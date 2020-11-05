Раз уж пошла такая пьянка

Ежедневно на сайте по несколько рецептов от богов кулинарии.

А я чем плох? Порадую публику.

Всё просто: 2 яйца разбиваются в миску, взбиваются вечиком и выливаются в разогретую сковороду. Соль по вкусу. Вкус божественный



А теперь подводим сольдо:

Господа псевдо кулинары, яйца в выпечке не заменяют бананами или абрикосами. Блюда азербайджанской кухни готовятся без свинины. Хачапури это не 2 ломтя хлеба с сыром между ними. Из курятины не делают стейки. А кофе не древний национальный удмуртов.

Не изобретайте колесо - до вас его изобретали тысячи раз.