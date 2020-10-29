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Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера

Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера (1 фото)

Автор:
29 октября 2020 13:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жизненно   из жизни   измена   история   отношения   смс   фото   
4195
1
Смотрели с мужем фильм, когда ему пришло сообщение на телефон. Он открыл его и замер. В течение минуты внимательно смотрел на меня, по его лицу я сразу поняла, что он мучительно думает о чем-то. Затем он подошел и показал мне экран.

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Метки: жизненно   из жизни   измена   история   отношения   смс   фото   
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16  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера
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126
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Караван историй?
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735
белый господин 43 минуты назад
отмазалась) лучшая защита -нападение))
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 51 минуту назад
Соплюшка придумала очередную слезливую историю?
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801
Инквизитор РФ Час назад
Ага, не изменяет она))) что ты гонишь?
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9k
Sherion Час назад
Побег с работы... Дача секретарши… Коньяк. Конфеты. Вместе душ. И дальше… Безумие…. Безумие…
Потом Вы чинно возвращаетесь в свой дом. Усталый взгляд. Привычный поцелуй. И просьба к милой:
«Ужин наколдуй, Устал сегодня что-то как собака…» Жена по кухне мечется сайгаком. Котлетки. Кофе. Плюшки. Бламанже…
В кровати грелка греется уже, Телеэкран мерцает в зеркалах. Жена мурчит: «Я так тебя ждала… Я целый день хотела быть с тобой…» Вдруг СМС-ка вам. И Вы босой Крадетесь в туалет, чтоб в тишине Прочесть «Люблю. Ты помнишь обо мне?
Как хорошо с тобой сегодня было. Какой восторг любовь нам подарила. Какой был фантастический оргазм…»
Такое слать? Ну, разве не маразм? Вы быстро удаляете строку, Пижаму поправляя на скаку… Быть осторожней надо будет впредь, И прочие контакты подтереть…. Хоть за окном и на душе весна, Но не дай Бог пронюхает жена ...А у жены холодный в спальне тон:« Зачем ты брал с собой мой телефон?»
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82
Михаил 2 часа назад
Баян, эту ерунду каждую неделю рисует на разных сайтах.
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11k
Альф 57 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Puans-on Альф 57 2 минуты назад
Ух-ты, котика аннимировали.
А это можно?
Ух-ты, котика аннимировали. А это можно?
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10k
P.F. 2 часа назад
Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Хватит нести херню!
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22k
Андрей 2 часа назад
Срочно зовите кота!
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46k
alertol Андрей 2 часа назад
Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
"А вдруг, она бы и нашу семью развалила своим сообщением?" - вот это просто 5 балов
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15k
Anna Hallo FreeSpace 2 часа назад
развал семьи, без регистрации, но с смс
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1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
Интрига в заголовке удачная. А дальше? Дальше... И как я жил раньше без этой ценной информации, ума не приложу.
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