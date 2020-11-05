Раз уж пошла такая пьянка

В последнее время Фишки забиты рецептами "от друга" и "это божественно"
Ежедневно на сайте по несколько рецептов от богов кулинарии.
А я чем плох? Порадую публику.
Всё просто: 2 яйца разбиваются в миску, взбиваются вечиком и выливаются в разогретую сковороду. Соль по вкусу. Вкус божественный
А теперь подводим сольдо:
Господа псевдо кулинары, яйца в выпечке не заменяют бананами или абрикосами. Блюда азербайджанской кухни готовятся без свинины. Хачапури это не 2 ломтя хлеба с сыром между ними. Из курятины не делают стейки. А кофе не древний национальный удмуртов.
Не изобретайте колесо - до вас его изобретали тысячи раз.
А я чем плох? Порадую публику.
Всё просто: 2 яйца разбиваются в миску, взбиваются вечиком и выливаются в разогретую сковороду. Соль по вкусу. Вкус божественный
А теперь подводим сольдо:
Господа псевдо кулинары, яйца в выпечке не заменяют бананами или абрикосами. Блюда азербайджанской кухни готовятся без свинины. Хачапури это не 2 ломтя хлеба с сыром между ними. Из курятины не делают стейки. А кофе не древний национальный удмуртов.
Не изобретайте колесо - до вас его изобретали тысячи раз.
Авторский пост
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Ну и от себя простенький рецепт омлета с начинкой.
неважно какие грибы нарезаются и обжариваются с луком на сливочном масле, после чего заливаются густыми сливками или 10-15%, но припорошенные щепоткой муки для загустения. Выложить, сковородку протереть и на сливочном масле сделать омлет, где на 1 яйцо добавить столовую ложку сливок, больше не надо, получится слишком жидкий омлет, хотя и его можно немного мукой. Но лучше не нужно. Как только омлет будет готов, приготовленные ранее грибы выкладываются на одну половину омлета, а другой накрывается как чебурек. Чуть прихватится и можно употреблять.
Вершина Мишлена - вот она:
А также раздражают ингредиенты типа СВЕЖЕМОЛОТОГО перца и свежевыжатого сока лайма.
У меня перец всегда в меленке...