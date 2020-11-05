"Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет

Гайдар, как мы знаем, был убежденным рыночником, специализировавшийся на чилийской "шоковой" модели, которую и пытался воплотить. Его встреча с Паничевым продолжалась всего минуту.

«Да кому ***** нужны ваши станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим»

Сказал молодой реформатор (на самом деле слова были более жесткие, но я не буду их приводить).