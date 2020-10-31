34.

Светлая ему память!Помните эпизод, когда Шарикова побили, а он в белой рубахе и co свечкой идет к зеркалу и долго вглядывается в свое отражение? Эту сцену придумал Владимир Бортко: по его задумке, Шариков тут пытается проникнуть в свою прошлую жизнь.



Сцену сняли с одного дубля, а вот актер потом еще долго стоял у зеркала грустный. Когда же его спросили, в чем дело, он ответил: «A может, я родился для того, чтобы сыграть Шарикова»