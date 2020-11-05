"Онижедети" расстреляли из "травмата" многодетного отца на детской площадке

Оборзевшие малолетки. Привыкли выходить безнаказанными. И ещё пресловутый "возраст ответственности". Знают, что им ничего не будет даже если и задержат. Во всяком случае раньше им с рук сходило на этом основании. И достигли ли сейчас его...



И хорошо если у него свидетели есть, что именно так все происходило. А то не удивлюсь, если эти обнаглевшие малолетки ещё и обвинят его самого. В том что он приставал к ним, что вел по отношению к ним очень агрессивно (Еще и в сексуальных домогательствах обвинят. Нисколько не удивлюсь. С этих станется. Что и такое заявление могут сделать). А они только оборонялись от его агрессии.



Пневмашка или травмат... тут трудно сказать. Однако пулька могла и в глаз легко попасть.



Мажоры малолетние. Привыкли, что папики их от всего отмазывают...