Мужу пришла СМС-ка с незнакомого номера

Текст СМС: "Вам покажется странным мое сообщение, но ваша жена, возможно, встречается с моим парнем". После этого последовали два часа выяснений: не только того факта, могла ли я ему изменить с кем-то, но и в попытках выяснить, от кого же поступило сообщение. Мы даже сначала подумали, что это мошенники балуются, ожидали, что скоро придет следующая смс с требованиями. Однако ничего не приходило.



Мы бы так и гадали, а муж, возможно, подозревал меня и дальше (но я-то ему не изменяю), но потом мы столкнулись с соседкой снизу. Оказалось, что это она прислала моему мужу сообщение. Она нашла дома светлый волос и решила, что я - та самая блондинка, оставившая след на ее кровати.



Раньше я думала, что подобные ситуации случаются только в кино, да и над девушками, которые подозревают всех вокруг, тоже смеялась, но теперь мне их жаль. Не представляю, до чего может довести подобная паранойя...



Как она нашла номер - загадка, но обмолвилась, что это было непросто. Конечно, когда парень изменяет, станешь и не таким Шерлоком, однако зачем ввязываться самой и других людей втягивать в подобные ситуации? А вдруг, она бы и нашу семью развалила своим сообщением?