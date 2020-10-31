Мясо. Жареное

Авторский пост
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из той же пьессы что и сашими
просто надо знать про качество этого мяса
на базаре такое не покупаеться
полазили по городу. в пешеходной зоне забрели в какой-то ресторан.
недалеко от ихнего Карлова Моста.
там можно сидеть и сквозь стекло смотреть сверху на бродящую пиплу.
но самый прикол в еде. меню на ческом и псячей английской.
ни то ни то мы все нивзуб толкнуть. надо бы спросить, но официант отморозился на наш немецкий - явно потомок тех кто судетов палками забивал. идти в другой тупо лень. и вид прикольный в полу.
ткнули пальцем в фоту - вот это всем принеси.
оказалось это раскалённая железяка с сырым бифштексом на ней, и ты сам готовишь как тебе нравится.
вкусно обалденно!!! и запах по локалю летает - слюнями захлебнуться!!!офигенчик!!!
пиво у них плохое, но водка норм.
к сожалению не знаю где мы были и как эта хрень называется. был пьян.
вот твой пост мне почему-то напомнил то время...
я знаю много лучше.
я нерузге.