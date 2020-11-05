FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки... 10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за обе щеки 10 странных десертов из разных стран, которые местные уплетают за... Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ: видео В Москве задержан художник, распявший себя на кресте у здания ФСБ:... Почему казахи уходят из ислама? Почему казахи уходят из ислама? "Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане "Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг" Не нужна грибница, пена для бритья и такой... "друг" Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными боевиками Без шума и пыли: корабль ВМС Филиппин раздавил катер с местными... "Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в 91-ом аукнулись спустя 29 лет "Да кому нужны ваши станки?! Понадобятся - купим". Слова Гайдара в... "Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы "Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в... «Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья «Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора "Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке "Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской... Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП Дорожная учительница из Брянска устроила небольшое ДТП "Как что ляпнут!": детские перлы, после прочтения которых мамы и папы выпадают в осадок "Как что ляпнут!": детские перлы, после прочтения которых мамы и... Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ Дол, или Ужасная правда за ножи с «кровостоком» Дол, или Ужасная правда за ножи с «кровостоком»
"Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке

"Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 10:47
Метки: онижедети   расстреляли   травмат   
7956
1
1
44-летний архитектор Евгений Глухих пошёл погулять с детьми в посёлке Лужки, и встретил их — компанию подростков 14–15 лет, которые под пивко раскачивались на качелях и матом обсуждали свои дела. Короче, делали всё, что обычно делают на детских площадках. Евгений попросил их не ругаться, пацаны не поняли, как так, а один выхватил "травмат" и несколько раз выстрелил в непонятливого мужчину.
×

Источник:

Метки: онижедети   расстреляли   травмат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
58
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
58  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Антон 21 час назад
А потом вырастают моральные уроды, которые считают что им все можно. И хорошо если рано в землю уходят, пока делов не натворят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Майкл Час назад
Надо, чтобы за деток, "не достигших возраста ответственности" отвечали по полной их родители. Ну, то есть, так, как будто они сами это совершили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
Симплекс 7 часов назад
Автор видимо в глаза долбится, либо в уши. Я не вижу другой причины писать в заголовке "травмат", когда на видео сам потерпевший говорит про пневмат.
Почему я так заостряю на этом внимание? Потому, что я в тему зашёл, чтоб узнать, откуда у школьников огнестрельное оружие, а оказалось пневмат, который можно в любом хозмаге купить. И новость про пневмат мне была бы даже не интересна. То же самое, что читать про очередного малолетнего ублюдка, который ударил избил кого-то палкой. Для кого-то разницы нет, но абсолютно две разные статьи УК РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 8 часов назад
Хотелось бы, чтобы подобные дела заканчивались примерно так:
Сегодня, в 12:00 по местному времени, на центральной плошади, состоится растрел преступников. Растрел будет производиться травматическим оружием.
Глаз за глаз, так сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 8 часов назад
откуда у них травмат....лицензия с 18 выдается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Oleg Kapanin 10 часов назад
Надо ссылочку на ушлепков, чтоб просто знать где герои обитают, а там глядишь кармой прям у коттеджа и накроет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
КешаИванов 13 часов назад
Мог достать боевое и пострелять в ответ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дымомер Алибабаевич 13 часов назад
Вот именно этот возраст ответственности ,и чувство безнаказанности делает из малолеток преступников...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф Дымомер Алибабаевич 10 часов назад
Ща уже с 12 лет делать надо возраст ответственности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 14 часов назад
"Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
Андрей Манахов 15 часов назад
нужно было сломать руки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Майкл Андрей Манахов Час назад
Вперед, если сам на зону хочешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 16 часов назад
Надо было защищаться и и нечаянно проломить стреляющему голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Игорь ВОВЧЕГ 15 часов назад
Можно и не случайно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Майкл ВОВЧЕГ Час назад
Я вот фигею с таких комментариев. Ну, вы бы как поступили на месте того мужика? Так, как советуете? И потом бы поехали на зону лет эдак на пяток (если не больше), за "умышленные тяжкие повреждения"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ Майкл 3 минуты назад
Я вроде написал в пределах самообороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Tiana 16 часов назад
Дяденька недалекого ума. Не читает, небось, и новости не смотрит. Таких случаев много. Кучка подростков может задолбать любого качка и им за это прилетит по минимуму. Главное, от них не отмахаещься из-за опасения не рассчитать и прибить, а они всей кампанией будут бить в полную силу. И ради чего? Ради удовольствия поучить молодняк, который дерзит от бушующих гормонов. Максимум что тут можно сделать, если они совсем уж разбузились, втихаря зафиксировать и сдать гаденышей полиции. И это не трусость, а разумное, рациональное поведение. И кстати, через подростковое пакостничество проходит большинство людей на планете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
224
Атомный Крот Tiana 16 часов назад
Так полиция просто не приедет на такой вызов. Или к тому моменту, когда приедет, подростков уже не будет на этой площадке и искать их, конечно же, тоже никто не пойдет, потому что никто не сможет подтвердить имевший место быть факт их плохого поведения. А, может, мужик сам все придумал, поди докажи. Поэтому и толку от приезда полиции в большинстве случаев не будет. И полицейские тоже понимают.

