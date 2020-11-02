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Гифки

Гифки (25 гиф)

Автор:
02 ноября 2020 00:43
Метки: гифки   идиоты   премия дарвина   
659
25
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Отбор на приз Дарвина продолжается
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Метки: гифки   идиоты   премия дарвина   
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1k
Артур Будкин 5 часов назад
во-первых премия, а не приз и во-вторых, вручается только тем, кто умерли или потеряли способность иметь детей... а тут большинство просто дебилы и не проходят по условиям
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6k
kaboza 3 минуты назад
больно...а так до слез...сколькоже слабоумных..
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8k
ss Час назад

Отличное собрание идиотов!
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20k
Dima 4 часа назад
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Гифки
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420
Питер Крузо 4 часа назад
Естественный отбор природа не зря придумала, ох не зря.
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7k
Владимир 4 часа назад
Насчет трамплина и грузовика - фейк ) Смотреть на тень седана в момент столкновения - неподвижна )
Ссылка youtu.be
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3k
Пополь Вух 5 часов назад
Гифки
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681
satra 5 часов назад
Лавров Сергей Викторович не одобряет такое поведение.
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