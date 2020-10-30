Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube

Пятилетней уроженке Краснодарского края Насте Радзинской может позавидовать любой топ-менеджер — она живет в Майами, отдыхает на Мальдивах и меняет гардероб каждую неделю. Такая жизнь приносит девочке и ее родителям от $200 000 до $500 000 дохода в месяц. Как это возможно?
При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП) — врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и через несколько лет признаки болезни исчезли. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром. Сегодня совокупное количество подписчиков пяти каналов Насти превышает 87 млн человек, ее ролики смотрят на русском, английском, арабском и испанском языках. Нехитрые видео о том, как девочка собирается в школу (в США начать обучение можно с 5 лет), ест, радуется обновкам, капризничает и прыгает на батуте, приносят юной актрисе сотни тысяч долларов в месяц. В интервью Forbes родители Насти рассказали, как русский ребенок за три года стал богаче руководителей многих международных корпораций.
Будущие интернет-миллионеры 34-летняя Анна и 42-летний Юрий Радзинские начали встречаться благодаря сайту знакомств. Несколько месяцев общались на расстоянии, а потом Анна перебралась из родного города Туапсе в Краснодарском крае в Грецию, где тогда жил Юрий. Он еще в конце 90-х переехал на остров Наксос вместе с родителями, где развивал несколько небольших бизнесов («то тут, то там, ничего конкретного»), а Анна устроила себе каникулы в честь успешного окончания института. «Год купалась и загорала», — вспоминает девушка.
В 2008 году пара решила вернуться в Россию, чтобы запустить семейный бизнес. Анна и Юрий переехали в Туапсе, поженились и открыли компанию по сдаче в аренду строительного инструмента. Вскоре этот бизнес перерос в строительную компанию: Юрий руководил бригадой, которая выполняла заказы на подряде. Анна запустила собственный проект по организации праздников, а потом еще и свадебный салон. Каждый бизнес приносил по несколько миллионов рублей выручки в год, супруги чувствовали себя стабильно.
В 2008 году пара решила вернуться в Россию, чтобы запустить семейный бизнес. Анна и Юрий переехали в Туапсе, поженились и открыли компанию по сдаче в аренду строительного инструмента. Вскоре этот бизнес перерос в строительную компанию: Юрий руководил бригадой, которая выполняла заказы на подряде. Анна запустила собственный проект по организации праздников, а потом еще и свадебный салон. Каждый бизнес приносил по несколько миллионов рублей выручки в год, супруги чувствовали себя стабильно.
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В 2014 году у них родилась дочь Настя. Врачи поставили страшный диагноз — тяжелая форма ДЦП, возникшая из-за внутриутробной травмы. «Нам говорили, что Настя не будет ходить и говорить», — вспоминает Анна. Вместе с мужем они бросили все силы на лечение дочери — возили по врачам, круглые сутки общались с ребенком. К двум годам стало ясно, что девочка развивается нормально. «То ли лечение и наша любовь помогли, то ли врачи ошиблись с диагнозом», — пожимает плечами Радзинская.
Чтобы закрепить результат, родители решили развивать в Насте актерские способности. «Мы посмотрели, что для деток есть на YouTube, увидели, что очень популярны видео о том, как ребенок распаковывает подарки, и решили попробовать поснимать Настюшу», — рассказывает Анна. По ее словам, «в интернете не было совершенно никакой информации — нигде не писали, кто такой блогер и как на этом заработать». Решили действовать по интуиции: купили Насте несколько игрушек, взяли ручную камеру, которая была дома, и стали снимать реакцию девочки. Видео выкладывали на канал, который назвали Like Nastya. Двухлетняя Настя и не думала смущаться: смеялась и искренне удивлялась содержанию коробок. «Мы даже не говорили ей, что делать: просто снимали ребенка, какой он есть. Дети — это же мило», — говорит Радзинская.
