посадить/убрать, но *лять за ветеранов переживают...
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−3
ру$$кий патриот 9 минут назад
к 100 летию победы путен пообещал каждому ветерану по 3ех комнатной квартире
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43k
diesafari Час назад
Отец мой был дважды ранен на войне. Одна рука у него работала плохо - снайпер попал в плечо. "Немец промахнулся, не может быть, что он меня пожалел", - говорил он. И еще осколок в спине. С утра до ночи работал, пенсия 25 рублей, а семью надо кормить. Радовался поздравлениям к 9-ому маю от министра обороны: "Сам подписал, чернилой". Что такое факсимиле, мы тогда еще не знали. Привилегии какие-то были. Что-то купить, например, без очереди. Мать говорила ему об этом. "Я не за привилегии воевал", - отмахивался он. Умер в 87-ом.
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485
laptignu Час назад
Ветеранов ВОВ по официальным данным осталось меньше 50 тыс. человек. Чтобы обеспечить их до конца жизни, нужно не так уж много средств.
Людей получающих пособия и льготы, как ветераны боевых действий сейчас около 1,5 млн человек. И это число год за годом растет. Если эти люди реально пострадали, то в этом виноваты не фашисты и не мирное население, которое содержит их своими налогами.
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747
Эдуард Аникин 2 часа назад
Путин всех уничтожит. Америкосов, ИГИЛ, ветеранов ВОВ, экономику РФ и здравый смысл.
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15k
sgb66 2 часа назад
Да вы задолбали уже с этой темой!
Практически все ветераны ВОВ были обеспечены нормальным жильем ещё при СССР! Однако они предпочитали отдать то жилье своим детям-внукам, типа мы и так доживем, а им нужнее. Почему теперь те дети-внуки не обеспечивают надлежащую старость своим предкам?
И кстати, ветеранам тыла практически ничего подобного тем благам ветеранов ВОВ не обломилось, так кинули денежную подачку и медали. А ведь они ковали Победу в тылу в неимоверных условиях.
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1k
Шапкин 2 часа назад
проиндексировали на 4.3%, добавив по 4-5 тыс руб.
=========
Чёта как-то слабо верится что пенсия 120 000 руб...
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1k
Mellivora 2 часа назад
И что? Вы кому претензии-то двигаете? Что вам не так?
Тут же выскочили слабонервные которые всегда выскакивают на подобных постах, типа а вот победители,а вот побежденные, Путин, ЕдРО и черт в ступе....
Бла-бла-бла.
Конкретика-то в чем? С каждым ветераном надо разбираться. Квартира? Есть она у его или нет?
Положена она ему или нет? Ветеран он или не ветеран? Какая у него пенсия?
Тысяча вопросов.
Палисадник возле дома хотел отремонтировать и что? Какие дела к государству?
Диван хотел? Тоже Путин должен в магазин бежать?
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6k
Alexander 2 часа назад
Очередная блевотина от сообщества "Жить в России", проживающего зарубежом.
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17k
Евгений 3 часа назад
А вот когда перестанут по федеральным каналам деньги собирать на лечение детей, вот тогда придёт ощущение, что живёшь в поистине Великой стране!
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1k
Геннадьич алексей симонов 2 часа назад
Я конечно жертвую. Но и страну такую знаю - СССР.
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61
алексей симонов Геннадьич Час назад
Её больше нет, развалена собственными гражданами желающими жвачку и джинсы и предателями в руководстве страны.
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647
Ermak Геннадьич Час назад
Этот малолетний "гений" вряд ли знает про такую страну.
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86
Артём Иванов алексей симонов 21 минуту назад
Ну давай ,сравни еще нашу медицину и зарубежную))) Не так давно мы и так на весь мир обасрались когда ободранные стены всем оголили.
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61
алексей симонов Артём Иванов 17 минут назад
Скажу тебе по секрету, во всем мире люди кушать не могут пока не узнают как там поживают ободранные и оголённые стены в России.
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3k
marcel35 3 часа назад
Очередной прорыв и вставание с колен
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3k
marcel35 2 часа назад
Я так понимаю минусят кремлеботы или упоротые зомбированные одноклеточные
Давайте еще
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17k
Феникс 4 часа назад
"Стыдно за государство!": в таком мире и живем
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17k
Феникс алексей симонов 2 часа назад
Я так понимаю, по существу у выступающего всё?
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61
алексей симонов Феникс 2 часа назад
А у тебя то по существу было хоть что то? Хоть одна фамилия ветерана вов который до сих пор квартиру не получил была написана?
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17k
Феникс алексей симонов 2 часа назад
Аааа, ясно, ты идиот.
Ты видимо думаешь что 352,37 млн рублей из резервного фонда на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
ВЫДАНО

НО КТО В ОЧЕРЕДИ НЕ ИЗВЕСТНО?))

