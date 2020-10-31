Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди
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6.
Марчелло Мастроянни и Софи Лорен с режиссером Витторио Де Сика во время съемок итальянского фильма 1964 года "Брак по-итальянски"
8.
Луи де Фюнес
Один из Величайших комиков мирового кино. В советском кинематографе фильмы с участием Луи де Фюнеса дублировал Владимир Кенигсон. Говорили, что когда сам Луи увидел свои фильмы с дублированием Кенигсона, он произнёс: "Не знал, что я такой хороший актёр"
18.
Сибилл Шепард. Американская актриса, певица и бывшая модель. Обладательница трёх премий «Золотой глобус», а также четырёхкратная номинантка на премию «Эмми».
19.
Актер Лайонел Бэрримор в образе Григория Распутина на съемках фильма 1932 года «Распутин и императрица»
34.
Как бы там не было, а Владимир Толоконников, гениально сыграл эту роль!
Светлая ему память!Помните эпизод, когда Шарикова побили, а он в белой рубахе и co свечкой идет к зеркалу и долго вглядывается в свое отражение? Эту сцену придумал Владимир Бортко: по его задумке, Шариков тут пытается проникнуть в свою прошлую жизнь.
Сцену сняли с одного дубля, а вот актер потом еще долго стоял у зеркала грустный. Когда же его спросили, в чем дело, он ответил: «A может, я родился для того, чтобы сыграть Шарикова»
Сцену сняли с одного дубля, а вот актер потом еще долго стоял у зеркала грустный. Когда же его спросили, в чем дело, он ответил: «A может, я родился для того, чтобы сыграть Шарикова»
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Метки: знаменитости интересно фото
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А, ну всё верно - просто люди же.