К 2016 году детский сегмент YouTube уже был довольно хорошо развит — только в России существовало больше десятка каналов, на которых мальчики и девочки распаковывали подарки. «Детский сегмент на YouTube — это огромное направление с многочисленной лояльной аудиторией. Специально для детской аудитории мы запустили отдельное приложение YouTube Kids», — говорит Елизавета Лыхина, руководитель направления по работе с партнерами YouTube в России и СНГ. «Мы не были первыми, но очень быстро начали набирать популярность. Думаю, помогло то, что Настя всегда естественно вела себя в кадре. Это ребенок, который полностью вовлечен в процесс, который искренне получает удовольствие. На нее было приятно смотреть», — считает Анна. Зрителями в основном были дети, которые смотрели ролики о жизни Насти вместо надоевших мультиков.
Канал начал приносить небольшую прибыль. Рекламодателей Радзинские не искали — по правилам, действующим тогда на YouTube, площадка автоматически интегрировала прероллы (рекламные ролики перед началом основного видео) в видео, которые набирали больше 10 000 просмотров, а затем отправляли автору часть полученных от рекламодателей денег.
Чтобы закрепить результат, родители решили развивать в Насте актерские способности. «Мы посмотрели, что для деток есть на YouTube, увидели, что очень популярны видео о том, как ребенок распаковывает подарки, и решили попробовать поснимать Настюшу», — рассказывает Анна. По ее словам, «в интернете не было совершенно никакой информации — нигде не писали, кто такой блогер и как на этом заработать». Решили действовать по интуиции: купили Насте несколько игрушек, взяли ручную камеру, которая была дома, и стали снимать реакцию девочки. Видео выкладывали на канал, который назвали Like Nastya. Двухлетняя Настя и не думала смущаться: смеялась и искренне удивлялась содержанию коробок. «Мы даже не говорили ей, что делать: просто снимали ребенка, какой он есть. Дети — это же мило», — говорит Радзинская.
К 2016 году детский сегмент YouTube уже был довольно хорошо развит — только в России существовало больше десятка каналов, на которых мальчики и девочки распаковывали подарки. «Детский сегмент на YouTube — это огромное направление с многочисленной лояльной аудиторией. Специально для детской аудитории мы запустили отдельное приложение YouTube Kids», — говорит Елизавета Лыхина, руководитель направления по работе с партнерами YouTube в России и СНГ. «Мы не были первыми, но очень быстро начали набирать популярность. Думаю, помогло то, что Настя всегда естественно вела себя в кадре. Это ребенок, который полностью вовлечен в процесс, который искренне получает удовольствие. На нее было приятно смотреть», — считает Анна. Зрителями в основном были дети, которые смотрели ролики о жизни Насти вместо надоевших мультиков.
Канал начал приносить небольшую прибыль. Рекламодателей Радзинские не искали — по правилам, действующим тогда на YouTube, площадка автоматически интегрировала прероллы (рекламные ролики перед началом основного видео) в видео, которые набирали больше 10 000 просмотров, а затем отправляли автору часть полученных от рекламодателей денег.
Переломный момент случился через полгода после запуска блога. Однажды за день от YouTube на счет Радзинских пришло 20 000 рублей. «Мы поняли, что дальше все будет только расти: сегодня пришло 20 000, завтра будет еще больше. В месяц такими темпами мы бы зарабатывали около $10 000 — это хороший доход», — рассудили тогда супруги.
Они решили, что уже достаточно встали на ноги, чтобы развивать более креативные форматы. Разнообразить контент помогло путешествие по Азии. «В России зима, холодно, ребенок еще в школу не ходит, мы мобильны — почему бы не поехать в теплую страну?» — поясняет свое решение Анна. Поездка затянулась на 9 месяцев, за которые Радзинские полностью перекроили блог: стали снимать сюжетные ролики о том, как Настя катается на аттракционах, выбирает, что надеть, пробует местную еду. Количество подписчиков достигло миллиона, а доходы стали исчисляться десятками тысяч долларов. «Настю даже на улицах стали узнавать: детки из Таиланда, Малайзии, Индонезии — везде, где мы были, — показывали на дочку и говорили: «О, ты с YouTube-а!», называли по имени, просили сфотографироваться», — рассказывает Анна.
