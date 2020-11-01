Советский Союз на фотографиях Всеволода Тарасевича

Просто добрые и интересные фотографии Всеволода Тарасевича.
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Выступление гимнастов под куполом цирка. Всеволод Тарасевич, 1950-е, г. Москва, из архива МАММ/МДФ.
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Ира Гришина, колхозница, комсомолка. Колхоз "Авангард" Горьковской области. Всеволод Тарасевич, 1950-е , из архива МАММ/МДФ.
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Общий вид нового поселка Шахты. Всеволод Тарасевич, 1952 год, Бурятская АССР, из архива МАММ/МДФ.
10.
Поселок. Всеволод Тарасевич, 1965 год, Алтайский край, Чарышский р-н, пос. Инской, из архива МАММ/МДФ.
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«После неудачной охоты». Всеволод Тарасевич, 1950-е , Алтайский край, пос. Инское, из архива МАММ/МДФ.
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«Завтра – воскресенье!». Всеволод Тарасевич, 1954 год, Сталинградская обл., совхоз «Крепь», из архива МАММ/МДФ
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Корней Чуковский с детьми. Всеволод Тарасевич,1950-е , Московская обл., пос. Переделкино, из архива МАММ/МДФ.
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«Работница машиностроительного завода города Кирова Мария Кузнецова в ожидании самолета задремала во Внуковском аэропорту». Всеволод Тарасевич, 1965 год, Московская обл., из архива МАММ/МДФ.
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«Солдат вернулся...». Всеволод Тарасевич, 1956 год, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., пос. Боково-Антрацит, из архива МАММ/МДФ.
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Голуби над колхозными фермами. Всеволод Тарасевич, 1957 год, Горьковская обл., Колхоз «Авангард», из архива МАММ/МДФ.
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Источник нарзана. Всеволод Тарасевич, 1957 год, Ставропольский край, г. Кисловодск, из архива МАММ/МДФ.
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Митинг протеста у Американского посольства в Москве. Всеволод Тарасевич, июль 1958 года, из архива МАММ/МДФ.
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