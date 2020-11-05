"Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? Почему в России железнодорожная колея шире общепринятой? Пост за 300 для очень пошлых и испорченных Пост за 300 для очень пошлых и испорченных "Тяжелые" будни обнаглевших чиновников: чем депутаты на самом деле занимаются на собраниях "Тяжелые" будни обнаглевших чиновников: чем депутаты на самом деле... Российское авиастроение: движение вперед или шаг назад? Российское авиастроение: движение вперед или шаг назад? Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными... Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой отремонтировать им дорогу: видео Жители деревни в Пермском крае обратились к Германии с просьбой... Почему казахи уходят из ислама? Почему казахи уходят из ислама? Любители ароматного кофе - это наш пост. Другие не поймут Любители ароматного кофе - это наш пост. Другие не поймут "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Раз уж пошла такая пьянка Раз уж пошла такая пьянка 10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки 10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за... Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего... Ненависть к проекту "Дом-2" — вот, что объединяет людей Ненависть к проекту "Дом-2" — вот, что объединяет людей Как изменились собаки разных пород за 100 лет Как изменились собаки разных пород за 100 лет В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ:... Юмор про русский язык - суровый и беспощадный Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
"Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет

"Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет (6 фото)

Автор:
05 ноября 2020 15:11
Метки: СССР   промышленность   факты   
26836
6

После развала Советского Союза и становления новой экономики было сделано очень много неоднозначных решений. Некоторые из них можно понять, исходя из текущей сложной ситуации. Но есть часть решений молодого российского правительства, которые нельзя оценить положительно, если думать стратегически, на поколение вперед.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   промышленность   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
458
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
458  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Ф Ив День назад
Разрушение станкостроения было настоящей диверсией. Кто-то здесь пишет, что дескать станки устаревшие, люфтят и т.д., частично это так. Но, есть одно но. Осуществлять постепенную программу модернизации гораздо продуктивнее, но и гораздо сложнее. Тут думать надо, просчитывать - что заменить в первую очередь, что во вторую, как поменять технологические цепочки. Немало важно и то, что если всё разом закрыть, то будут растеряны рабочие кадры. Молодое правительство предпочло не заворачиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
7
vitalygrashchenkov 5 минут назад
Козла отпущения нашли...Это Гайдар тогда говорил. Один разрушил, другой создал. Не стоит становиться на месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максус Полчаса назад
хоть сдохла гнида
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
бл*ядь! путин 20 лет следует заветам гайдара?! и рыжего прихвостня привечает?! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
Чучело Мяучело 2 часа назад
Надеюсь этот "эффекивный менеджер" местечко рядом, на сковороде, Чубайсу придерживает. И Горбача им туда же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Siemens A35 (rooted) 2 часа назад
Это скачок или уже прорыв?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
runiy 2 часа назад
минутка экономического анализа для юных читателей этого форума и для упоротых обывателей не могущих в экономику! По поводу экономической целесообразности и эффективности ! В России основной источник дохода это торговля ресурсами (полезными ископаемыми), мало того что они имеют свойства заканчиваться да ещё и временами падать в цене!!!! это в прямом смысле за золото бусы из говна покупать!!! Резюмирую всё это приведёт Россию к такой деградации (ни ресурсов, ни собственного производства, ......) что даже банановым республикам придется завидовать (там хоть климат теплый и бананы растут!!!)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сантехник 3 часа назад
Все очень просто.