Они решили, что уже достаточно встали на ноги, чтобы развивать более креативные форматы. Разнообразить контент помогло путешествие по Азии. «В России зима, холодно, ребенок еще в школу не ходит, мы мобильны — почему бы не поехать в теплую страну?» — поясняет свое решение Анна. Поездка затянулась на 9 месяцев, за которые Радзинские полностью перекроили блог: стали снимать сюжетные ролики о том, как Настя катается на аттракционах, выбирает, что надеть, пробует местную еду. Количество подписчиков достигло миллиона, а доходы стали исчисляться десятками тысяч долларов. «Настю даже на улицах стали узнавать: детки из Таиланда, Малайзии, Индонезии — везде, где мы были, — показывали на дочку и говорили: «О, ты с YouTube-а!», называли по имени, просили сфотографироваться», — рассказывает Анна.
К тому моменту свадебный салон и компанию по организации праздников супруги закрыли — проекты отнимали много времени и сил, а прибыли практически не приносили. Строительная компания осталась, но управление ею отдали менеджеру. Основным источником дохода семьи стал канал трехлетней Насти.
После азиатского отпуска стало ясно, что видео с Настей интересны детям со всего мира. «Детский контент мультиязычный. Несмотря на то, что ролик может быть снят на русском языке, дети из других стран тоже будут его смотреть, для них важны эмоции», — поясняет этот феномен основатель блогерского агентства WildJam Ярослав Андреев, более известный как «Эльф-торговец». Сюжет роликов действительно был понятен и без слов, но чтобы увеличить лояльность зарубежной аудитории, Радзинские стали переводить каждое видео. Для этого нанимали переводчиков, которые дублировали реплики Насти и ее папы Юрия — еще одного постоянного героя сценок — и заново озвучивали видео. Начали с английского, затем добавили испанский, чтобы охватить Латинскую Америку, и арабский. «В настоящее время экспорт контента является очень важным направлением для русскоязычных креаторов. Необходимо не только переводить свой контент на глобальные языки, но и также локализовывать его с учетом специфики аудитории на новых рынках, — предупреждает Елизавета Лыхина из YouTube. — В частности, становится особенно важным фокус на качестве контента: на конкурентных англоязычных рынках аудитория очень придирчиво относится к этому и имеет очень высокие ожидания».
Из кустарного семейного видео процесс съемок превратился в полноценный бизнес: Радзинские стали выпускать ролики каждый день, нанимать монтажеров и специалистов по спецэффектам, искать подходящий реквизит — необычные игрушки, одежду, аксессуары, манекены. «В России с этим большие проблемы: ничего не найти, крупные площадки вроде Amazon нам почти никаких товаров не доставляют», — жалуется Анна. Устав от ограниченного ассортимента и русской зимы, Радзинские в конце 2017 года решили перебраться в Америку. «Мы рассматривали еще и Лондон, так как там очень сильное образование, но мерзнуть не хочется. В Майами нет зимы, резких перепадов температур, есть Amazon, на котором мы все закупаем. Так что пока греемся и учимся», — говорит мама Насти.
