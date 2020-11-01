Топ интересных фактов

Какими крутыми и умными не были бы нейросети в наши дни, они далеко не идеальны. Они тоже могут ошибаться.



Нейросети ошиблись и в ситуации с американцем Робертом Уильямсом. Его арестовали на 30 часов и обвинили в краже часов, которых он не крал. Когда ему в участке дали лист с его нечеткой фотографией, он сразу сказал, что это не он. Копам он так и ответил: «Вы думаете, все чернокожие мужчины похожи?»



Так впервые система распознавания лиц дала сбой и выдала арест на человека, который ничего не совершал.