"Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет

После развала Советского Союза и становления новой экономики было сделано очень много неоднозначных решений. Некоторые из них можно понять, исходя из текущей сложной ситуации. Но есть часть решений молодого российского правительства, которые нельзя оценить положительно, если думать стратегически, на поколение вперед.
В 1991 году, уже экс-министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Николай Паничев пришел на прием к молодому реформатору Егору Гайдару, который тогда уже занимал высокие посты в правительстве. У Паничева с собой был план по спасению и сохранению станкостроения России, учитывая распад экономический связей и общий кризис в стране.
Гайдар, как мы знаем, был убежденным рыночником, специализировавшийся на чилийской "шоковой" модели, которую и пытался воплотить. Его встреча с Паничевым продолжалась всего минуту.
- «Да кому ***** нужны ваши станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим»
Сказал молодой реформатор (на самом деле слова были более жесткие, но я не буду их приводить).
В этих словах четко видно, что никакая промышленность не нужна будет новой России, а производство станков это очень точные и сложные технологии. Без собственных станков сложно быть лидером в экономике и это не мог не знать Гайдар.
Но тогда был намерено выбран путь покупателя, потребителя западной техники. Хотя бы просто потому, что сохранять станкостроение в 90ых это слишком сложно, и не даст денег моментально.
Спустя 29 лет эти слова Гайдара аукнулись - западные компании-поставщики для нашего авиастроения как один отказываются работать с Россией. И не секрет, что это итог давления властей и целенаправленная политика на отсечения нашего производства от технологий.
Совсем недавно от таких же действия пострадал "Газпром", которому принудительно отключили компрессоры иностранного производства. В этой же связи и "Северный поток-2", когда у нас из-за санкций попросту не оказалось на Балтике необходимого оборудования.
Некоторые специалисты считают, что в дальнейшем нас будут лишать и микроэлектроники, то есть может встать все более-менее современное производство. И не обязательно вводить обширные санкции. Можно просто "попросить" поставщиков не работать с Россией.
Вот и получается, что мы хотели быть партнерами и быть "своими", но так и не стали. Зато когда попытались поднять голову, нас начали пытаться согнуть санкциями.
И да, нельзя сказать, что наше станкостроение не выжило в 90ые, что то есть, что то начинает работать практически заново. Но нам нужно время, чтоб все запустить и снизить зависимость. Времени нам не дают.
И как не вспомнить Столыпина с его "Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию"
Источник:
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Создавать и развивать собственное производство - долго, затратно, и самое главное что может и не окупиться, а если окупится и начнет приносить прибыли - то далеко не сразу.
А купипродайка - это моментальная прибыль спекулянту.
Поэтому вместо инженеров и технологов процветают торгаши.
На экспорте ресурсов и импорте оборудования очень многие греют руки. И сколько ты не говори о необходимости создания-модернизации собственной производственной базы - этого не будет происходить. Потому что доморощенному олигархату это нафиг не нужно.
Путину досталась пусть и хромающая на обе ноги, но работающая промышленность. На Его приход пришлось повышение цены на нефть, и как раз Он, а не Гайдар, решить заменить всё производство импортом. Именно при Путине стали массово закрываться, повторюсь, пусть, и в упадке, предприятия. Деньги пошли не на помощь промышленности, а на прямую покупку импорта.
Санкции ввели спустя 14 лет после всхождения Его не престол. И все санкции сводятся к ограничению поставок продукции двойного назначения, которые, по идее, вообще никак не должны отражаться на нашей экономике. Сам факт ввержения государства в зависимость от поставок стран вероятных противников, должен быть приравнен к измене Родине. Но жопа в стране у нас не из-за санкций, т.к. они касаются узких сфер и узкого круга лиц, а из-за "мудрого" управления экономикой, которая зависит и от цены на нефть, и от импорта.
И если не понял фразу "сам лично создал", то я её расширил до конкретно созданного. Плюс к этому, я хотел бы понять, кто из сотни взрощенных путинской экономикой олигархов, сделал что-то полезное. Тут всё просто, как мне кажется.
И много корпораций, тип, Швабе или Ростеха. Но эти корпорации объединили то, что было построено не ими и не за их инвестиции. Так же не понятно, что объединяло Швабе, если заводы в Красногорске и Лыткарино... не знаю, существуют ли или в ТЦ уже превратили.
Я уже не знаю, стоит ли задавать вопрос более приземлённо "что можно подержать в руках, произведённого в России?".
Если ответить в общем, то я люблю свою страну, люблю государство ( в котором тоже, если подумаете, нет того бардака , который творится в Европе и Америке, что магазины надо заколачивать от мародеров, что дорогого стоит).
И стараюсь искать в стране хорошее, и, поверьте, нахожу его очень много )). Это же зависит с какой стороны посмотреть. Мне кажется, что есть те, кто ищет плохое, но это просто соответствует их внутреннему состоянию на текущий момент. Просто надо посмотреть на мир по-другому.
Или мультфильм "Крошка-енот" пересмотреть )))
В статейке из википедии про промышленность РФ какие-то подозрительно одинаковые графики, 90-е резкий спад с 2000 плавный рост!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_Россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_России
Думаю не может график стремиться вверх если в России ничего не делают, судя по твоим комментариям!
Я родился почти через 10 лет после съемок нижеуказанной дискуссии в МГУ в 1967 году. С каким удовольствием я слушал мнения студентов Московских ВУЗов того времени, но, увы, многие их доводы сегодня кажутся утопичными, в нас, их детях/внуках, так много мещанства, что и привело к распаду СССР.
https://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/62153/episode_id/2458606/https://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/62153/episode_id/2458606/
ТВ "Культура" 4 ноября 2020 начало в 00:50 "ДУМАЕМ, СПОРИМ, ОБСУЖДАЕМ". 1963
В этом выпуске обсуждались вопросы: кто может считать себя человеком культурным? Можно ли считать человека образованным, только потому, что он – обладатель диплома о высшем образовании? В противостоянии ли находятся культура быта и культура интеллекта?
В обсуждении принимали участие студенты МГУ, МФТИ, Института стали и сплавов и других вузов. Спор молодых людей 60-х годов прошлого столетия раскрывает их представления о будущем страны, а дистанция во времени не умаляет важности этой темы и в XXI веке.
p/s кстати, Вы можете себе только представить - СССР строил(жаль не успел) заводы ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА! - это до сих пор никому даже не сниться!