«Рекламодатели хотят, чтобы было как в телевизоре: «Наш товар самый лучший, покупайте его скорее». А мы не хотим зрителя ни к чему принуждать»
Доходы от блога позволяли жить на широкую ногу — супруги арендовали большой дом в Майами, который стал новым полигоном для съемок видео. К Like Nastya стали стучаться рекламодатели, но Радзинские реагировали на эти предложения без энтузиазма. «Нам это просто неинтересно. Все же хотят, чтобы было как в телевизоре: «Наш товар самый лучший, покупайте его скорее». А мы не хотим ни к чему принуждать, — объясняет Анна. — Что-то нативное, чем мы пользуемся в жизни, мы показывать готовы — например, надеть на Настю кроссовки Adidas или засветить в кадре Mercedes. Но заставлять зрителей смотреть рекламу не будем». Одним из немногих рекламодателей, прошедших строгий отбор родителей Насти, стал Danone — в нескольких роликах Настя ела молочные продукты производителя. Сумму этого контракта предприниматели не раскрывают, но уточняют, что минимальный прайс за любую другую нативную рекламу на канале составляет $10 000.
Из кустарного семейного видео процесс съемок превратился в полноценный бизнес: Радзинские стали выпускать ролики каждый день, нанимать монтажеров и специалистов по спецэффектам, искать подходящий реквизит — необычные игрушки, одежду, аксессуары, манекены. «В России с этим большие проблемы: ничего не найти, крупные площадки вроде Amazon нам почти никаких товаров не доставляют», — жалуется Анна. Устав от ограниченного ассортимента и русской зимы, Радзинские в конце 2017 года решили перебраться в Америку. «Мы рассматривали еще и Лондон, так как там очень сильное образование, но мерзнуть не хочется. В Майами нет зимы, резких перепадов температур, есть Amazon, на котором мы все закупаем. Так что пока греемся и учимся», — говорит мама Насти.
«Рекламодатели хотят, чтобы было как в телевизоре: «Наш товар самый лучший, покупайте его скорее». А мы не хотим зрителя ни к чему принуждать»
Доходы от блога позволяли жить на широкую ногу — супруги арендовали большой дом в Майами, который стал новым полигоном для съемок видео. К Like Nastya стали стучаться рекламодатели, но Радзинские реагировали на эти предложения без энтузиазма. «Нам это просто неинтересно. Все же хотят, чтобы было как в телевизоре: «Наш товар самый лучший, покупайте его скорее». А мы не хотим ни к чему принуждать, — объясняет Анна. — Что-то нативное, чем мы пользуемся в жизни, мы показывать готовы — например, надеть на Настю кроссовки Adidas или засветить в кадре Mercedes. Но заставлять зрителей смотреть рекламу не будем». Одним из немногих рекламодателей, прошедших строгий отбор родителей Насти, стал Danone — в нескольких роликах Настя ела молочные продукты производителя. Сумму этого контракта предприниматели не раскрывают, но уточняют, что минимальный прайс за любую другую нативную рекламу на канале составляет $10 000.
В 2018 году стабильную работу видеоблога пошатнули новые правила YouTube, введенные в отношении детского контента. Платформа стала блокировать каналы, которые, по ее мнению, пропагандировали нездоровый образ жизни и жестокость. Like Nastya тоже попал под блокировку — по словам Анны, из-за ролика, где Настя ела торт. «Площадка посчитала, что это вредно для детей и что мы пропагандируем вредную еду», — поясняет предпринимательница. Изменились и правила монетизации контента. Раньше было достаточно набрать 10 000 просмотров, чтобы получать от YouTube процент от интеграции рекламы. Теперь, чтобы получить это право, канал должен набрать 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков за последний год.
«В одном из роликов Настя прыгала на батуте, и на видео засветился краешек нижнего белья. Наш юрист сразу сказал, что это не пропустят, надо переснимать»
Чтобы пережить время блокировки (через несколько месяцев YouTube вернул Like Nastya право работы), Радзинские зарегистрировали несколько новых каналов. По словам Анны, просадки по просмотрам они практически не почувствовали. «Маленький ребенок — главный зритель Насти — не будет заходить и вбивать точное название канала в строку поиска. Он может написать «Настя» или просто возьмет в руки iPad и будет жать на знакомую картинку в «рекомендованном», — говорит Анна.