Всё. юноша, достаточно.
Со скорбными головой спорить бесполезно.
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61
алексей симонов Феникс Час назад
Есть такая ерунда- называется улучшение жилищных условий. Так вот если ветерану вов потребуется улучшение жилищных условий под это государство выделяет деньги. Еще раз конкретное фамилия имя и отчество ветерана вов которому не дали квартиру?
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6k
Alexander Феникс 48 минут назад
Ого, да ты у мамки херой. Ну давай стрелу забьём, встретимся на ринге в спорт клубе, например.
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6k
waffentrager 4 часа назад
плешивому лишь бы показуху на 9 мая организовать, использовать память о страшной войне и Великой Победе в своих целях. А на ветеранов ему просто насрать.
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3k
Wolf waffentrager 4 часа назад
Да никому показуха не нужна, плевать всем. Просто распил бюджетного куска.
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229
Lao Mao 4 часа назад
Да.. Вот ЭТО дно пробить будет очень сложно...
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140
DoctorBetruger 4 часа назад
Странно. Я думал, что все их потребности удовлетворяются шествиями, возложениями, мото и автопробегами. А им диваны подавай...
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−7
Николай 5 часов назад
не знаю, был у меня сосед инвалид ВОВ ему уже под 100 лет дали квартиру в новостройке 15 лет назад, выплаты пенсионные там огромные у него. Родственники на него только и молются, чтобы дольше жил.
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6k
dikijjim Николай 4 часа назад
так это скорее всего власовцы ,опозиция,которые борятся как в прибалтике что бы им тоже почет был)или штрафбатники которых в списках к наградам не было,посмотри на рожи все злые какие то .
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9k
Петя Кантроп Николай 2 часа назад
У тебя сосед, а у меня дед ветеран, инвалид. Был. Не надо вот этих сказок про пенсии огромные и квартиры халявные. Раз в год на 9 пионеры из школы придут поздравить да набор продуктовый дадут - вот и все.
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6k
Акакий 5 часов назад
что вы ноете, за конституцию 4 из 5 проголосовало?
за единую россию 4 из 5 проголосовало?
над протестантами в беларуси потехались?
наслаждайтесь, с днем единства прошедшим вас.
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14k
Муки Псаки Акакий 2 часа назад
Не заметил, что кто-то "ноет", кроме тебя ))))

Кстати, что такое "потехались?
В "беларуси", которую с большой буквы писать надобно,
католики "протестантов" обижают? Протестантов, серьёзно?..
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3k
alex 5 часов назад
Есть канал на ютюбе, парень абсолютно бесплатно занимается ремонтом квартир ветеранов, войны, труда или просто пожилых людей.

https://www.youtube.com/channel/UCrEQ4fJHwhKpSdWOVvYOd4Ahttps://www.youtube.com/channel/UCrEQ4fJHwhKpSdWOVvYOd4A

Подпишитесь, посмотрите видео, порадуйтесь за бабушек и дедушек, вам ничего не стоит, а проект без подписчиков долго не проживет.
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6k
Акакий alex 5 часов назад
подписался поставил лайки
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229
Lao Mao alex 4 часа назад
Подписался.
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9k
Eltiftel 5 часов назад
Вот вам истинное лицо патриотизма управляющей верхушки...

Когда власть вдоволь проворовалась, она начинает налегать на патриотизм.
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48k
stabskapitan Eltiftel 3 часа назад
Перед тем как что-то комментировать, советую открыть и почитать ФЗ "О ветеранах".
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61
алексей симонов 5 часов назад
За себя постыдись.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ, для участников боевых действий предоставляются следующие льготы:
льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади), в том числе членами семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
первоочередная установка квартирного телефона;
преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;
преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
Помогают молодцы, но как говорится делайте добрые дела и бросайте их в воду.
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40k
Andrey 5 часов назад
Лучше бы выполнили просьбы еще живых ветеранов, а не проводили бесчисленные и дурацкие парады, чтобы на них обнуленный покрасовался...
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27k
LEPA Andrey 4 часа назад
Показуха,наше всё!
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