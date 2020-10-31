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Мясо. Жареное

Мясо. Жареное (19 фото)

Автор:
31 октября 2020 18:56
Метки: аромат   мясо   шкварчит   
1110
19
Слышите как оно шкварчит, раздаётся вокруг аромат мяса.
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Метки: аромат   мясо   шкварчит   
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56k
Viktor 9 часов назад
Вот этого никогда не пойму - жрать сырое мясо!

Вот этого никогда не пойму - жрать сырое мясо!
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112
randriks Viktor 5 часов назад
пока не попробуешь - не поймешь
из той же пьессы что и сашими

просто надо знать про качество этого мяса
на базаре такое не покупаеться
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2k
Andy Час назад
Мясо. Жареное
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3k
DNK 4 часа назад
А где рецепт этого жареного мяса???... Типа - берешь - и жаришЪ?
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15k
Lynx DNK 2 часа назад
мясо по техасски
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1k
lekha-fil 8 часов назад
Это прекрасно!
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44k
Albert GER 9 часов назад
мы с друзьями когдато поехали в Прагу поугорать.
полазили по городу. в пешеходной зоне забрели в какой-то ресторан.
недалеко от ихнего Карлова Моста.
там можно сидеть и сквозь стекло смотреть сверху на бродящую пиплу.
но самый прикол в еде. меню на ческом и псячей английской.
ни то ни то мы все нивзуб толкнуть. надо бы спросить, но официант отморозился на наш немецкий - явно потомок тех кто судетов палками забивал. идти в другой тупо лень. и вид прикольный в полу.
ткнули пальцем в фоту - вот это всем принеси.

оказалось это раскалённая железяка с сырым бифштексом на ней, и ты сам готовишь как тебе нравится.
вкусно обалденно!!! и запах по локалю летает - слюнями захлебнуться!!!офигенчик!!!
пиво у них плохое, но водка норм.
к сожалению не знаю где мы были и как эта хрень называется. был пьян.

вот твой пост мне почему-то напомнил то время...
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730
Jeugeny Tretyakov Albert GER 8 часов назад
У кого пиво плохое?
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44k
Albert GER Jeugeny Tretyakov 8 часов назад
на любителя.
я знаю много лучше.
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1k
lekha-fil Albert GER 8 часов назад
"ихнего"...
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44k
Albert GER lekha-fil 7 часов назад
иди накуй.
я нерузге.
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2k
Дмитр Стар 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Свирепый Бамбр 10 часов назад
Сволочь какая... Пришлось заказать рибай в торро. Привезут, буду готовить. )))
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4k
uutb 10 часов назад
Мясо. Жареное
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