В тот же период Радзинские решили делегировать работу с YouTube посреднику — партнерской сети Yoola, которая берет на себя все взаимодействие с площадкой: решение конфликтов, общение с рекламодателями, дает подсказки по контенту. «На YouTube тысячи правил, которые неопытный блогер может нарушить, сам того не подозревая. Например, в одном из роликов Настя прыгала на батуте, и на видео засветился краешек нижнего белья. Наш юрист отсмотрел ролик и сразу сказал, что это не пропустят, надо переснимать», — рассказывает операционный директор Yoola Анна Градиль. По ее словам, с Yoola сотрудничают многие крупные YouTube-блогеры России: Ивангай, Саша Спилберг, Марьяна Ро, Юрий Дудь и другие.
«В одном из роликов Настя прыгала на батуте, и на видео засветился краешек нижнего белья. Наш юрист сразу сказал, что это не пропустят, надо переснимать»
Чтобы пережить время блокировки (через несколько месяцев YouTube вернул Like Nastya право работы), Радзинские зарегистрировали несколько новых каналов. По словам Анны, просадки по просмотрам они практически не почувствовали. «Маленький ребенок — главный зритель Насти — не будет заходить и вбивать точное название канала в строку поиска. Он может написать «Настя» или просто возьмет в руки iPad и будет жать на знакомую картинку в «рекомендованном», — говорит Анна.
В тот же период Радзинские решили делегировать работу с YouTube посреднику — партнерской сети Yoola, которая берет на себя все взаимодействие с площадкой: решение конфликтов, общение с рекламодателями, дает подсказки по контенту. «На YouTube тысячи правил, которые неопытный блогер может нарушить, сам того не подозревая. Например, в одном из роликов Настя прыгала на батуте, и на видео засветился краешек нижнего белья. Наш юрист отсмотрел ролик и сразу сказал, что это не пропустят, надо переснимать», — рассказывает операционный директор Yoola Анна Градиль. По ее словам, с Yoola сотрудничают многие крупные YouTube-блогеры России: Ивангай, Саша Спилберг, Марьяна Ро, Юрий Дудь и другие.
Сегодня основной канал Like Nastya Vlog насчитывает 34,3 млн подписчиков, рекордное количество просмотров одного видео — 724 млн раз. Таким образом, Настя лидирует не только в российском сегменте YouTube, но и стабильно входит в десятку самых популярных блогеров мира. «Like Nastya — безусловно, одна из самых успешных детских креаторов в мире, — подтверждает Елизавета Лыхина из YouTube. — Этот канал был одним из первых, который начал активно производить контент на детскую тему. Когда они начинали, конкуренции на этом поле было гораздо меньше, и канал очень быстро вырос». По словам Анны Радзинской, они ни разу не закупали рекламу для блога и рост подписчиков всегда был органическим. Контент канала все больше меняется в сторону образовательного — как собираться в школу, чтобы ничего не забыть, как вести себя в автомобиле, как не навредить зрению, когда смотришь видео на планшете.
«Это только кажется со стороны, что вести блог просто. Стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход»
«Это только кажется со стороны, что вести блог просто. Стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход»
Оба родителя полностью посвящают себя этому бизнесу: папа Насти стал постоянным партнером дочери в роликах и отвечает за финансовую и юридическую части проекта, мама придумывает сценарии для каждого выпуска, заказывает реквизит, нанимает дизайнеров, которые добавляют графические спецэффекты, и музыкантов, которые создают и записывают авторскую музыку для канала. Создание одного видео обходится Радзинским в $1000-2000. Доход от этой деятельности варьируется от $200 000 до $500 000 в месяц. «Эти цифры вполне реальны, — считает гендиректор студии по производству детских шоу на YouTube BIG PAPA Артур Днепровский. — Парадокс в том, что у многих до сих пор нет осознания того, что маленькая девочка со своими родителями может зарабатывать денег больше, чем глава огромной компании. Это что-то новое для той реальности, в которой мы живем». Нативной рекламы в блоге по-прежнему практически нет — 99% денег приносят отчисления самого YouTube за платные прероллы.