Создавать и развивать собственное производство - долго, затратно, и самое главное что может и не окупиться, а если окупится и начнет приносить прибыли - то далеко не сразу.
А купипродайка - это моментальная прибыль спекулянту.
Поэтому вместо инженеров и технологов процветают торгаши.
На экспорте ресурсов и импорте оборудования очень многие греют руки. И сколько ты не говори о необходимости создания-модернизации собственной производственной базы - этого не будет происходить. Потому что доморощенному олигархату это нафиг не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
vitalygrashchenkov Сантехник Минуту назад
Всё конечно логично, что должно мешать промышленности и олигархам сосуществовать вместе? Это было бы обагащением для всей страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Вот вам и прорыв ни сами сделать, ни купить не можем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Hugh G. Rektion 4 часа назад
Не только падало количество, но и качество. Любой чипмейкер скажет, что пользуются спросом станки изготовленные до "развала", так как с приходом бандитов и казнокрадов, никто уже не думал о технологиях и лепили на авось. Станины и 5 лет не отхаживали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин 4 часа назад
гайдар упырь!!! еще много осталось упырей у власти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
11k
робт 4 часа назад
щаз бы сравнивать число никчемных станков 70х выполняющих одну операцию и например 5тиосные обрабатывающие центры выдающие готовую деталь любой хитровые*банной формы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lunatic Asylum робт 3 часа назад
А у тебя сразу эти "5тиосные обрабатывающие центры выдающие готовую деталь любой хитровые*банной формы" получаются? Сначала не надо делать "никчемных станков 70х выполняющих одну операцию"? Полагаю в твоём мире, как только научились передавать сообщения сразу появились смартфоны. В твоём мире не было ПК, занимающие целый этаж, мощность которых была равносильна смарт-браслету на руке. Ты живешь в лучшем мире, чем мы. Так и живи там. Гайдар думаешь так рассуждал только про станки? Оооо, наивный чукотский юноша. Он так говорил про всё. Из страны сделали бензоколонку. Всё производство встало. А не только станкостроение. Ведь этот лысый х*й говорил ровно также: Все можно купить. Вот только на какие шиши? Кредиты? А отдавать как? Аааа, выпустим облигации и акции и пускай партнеры скупают бизнес. Пока наши затупки убивают друг-друга в очередной войне за ларёк, рынок или шинку. Парень, тогда заводы за рубль продавали. А, если кто-то был не согласен и бедствовал из-за своей позиции, то второй х*й говорил: Что они просто не вписались в рынок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
11k
робт Lunatic Asylum 3 часа назад
не пойму претензии
сейчас реально не нужны тысячи однотипных примитивных станков аля вращающаяся болванка,резец и дядя Вася со штангенциркулем, они свою функцию отработали и сейчас находятся там же где и компы во всю комнату
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lunatic Asylum робт 2 часа назад
Так, парень, этот диалог описывал то, что было 30 лет назад. Тебя ещё на свете не было тогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Lunatic Asylum 48 минут назад
очередное е*банько экспертно определяющее возраст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Григорий 4 часа назад
Путину дали 20 спокойных лет. Причём, с огромными свалившимися нефтедолларами, которые не снились ни одному правителя. И таки да - Россию не узнать.
Путину досталась пусть и хромающая на обе ноги, но работающая промышленность. На Его приход пришлось повышение цены на нефть, и как раз Он, а не Гайдар, решить заменить всё производство импортом. Именно при Путине стали массово закрываться, повторюсь, пусть, и в упадке, предприятия. Деньги пошли не на помощь промышленности, а на прямую покупку импорта.
Санкции ввели спустя 14 лет после всхождения Его не престол. И все санкции сводятся к ограничению поставок продукции двойного назначения, которые, по идее, вообще никак не должны отражаться на нашей экономике. Сам факт ввержения государства в зависимость от поставок стран вероятных противников, должен быть приравнен к измене Родине. Но жопа в стране у нас не из-за санкций, т.к. они касаются узких сфер и узкого круга лиц, а из-за "мудрого" управления экономикой, которая зависит и от цены на нефть, и от импорта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
