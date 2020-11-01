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Советский Союз на фотографиях Всеволода Тарасевича

Советский Союз на фотографиях Всеволода Тарасевича (22 фото)

Автор:
01 ноября 2020 20:07
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
606
22
Просто добрые и интересные фотографии Всеволода Тарасевича.
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Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
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Ashabad 2 часа назад
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3k
RALEXXX 3 часа назад
"Митинг протеста у Американского посольства в Москве. Всеволод Тарасевич, июль 1958 г."
Кто-нибудь в курсе по поводу чего в том году протестовали?
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