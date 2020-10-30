Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube

Оба родителя полностью посвящают себя этому бизнесу: папа Насти стал постоянным партнером дочери в роликах и отвечает за финансовую и юридическую части проекта, мама придумывает сценарии для каждого выпуска, заказывает реквизит, нанимает дизайнеров, которые добавляют графические спецэффекты, и музыкантов, которые создают и записывают авторскую музыку для канала. Создание одного видео обходится Радзинским в $1000-2000. Доход от этой деятельности варьируется от $200 000 до $500 000 в месяц. «Эти цифры вполне реальны, — считает гендиректор студии по производству детских шоу на YouTube BIG PAPA Артур Днепровский. — Парадокс в том, что у многих до сих пор нет осознания того, что маленькая девочка со своими родителями может зарабатывать денег больше, чем глава огромной компании. Это что-то новое для той реальности, в которой мы живем». Нативной рекламы в блоге по-прежнему практически нет — 99% денег приносят отчисления самого YouTube за платные прероллы.



Тот факт, что их дочь зарабатывает больше, чем когда-либо приносили их бизнесы, Радзинских не удивляет. «Это только кажется со стороны, что вести блог просто. На самом деле этот бизнес в сто раз сложнее строительного и свадебного, — считает Анна. — Во-первых, здесь творческий процесс — ты можешь сценарий за минуту придумать, а можешь месяц над ним сидеть. Дальше приходится совмещать работу сценариста, режиссера, монтажёра и оператора. К тому же в любой другой работе можно устроить себе выходной, отключить телефон и уехать отдыхать, оставить все на управляющих. А здесь стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход».



«Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как ребенок воспринимает мир»



День мамы юной блогерши расписан по минутам: ранний подъем, написание сценария, съемка, организационные вопросы, отсмотр видеоматериала. «Вот все удивляются — ребенок ничего не делает и зарабатывает миллионы. А ребенок ведь только актер, — говорит предпринимательница. — Наш канал — это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было».



Михаил Карпушин из GetBlogger предупреждает, что стремление заработать на визуальном образе ребенка может быть чревато психологическими проблемами для самого ребенка. «Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как они воспринимают мир, через какую призму смотрят на него, — считает он. — Да, детский YouTube — это прибыльный бизнес, но я бы, например, не хотел, чтобы мои дети стали блогерами». Родители Насти на этот счет не переживают: по их словам, девочка получает удовольствие от процесса и никаких негативных последствий своей популярности не испытывает. «Мы снимаем только те видео, в которых дочь хочет участвовать. Показываем ей: Настя, сегодня мы будем снимать про платья, ты будешь их менять. Все, она уже счастливая бежит, ей уже ничего не нужно», — уверяет Анна. По словам самой Насти, когда вырастет, она мечтает стать «бизнесменом и, может быть, актрисой».