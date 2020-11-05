"Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке

44-летний архитектор Евгений Глухих пошёл погулять с детьми в посёлке Лужки, и встретил их — компанию подростков 14–15 лет, которые под пивко раскачивались на качелях и матом обсуждали свои дела. Короче, делали всё, что обычно делают на детских площадках. Евгений попросил их не ругаться, пацаны не поняли, как так, а один выхватил "травмат" и несколько раз выстрелил в непонятливого мужчину.
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Две пули попали в голову. Евгений не стал отступать: пистолет отобрал, вызвал полицию и Скорую. Только вот дело на них заводить не стали — зачем, раз всё обошлось? Глухих говорит, что парни обитают в дорогих коттеджах недалеко от площадки, и с "золотой молодёжью" местные стараются не связываться.
Он собирается обращаться в суд в порядке частного обвинения.
Он собирается обращаться в суд в порядке частного обвинения.
Оборзевшие малолетки. Привыкли выходить безнаказанными. И ещё пресловутый "возраст ответственности". Знают, что им ничего не будет даже если и задержат. Во всяком случае раньше им с рук сходило на этом основании. И достигли ли сейчас его...
И хорошо если у него свидетели есть, что именно так все происходило. А то не удивлюсь, если эти обнаглевшие малолетки ещё и обвинят его самого. В том что он приставал к ним, что вел по отношению к ним очень агрессивно (Еще и в сексуальных домогательствах обвинят. Нисколько не удивлюсь. С этих станется. Что и такое заявление могут сделать). А они только оборонялись от его агрессии.
Пневмашка или травмат... тут трудно сказать. Однако пулька могла и в глаз легко попасть.
Мажоры малолетние. Привыкли, что папики их от всего отмазывают...
И хорошо если у него свидетели есть, что именно так все происходило. А то не удивлюсь, если эти обнаглевшие малолетки ещё и обвинят его самого. В том что он приставал к ним, что вел по отношению к ним очень агрессивно (Еще и в сексуальных домогательствах обвинят. Нисколько не удивлюсь. С этих станется. Что и такое заявление могут сделать). А они только оборонялись от его агрессии.
Пневмашка или травмат... тут трудно сказать. Однако пулька могла и в глаз легко попасть.
Мажоры малолетние. Привыкли, что папики их от всего отмазывают...
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Метки: онижедети расстреляли травмат
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Почему я так заостряю на этом внимание? Потому, что я в тему зашёл, чтоб узнать, откуда у школьников огнестрельное оружие, а оказалось пневмат, который можно в любом хозмаге купить. И новость про пневмат мне была бы даже не интересна. То же самое, что читать про очередного малолетнего ублюдка, который ударил избил кого-то палкой. Для кого-то разницы нет, но абсолютно две разные статьи УК РФ.
Сегодня, в 12:00 по местному времени, на центральной плошади, состоится растрел преступников. Растрел будет производиться травматическим оружием.
Глаз за глаз, так сказать
Мужик попытался решить проблему как сумел. Получилось не очень эффективно.
Но, с другой стороны, меры-то какие-то все равно принимать надо.
Не уверен, что подросткам разрешено разгуливать по улице с травматом, например.
Какие меры принимать я сказала - снять на телефон и заслать в полицию. У полицейских будет копиться досье на утырков и как-нибудь их вдруг на улице обшмонают или по совокупности чего наберется.
ПыСы: Путать "кампанию" и "компанию" - это моя визитная карточка. Это святое. Это навсегда.
Мораль - нехер лезть к пьяным малолеткам и не имеет права дяденька рукоприкладствовать, бить или тягать за шкварник "детей" и отбирать у них игрушки. Это могут делать только сотрудники полиции. Вызвал полицию - мол распивают, нецензурная брать, пухой размахивают, жития не дают и все такое. Они обязаны реагировать. Не отреагировали - в прокуратуру.
СССР уж 20 лет как закончился, но многие до сих пор живут по старым правилам, а закон надо знать. И в школах его преподавать, что конституцию, что УК, что ГК, чтобы будущие дяденьки знали правила игры.
Вот уж не думаю, что у мажора была какая-то хрень. Свои бы засмеяли…Так что уверен, что ствол там был нормальный.
"...пистолет отобрал, вызвал полицию..."
"...Пневмашка или травмат... тут трудно сказать."
Автор, зачем жуть нагонять? На 0:37 пострадавший чётко говорит, что это пневматика. На снимках тоже видно.
не знаю за шо там речь и в какой форме шло общение у этого индивидууума.
А я хочу, шоб неадекваты не занимались куйней и при правонарушении вызывали полицию.
это их работа. а не хз какихто блохоловов.
пс: на видео нет ни банок пива, ни скамейки, ни малолеток.
я конечно не оправдываю никого. малолетки и в Германии акуефшие в край.
но этот залупомордый у меня лично никакого доверия не вызвал.
в школе мы в классе таких тупо гнобили.
давайте все вместе позовём дядюшку Компота ? )
-КОМПОТ!
-КОМПОТ!
-КОМПОТ!
и тут прилетает КОМПОТ на вертолёте (геликоптере) и решает все проблемы с дитятками охеревшими...
А потом еще с автоматом в лес убежит.