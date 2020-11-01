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Топ интересных фактов

Топ интересных фактов (10 фото)

Автор:
01 ноября 2020 13:37
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   факты   факты про окружающее   
785
10
Топ 10 интересных фактов
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Метки: интересные факты   факты   факты про окружающее   
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
Считал, что немцы умная нация... либерасты и зеленые здорово подпортили ее.
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2k
Владимир Слепой Пью 2 часа назад
им без фюрера плохо
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Яблоко мощный афродизиак. По результатам исследования дамы, которые съедают несколько яблок в день, испытывают постоянное и более сильное влечение к своим джентльменам, по сравнению с теми, кто не любит эти фрукты.

Так вот почему бог выгнал Адама и Еву из рая. Ева попросила Адама сорвать ей яблоко, чтобы возбудиться перед секасом, а бог это просек. "Жили тут счастливо и беззаботно, так вам надо было еще и чпокнуться. Пошли вон!" - сказал бог на прощание.
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