Мужик попытался решить проблему как сумел. Получилось не очень эффективно.
Но, с другой стороны, меры-то какие-то все равно принимать надо.

Не уверен, что подросткам разрешено разгуливать по улице с травматом, например.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana zulluz 13 часов назад
За "попалм" сядите))) Я и говорю, что лучше зафиксировать правонарушение и полицаям заслать. Им план нужно делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Атомный Крот 13 часов назад
Я вам умный вещь скажу))) Если мужик их побъет (или они его), то у него кроме слов тоже никаких подтверждений их хулиганства не будет. Дядя конечно молодец - под лозунгом "Надо ведь меры-то какие-то все равно принимать!" бросился на амбразуру и доказал на своей шкуре, что у сопляков есть травмат. Херой одим словом)))
Какие меры принимать я сказала - снять на телефон и заслать в полицию. У полицейских будет копиться досье на утырков и как-нибудь их вдруг на улице обшмонают или по совокупности чего наберется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Ф. Tiana 10 часов назад
русский Вы бы выучили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Игорь Ф. 10 часов назад
Огласите весь список, пожалста! Я всегда "за")))

ПыСы: Путать "кампанию" и "компанию" - это моя визитная карточка. Это святое. Это навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
615
ВазгенСемёнович 17 часов назад
Когда таких зверьков пи.дят, они пищат умоляя не бить, обещая никогда больше так не делать, некоторые потом приходят мстить с "друганами" забыв об обещаниях. Их либо грубой превосходящей силой встречать и также провожать либо по христиански, смиренно позволять беспределить. Менты не помогут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Борис Колесниченко 17 часов назад
Пневмат - игрушка (пружина до 7кДж), за травмат должны задерживать. Но в любом случае, ты не специалист травмат это или пневмат или боевое. А если начал морали им читать и отбирать игрушку - это уже конфликт с двумя вовлеченными стороными, тут еще и виноватым можно стать, или глаз потерять - а те скажут случайно мол получилось, дяденька страшный был... я и нажал от страха, и будут правы с точки зрения закона. Тут только суд может решить вопрос о компенсации. Но с этим у нас туго.
Мораль - нехер лезть к пьяным малолеткам и не имеет права дяденька рукоприкладствовать, бить или тягать за шкварник "детей" и отбирать у них игрушки. Это могут делать только сотрудники полиции. Вызвал полицию - мол распивают, нецензурная брать, пухой размахивают, жития не дают и все такое. Они обязаны реагировать. Не отреагировали - в прокуратуру.
СССР уж 20 лет как закончился, но многие до сих пор живут по старым правилам, а закон надо знать. И в школах его преподавать, что конституцию, что УК, что ГК, чтобы будущие дяденьки знали правила игры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Игорь Борис Колесниченко 15 часов назад
в том то, и дело что хз, чем он там стрелять собрался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Abominog Борис Колесниченко 10 часов назад
Игрушка??? Вы шутите? У меня к примеру простенький Кроссман 2240- с пяти метров мороженную курицу НАСКВОЗЬ прошибает. А есть аппараты покруче….
Вот уж не думаю, что у мажора была какая-то хрень. Свои бы засмеяли…Так что уверен, что ствол там был нормальный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
3.6o6pa 19 часов назад
"...расстреляли из "травмата""
"...пистолет отобрал, вызвал полицию..."
"...Пневмашка или травмат... тут трудно сказать."