Тот факт, что их дочь зарабатывает больше, чем когда-либо приносили их бизнесы, Радзинских не удивляет. «Это только кажется со стороны, что вести блог просто. На самом деле этот бизнес в сто раз сложнее строительного и свадебного, — считает Анна. — Во-первых, здесь творческий процесс — ты можешь сценарий за минуту придумать, а можешь месяц над ним сидеть. Дальше приходится совмещать работу сценариста, режиссера, монтажёра и оператора. К тому же в любой другой работе можно устроить себе выходной, отключить телефон и уехать отдыхать, оставить все на управляющих. А здесь стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход».
«Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как ребенок воспринимает мир»
День мамы юной блогерши расписан по минутам: ранний подъем, написание сценария, съемка, организационные вопросы, отсмотр видеоматериала. «Вот все удивляются — ребенок ничего не делает и зарабатывает миллионы. А ребенок ведь только актер, — говорит предпринимательница. — Наш канал — это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было».
Михаил Карпушин из GetBlogger предупреждает, что стремление заработать на визуальном образе ребенка может быть чревато психологическими проблемами для самого ребенка. «Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как они воспринимают мир, через какую призму смотрят на него, — считает он. — Да, детский YouTube — это прибыльный бизнес, но я бы, например, не хотел, чтобы мои дети стали блогерами». Родители Насти на этот счет не переживают: по их словам, девочка получает удовольствие от процесса и никаких негативных последствий своей популярности не испытывает. «Мы снимаем только те видео, в которых дочь хочет участвовать. Показываем ей: Настя, сегодня мы будем снимать про платья, ты будешь их менять. Все, она уже счастливая бежит, ей уже ничего не нужно», — уверяет Анна. По словам самой Насти, когда вырастет, она мечтает стать «бизнесменом и, может быть, актрисой».
Тот факт, что их дочь зарабатывает больше, чем когда-либо приносили их бизнесы, Радзинских не удивляет. «Это только кажется со стороны, что вести блог просто. На самом деле этот бизнес в сто раз сложнее строительного и свадебного, — считает Анна. — Во-первых, здесь творческий процесс — ты можешь сценарий за минуту придумать, а можешь месяц над ним сидеть. Дальше приходится совмещать работу сценариста, режиссера, монтажёра и оператора. К тому же в любой другой работе можно устроить себе выходной, отключить телефон и уехать отдыхать, оставить все на управляющих. А здесь стоит только пропустить один день, сразу падает количество просмотров, а значит, и доход».
«Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как ребенок воспринимает мир»
День мамы юной блогерши расписан по минутам: ранний подъем, написание сценария, съемка, организационные вопросы, отсмотр видеоматериала. «Вот все удивляются — ребенок ничего не делает и зарабатывает миллионы. А ребенок ведь только актер, — говорит предпринимательница. — Наш канал — это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было».
Михаил Карпушин из GetBlogger предупреждает, что стремление заработать на визуальном образе ребенка может быть чревато психологическими проблемами для самого ребенка. «Ситуация такая же, как с детьми-кинозвездами. Зачастую это рушит их судьбу: резко свалившаяся популярность может сильно отразиться на том, как они воспринимают мир, через какую призму смотрят на него, — считает он. — Да, детский YouTube — это прибыльный бизнес, но я бы, например, не хотел, чтобы мои дети стали блогерами». Родители Насти на этот счет не переживают: по их словам, девочка получает удовольствие от процесса и никаких негативных последствий своей популярности не испытывает. «Мы снимаем только те видео, в которых дочь хочет участвовать. Показываем ей: Настя, сегодня мы будем снимать про платья, ты будешь их менять. Все, она уже счастливая бежит, ей уже ничего не нужно», — уверяет Анна. По словам самой Насти, когда вырастет, она мечтает стать «бизнесменом и, может быть, актрисой».
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