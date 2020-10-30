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Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube

Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube (10 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: youtube   Настя Радзинская   в мире   видео   девочка   деньги   знаменитости   фото   
446
10
Пятилетней уроженке Краснодарского края Насте Радзинской может позавидовать любой топ-менеджер — она живет в Майами, отдыхает на Мальдивах и меняет гардероб каждую неделю. Такая жизнь приносит девочке и ее родителям от $200 000 до $500 000 дохода в месяц. Как это возможно?
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Метки: youtube   Настя Радзинская   в мире   видео   девочка   деньги   знаменитости   фото   
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6  комментариев
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−117
Максим Полчаса назад
щас благодаря соц сетям одни звезды куда не плюнь, а работать кто будет? кормить и одевать этих суперстар
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1k
Mellivora Минуту назад
Нашли то на чем можно заработать,так сказать слабое место у человека.
Монетизировали сочувствие,любопытство и ми-ми-ми к детишкам.
Своего рода педофилию продвигают, правильную такую педофилию не криминальную.
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54
Kalinovski194 7 минут назад
Я тоже до 500 000$ зарабатываю.
в день...
в час...
даже в минуту...
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3k
Еркен 12 минут назад
Наш комбайнер работает по 12 часов в день и зарабатывает на порядок меньше и про него никто не знает.
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54k
Алекс Юстасов 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Dr.CrAzY 40 минут назад
> "Как это возможно?"
-
легко, пока млиарды талпаёпов сидят и смотрят на чужую жизнь, вместо того чтобы идти работать и устраивать свою...
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