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Раз уж пошла такая пьянка

Раз уж пошла такая пьянка (1 фото)

Автор:
05 ноября 2020 19:19
Метки: колесо   кулинария   рецепт   
2436
1
В последнее время Фишки забиты рецептами "от друга" и "это божественно"

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Метки: колесо   кулинария   рецепт   
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33  комментария
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217
евгений 13 часов назад
круто. а ещё яйца можно поперчить. я сам не пробовал побаиваюсь, но говорят вообще мишлен полный будет
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414
Весёлые сандали. 20 минут назад
А под "сольдо" автор подразумевал "сальдо"? Монетки вроде тут ни к чему. Хотя по сути автор прав. Задолбали эти псевдокулинары.
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24k
Сергей Полчаса назад
Вообще в кулинарии чем проще, тем лучше, на мой взгляд. все эти "необходимо добавить 3/4 шалфея, собранного в лунную ночь с 4-го на 5-е неиспользованной девой" на разного рода каналах, не несут практического смысла, а необходимы лишь, чтобы выделиться среди 100500 способов приготовления яичницы-глазуньи.
Ну и от себя простенький рецепт омлета с начинкой.
неважно какие грибы нарезаются и обжариваются с луком на сливочном масле, после чего заливаются густыми сливками или 10-15%, но припорошенные щепоткой муки для загустения. Выложить, сковородку протереть и на сливочном масле сделать омлет, где на 1 яйцо добавить столовую ложку сливок, больше не надо, получится слишком жидкий омлет, хотя и его можно немного мукой. Но лучше не нужно. Как только омлет будет готов, приготовленные ранее грибы выкладываются на одну половину омлета, а другой накрывается как чебурек. Чуть прихватится и можно употреблять.
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5k
Grune 4 часа назад
За слова "вкуснятина" и "пальчики оближешь" зарезать хочется)))
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24k
Сергей Grune Полчаса назад
Соглашусь.
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9k
Denissg 5 часов назад
Автор, ты злодей! Сижу голодный на работе, а тут такое! Утопил монитор в слюнях! Отгонял домашних лопатой, пока готовил! Снямкали в момент, урча мазиком!
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6k
kaboza 9 часов назад
камень в меня кинте
камень в меня кинте
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13k
vikklu kaboza 2 часа назад
Вместе с орфографическим словарём.
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906
Сергей kaboza 2 часа назад
Вот за "Беламор" минус - всю картину "обыдляет".
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6k
kaboza 9 часов назад
уберите с тюба женщин непойми какого возраста, что от голоса что от хавчика выворачиват наглухо.
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6k
kaboza 9 часов назад
Здраствуйете друзья, и сегодня мы...ИСПОРТИМ СУКА ВСЕМ АППЕТИТ
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706
Сергей Дусаков 10 часов назад
Да ты провокатор. В сковороду надо масло добавить или написать "разогретую сковороду, с антипригарным покрытием"
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1k
Агасфер Автор поста Сергей Дусаков Полчаса назад
Экономнее надо жить, батенька - времена тяжкие. Не каждый может позволить себе пошиковать ;-)
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17k
Nik 12 часов назад
Раз уж пошла такая пьянка
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108
Кондратий Собакин Nik 10 часов назад
А сверху еще чуть-чуть присыпать мелко натертым сыром.
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4k
Ya 12 часов назад
Молодец. Хорошо опустил любителей "от друга" и "это божественно".
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58k
Доктор Джонс 12 часов назад
Ссылка www.facebook.com
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333
Человек в железной маске 12 часов назад
Супер!
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14k
dimitr 12 часов назад
Аль это ты реально заморочился - взбил, разогрел, выложил...
Вершина Мишлена - вот она:
Аль это ты реально заморочился - взбил, разогрел, выложил... Вершина Мишлена - вот она:
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6k
kaboza dimitr 9 часов назад
салат змейка))
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15k
Розарио kaboza 8 часов назад
о, это прокачаный вариант. С розмарином еще
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53
Анатолий 12 часов назад
достойно. оч хорошо сказано.
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15k
Lynx 13 часов назад
Добавь молока с погружной насадкой для блендера.
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14k
Игорь Хомченко 13 часов назад
Поддерживаю. Также добавлю, что помидоры и картошка не могут быть в старинной узбекской кухне.
А также раздражают ингредиенты типа СВЕЖЕМОЛОТОГО перца и свежевыжатого сока лайма.
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1k
Агасфер Автор поста Игорь Хомченко 12 часов назад
Зря ты так - самые лучшие ананасы те, что выращены в своём огороде рядом с малиной :-)
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333
Человек в железной маске Игорь Хомченко 12 часов назад
А разве перец может быть вчерашним?
У меня перец всегда в меленке...
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3k
dampfer Агасфер 12 часов назад
Вот не скажите, если посадить рядом со смородиной, то намного лучше))
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11k
робт 13 часов назад
не понял, ты болтунью пожарил?
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