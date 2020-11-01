Топ интересных фактов

Топ 10 интересных фактов
Помимо Красной книги, есть еще и Черная книга.
В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-за разрушительной деятельности человека.
В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-за разрушительной деятельности человека.
Зевота необходима для охлаждения мозга
При помощи зевоты мы охлаждаем мозг, особенно, когда температура окружающей среды ниже, чем температуры тела человека.
При помощи зевоты мы охлаждаем мозг, особенно, когда температура окружающей среды ниже, чем температуры тела человека.
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Какими крутыми и умными не были бы нейросети в наши дни, они далеко не идеальны. Они тоже могут ошибаться.
Нейросети ошиблись и в ситуации с американцем Робертом Уильямсом. Его арестовали на 30 часов и обвинили в краже часов, которых он не крал. Когда ему в участке дали лист с его нечеткой фотографией, он сразу сказал, что это не он. Копам он так и ответил: «Вы думаете, все чернокожие мужчины похожи?»
Так впервые система распознавания лиц дала сбой и выдала арест на человека, который ничего не совершал.
Нейросети ошиблись и в ситуации с американцем Робертом Уильямсом. Его арестовали на 30 часов и обвинили в краже часов, которых он не крал. Когда ему в участке дали лист с его нечеткой фотографией, он сразу сказал, что это не он. Копам он так и ответил: «Вы думаете, все чернокожие мужчины похожи?»
Так впервые система распознавания лиц дала сбой и выдала арест на человека, который ничего не совершал.
Monkey Mia
Пляж Monkey Mia - место, где собираются люди посмотреть на дельфинов, а дельфины приплывают взглянуть на людей, Австралия.
Пляж Monkey Mia - место, где собираются люди посмотреть на дельфинов, а дельфины приплывают взглянуть на людей, Австралия.
Яблоко — мощный афродизиак.
По результатам исследования дамы, которые съедают несколько яблок в день, испытывают постоянное и более сильное влечение к своим джентльменам, по сравнению с теми, кто не любит эти фрукты.
По результатам исследования дамы, которые съедают несколько яблок в день, испытывают постоянное и более сильное влечение к своим джентльменам, по сравнению с теми, кто не любит эти фрукты.
Моя на всю жизнь!
В некоторых африканских племенах, когда африканку берут в жены, ее муж в первую брачную ночь выбивает ей два передних зуба, чтоб больше никто не мог на нее польститься.
В некоторых африканских племенах, когда африканку берут в жены, ее муж в первую брачную ночь выбивает ей два передних зуба, чтоб больше никто не мог на нее польститься.
Батофобия
Батофобия – боязнь глубины тревога от одних мыслей о большой воде боязнь запутаться в водоростях и даже в следствии панические атаки.
Батофобия – боязнь глубины тревога от одних мыслей о большой воде боязнь запутаться в водоростях и даже в следствии панические атаки.
Хруст пальцев не вредит костям и не вызывает артрита.
Звук, который Вы слышите это всего лишь лопающиеся пузырьки газа. Этот процесс стимулирует ваши сухожилия, расслабляет мышцы и ослабляет суставы.
Звук, который Вы слышите это всего лишь лопающиеся пузырьки газа. Этот процесс стимулирует ваши сухожилия, расслабляет мышцы и ослабляет суставы.
Человеческая линька.
Люди линяют как змеи, избавляясь от верхнего слоя кожи, только делают это постоянно.
Каждый год человек теряет около 700 грамм кожи, что за всю жизнь составляет около 50 килограмм.
Люди линяют как змеи, избавляясь от верхнего слоя кожи, только делают это постоянно.
Каждый год человек теряет около 700 грамм кожи, что за всю жизнь составляет около 50 килограмм.
Авторский пост
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Так вот почему бог выгнал Адама и Еву из рая. Ева попросила Адама сорвать ей яблоко, чтобы возбудиться перед секасом, а бог это просек. "Жили тут счастливо и беззаботно, так вам надо было еще и чпокнуться. Пошли вон!" - сказал бог на прощание.