Автор, зачем жуть нагонять? На 0:37 пострадавший чётко говорит, что это пневматика. На снимках тоже видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Филимон 3.6o6pa 18 часов назад
Пневматика,не пневматика - попал в глаза сделал инвалидом на всю жизнь.А кто детишек кормить и растить будет?Стоит ли идиотствовать с моделями оружия?Ублюдки малолетние,но уже под статьёй закона и знают как оружие использовать.А за это нужно отвечать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мистер Фикс 19 часов назад
Мы раньше взрослых боялись. Тепрь взрослые бояться детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Филимон 19 часов назад
Некоторые говорят ,что потом из них вырастают уроды.Нет милостивые господа.Уродов из них уже воспитали их родители.И как бы некоторые не возмущались ,выворачиваясь в своих трактовках,а факты вещь упрямая ,да и законы пишутся кучкой под своих отпрысков,что бы можно было вывернуться в будущем при случае.А случаи они каждый день. Хреновенько господа.Хреновенько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
44k
Albert GER 20 часов назад
"я хочу шоб на детских площадках не стреляли"(с)

не знаю за шо там речь и в какой форме шло общение у этого индивидууума.

А я хочу, шоб неадекваты не занимались куйней и при правонарушении вызывали полицию.
это их работа. а не хз какихто блохоловов.

пс: на видео нет ни банок пива, ни скамейки, ни малолеток.
я конечно не оправдываю никого. малолетки и в Германии акуефшие в край.
но этот залупомордый у меня лично никакого доверия не вызвал.
в школе мы в классе таких тупо гнобили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fatima Habiba 20 часов назад
Незаслуженно забытый учитель Компот

Незаслуженно забытый учитель Компот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nikolay Fatima Habiba 15 часов назад
Компот в тренде )
давайте все вместе позовём дядюшку Компота ? )
-КОМПОТ!
-КОМПОТ!
-КОМПОТ!
и тут прилетает КОМПОТ на вертолёте (геликоптере) и решает все проблемы с дитятками охеревшими...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 21 час назад
Судя по снимкам не из травмата а из пневмата!!! Они продаются в любом спортивном магазине за 3-5т.р. Но один хер детишки нынче отмороженные пошли
Судя по снимкам не из травмата а из пневмата!!! Они продаются в любом спортивном магазине за 3-5т.р. Но один хер детишки нынче отмороженные пошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
☣️Месть печенегов☣️ 21 час назад
А если ещё и огнестрел разрешить....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
17k
SerGProS ☣️Месть печенегов☣️ 16 часов назад
В Европе и на "Диком Западе" в свое время был вооружен почти каждый и что?Сильно поредело население?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ SerGProS 16 часов назад
Довольно сильно и поредело. А количество огнестрела в армии, думаю, и сейчас не маленькое. Но там все сделано так, чтобы оружие все время было под присмотром и контролем. Разборки обычно устраиваются не на стрельбище, а в караула, бывает, и постреливают. Но это не совсем корректный вопрос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Атомный Крот SerGProS 14 часов назад
Ну так в армии периодически кто-нибудь, нет-нет, да и расстреляет сослуживцев.
А потом еще с автоматом в лес убежит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Trahtenberg ☣️Месть печенегов☣️ 10 часов назад
ну я бы посмотрел на тебя обочечника выходящего щемить фуру которая тебя не пустила если ты будеш знать что и у него и у десятка фур за ним и впереди тоже есть огнестрел. хаха...вылезли б с машины не успел как с 4-х точек расстреляли б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Alex Trahtenberg 10 часов назад
О! Сразу немотивированная агрессия. И таким давать огнестрел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1586060



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Китае рушат мечети
7
399
В Китае рушат мечети
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка остроумный ответ
6
134
Феминистка потребовала вызвать женщину-полицейского и получила от стража порядка...
﻿
Набирающие популярность
Как используют современную военную технику
0
16
Как используют современную военную технику
В США появился первый сенатор-трансгендер
1
37
В США появился первый сенатор-трансгендер
В кого переродился главный кумир молодежи 2000-х Саша Белый?
В кого переродился главный кумир молодежи 2000-х Саша Белый?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#россия#прикольные#дтп#фильм#дети#полиция#собаки
#юмор#интересно#история#сша#авария#разное#авто авария#комментарии#роль#СССР
#животные#прикол#интересное#gif#актеры#автомир#автомобили#новости#смешные#художник

На что жалуетесь?

Вернуться