255
Сергей Головин runiy 3 часа назад
Немцы нашей стране завидуют к Вашему сведению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Григорий Сергей Головин 3 часа назад
Ок. Росатом. Но разве его база создана при Путине? Эта отрасль из разряда "спасибо, что не проипали". Это советская разработка, которой пользуются сейчас, причём, не очень-то и успешно. И это не "плохое", что я нашёл, а просто факт. Я как-то не слышал, что бы процветал какой-то условный Волгодонск, в который бы стягивались специалисты.
И если не понял фразу "сам лично создал", то я её расширил до конкретно созданного. Плюс к этому, я хотел бы понять, кто из сотни взрощенных путинской экономикой олигархов, сделал что-то полезное. Тут всё просто, как мне кажется.
И много корпораций, тип, Швабе или Ростеха. Но эти корпорации объединили то, что было построено не ими и не за их инвестиции. Так же не понятно, что объединяло Швабе, если заводы в Красногорске и Лыткарино... не знаю, существуют ли или в ТЦ уже превратили.
Я уже не знаю, стоит ли задавать вопрос более приземлённо "что можно подержать в руках, произведённого в России?".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
Сергей Головин Григорий 2 часа назад
На самом деле, очень много производится в России. И , кстати, с каждым годом все больше. Например, комбайны. Взять тот-же Ростсельмаш, у них есть комбайн с двойным ротором, если я не ошибаюсь. Он запатентован и даёт большую производительность, нежели ДжонДиры и т.п, которые они в Европу экспортируют замечательно. Это просто вот сходу в голову пришло. Если подумать, то много можно найти подобного, чем можно гордиться, например, то же ЯЭДУ, которую обязательно сделают, и этого ни у кого нет, в том числе и у Маска, и даже возможностей нет ни у кого.
Если ответить в общем, то я люблю свою страну, люблю государство ( в котором тоже, если подумаете, нет того бардака , который творится в Европе и Америке, что магазины надо заколачивать от мародеров, что дорогого стоит).
И стараюсь искать в стране хорошее, и, поверьте, нахожу его очень много )). Это же зависит с какой стороны посмотреть. Мне кажется, что есть те, кто ищет плохое, но это просто соответствует их внутреннему состоянию на текущий момент. Просто надо посмотреть на мир по-другому.
Или мультфильм "Крошка-енот" пересмотреть )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Дима Тимофеев Григорий 51 минуту назад
Путину досталась промышленность которая хромала на обе ноги? Думаю она ему досталась в тот момент когда она лежала и на нее уже было направленно ружье чтоб добить!
В статейке из википедии про промышленность РФ какие-то подозрительно одинаковые графики, 90-е резкий спад с 2000 плавный рост!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_Россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_России
Думаю не может график стремиться вверх если в России ничего не делают, судя по твоим комментариям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Григорий 36 минут назад
мОю машину на автобазе, так там последний токарь помер, ещё 3 года назад, стоят древние станки, но на них НИКТО работать не умеет!!! а, раньше мне любую х*уёвину за 5 мин. и бутылку пива в любом месте вытачивали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Поволяев 5 часов назад
Надеюсь это жирный п.и.д.р сейчас как юла в гробу вертится сука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana 5 часов назад
А-а, вот оно что! Все из-за того что Гайдар 29 лет назад чего-то там сказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Поволяев Tiana 5 часов назад
Нет конечно ещё там на фото рядом с ним второй п.и.д.р сидит рыжая падаль. И совокупность продажи родины... блин жаль нет машины времени....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал, давай! 5 часов назад
Благодарю автора за поднятую тему! Действительно, это было целенаправленное разрушение Советской промышленности! Сегодня процесс продолжается: то, что нам навязывают "дистанционное" обучение в школах/институтах, позволит им "сократить" расходы (а не инвестиции) на образование.
Я родился почти через 10 лет после съемок нижеуказанной дискуссии в МГУ в 1967 году. С каким удовольствием я слушал мнения студентов Московских ВУЗов того времени, но, увы, многие их доводы сегодня кажутся утопичными, в нас, их детях/внуках, так много мещанства, что и привело к распаду СССР.

