Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера

Смотрели с мужем фильм, когда ему пришло сообщение на телефон. Он открыл его и замер. В течение минуты внимательно смотрел на меня, по его лицу я сразу поняла, что он мучительно думает о чем-то. Затем он подошел и показал мне экран.
Текст СМС: "Вам покажется странным мое сообщение, но ваша жена, возможно, встречается с моим парнем". После этого последовали два часа выяснений: не только того факта, могла ли я ему изменить с кем-то, но и в попытках выяснить, от кого же поступило сообщение. Мы даже сначала подумали, что это мошенники балуются, ожидали, что скоро придет следующая смс с требованиями. Однако ничего не приходило.
Мы бы так и гадали, а муж, возможно, подозревал меня и дальше (но я-то ему не изменяю), но потом мы столкнулись с соседкой снизу. Оказалось, что это она прислала моему мужу сообщение. Она нашла дома светлый волос и решила, что я - та самая блондинка, оставившая след на ее кровати.
Раньше я думала, что подобные ситуации случаются только в кино, да и над девушками, которые подозревают всех вокруг, тоже смеялась, но теперь мне их жаль. Не представляю, до чего может довести подобная паранойя...
Как она нашла номер - загадка, но обмолвилась, что это было непросто. Конечно, когда парень изменяет, станешь и не таким Шерлоком, однако зачем ввязываться самой и других людей втягивать в подобные ситуации? А вдруг, она бы и нашу семью развалила своим сообщением?
Мы бы так и гадали, а муж, возможно, подозревал меня и дальше (но я-то ему не изменяю), но потом мы столкнулись с соседкой снизу. Оказалось, что это она прислала моему мужу сообщение. Она нашла дома светлый волос и решила, что я - та самая блондинка, оставившая след на ее кровати.
Раньше я думала, что подобные ситуации случаются только в кино, да и над девушками, которые подозревают всех вокруг, тоже смеялась, но теперь мне их жаль. Не представляю, до чего может довести подобная паранойя...
Как она нашла номер - загадка, но обмолвилась, что это было непросто. Конечно, когда парень изменяет, станешь и не таким Шерлоком, однако зачем ввязываться самой и других людей втягивать в подобные ситуации? А вдруг, она бы и нашу семью развалила своим сообщением?
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Потом Вы чинно возвращаетесь в свой дом. Усталый взгляд. Привычный поцелуй. И просьба к милой:
«Ужин наколдуй, Устал сегодня что-то как собака…» Жена по кухне мечется сайгаком. Котлетки. Кофе. Плюшки. Бламанже…
В кровати грелка греется уже, Телеэкран мерцает в зеркалах. Жена мурчит: «Я так тебя ждала… Я целый день хотела быть с тобой…» Вдруг СМС-ка вам. И Вы босой Крадетесь в туалет, чтоб в тишине Прочесть «Люблю. Ты помнишь обо мне?
Как хорошо с тобой сегодня было. Какой восторг любовь нам подарила. Какой был фантастический оргазм…»
Такое слать? Ну, разве не маразм? Вы быстро удаляете строку, Пижаму поправляя на скаку… Быть осторожней надо будет впредь, И прочие контакты подтереть…. Хоть за окном и на душе весна, Но не дай Бог пронюхает жена ...А у жены холодный в спальне тон:« Зачем ты брал с собой мой телефон?»
А это можно?