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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
31 октября 2020 22:21
Метки: знаменитости   интересно   фото   
730
40
Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди
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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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863
Brevnault 2 часа назад
Комментарий к фото
Есть подозрение...
Есть подозрение...
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21k
Е-Лена Полчаса назад
"Женщины в Баухаузе" - это название в сети я увидела только благодаря тому, что Вы перепутали надписи к фото. Оказалось - борцыцы за права женщин. Уже тогда они выглядели, как и феминистки сегодня, по-идиотски... )))
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25k
Игорь 2 часа назад
"Просто фото, ... Просто люди"
========
А, ну всё верно - просто люди же.
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