https://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/62153/episode_id/2458606/https://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/62153/episode_id/2458606/

ТВ "Культура" 4 ноября 2020 начало в 00:50 "ДУМАЕМ, СПОРИМ, ОБСУЖДАЕМ". 1963

В этом выпуске обсуждались вопросы: кто может считать себя человеком культурным? Можно ли считать человека образованным, только потому, что он – обладатель диплома о высшем образовании? В противостоянии ли находятся культура быта и культура интеллекта?

В обсуждении принимали участие студенты МГУ, МФТИ, Института стали и сплавов и других вузов. Спор молодых людей 60-х годов прошлого столетия раскрывает их представления о будущем страны, а дистанция во времени не умаляет важности этой темы и в XXI веке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Lucifer2000 5 часов назад
Крах советской системы был неизбежен, уж слишком сильно мы технологически отстали от братьев за занавесом.. И то, что станки в какой-то момент стали ценнее ввиде металлолома - лишь один из аспектов этого. В примерно те годы мне с братом посчасливилось приобрести местечковую трикотажную фабрику. И да, там тоже были средства производства, швейные машины. И их тоже выбрасывали с третьего этажа и сдали на металлолом. Вместо них купили в кредит нормальные, позволяющие шить нормальную продукцию. На советских можно было шить только рукавицы и семейные трусы: ни один из нормальных швов они не умели, да и производительность из-за ненадежности - никакая. Тоже кто-то глядя на эту кучу хлама во дворе говорил про варварство... Но это бизнес и взгляд хозяйственника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Совранский Lucifer2000 4 часа назад
Самое забавное, что на даче пользуемся вещами из СССР, сделанное, как Вы выразились - на отсталом оборудовании. Но! ВСЁ что было куплено в шикарноразвитых странах - всё давно на помойке.
p/s кстати, Вы можете себе только представить - СССР строил(жаль не успел) заводы ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА! - это до сих пор никому даже не сниться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Lucifer2000 Совранский 2 часа назад
Да понятно, что по каким-то своим внутренним причинам можно пользоваться и советским пылесосом Ракета, и стиральной машинкой Сибирь. Но это из области иррационального. Что до полного технологического цикла, то конечному потребителю обычно чхать на такое. И чаще всего это удел всяких замкнутых государств. В Северной Корее много таких предприятий. Не могу сказать, что это хорошо..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 5 часов назад
Ну да, только вместо станков до сих пор активно закупают недвижимость за границей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
485
laptignu Alex 4 часа назад
Забыли еще про высокотехнологичные яхты, джеты, лимузины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
g789 5 часов назад
Есть вопрос: а что случилось в 1977? Согласно графику падение началось именно тогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 5 часов назад
Россией часто управляли неучи, увы, новой России, в этом смысле, "повезло" больше всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Gomozillo 6 часов назад
Много заводов в 80-е годы работало ещё на оборудовании привезённом из Германии в 1945.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 69 комментариев (из 397)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Балерина, токарь и спасатель: несколько любопытных фактов об Агнии Барто Балерина, токарь и спасатель: несколько любопытных фактов об Агнии Барто Советская коммуналка: негласные правила Советская коммуналка: негласные правила Гроза небес: интересные факты из жизни советского аса Александра Покрышкина Гроза небес: интересные факты из жизни советского аса Александра Покрышкина Отказ от мяса планету не спасет: ученый доказал безосновательность доводов веганов-активистов Отказ от мяса планету не спасет: ученый доказал безосновательность доводов веганов-активистов 9 интересных фактов о фильме «Гамлет» 9 интересных фактов о фильме «Гамлет»
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2835480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Трус, Балбес и Бывалый. Импортные варианты
1
41
Трус, Балбес и Бывалый. Импортные варианты
Как "однорукие бандиты" попали в СССР
1
6
Как "однорукие бандиты" попали в СССР
﻿
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео)
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#факты#история#кино#россия#дети#подборка#gif#новости#актеры
#фото#животные#разное#авария#сша#автомир#Душевное#абсурд#СССР#в мире
#прикол#интересно#интересное#дтп#автомобили#авто авария#прикольные#маразм#Трамп#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться